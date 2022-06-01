Два проекта запустились в один год, в одной и той же сфере. Первый на старте получил $460 млн финансирования, готовые технологии, новый завод и рынок сбыта, у второго не было ничего. Кто окажется успешнее через 11 лет?

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Если думаете, что это вопрос с подвохом, так оно и есть. Журналист и автор Telegram-канала The Edinorog Дмитрий Филонов рассказывает об очень разных судьбах российского «Лиотеха» и американской Sila Nanotechnologies, которые запустились в 2011 году и собирались работать на взлетавшем тогда рынке аккумуляторов для электрокаров.

Фото аккумулятора Tesla Model S от wk057 с Tesla Motors Club

По итогам 2021 года в мире было продано около 6,5 млн электромобилей, подсчитали аналитики Canalys. В масштабах всего автомобильного рынка это пока не очень много — около 9% от всех проданных авто.

Зато продажи электромобилей в 2021 году выросли на 109%, а вот обычных — только на 4%. При этом важная часть любого электромобиля — батареи. Они влияют как на дальность хода, так и на стоимость самого авто. Например, стоимость Tesla Model S начинается от $100 тысяч, а батарея для неё обойдется в $13-15 тысяч.

И среди производителей аккумуляторов тоже идет борьба за рынок, как и среди автопроизводителей. Та же Tesla использовала батареи и от Panasonic, и от LG, а в прошлом году договорилась и с китайской Eve. При этом компания работает и над собственным производством.

Сейчас 60% рынка делят три производителя — китайский CATL (32,6%), корейская LG Energy Solution (20,3%), японская Panasonic (12,2%). При этом весь рынок, по оценке SNE Research, в 2021 году удвоился в размере.

В общем, если посмотреть ретроспективно, заняться аккумуляторами для электромобилей ещё в 2011 году выглядит вполне разумной идеей. В тот момент рынок еще не был таким большим, но уже были гибридные авто (та же Toyota Prius), Tesla уже вышла на биржу, в Китае стали субсидировать продажи электрокаров.

Наш нано: «Лиотех»

Идея запустить производство литий-ионных аккумуляторов в России появилась даже раньше, в 2009 году, когда китайская компания Thunder Sky вышла на «Роснано». У китайцев была своя технология и патенты на выпуск аккумуляторных батарей для электрического транспорта. И они хотели расширить производство, но для этого нужны были инвестиции.

Проект оказался интересен «Роснано», тем более у неё были средства на создание российского производства. Его так и назвали — «Российский завод Thunder Sky». Правда, в России он больше известен как «Литий-ионные технологии» («Лиотех»).

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс (крайний справа) на открытии завода «Лиотех», 2013 год

Проект развивался довольно быстро. Как вспоминает первый генеральный директор «Лиотеха» Александр Ерохин, в августе 2009 года проект прошел научно-технический совет «Роснано», затем был разработан бизнес-план, а в декабре того же года проект был утвержден наблюдательным советом «Роснано». В феврале 2010 года была учреждена проектная компания «Лиотех».

Завод решили строить в Новосибирске. Во-первых, там же расположен входящий в «Росатом» Новосибирский завод химконцентратов, у которого есть экспертиза по работе с литиевыми компонентами. Во-вторых, Новосибирск — большой транспортный узел с удобным географическим положением. В-третьих, рядом есть Академгородок с его учеными, объяснял Ерохин.

Новый проект Thunder Sky и «Роснано» поделили почти поровну, но китайская компания оказалась чуть главнее — 50,0001% против 49,9999%. Инвестиции были равными — по 2,24 млрд рублей.

Правда, «Роснано» всю сумму дал деньгами, а Thunder Sky часть суммы (640 млн рублей) в виде десятилетней лицензии на свою технологию производства батарей. Но затем «Роснано» дал заём на 5,5 млрд рублей, потом еще один кредит под обязательства «Роснано» выдал «Сбербанк» — на 3,5 млрд рублей.

Общая стоимость проекта составила 13,9 млрд рублей или около $460 млн по тогдашнему курсу.

Презентация «Лиотеха», 2011 год

Сумма немаленькая, но и проект амбициозный. Тогдашний глава «Роснано» Анатолий Чубайс предсказывал, что уже в 2012 году объем выпускаемой продукции будет составлять 9-10 млрд рублей. А к 2015 году, обещал Чубайс, выручка завода достигнет 35-40 млрд рублей.

Со сбытом проблем не должно было быть — 80% произведенных аккумуляторов планировали отправлять в Китай, говорил все тот же гендиректор «Лиотеха» Ерохин.

В декабре 2011 года завод «Лиотех» в Новосибирске был официально открыт — его первую очередь построили за рекордные 18 месяцев.

Их нано: Sila Nanotechnologies

Евгений (Джин) Бердичевский оказался в США еще ребенком, в 1992 году. Ему было девять, когда родители эмигрировали в США. Сначала семья жила в Севастополе — отец и мать были инженерами и занимались подводными лодками. Из Севастополя семья переехала в Мурманск, из Мурманска — в Санкт-Петербург, а уже оттуда — в Штаты.

Евгений Бердичевский

Его отец стал программистом и запустил собственный небольшой бизнес. Сын тоже стал инженером: он попал в Стэнфорд, там увлекся машиностроением и участвовал в проекте по созданию автомобиля на солнечных батареях.

После университета Бердичевский оказался в Tesla — став седьмым сотрудником тогда еще никому не известной компании, просто очередного стартапа, который хотел сделать электромобиль. Там он занялся архитектурой аккумуляторных систем.

На самом деле в каждом электромобиле — не одна батарея. В той же Tesla огромный аккумуляторный отсек, который крепится к днищу и состоит из 16 батарей. В свою очередь, каждая из этих 16 батарей состоит из множества более мелких батарей, по виду похожих на пальчиковые.

Все компоненты нужно определенным образом соединить, установить систему охлаждения и добиться отсутствия сбоев. Этим и занимался Бердичевский в Tesla.

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Правда, проработал он там не так долго, несколько лет. У него была идея создать собственный бизнес. Еще в Стэнфорде Бердичевский прорабатывал бизнес-план по созданию электромобиля.

После Tesla Бердичевский попал в Sutter Hill Ventures, один из старейших венчурных фондов США. Это фонд инвестора Билла Дрейпера, которого считают одним из отцов-основателей Кремниевой долины. Именно во время работы в Sutter Hill Ventures Бердичевский познакомился с Глебом Юшиным — будущим партнером по бизнесу.

Юшин тоже эмигрировал из России. В 1999 году он закончил петербургский Политех, потом перебрался в США, где получил степень PhD в Университете Северной Каролины. Его сферой интересов были композитные и нано-материалы, а также хранение энергии. Многие его научные работы, особенно в 2010-2012 годах, были посвящены как раз литий-ионным аккумуляторам.

На момент знакомства с Бердичевским Юшин работал профессором в Университете Джорджии. В одной из его лабораторий и начались эксперименты двух эмигрантов из России, к которым примкнул ещё один бывший сотрудник Tesla Алекс Джейкобс. В 2011 году они основали компанию Sila Nanotechnologies.

Основатели Sila: Глеб Юшин, Евгений Бердический и Алекс Джейкобс

Sila Nanotechnologies не собиралась просто производить аккумуляторы — она собиралась их качественно улучшить.

В литий-ионных аккумуляторах используется порошок графита: если коротко, он нужен для накопления и удержания электрического заряда. Основатели Sila придумали замену графиту — другой порошок, состав которого они держат в секрете, и которого нужно меньше, чем графита. Это позволяло либо увеличить объем батареи, сохранив ее размер и вес, либо уменьшить вес аккумулятора, сохранив объем заряда.

Под эту идею Бердичевский и Юшин подняли в 2011 году свой первый раунд на $5 млн от того же Sutter Hill Ventures и еще одного фонда. А в 2012 году привлекли грант американского государственного агентства ARPA-E, заключили соглашение с BMW и на несколько лет ушли в разработку.

«Лиотех»: уход китайцев и банкротство

К концу 2012 года, как обещал Чубайс, «Лиотех» должен был производить батарей на 10 млрд рублей. Но все пошло не так. Компания выпустила почти в три раза меньше аккумуляторов, чем планировалось, и закончила 2012 год с убытком в 2 млрд рублей. Дальше — хуже.

В 2013 году из проекта вышли китайские партнеры, «Роснано» сменил руководство завода, Счетная палата нашла нарушения на «Лиотехе», а Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемым по которому стал к тому времени уже бывший гендиректор предприятия Александр Ерохин.

Завод «Лиотех» в Новосибирске

Обнаружилось много проблем. Например, в отчёте Счётной палаты говорится, что в договоре на поставку линии производства батарей от Thunder Sky отсутствовала детализация по стоимости каждого вида оборудования, а стоимость его доставки подорожала в три раза без каких-либо на то оснований.

Покупка этой линии обошлась заводу в $206,8 млн (почти 6,5 млрд рублей). Интересно, что весной 2013 года Счетная палата оценивала долю Thunder Sky более чем в $600 млн, а весь «Лиотех», соответственно — в $1,2 млрд.

И это не все проблемы с оборудованием. В 2012 году гендиректор «Лиотеха» Александр Ерохин якобы жаловался Чубайсу, что часть оборудования была поставлена в неработающем состоянии и для монтажа пришлось нанимать сторонние компании. С пуско-наладочными работами, которые должны были выполнить китайские специалисты, тоже возникли проблемы, а поставляемое Thunder Sky сырье было низкого качества.

Кроме того, Ерохин отмечал, что китайский партнер не исполняет свои обязательства по выкупу готовой продукции — а на этом должен был держаться весь проект. Та же Счетная палата в своем отчете (напомню, 2013 года) приводила мнение аналитиков Ernst&Young о том, что в ближайшие десять лет Китай будет единственным рынком сбыта для подобной продукции. Этот прогноз не оправдался, но Китай и сейчас остается крупнейшим рынком электромобилей. Половина из проданных 6 млн электрокаров в 2021 году пришлась именно на Китай, а в США было продано 800 тысяч электромобилей.

Со своим крупнейшим акционером «Лиотех» решил расстаться еще до того, как заводом заинтересовалась Счетная палата и СК. В марте 2012 года 10% из его доли перешло к «Роснано», а уже в сентябре стороны договорились и о полном выходе Thunder Sky из проекта.

Официально озвученная причина: «Китайский партнер не смог выполнить ранее взятых на себя обязательств по технологическому содействию, в том числе по поставкам катодной массы — базового сырья для производства аккумуляторов. Возникшие технологические проблемы стали основанием для расторжения с ним отношений».

«Роснано» при этом пришлось самостоятельно отдать «Сбербанку» кредит на 3,5 млрд рублей и отложить выплаты по своему кредиту, который корпорация давала «Лиотеху».

В конце 2013 года казалось, что острая фаза кризиса на заводе миновала. «Роснано» обновило команду управленцев «Лиотеха» (против старой команды возбудили уголовное дело), а госкорпорация дала заводу дополнительный 1 млрд рублей.

«Вчера с губернатором мы были на заводе и оценили ситуацию. «Лиотех» очевидно вышел из кризиса», — констатировал Чубайс в ноябре 2013 года. Тогда же глава «Роснано» уверял, что завод нашел новый рынок сбыта и анонсировал контракт на €200 млн с Венгрией. «Это фундаментальный прорыв», — обещал Чубайс.

Анатолий Чубайс (справа) официально запускает завод «Лиотех»

Но прорыва не случилось. В августе 2014 года завод остановили — он столкнулся со сложными условиями на рынке промышленных аккумуляторов, на батареи не было спроса. А в 2016 году началась процедура банкротства «Лиотеха».

Sila: выход из стелс-мода и три раунда инвестиций

Больших новостей о проекте о проекте Sila Nanotechnologies не было с 2012 по 2018 год — проект жил в стелс-режиме. В 2014 году компания перебралась из Джорджии в калифорнийский город Аламеда, обзавелась там лабораторией и производственной линией, работала над продуктом, регистрировала патенты.

Все эти годы компания жила на $5 млн инвестиций и на государственный грант примерно на ту же сумму. В 2017 года она наконец начала производство своего секретного порошка, заменяющего графит в литий-ионных батареях, и вот тогда и начался бурный рост Sila Nanotechnologies.

В 2018 году стартап привлекает крупный раунд инвестиций — $70 млн, получив оценку в $350 млн. Этот раунд возглавил всё тот же первый инвестор компании — фонд Sutter Hill Ventures. Среди других инвесторов был еще один известный фонд Bessemer Venture Partners и корейский гигант Samsung.

Интересно, что тогда компания целилась не только в электромобили. Например, во время анонса раунда Бердический говорил, что цель компании на 2019 год — быть в миллионах носимых устройств. Но первым, с кем Sila договорилась о совместной работе над аккумуляторами, была BMW.

В 2019 году Sila Nanotechnologies привлекла $215 млн в двух раундах, и тогда появился четко очерченный интерес к автомобильному рынку. Первый раунд на $170 млн, в ходе которого стартап оценили в заветные $1 млрд, возглавил концерн Daimler, а независимым членом совета директоров стал бывший генеральный директор General Electric Джеффри Иммельт.

К 2022 году Sila Nanotechnologies в общей сложности привлекла $880 млн.

Стартапов, занимавшихся улучшением аккумуляторов, в те годы было довольно много. Чем так приглянулась инвесторам именно Sila? Возможно, одной из главных причин было то, что компания не предлагала менять производственный процесс. Вся инновация была в том, чтобы заменить порошок в аккумуляторе. Интерес со стороны Samsung, Siemens, Daimler и BMW подтверждал, что компания идет в правильном направлении.

«Лиотех»: воскрешение и новое банкротство

Признанный в 2016 году банкротом «Лиотех» спустя три года внезапно «воскрес».

В 2019 году компания договорилась с кредиторами о выплате всех долгов в течение следующих десяти лет — общая сумма долга составляла примерно 10 млрд рублей, крупнейшим кредитором оставался «Роснано».

Тогда же нашлись новые потенциальные клиенты — РЖД, которым нужны были батареи для гибридных локомотивов, работавший над электрическим транспортом «Камаз», а также «Хевел», еще один проект «Роснано», разработчик решений в сфере солнечной энергетики.

Аналитики тогда говорили, что спрос на электробусы (и, соответственно, на аккумуляторы к ним) со стороны только одной Москвы может позволить «Лиотеху» закрыть долги. Сама компания нашла дополнительный источник дохода, решив сдавать в аренду около 20 тысяч кв. м простаивающих площадей завода.

Тяговая модульная литий-ионная батареи для электробусов с динамической зарядкой и гибридным охлаждением

По итогам 2019 года «Лиотех» отчитался о росте выручки в 1,5 раза, до 400 млн рублей. В компании начали модернизировать производство и планировать выйти на 600 млн рублей выручки в 2020 году. И начали думать о втором этапе модернизации, который обошелся бы заводу в 4 млрд рублей, хотя для начала решили добиться гарантированного спроса.

Но возрождения завода не случилось. Выручка по итогам 2020 года не выросла и составила почти те же 400 млн рублей. В сентябре 2021 года появилась новость о том, что завод «Лиотех» в Новосибирске выставлен на продажу за 1 млрд рублей.

В 2022 году возобновилась процедура банкротства «Лиотеха» — после того, как в октябре 2021 года компания не смогла выплатить «Роснано» положенный по согласованному графику 1 млрд рублей. К тому моменту в госкорпорации уже не было Анатолия Чубайса — он ушел со своего поста в конце 2020 года.

Sila: стоит больше $3 млрд и строит свой завод

2021 год Sila Nanotechnologies начала очень бодро — подняв раунд на $590 млн и получив оценку в $3,3 млрд. Деньги компании понадобились для запуска производства аккумуляторов по собственной технологии.

Сейчас практически все крупнейшие мировые автопроизводители озаботились выпуском электрокаров, не говоря о тех же Tesla, Rivian и других компаниях, выпускающих только такие автомобили. Кроме того, каждый производитель ищет «фишку», которая позволит получить преимущество.

В 2010 году, за год до старта Sila и «Лиотех», мировой объем производства аккумуляторов составлял около 20 ГВт•ч. А сейчас он достиг объема 296,8 ГВт•ч. К 2030 году, по прогнозу Sila, рынок должен вырасти до 2000 ГВт•ч, к 2050 году — до 30 000 ГВт•ч. Для сравнения: по прогнозу KPMG, емкость российского рынка накопителей электроэнергии к 2030 году достигнет 25,5 ГВт•ч.

Бердичевский и его партнеры уже нашли место под новую фабрику, купив промышленное здание в штате Вашингтон площадью 56 тысяч кв. м. Выпуск аккумуляторов планируется начать в 2024 году. Первыми клиентами станут Daimler и BMW, которые раньше других автопроизводителей оценили стартап.

Модель будущего завода Sila в штате Вашингтон

Одновременно с новостью о новом заводе Sila появилось сообщение о том, что министерство энергетики США выделит $3,1 млрд на организацию производства аккумуляторов. Власти страны хотят, чтобы к 2030 году электромобили составляли половину всех продаж автомобилей в США. Получит ли часть этих денег Sila — пока не известно, но именно Минэнерго США выделило стартапу первый грант почти на $5 млн.

При всей огромной разнице в деталях и обстоятельствах проекты Sila и «Лиотех» похожи — оба запускались на рынке, который еще только развивался, оба рисковали деньгами инвесторов (правда, очень разными), оба интересовались промышленным производством.

«Лиотех» дали все и сразу, закачав в проект почти полмиллиарда долларов под гарантии государства, а Sila несколько лет сидела на «голодном пайке» из всего десяти миллионов долларов.

«Лиотех» должен был завоевать если не весь мир, то Китай. А в итоге переживает второе банкротство.

Sila могла стать одним из многих тихо скончавшихся стартапов, а стала компанией стоимостью в три с лишним миллиардов долларов и выдающимися перспективами.

Всё потому что всё пошло не так, как выглядело в начале.

Дмитрий Филонов

журналист, автор The Edinorog