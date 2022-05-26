Армения вывела на орбиту Земли первый собственный спутник — его запустили на ракете SpaceX Статьи редакции
Власти республики сотрудничали с испанской компанией.
Первый собственный спутник Армении запустили в космос с мыса Канаверал в США 25 мая в 22:35 по ереванскому времени. Об этом на заседании рассказал премьер Никол Пашинян, передают Aysor и Civilnet. Видео отправки аппарата в космос опубликовано на официальной странице правительства республики (ՀՀ կառավարություն) в Facebook*.
По словам Пашиняна, запуск осуществили благодаря сотрудничеству армянского госпредприятия «Геокосмос» и испанской компании Satlantis. Аппарат отправили на ракете SpaceX Falcon 9. Премьер пояснил, что все решения, касающиеся спутника, принимались тайно, поэтому общественность не знала ничего заранее. «Армения входит в эру космической деятельности», — сказал Пашинян.
Премьер заверил, что к концу 2023 года в Армении создадут Центр управления спутниками, вокруг которого сформируют коллектив специалистов. Фотографии, сделанные запущенным аппаратом, будут использовать для пограничного контроля, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды.
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Шутка про нарды и System of a Down
Всмысле шутки? Вот фото армянского груза
Ну, Рогозин держись….
Ой, а что не на рогозинском батуте?) Мы ж с Арменией "стратегические партнёры"
Не знаю почему, но я почему-то рад за армян.
А как же батуты Рогозина?😀
Космическая держава.