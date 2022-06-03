Будущее
Жаркий ихтиандр

Илон Маск анонсировал прототип робота-гуманоида к концу сентября 2022 года Статьи редакции

По плану, производство роботов должно начаться в 2023 году, но о ходе разработки компания не сообщала.

  • Tesla перенесла свой День искусственного интеллекта с августа на 30 сентября 2022 года, поскольку к тому времени у компании может быть прототип робота-гуманоида Optimus. Об этом Илон Маск написал в Twitter.
Elon Musk @elonmusk
@EvaFoxU Tesla AI Day #2 will be epic
«Второй AI Day Tesla будет грандиозным»
  • Маск впервые анонсировал производство робота-гуманоида в августе 2021 года — на первом Дне искусственного интеллекта Tesla. Рост робота составит около 173 см, вес — 57 кг, он будет ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг.

  • В апреле 2022 года предприниматель объявил о планах начать производство роботов-гуманоидов первой версии в 2023 году.

#новость #илонмаск #tesla

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54 комментария
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Gen Tech

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Gen Tech
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2 комментария
Иванка Сегодина

Меня терзают смутные сомнения, что модель будет выглядеть именно так, как на презентации (картинка в статье).
Человек это крайне сложная система связок, креплений мышц и сухожилий.
*этот робот от Илона выглядит как из кинофильмов или видеоигр, а на деле в 2023 такой прототип, возможно, будет просто стоять рядом с вами, пытаться болтать как "Алиса" и даже присаживаться будет с трудом.
**уж на сколько Boston Dynamics много лет занимаются роботами, но у них человекоподобные с "рюкзаком" на спине, со всякими гироскопами для поддержания равновесия, батареями и винтелями =))

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Nice Man

Ну то Илюхи Макса не было у них

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1 комментарий
Владимир Кондратьев

Вот вполне серийный робот. Не думаю что Илон сможет сделать лучше чем японцы. Но это все равно большой шаг вперед. Автомобили тоже не сразу стали делать с несущем кузовом и подушками безопасности.

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Reoptima

Верим-верим, прям как то что кибертрак 4 года переносят.

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Dimitri

Он же сказал прототип. Кибертрак прототип тоже быстро показали, а вот с релизом беда.

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6 комментариев
Владимир Кондратьев

Зато я верю в китайский "москвич".

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3 комментария
Шилов Константин

интересно...

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Никита Пономарев
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Мусаханов Шынгыс

Есть новости про Теслафон?

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Дмитрий Павлов

Маск рассказывал что основной задачей робота будет выполнение тяжелой или опасной работы
Хочу себе такого чтоб в доме порядок наводил)

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Сергей С.

Брешет Маск ) У него руководитель AI направления, Андрей Карпаты, ушел в саббатикал, длительный отпуск до почти конца лета.

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Prosto Zurab

Не понравилось Уиллу Смиту*

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Алексей Дымов

Вспоминается анекдот про робота Лёлика

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Boz Atnik

Зато наш робот-чиновник скрепнее и даже мимику имитирует правдоподобнее чем эти бесполые, буржуйские!

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Логический месяц

С другой стороны: может и не быть к 30 сентября этого прототипа.
Обучать ИИ не на базе твитов будут? (-:

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Grigvik Fake

Обучали как то майкрософты ИИ. В конце вообще стал каким то мудком и нацистом.

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1 комментарий
Nice Man

Илюха, не надо)

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Эдуард Градский

круто!!

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Юрий Фурлетов

Ждём когда Илон Маск перестанет анонсировать и начнёт делать то что анонсировал.

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Keivorit Keivor

Свою жену из Westworld?

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Илья Зубов

Посмотрим, что из этого выйдет

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Вагайцев Михаил

Кадры слили в сеть!

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Остановка Бумажный телевизор

🤣👌

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Юра Малышев

Маск, остановись!!!

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Геннадий Юровский

надеюсь он действительно в сентябре выйдет, а не как кибертрак

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Юрий Б.

Вот готова замена операционному директору Фейсбука

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Остановка Бумажный телевизор

Понеслось!
Такими же видимо будут «мировые волнения» как были у части глобалистов-нефтяников (часть их просто не верила, что это будет в наше время) после выхода первой Tesla в 2008. А в результате Tesla спровоцировала мировую гонку автомобилестроителей, которая прямо сейчас набирает обороты.

Ровно тоже самое было со SpaceX, в его начале

Тоже самое будет и с
Hyperloop (boring project)

Тоже самое будет и со
StarLink

Это все проекты Маска!

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Дмитрий Филиппов

До сих пор не отошел после его прошлой презентации гуманоида, такого пиздеца давно не видел.

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Скляр Виталий

кибертрак вершион 2 ?

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Андрей Мельник

Ну, Илюха Маск ведь хозяин своим словам - хочет даст слово, хочет - назад заберёт. Он ведь уже Твиттер купил, Марс колонизировал и Гиперлупы по всей планете работают.

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Timur Akhmetshin

Очередной приступ прожектерства гениального проходимца

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Андрей Мельник

Вот вот. А на презентацию интересно он пригласит группу "Браво" с песней "Если бы на Марсе были города"?

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Артур Снегов

скоро на заводах будут такие работать, вы чего)))

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DN

Вот откуда Эмбер Херд возьмёт деньги на выплату штрафа

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Знатный Тролль
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олег Загинциев

Когда читаю такие новости всякие сериалы типо черного зеркала уже не кажутся фантастическими

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Максим Степанов

"питается блинами с лопаты"

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Павел Ро

2022 - самое интересное ещё впереди!

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Сергей Сергеев

Вроде и думаешь как много проектов одновременно ведет Маск, но похоже он просто судорожно пытается успеть при жизни реализовать максимум идей, оч круто

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