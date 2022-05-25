Будущее
Умерший турник

В Нью-Йорке 800 пожилым раздадут роботов-компаньонов, чтобы те чувствовали себя менее одиноко Статьи редакции

Роботы будут разговаривать с ними и напоминать о приёме лекарств.

Такую программу организовало Управление по делам пожилых людей штата Нью-Йорк, которое борется с растущей социальной изоляцией, пишет The Verge. По данным бюро переписи населения США, около 14 млн американцев старше 65 лет живут сами по себе.

Роботов ElliQ разработала израильская компания Intuition Robotics. Они не смогут помочь в повседневных делах, а будут выполнять только социальные функции: например, беседовать с пользователем, напоминать о приёме лекарств и физических нагрузках, помогать связаться с близкими.

Робот ElliQ

Робот умеет формировать связь со своим владельцем и сопереживать ему, утверждает производитель. Он запоминает привычки и поведение пользователя и подстраивается под них: например, если много шутить, робот научится смеяться. Робот фокусируется на здоровье человека и его самочувствии: снижении стресса, улучшении сна и так далее.

Пока таких компаньонов получат только 800 пожилых людей старше 75 лет, которые живут одни, без проблем пользуются техникой и имеют доступ к Wi-Fi.

#новость #роботы

541 просмотров
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24 комментария
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Антон Фадеев

Кошки сильно напряглись, такой конкуренции они не ожидали!

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Rel G

"людей старше 75 лет, которые живут одни, без проблем пользуются техникой и имеют доступ к Wi-Fi" не знаю никого, подходящего под такое описание

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Ольга Павленко

да-да... и не склонные к шизофрении. С техникой шутить, знаете ли, в одиночестве..

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Sergey Tischenko

Интересно, а Алиса может быть такой?

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Антон Штадлер

Она только для молодых и здоровых, как и вся страна :)

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Валерий Соколов

Фильм "Я, робот" начинается. Скоро к Джи-джи приедет ее робот😄

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Творческий бас

Да. Это был бы хороший навык для Алисы @Яндекс я бы такую колонку купил маме.

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Andrey Gordeev

Лучше навещайте маму чаще

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Ольга Павленко

Алиса в Нью-Йорке... Забавно ))

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Ценный шар
Алиса в Нью-Йорке... Забавно

Алиса в зазеркалье.

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Ольга Павленко

А котики перестали работать в этой роли?

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Артём К

За котами убирать надо

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Дмитрий П

А роботов обновлять

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Иван Серик

А розетки чинить

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Ценный шар

А есть?

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Johnny Vorony

Заголовок поверг в уныние 🙄

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Grigoriy Malyshev

mr handy или realdoll?

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Oleg Oleg

Почти в любом фантастическим романе шестидесятых наличие антропоморфных роботов помогающих людям в XXI веке не вызывало никаких сомнений.
Увы, до этого по-прежнему очень далеко. По-прежнему основные деньги тратятся на создание устройств уничтожение друг друга

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Grigvik Fake

Так по новостям же говорят, что у американцев всё плохо, кризис страшный, голодают, закончилось детское питание и всё такое??

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Mikhail Shamov

Или можно использовать волонтёров

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Тайгер Вудс пленник

Это все Госдеп

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GanicusCsw

Думаю такого робота можно будет на следующий день в ломбарде найти

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VS
Такую программу организовало Управление по делам пожилых людей штата Нью-Йорк, которое борется с растущей социальной изоляцией

Социальное явление, при котором происходит отторжение индивида или социальной группы от других индивидов или социальных групп

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Положенный инструмент
напоминать о приёме лекарств
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