Будущее
Христов танк88

Meta* выложила в открытый доступ ИИ-технологию для перевода текстов на 200 языков Статьи редакции

В будущем технология позволит делать более 25 млрд переводов в день в сервисах компании.

  • О том, что компания открыла исходных код ИИ-модели, которая может переводить текст на 200 языков, рассказал в Facebook* Марк Цукерберг.
  • По его словам, у многоязычной модели более 50 млрд параметров, её обучали с помощью суперкомпьютера Research SuperCluster. Достижения в этой области позволят выполнять более 25 млрд переводов в день в приложениях компании, написал Цукерберг.
  • Это часть проекта No Language Left Behind (NLLB), который компания анонсировала в начале 2022 года. В частности, модель NLLB-200 может выполнять «высококачественные» переводы на 55 африканских языков, пишет Engadget.
  • The Verge добавляет, что модель уже тестируется в проекте, который помогает редакторам «Википедии» переводить статьи на другие языки.

*Meta, которой принадлежит Facebook, признана в России экстремистской организацией.

#новость #meta

2169 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
28 комментариев
Написать комментарий...
 Skyray

Всем давно известно, что лучший специалист по переводам - Тинькофф Банк.

Ответить
Развернуть ветку
Преступный томагавк_два

Тинькофф переводчик - извините мы забрали 2000 слов перевода в качестве комиссии

Ответить
Развернуть ветку
STOP.CORP

Судя по последним новостям переводить можно только с иностранного на русский. Русский на другие языки не переводится

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец

Только не на 200 языков, а на 200 долларов.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Симонов

В голос :)))

Ответить
Развернуть ветку
DN

Не по переводам, а комиссиям с них

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Писарев

Но ведь в самом Фейсбуке переводы не очень качественные. В отличии от того же DeepL.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей И

Deepl разве не на Google переводчике работает?

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Писарев

Пишут, что технология у них своя. И даже есть заявки на европейские (EP) патенты.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Нет, качество другое.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Прям заруба с ИИ Яндекса, у тех голос с кучи языков, тут тексты, но на 200.
ИИ у них тоже с экстремизмом?
Ирония.

Ответить
Развернуть ветку
DN

Да, вместо Пу всегда подставляет Зе

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Лучше бы добавлял, получился бы Пузе!

Ответить
Развернуть ветку
spspspsspsp

пуля = зеля
полит. контент. плохой софт

Ответить
Развернуть ветку
Мутный хичхакер

Экстремистских текстов, заметьте!☝️😀

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Татаринов

Разве экстремисты таким занимаются, а они точно экстремисты?

Ответить
Развернуть ветку
High Stakes

В общем нейросетей у всех под завязку.

Ответить
Развернуть ветку
Ni Ck

Лучше Гугла все равно никто не научился. По крайней мере в паре ру-ен

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Бирма

Гугл проприетарный, нужно платить и к тому же отсылать им свои данные. Если софтину из поста можно тупо скачать к себе, развернуть у себя и пользоваться, то это прорыв

Ответить
Развернуть ветку
DN

С 50 ярдами параметров вряд ли ее можно скачать

Ответить
Развернуть ветку
Shoo

Ну да, ссылочки на модели в гитхабе просто так лежат.

Ответить
Развернуть ветку
DN

Так иди скачай и запусти на ноуте

Ответить
Развернуть ветку
Shoo

Модель, которая на 54.5B параметров, весит всего 340GB.
В чем проблема её скачать? Вы тоже можете, если вам хочется.
Не очень понимаю, причём тут вообще "запустить на ноуте", но это тоже не является особой проблемой.
Обучать её с нуля на ноуте было бы проблемно, скачать и запусить готовую модель - нет.

Ответить
Развернуть ветку
DN

Так об этом и речь)) что толку в исходном коде, если для обучения нужно немного больше чем собственное самомнение?

Ответить
Развернуть ветку
Shoo

Эмм...
Во первых, вы можете скачать уже готовую модель, те самые 340GB, сделать git pull из родительского репозитория и использовать всё это из коробки, просто пройдясь по readme.
Во вторых, дообучать существующую базовую модель под свои специфические задачи - значительно проще, чем с нуля.
В третьих, помимо самих моделей там ещё выложены пэйперы, реализация архитектуры сеток и даже датасеты.

Если вы не понимаете, какой в этом толк - возможно просто не стоит комментировать то, в чем не разбираешься?

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir

deepl

Ответить
Развернуть ветку
Ni Ck

Он почти всегда хуже

Ответить
Развернуть ветку
ildarin

Del

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 28 комментариев
null