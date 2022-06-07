Илон Маск рассказал, что Starlink может выйти на биржу «через три-четыре года» — CNBC Статьи редакции
Такой прогноз он уже озвучивал — но в 2019 году, утверждает издание.
- Илон Маск сообщил сотрудникам SpaceX, что компания вряд ли выведет Starlink на биржу раньше 2025 года, выяснило CNBC.
- Маск точно не знает, когда состоится IPO, но, по его догадкам, оно возможно «через три-четыре года». Для этого компании нужно развиваться без проблем при «хорошей предсказуемости».
- Маск нацеливался на размещение на бирже уже в 2022 году, пишет CNBC со ссылкой на письмо для сотрудников от 2019 года. В нём предприниматель заявил, что провести IPO Starlink было бы логично «через года три».
- В феврале 2020 года операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл рассказал, что SpaceX планирует выделить Starlink в отдельную компанию, а затем вывести её на биржу. В феврале 2021-го Маск заявил, что выход Starlink на биржу возможен при хорошо прогнозируемом денежном потоке.
- Тестирование спутникового интернета Starlink началось в октябре 2020 года, число пользователей за три месяца достигло 10 тысяч. В июне 2021-го Маск анонсировал запуск спутникового интернета Starlink во всём мире в августе того же года. В мае 2022-го он стал доступен в 32 странах.
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Ничего против Маска, его компаний и манеры твитить про всякое не имею, но со сроками у него не очень получается.
А так – можно каждые 3-4 года говорить про 3-4 года.
Запустим завтра)
И доступен в России - никогда.
Думаю, что всё пиздёж и нихуя никакого старлинка, запускающего всякую хуету в космос вроде кабриолета и спутников, а в промежутках и туристов - нет. Здесь подробности:
https://youtu.be/7z7cEzITKKM?t=1649
Скорее всего увидели в космосе группу астероидов, решили их выдать за спутники. Создали Старлинк, инсценировали запуск спутников, потом показали астероиды, что это якобы спутники. Собрали бабла под эту тему с инвесторов. Астероиды-спутники упали, Старлинк выведут в ближайшие минут десять пятнадцать пять десять пятого четыре пять десять пятого утра
https://www.youtube.com/watch?v=8SzFlkBULXs
Забористая!
хвастаешься?
И водочку, походу, сверху
и кто в эту чушь верит
https://www.youtube.com/watch?v=6_SzGgByphY
На ошибках учится
Через три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять-одиннадцать-двенадцать-тринадцать-четырнадцать-пятнадцать-шестнадцать-семнадцать-восемнадцать-девятнадцать-двадцать-двадцать один-двадцать два-двадцать три-двадцать четыре-двадцать пять-двадцать шесть-двадцать семь-двадцать восемь-двадцать девять-тридцать лет...
Многие реально ждут. Это же Маск, может уже завтра об IPO объявить, может лет через 10 дождёмся.
А как вывести? Акционеры SpaceX не будут бомбить?
Засрали орбиту всяким мусором, пока до ума доведут у этих спутников срок гарантированной работы истечет.
думаю, что нет никаких нахуй спутников вообще. Выдают астероиды за спутники, а под эту тему пилят бюджет из казны.
Как на это акции твиттера отреагировали?)
возбудились