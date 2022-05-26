Власти республики сотрудничали с испанской компанией.

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Первый собственный спутник Армении запустили в космос с мыса Канаверал в США 25 мая в 22:35 по ереванскому времени. Об этом на заседании рассказал премьер Никол Пашинян, передают Aysor и Civilnet. Видео отправки аппарата в космос опубликовано на официальной странице правительства республики (ՀՀ կառավարություն) в Facebook*.

Источник: Satlantis

По словам Пашиняна, запуск осуществили благодаря сотрудничеству армянского госпредприятия «Геокосмос» и испанской компании Satlantis. Аппарат отправили на ракете SpaceX Falcon 9. Премьер пояснил, что все решения, касающиеся спутника, принимались тайно, поэтому общественность не знала ничего заранее. «Армения входит в эру космической деятельности», — сказал Пашинян.

Премьер заверил, что к концу 2023 года в Армении создадут Центр управления спутниками, вокруг которого сформируют коллектив специалистов. Фотографии, сделанные запущенным аппаратом, будут использовать для пограничного контроля, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды.