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Армения вывела на орбиту Земли первый собственный спутник — его запустили на ракете SpaceX Статьи редакции

Власти республики сотрудничали с испанской компанией.

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Первый собственный спутник Армении запустили в космос с мыса Канаверал в США 25 мая в 22:35 по ереванскому времени. Об этом на заседании рассказал премьер Никол Пашинян, передают Aysor и Civilnet. Видео отправки аппарата в космос опубликовано на официальной странице правительства республики (ՀՀ կառավարություն) в Facebook*.

Источник: Satlantis

По словам Пашиняна, запуск осуществили благодаря сотрудничеству армянского госпредприятия «Геокосмос» и испанской компании Satlantis. Аппарат отправили на ракете SpaceX Falcon 9. Премьер пояснил, что все решения, касающиеся спутника, принимались тайно, поэтому общественность не знала ничего заранее. «Армения входит в эру космической деятельности», — сказал Пашинян.

Премьер заверил, что к концу 2023 года в Армении создадут Центр управления спутниками, вокруг которого сформируют коллектив специалистов. Фотографии, сделанные запущенным аппаратом, будут использовать для пограничного контроля, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды.

*Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской организацией. Из-за необходимости соблюдения законов мы не можем дать ссылку на публикацию в этой соцсети.

#новость #космос #армения #спутники

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8 комментариев
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Вадим Зарипов

Шутка про нарды и System of a Down

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Николай Бойко

Всмысле шутки? Вот фото армянского груза

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Лелик Плотников

Ну, Рогозин держись….

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Zloy Marketolog

Ой, а что не на рогозинском батуте?) Мы ж с Арменией "стратегические партнёры"

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Андрей Солозобов

Не знаю почему, но я почему-то рад за армян.

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Сергей С.
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Jenya Metelskiy

А как же батуты Рогозина?😀

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Люц Шнайдер

Космическая держава.

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