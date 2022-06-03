Илон Маск анонсировал прототип робота-гуманоида к концу сентября 2022 года Статьи редакции
По плану, производство роботов должно начаться в 2023 году, но о ходе разработки компания не сообщала.
- Tesla перенесла свой День искусственного интеллекта с августа на 30 сентября 2022 года, поскольку к тому времени у компании может быть прототип робота-гуманоида Optimus. Об этом Илон Маск написал в Twitter.
- Маск впервые анонсировал производство робота-гуманоида в августе 2021 года — на первом Дне искусственного интеллекта Tesla. Рост робота составит около 173 см, вес — 57 кг, он будет ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг.
В апреле 2022 года предприниматель объявил о планах начать производство роботов-гуманоидов первой версии в 2023 году.
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Меня терзают смутные сомнения, что модель будет выглядеть именно так, как на презентации (картинка в статье).
Человек это крайне сложная система связок, креплений мышц и сухожилий.
*этот робот от Илона выглядит как из кинофильмов или видеоигр, а на деле в 2023 такой прототип, возможно, будет просто стоять рядом с вами, пытаться болтать как "Алиса" и даже присаживаться будет с трудом.
**уж на сколько Boston Dynamics много лет занимаются роботами, но у них человекоподобные с "рюкзаком" на спине, со всякими гироскопами для поддержания равновесия, батареями и винтелями =))
Ну то Илюхи Макса не было у них
Вот вполне серийный робот. Не думаю что Илон сможет сделать лучше чем японцы. Но это все равно большой шаг вперед. Автомобили тоже не сразу стали делать с несущем кузовом и подушками безопасности.
Верим-верим, прям как то что кибертрак 4 года переносят.
Он же сказал прототип. Кибертрак прототип тоже быстро показали, а вот с релизом беда.
Зато я верю в китайский "москвич".
интересно...
Есть новости про Теслафон?
Маск рассказывал что основной задачей робота будет выполнение тяжелой или опасной работы
Хочу себе такого чтоб в доме порядок наводил)
Брешет Маск ) У него руководитель AI направления, Андрей Карпаты, ушел в саббатикал, длительный отпуск до почти конца лета.
Не понравилось Уиллу Смиту*
Вспоминается анекдот про робота Лёлика
Зато наш робот-чиновник скрепнее и даже мимику имитирует правдоподобнее чем эти бесполые, буржуйские!
С другой стороны: может и не быть к 30 сентября этого прототипа.
Обучать ИИ не на базе твитов будут? (-:
Обучали как то майкрософты ИИ. В конце вообще стал каким то мудком и нацистом.
Илюха, не надо)
круто!!
Ждём когда Илон Маск перестанет анонсировать и начнёт делать то что анонсировал.
Свою жену из Westworld?
Посмотрим, что из этого выйдет
Кадры слили в сеть!
🤣👌
Маск, остановись!!!
надеюсь он действительно в сентябре выйдет, а не как кибертрак
Вот готова замена операционному директору Фейсбука
Понеслось!
Такими же видимо будут «мировые волнения» как были у части глобалистов-нефтяников (часть их просто не верила, что это будет в наше время) после выхода первой Tesla в 2008. А в результате Tesla спровоцировала мировую гонку автомобилестроителей, которая прямо сейчас набирает обороты.
Ровно тоже самое было со SpaceX, в его начале
Тоже самое будет и с
Hyperloop (boring project)
Тоже самое будет и со
StarLink
Это все проекты Маска!
До сих пор не отошел после его прошлой презентации гуманоида, такого пиздеца давно не видел.
кибертрак вершион 2 ?
Ну, Илюха Маск ведь хозяин своим словам - хочет даст слово, хочет - назад заберёт. Он ведь уже Твиттер купил, Марс колонизировал и Гиперлупы по всей планете работают.
Очередной приступ прожектерства гениального проходимца
Вот вот. А на презентацию интересно он пригласит группу "Браво" с песней "Если бы на Марсе были города"?
скоро на заводах будут такие работать, вы чего)))
Вот откуда Эмбер Херд возьмёт деньги на выплату штрафа
Когда читаю такие новости всякие сериалы типо черного зеркала уже не кажутся фантастическими
"питается блинами с лопаты"
2022 - самое интересное ещё впереди!
Вроде и думаешь как много проектов одновременно ведет Маск, но похоже он просто судорожно пытается успеть при жизни реализовать максимум идей, оч круто