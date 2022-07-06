Meta* выложила в открытый доступ ИИ-технологию для перевода текстов на 200 языков Статьи редакции
В будущем технология позволит делать более 25 млрд переводов в день в сервисах компании.
- О том, что компания открыла исходных код ИИ-модели, которая может переводить текст на 200 языков, рассказал в Facebook* Марк Цукерберг.
- По его словам, у многоязычной модели более 50 млрд параметров, её обучали с помощью суперкомпьютера Research SuperCluster. Достижения в этой области позволят выполнять более 25 млрд переводов в день в приложениях компании, написал Цукерберг.
- Это часть проекта No Language Left Behind (NLLB), который компания анонсировала в начале 2022 года. В частности, модель NLLB-200 может выполнять «высококачественные» переводы на 55 африканских языков, пишет Engadget.
- The Verge добавляет, что модель уже тестируется в проекте, который помогает редакторам «Википедии» переводить статьи на другие языки.
*Meta, которой принадлежит Facebook, признана в России экстремистской организацией.
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Всем давно известно, что лучший специалист по переводам - Тинькофф Банк.
Тинькофф переводчик - извините мы забрали 2000 слов перевода в качестве комиссии
Судя по последним новостям переводить можно только с иностранного на русский. Русский на другие языки не переводится
Только не на 200 языков, а на 200 долларов.
В голос :)))
Не по переводам, а комиссиям с них
Но ведь в самом Фейсбуке переводы не очень качественные. В отличии от того же DeepL.
Deepl разве не на Google переводчике работает?
Пишут, что технология у них своя. И даже есть заявки на европейские (EP) патенты.
Нет, качество другое.
Прям заруба с ИИ Яндекса, у тех голос с кучи языков, тут тексты, но на 200.
ИИ у них тоже с экстремизмом?
Ирония.
Да, вместо Пу всегда подставляет Зе
Лучше бы добавлял, получился бы Пузе!
пуля = зеля
полит. контент. плохой софт
Экстремистских текстов, заметьте!☝️😀
Разве экстремисты таким занимаются, а они точно экстремисты?
В общем нейросетей у всех под завязку.
Лучше Гугла все равно никто не научился. По крайней мере в паре ру-ен
Гугл проприетарный, нужно платить и к тому же отсылать им свои данные. Если софтину из поста можно тупо скачать к себе, развернуть у себя и пользоваться, то это прорыв
С 50 ярдами параметров вряд ли ее можно скачать
Ну да, ссылочки на модели в гитхабе просто так лежат.
Так иди скачай и запусти на ноуте
Модель, которая на 54.5B параметров, весит всего 340GB.
В чем проблема её скачать? Вы тоже можете, если вам хочется.
Не очень понимаю, причём тут вообще "запустить на ноуте", но это тоже не является особой проблемой.
Обучать её с нуля на ноуте было бы проблемно, скачать и запусить готовую модель - нет.
Так об этом и речь)) что толку в исходном коде, если для обучения нужно немного больше чем собственное самомнение?
Эмм...
Во первых, вы можете скачать уже готовую модель, те самые 340GB, сделать git pull из родительского репозитория и использовать всё это из коробки, просто пройдясь по readme.
Во вторых, дообучать существующую базовую модель под свои специфические задачи - значительно проще, чем с нуля.
В третьих, помимо самих моделей там ещё выложены пэйперы, реализация архитектуры сеток и даже датасеты.
Если вы не понимаете, какой в этом толк - возможно просто не стоит комментировать то, в чем не разбираешься?
deepl
Он почти всегда хуже
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