В Нью-Йорке 800 пожилым раздадут роботов-компаньонов, чтобы те чувствовали себя менее одиноко Статьи редакции
Роботы будут разговаривать с ними и напоминать о приёме лекарств.
Такую программу организовало Управление по делам пожилых людей штата Нью-Йорк, которое борется с растущей социальной изоляцией, пишет The Verge. По данным бюро переписи населения США, около 14 млн американцев старше 65 лет живут сами по себе.
Роботов ElliQ разработала израильская компания Intuition Robotics. Они не смогут помочь в повседневных делах, а будут выполнять только социальные функции: например, беседовать с пользователем, напоминать о приёме лекарств и физических нагрузках, помогать связаться с близкими.
Робот умеет формировать связь со своим владельцем и сопереживать ему, утверждает производитель. Он запоминает привычки и поведение пользователя и подстраивается под них: например, если много шутить, робот научится смеяться. Робот фокусируется на здоровье человека и его самочувствии: снижении стресса, улучшении сна и так далее.
Пока таких компаньонов получат только 800 пожилых людей старше 75 лет, которые живут одни, без проблем пользуются техникой и имеют доступ к Wi-Fi.
Кошки сильно напряглись, такой конкуренции они не ожидали!
"людей старше 75 лет, которые живут одни, без проблем пользуются техникой и имеют доступ к Wi-Fi" не знаю никого, подходящего под такое описание
да-да... и не склонные к шизофрении. С техникой шутить, знаете ли, в одиночестве..
Интересно, а Алиса может быть такой?
Она только для молодых и здоровых, как и вся страна :)
Фильм "Я, робот" начинается. Скоро к Джи-джи приедет ее робот😄
Да. Это был бы хороший навык для Алисы @Яндекс я бы такую колонку купил маме.
Лучше навещайте маму чаще
Алиса в Нью-Йорке... Забавно ))
Алиса в зазеркалье.
А котики перестали работать в этой роли?
За котами убирать надо
А роботов обновлять
А розетки чинить
А есть?
Заголовок поверг в уныние 🙄
mr handy или realdoll?
Почти в любом фантастическим романе шестидесятых наличие антропоморфных роботов помогающих людям в XXI веке не вызывало никаких сомнений.
Увы, до этого по-прежнему очень далеко. По-прежнему основные деньги тратятся на создание устройств уничтожение друг друга
Так по новостям же говорят, что у американцев всё плохо, кризис страшный, голодают, закончилось детское питание и всё такое??
Или можно использовать волонтёров
Это все Госдеп
Думаю такого робота можно будет на следующий день в ломбарде найти
Социальное явление, при котором происходит отторжение индивида или социальной группы от других индивидов или социальных групп