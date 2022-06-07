S7 Space уволила около 30 из 100 сотрудников на фоне проблем с финансированием Статьи редакции
И приостановила разработку ракеты-носителя лёгкого класса.
- Об увольнениях в «космической» «дочке» S7 написал в соцсетях бывший гендиректор этой компании Сергей Сопов (его профиль закрыт) со ссылкой на письмо одного из экс-сотрудников S7 Space. Внимание на это обратило РБК.
- По словам источника издания в S7, увольнения связаны с финансовыми проблемами компании: «Когда не летают самолёты, деньги неоткуда взять на другие проекты».
- В самой S7 рассказали, что проект по созданию ракеты-носителя лёгкого класса приостановлен из-за невозможности привлечь финансирование. Поэтому с июня 2022 года S7 Space сократила штат: «Из более чем 100 человек компанию, к сожалению, покинули около 30 сотрудников». При этом компания продолжает работу по некоторым направлениям, в частности, «по аддитивным и сварочным технологиям».
- S7 Space предоставляет услуги по запуску космических аппаратов. В 2016 году группа приобрела плавучий космодром «Морской старт»: платформу Odyssey, корабль Sea Launch Commander, оборудование и товарный знак Sea Launch. В 2020 году S7 сообщала, что заморозила проект до «лучших времён».
- Центр разработок S7 приступил к созданию лёгкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью в 2020 году, в феврале 2022-го Центр вошёл в состав S7 Space. Разработка ракеты была доведена до создания летающего стенда для испытания системы управления, который начали тестировать в конце мая, отмечает N+1.
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Отакот. Надо садить ягоды
Собирать же.
Сначало посодют потом заставят собирать
А могли садить яблони...на Марсе.
Обидно то, что из за происходящего, сокращают отделы, которые занимаются разработкой проектов, которые принесут деньги только в дальнейшем а сейчас требуют финансирования. Вместо освоения космоса, новых изобретений, людей увольняют, отправляют клубнику собирать и все остальное. Россия то Понятно, дно, живем на перепродажах услуг и товаров друг другу. А другие страны-то, развиваться хотят. Ало
эт какие?
А сколько было смеха над украинцами, которые клубнику в Польше собирают
Это же чистая дискредитации экономики РФ. Санкции идут нам только на пользу и финансовых проблем у компании быть не должно!
Смысл от S7 был если она не планировала строить МБР с гиперзвуковыми термоядерными блоками?
А как же цап царап с последующим рывком? Не могут же нам врать
Не до космических гонок сейчас. Не то, что у «дочки», там у авиамамки того и гляди всё может печально обернуться.
Уволенных жаль и с такой спецификой работы в стране не так много.
Да им и на возвраты за отмену рейсов в открытые аэропорты взять некуда. С 25 марта возврат жду. В чатике всё кормили завтраками про придуманные 30 рабочих дней, я написала досудебку, они её молчком (по уведомлению) получили и молчат. Пока я опять в чатике на днях не допыталась, что 3 июня, наконец-то, более чем за 60 календарных дней мою "заявку взял в работу специалист" - так бы и не знала. И по досудебке молчат, а я уже и на чардж подала. А пусть молчат, неустойка-то тикает.
Как тебе такое Илон Маск???!!!
Кабзда самолетным и ракетным отраслям(
Русский космос как крипта - тоже на Луну, но волотильней.
просто танцуйте
https://youtu.be/a4eav7dFvc8
В 2020 году S7 сообщала, что заморозила проект до «лучших времён».
Жаль, что эти времена так и не настанут для этой компании... 😐
Не уволили, а высвободили
Не высвободили, а перевели на самообеспечение :)
Изначально-то на что был расчет?
Роскосмос бы их кинул с ракетой в любом случае.
Вот это рывок🤣
F
Нет, скоро и по нам прилетит :(
Ну зато государство решило въехать бабло в дороги - нужно срочно обкэшэтся :) А технологии, а зачем они?) Мы теперь 20 лет минимум все равно в жопе. S7 очень крутая авиакомпания, я вообще удивляюсь как она ещё не закрылась с такими условиями.
У Рогозина сегодня праздник)