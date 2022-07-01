США разрешили использовать системы спутникового интернета Starlink на кораблях, грузовиках и самолётах Статьи редакции
Это открывает компании доступ к большему количеству бизнес-клиентов.
- Федеральная комиссия по связи США выдала разрешение SpaceX на установку систем Starlink на движущихся транспортных средствах, включая грузовики, корабли и самолёты. Об этом пишет The Verge.
- SpaceX запросила такое разрешение в марте 2021 года. Илон Маск отмечал в Twitter, что компания рассчитывает на подключение самолётов, кораблей, больших грузовиков и домов на колёсах. Для автомобилей Tesla терминал слишком велик, указывал он.
- В июне того же года оператор начал переговоры с авиакомпаниями о запуске Wi-Fi в самолётах. Для этого компания собиралась улучшить конструкцию оборудования. В апреле 2022-го авиакомпания Delta Air Lines сообщила, что протестировала на борту Starlink.
- Тестирование спутникового интернета Starlink началось в октябре 2020 года. В мае 2022-го SpaceX сообщила, что комплекты оборудования доступны для «немедленной отправки» в 32 странах.
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Хочется вот такие новости видеть каждый день ! Ощущения будущего из фильмов . А не такие, как переименование улицы на луганскую рядом с посольством Великобритании …
P.S. У всех свои инновации и прыжки на батуте
Про Россию бы что-то положительно, и не про то, что можно миллион виртуальных баксов куда-то перевести.
При ориентации на прошлое это малореально.. хотя да, хотелось бы. Мечты.
посмотри динамику роста производства пшеницы, к примеру.
В московском зоопарке на днях родились краснокнижные орлята орлана и маленькие россомахи. В Ивановской области открылся новый завод для производства трикотажного полотна,в Махачкале наконец в середине месяца запустили свой завод по сухим стройсмесям. Своим да, на своём всём оборудовании. ООО «Каспий СГЭМ» участвовал по таре и конвейерам, теперь будет давать наливные полы, штукатурки и всякое такое.
Wi-fi в самолете такая инновация и будущее, вообще не описать. Аж кучу лет назад еще была.
Вайфай интернет раздаёт либо Локал н базу того что есть на ней … а сам интернет через спутник на борту гражданского самолета … назови эту кучу
Мой личный опыт: в 17 году еще летал на Emirates , там был интернет на борту. Но и на тот момент это не было инновацией в гражданских перелетов. В РФ в 2011 году у Аэрофлота появился интернет.
Как минимум года 3 назад уже пользовался интернетом на рейсах Аэрофлота и Катара. Самолеты были Боинги Дримлайнеры.
Смотрю как сериал, где у героев всё получается. Переживаю за них как за себя. 🥹
А вы что водите? Грузовик, самолёт или корабль?:-)
Может хоть сейчас появится недорогой интернет в полете (не тут, конечно)
Я ничего не вожу.
При чём здесь вообще NPCs, я на героев сериала смотрю.
Приятного просмотра тогда.
Ждём в России
Спасибо, не надо.
Ай,да Маск,ай да молодец)
А у нас скоро банкоматы саои будут, но это пока не точно.
Сарказм!
Их бы и в Америке не помешало. Вы не поверите, но там карты много где до сих пор "прокатывают". Сарказм!
и еще через пол года может быть будет своя система пин кодов
Со своими цифрами? (-:
Или алфавит из «Хищника» возьмут на вооружение?
Как-бы не зажариться, как в микроволновке %)