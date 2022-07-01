Будущее
Автоматический крюк

США разрешили использовать системы спутникового интернета Starlink на кораблях, грузовиках и самолётах Статьи редакции

Это открывает компании доступ к большему количеству бизнес-клиентов.

  • Федеральная комиссия по связи США выдала разрешение SpaceX на установку систем Starlink на движущихся транспортных средствах, включая грузовики, корабли и самолёты. Об этом пишет The Verge.
  • SpaceX запросила такое разрешение в марте 2021 года. Илон Маск отмечал в Twitter, что компания рассчитывает на подключение самолётов, кораблей, больших грузовиков и домов на колёсах. Для автомобилей Tesla терминал слишком велик, указывал он.
  • В июне того же года оператор начал переговоры с авиакомпаниями о запуске Wi-Fi в самолётах. Для этого компания собиралась улучшить конструкцию оборудования. В апреле 2022-го авиакомпания Delta Air Lines сообщила, что протестировала на борту Starlink.
  • Тестирование спутникового интернета Starlink началось в октябре 2020 года. В мае 2022-го SpaceX сообщила, что комплекты оборудования доступны для «немедленной отправки» в 32 странах.
Thomas Ricker / The Verge

#новость #starlink #spacex

1277 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
22 комментария
Написать комментарий...
 Костя Жажиев

Хочется вот такие новости видеть каждый день ! Ощущения будущего из фильмов . А не такие, как переименование улицы на луганскую рядом с посольством Великобритании …
P.S. У всех свои инновации и прыжки на батуте

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Про Россию бы что-то положительно, и не про то, что можно миллион виртуальных баксов куда-то перевести.

Ответить
Развернуть ветку
Герман Воронов

При ориентации на прошлое это малореально.. хотя да, хотелось бы. Мечты.

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Vavilov

посмотри динамику роста производства пшеницы, к примеру.

Ответить
Развернуть ветку
Гражданский клуб

В московском зоопарке на днях родились краснокнижные орлята орлана и маленькие россомахи. В Ивановской области открылся новый завод для производства трикотажного полотна,в Махачкале наконец в середине месяца запустили свой завод по сухим стройсмесям. Своим да, на своём всём оборудовании. ООО «Каспий СГЭМ» участвовал по таре и конвейерам, теперь будет давать наливные полы, штукатурки и всякое такое.

Ответить
Развернуть ветку
Igor Chimbur

Wi-fi в самолете такая инновация и будущее, вообще не описать. Аж кучу лет назад еще была.

Ответить
Развернуть ветку
Костя Жажиев

Вайфай интернет раздаёт либо Локал н базу того что есть на ней … а сам интернет через спутник на борту гражданского самолета … назови эту кучу

Ответить
Развернуть ветку
Igor Chimbur

Мой личный опыт: в 17 году еще летал на Emirates , там был интернет на борту. Но и на тот момент это не было инновацией в гражданских перелетов. В РФ в 2011 году у Аэрофлота появился интернет.

Ответить
Развернуть ветку
Get Money

Как минимум года 3 назад уже пользовался интернетом на рейсах Аэрофлота и Катара. Самолеты были Боинги Дримлайнеры.

Ответить
Развернуть ветку
Развитый Валера

Смотрю как сериал, где у героев всё получается. Переживаю за них как за себя. 🥹

Ответить
Развернуть ветку
Forgotten Games

А вы что водите? Грузовик, самолёт или корабль?:-)

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.

Может хоть сейчас появится недорогой интернет в полете (не тут, конечно)

Ответить
Развернуть ветку
Развитый Валера

Я ничего не вожу.
При чём здесь вообще NPCs, я на героев сериала смотрю.

Ответить
Развернуть ветку
Forgotten Games

Приятного просмотра тогда.

Ответить
Развернуть ветку
MEGAtraXXXer666

Ждём в России

Ответить
Развернуть ветку
Holy Carrot

Спасибо, не надо.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Войнов

Ай,да Маск,ай да молодец)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

А у нас скоро банкоматы саои будут, но это пока не точно.
Сарказм!

Ответить
Развернуть ветку
Forgotten Games

Их бы и в Америке не помешало. Вы не поверите, но там карты много где до сих пор "прокатывают". Сарказм!

Ответить
Развернуть ветку
Федор Завитухин

и еще через пол года может быть будет своя система пин кодов

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Со своими цифрами? (-:
Или алфавит из «Хищника» возьмут на вооружение?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Коновалов

Как-бы не зажариться, как в микроволновке %)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 22 комментария
null