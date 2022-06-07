Будущее
Металлургический корабль

Илон Маск рассказал, что Starlink может выйти на биржу «через три-четыре года» — CNBC Статьи редакции

Такой прогноз он уже озвучивал — но в 2019 году, утверждает издание.

  • Илон Маск сообщил сотрудникам SpaceX, что компания вряд ли выведет Starlink на биржу раньше 2025 года, выяснило CNBC.
  • Маск точно не знает, когда состоится IPO, но, по его догадкам, оно возможно «через три-четыре года». Для этого компании нужно развиваться без проблем при «хорошей предсказуемости».
  • Маск нацеливался на размещение на бирже уже в 2022 году, пишет CNBC со ссылкой на письмо для сотрудников от 2019 года. В нём предприниматель заявил, что провести IPO Starlink было бы логично «через года три».
  • В феврале 2020 года операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл рассказал, что SpaceX планирует выделить Starlink в отдельную компанию, а затем вывести её на биржу. В феврале 2021-го Маск заявил, что выход Starlink на биржу возможен при хорошо прогнозируемом денежном потоке.
  • Тестирование спутникового интернета Starlink началось в октябре 2020 года, число пользователей за три месяца достигло 10 тысяч. В июне 2021-го Маск анонсировал запуск спутникового интернета Starlink во всём мире в августе того же года. В мае 2022-го он стал доступен в 32 странах.

#новость #starlink #илонмаск

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20 комментариев
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Старательный звук

Ничего против Маска, его компаний и манеры твитить про всякое не имею, но со сроками у него не очень получается.
А так – можно каждые 3-4 года говорить про 3-4 года.

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Михаил Загоскин
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Олег Арматоев

Запустим завтра)

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Breitson

И доступен в России - никогда.

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Dzan Yang
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C Ever

Думаю, что всё пиздёж и нихуя никакого старлинка, запускающего всякую хуету в космос вроде кабриолета и спутников, а в промежутках и туристов - нет. Здесь подробности:

https://youtu.be/7z7cEzITKKM?t=1649

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C Ever

Скорее всего увидели в космосе группу астероидов, решили их выдать за спутники. Создали Старлинк, инсценировали запуск спутников, потом показали астероиды, что это якобы спутники. Собрали бабла под эту тему с инвесторов. Астероиды-спутники упали, Старлинк выведут в ближайшие минут десять пятнадцать пять десять пятого четыре пять десять пятого утра
https://www.youtube.com/watch?v=8SzFlkBULXs

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Sergey Allenykh

Забористая!

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C Ever

хвастаешься?

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Олег Арматоев

И водочку, походу, сверху

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i 50

и кто в эту чушь верит

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C Ever

https://www.youtube.com/watch?v=6_SzGgByphY

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Abdullakhon Khudayberganov

На ошибках учится

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lomar

Через три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять-одиннадцать-двенадцать-тринадцать-четырнадцать-пятнадцать-шестнадцать-семнадцать-восемнадцать-девятнадцать-двадцать-двадцать один-двадцать два-двадцать три-двадцать четыре-двадцать пять-двадцать шесть-двадцать семь-двадцать восемь-двадцать девять-тридцать лет...

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Михаил Корнышев

Многие реально ждут. Это же Маск, может уже завтра об IPO объявить, может лет через 10 дождёмся.

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John Carter

А как вывести? Акционеры SpaceX не будут бомбить?

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Мария Стародубцева

Засрали орбиту всяким мусором, пока до ума доведут у этих спутников срок гарантированной работы истечет.

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C Ever

думаю, что нет никаких нахуй спутников вообще. Выдают астероиды за спутники, а под эту тему пилят бюджет из казны.

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Борис Макаров

Как на это акции твиттера отреагировали?)

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C Ever

возбудились

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