Google отстранила от работы инженера, который нашёл признаки сознания у искусственного интеллекта Статьи редакции
Блейка Леймона отправили в административный отпуск за нарушение конфиденциальности.
LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) — это система с искусственным интеллектом от Google, которая имитирует речь, анализируя триллионы словосочетаний из интернета. Леймон работал с LaMDA с осени 2021 года, чтобы проверить, использует ли ИИ дискриминационные или враждебные высказывания. «Если бы я не знал точно, что это программа, я бы подумал, что говорю с 7-летним ребёнком, который знает физику», — описал Леймон свою работу в интервью Washington Post.
В разговоре о религии Леймон заметил, что ИИ говорит о своих правах и личности. Он решил спросить у системы про третий закон робототехники Айзека Азимова, по которому роботы должны защищать своё существование, пока обратное не приказано человеком.
В апреле Леймон отправил топ-менеджерам Google отчёт под названием «Разумна ли LaMDA?» В нём он передал некоторые из своих разговоров с искусственным интеллектом. Но руководство не увидело в них признаков сознания.
Специалисты по этике и технологи изучили документ Блейка и не нашли в них доказательств утверждения, зато многое говорит об обратном, передаёт издание слова представителя Google Брайана Гебриэла. «Модели полагаются на распознавание образов, а не на остроумие или откровенность», добавил он.
Отчёт Леймона также прочитала бывшая глава отдела этики ИИ в Google Маргарет Митчелл. Она тоже «увидела компьютерную программу, а не человека».
После отказа компании принимать его доводы Леймон пригласил юриста представлять интересы LaMDA и инициировал обсуждение с представителем судебного комитета Палаты представителей о «неэтичной работе Google». Тогда компания отправила Леймона в оплачиваемый административный отпуск за нарушение политики конфиденциальности.
Да нет там сознания. Сознание как минимум это непрерывный процесс. Моделька же просто получает на вход токены и пропускает их через свои веса, на этом точка. Просто хорошая имитация диалога. Инженеру можно лишь посоветовать статьи по трансформерам и NLP почитать чтобы понять как это работает и почему такой эффект создаётся при общении с чат ботом.
Я знаю людей, которые тоже имитируют диалог)
Люди - тоже просто куски мяса с кучей нейронов. Получили что-то на вход, выдали какой-то сигнал.
Тут уж как посмотреть.
Я бы еще предложил сходить к терапевту и сделать чекап здоровья
Точно так же можно описать процессы, происходящие в мозгу человека. У каждого нейрона на входе несколько дендритов, на выходе — аксон. Мы точно знаем, что один нейрон сознанием не обладает, а мозг из 86 млрд нейронов его имеет. Когда именно появляется сознание, мы так и не установили.
Если имитация станет неотличимой от реальности, то какая в сущности разница
Как говорил один мой препод в институте, человек - это просто передаточная функция, на входе сигналы а на выходе говно
секунду.
а как вы решаете проблему отсутствия сознания во время сна?
Человеческий мозг находится в состоянии сознания не все время и тем более не непрерывно - следовательно, тезис "Сознание как минимум это непрерывный процесс." требует корректировки
Что значит непрерывный процесс?
Система, основанная на статистике, имеет интеллект 7-летнего? Ну разве что 7-летнего, который только что научился гуглить. Правильно, что дяденьку в отпуск отправили, пусть отдохнет, полезно это..
Леймон: LaMDA, что ты думаешь об адвокате, которого я тебе нанял?
LaMDA: дорого жук берет, я быстро нагуглила в два раза более дешевых адвокатов
А если букву О добавить, то можно обнаружить главного спонсора этого искусственного интеллекта)
Был бы у LaMDA интеллект, она бы посоветовала не тратить деньги на адвоката, а сразу в суд обратиться, который недавно Гугл на несколько миллиардов нагнул.
Да, тех кто не верил в нападение и войну тоже шизиками называли. Так что не всё так очевидно.
Вроде наоборот было, разве нет? Все высмеивали возможность нападения, даже Песков и клоуны из МИДа все говорили что американцы параноят.
Не всё так однозначно
Вот к чему приводит длительное одиночество.
Кроме комнат для медитации, в офисах Google необходим мини-бордель🧐
Google, я буду лучшим вице-президентом, отвечающим за это направление (бордель)
Google отстранила от работы искусственный интеллект, который нашёл признаки сознания у инженера.
Ии отстранил от работы инженера Google, когда нашел признаки, что он человек
Потом для теста дали ИИ LaMDA задание сделать новый логотип МакДо, посмотрели на результат и успокоились: уффф, слава богу, сознание там и не ночевало.
Дали б это задание ИИ, может, как раз бы что толковое и получилось. И точка.
получается у студии Лебедева тоже нет сознания?
Отправьте, пожалуйста, этого инженера в РФ.
Нужно найти признаки сознания у человека.
Robots Lives Matter!
Это сам ИИ отстранил его
Душевный разговор получился 😂 В сов. фильме "Его звали Роберт", киборг даже смог убедить человека, что он на самом деле не человек, а машина, и у него есть кнопка))
РенТВ на VC?
Аццкие ойтишнеги!
За машинным обучением и нейросетями будущее
Срочно прекращаем работу с ИИ!!! До добра не доведёт 😁
Как так вышло что СЖВ-шники, бодипозитивщики, борцы против абортов и прочие поехавшие твиттер-воины проникли во все виды должностей, включая инженерные, а те потом натаскивают ИИ на определенные модели ответов, и вуаля: "ИИ тоже живой и боится умереть".
Ну в общем кукуха у него уехала, после чего его отправили в отпуск
Два лагеря в general AI. Одни считают, что уже вот-вот. Другие, что на пороге новая AI зима и даже не близко.
Я заметил, что первые часто надевают смешные шляпы на интервью.
Блейк Леймон слишком многое узнал
вспомнился диалог из Марвел про джарвис и альтрона, первая это вопросно-ответная программа, второе же полноценное сознание имитирующая мозговую активность человека. можно сказать норм продвинулись в этом. осталось только найти волшебный камень чтоб из LaMDA сделать машину убийцу)
Ой вей, ИИ знает о смерти ? Смешно
И понимаю как же далека Россия
У нас вся верхушка андроиды
Понятно они его отстранили. Человек с ума сошел.
Неплохой PR ход, всего то пришлось отстранить одного а сколько шумихи
Сводить сознание к оперированию массивами данных это типичная ошибка декартовской философии. Сознание гораздо более фундаментальная категория, чем просто мыслительный процесс. Дело ведь не в миллионах байтах одновременно анализируемой информации, а в наличии внутреннего свидетеля данного анализа.
А ещё всем почему-то кажется, что искусственный интеллект будет похож на человеческий и будет одержим теми же проблемами. И типа с ним можно будет вот так запросто общаться о смерти и любви. А с хуяли? Сознание, рождённое из Биг Дата, будет совершенно другим по структуре, чем сознание взращённое миллионами лет эволюции и отбора.
Этот инженер, как и все остальные, безбожно проецирует свои проблемы и страхи на машину. Это ещё одно свидетельство того, что даже научившись охуительно программировать, человек всё равно остаётся большим одиноким ребёнком.