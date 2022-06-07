Будущее
Заработный паркур

S7 Space уволила около 30 из 100 сотрудников на фоне проблем с финансированием Статьи редакции

И приостановила разработку ракеты-носителя лёгкого класса.

  • Об увольнениях в «космической» «дочке» S7 написал в соцсетях бывший гендиректор этой компании Сергей Сопов (его профиль закрыт) со ссылкой на письмо одного из экс-сотрудников S7 Space. Внимание на это обратило РБК.
  • По словам источника издания в S7, увольнения связаны с финансовыми проблемами компании: «Когда не летают самолёты, деньги неоткуда взять на другие проекты».
  • В самой S7 рассказали, что проект по созданию ракеты-носителя лёгкого класса приостановлен из-за невозможности привлечь финансирование. Поэтому с июня 2022 года S7 Space сократила штат: «Из более чем 100 человек компанию, к сожалению, покинули около 30 сотрудников». При этом компания продолжает работу по некоторым направлениям, в частности, «по аддитивным и сварочным технологиям».
  • S7 Space предоставляет услуги по запуску космических аппаратов. В 2016 году группа приобрела плавучий космодром «Морской старт»: платформу Odyssey, корабль Sea Launch Commander, оборудование и товарный знак Sea Launch. В 2020 году S7 сообщала, что заморозила проект до «лучших времён».
  • Центр разработок S7 приступил к созданию лёгкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью в 2020 году, в феврале 2022-го Центр вошёл в состав S7 Space. Разработка ракеты была доведена до создания летающего стенда для испытания системы управления, который начали тестировать в конце мая, отмечает N+1.
«Морской старт» / S7

#новость #s7space

1927 просмотров
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26 комментариев
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Леонид Гнездилов

Отакот. Надо садить ягоды

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Сергей И

Собирать же.

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Александр Еремин

Сначало посодют потом заставят собирать

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Василий Степанофф

А могли садить яблони...на Марсе.

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Александр RazzOne

Обидно то, что из за происходящего, сокращают отделы, которые занимаются разработкой проектов, которые принесут деньги только в дальнейшем а сейчас требуют финансирования. Вместо освоения космоса, новых изобретений, людей увольняют, отправляют клубнику собирать и все остальное. Россия то Понятно, дно, живем на перепродажах услуг и товаров друг другу. А другие страны-то, развиваться хотят. Ало

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Andrew F.
, сокращают отделы, которые занимаются разработкой проектов, которые принесут деньги только в дальнейшем а сейчас требуют финансирования

эт какие?

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Мурад Муртазалиев

А сколько было смеха над украинцами, которые клубнику в Польше собирают

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Михаил Николаев

Это же чистая дискредитации экономики РФ. Санкции идут нам только на пользу и финансовых проблем у компании быть не должно!

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Ha Ha

Смысл от S7 был если она не планировала строить МБР с гиперзвуковыми термоядерными блоками?

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Иван Поварёшкин

А как же цап царап с последующим рывком? Не могут же нам врать

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Старательный звук

Не до космических гонок сейчас. Не то, что у «дочки», там у авиамамки того и гляди всё может печально обернуться.
Уволенных жаль и с такой спецификой работы в стране не так много.

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Мировой Орзэмэс

Да им и на возвраты за отмену рейсов в открытые аэропорты взять некуда. С 25 марта возврат жду. В чатике всё кормили завтраками про придуманные 30 рабочих дней, я написала досудебку, они её молчком (по уведомлению) получили и молчат. Пока я опять в чатике на днях не допыталась, что 3 июня, наконец-то, более чем за 60 календарных дней мою "заявку взял в работу специалист" - так бы и не знала. И по досудебке молчат, а я уже и на чардж подала. А пусть молчат, неустойка-то тикает.

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Ha Ha

Как тебе такое Илон Маск???!!!

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Локальный ихтиандр

Кабзда самолетным и ракетным отраслям(

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Степан Куликов
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High Stakes

Русский космос как крипта - тоже на Луну, но волотильней.

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Владимир Орлов

просто танцуйте

https://youtu.be/a4eav7dFvc8

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Андрей Землянский

В 2020 году S7 сообщала, что заморозила проект до «лучших времён».
Жаль, что эти времена так и не настанут для этой компании... 😐

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Ivelevit

Не уволили, а высвободили

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Валентин Слободчиков

Не высвободили, а перевели на самообеспечение :)

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Андрей Волхонский

Изначально-то на что был расчет?
Роскосмос бы их кинул с ракетой в любом случае.

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Bobrdobr

Вот это рывок🤣

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Джахор Дырдырдаев

F

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Голодный Зомби

Нет, скоро и по нам прилетит :(

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Платон Щукин

Ну зато государство решило въехать бабло в дороги - нужно срочно обкэшэтся :) А технологии, а зачем они?) Мы теперь 20 лет минимум все равно в жопе. S7 очень крутая авиакомпания, я вообще удивляюсь как она ещё не закрылась с такими условиями.

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JWST

У Рогозина сегодня праздник)

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