Будущее
Маша Цепелева

Starlink запустила сервис для владельцев яхт — интернет стоит $5 тысяч в месяц Статьи редакции

Starlink Maritime предлагает скорость до 350 Мбит/с.

  • Оборудование для сервиса стоит $10 тысяч, абонентская плата — $5 тысяч в месяц, платить нужно только в месяцы использования, пишет TechCrunch.
  • Размер терминалов Starlink Maritime примерно в два раза больше, чем у обычных «тарелок» для спутникового интернета. В комплект входят два устройства, которые в четыре раза увеличивают производительность, уменьшают задержку сигнала в море, рассказал инженер Starlink Джозеф Скарантино.
  • Пока зона действия сервиса ограничена прибрежными водами в Северной Америке, Европе, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и Чили.
  • Starlink планирует увеличить покрытие в Северном полушарии — к четвертому кварталу 2022 года, в Южном — к первому кварталу 2023 года.
  • В начале июля 2022 года компания получила разрешение использовать системы спутникового интернета на кораблях, грузовиках и самолётах.
Фото Starlink

#новость #starlink

3126 просмотров
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87 комментариев
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 blvcknonsense

тогда и для частных самолетов тоже наверное скоро реализуют.

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Лимита

Поскорей бы уж..

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12 комментариев
Андрей Кустов

там чуть сложнее, чем прикрутить фиговину на палубе )

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Владимир Бейманов

$5 тысяч в месяц за интернет?! мне кажется даже владельцы яхт от такого афигеют ИМХО

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Юрий Коршев

Если человек может позволить себе яхту за миллион долларов, то заплатить 5к в месяц для него вообще не проблема

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6 комментариев
Мухаммед Эмомалиев

Если верить Гуглу, то Абрамовичу содержание своей яхты обходится 30 млн евро в год ). Думаю 5 к он осилит )

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31 комментарий
DxdV

Будто бы их кто-то заставляет платить

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Io Eau

ну это не для мелких парусных яхт, а для побольше. если на яхте 15 членов экипажа то это уже и так 60 тыс долларов в месяц расходов

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Городской Филипп

За ними очередь будет стоять как за айфоном. Владельцам яхт абсолютно похуй на 5К в месяц. Это ценник ужина в марине
Если что, то вы сейчас не купите новую яхту, очередь более года

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2 комментария
تقي

Это дёшево

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Pavel Petel

Зарплата матроса наверное и то больше будет на этой яхте.

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1 комментарий
Yaroslav Brandtner

сейчас он до 10к доходит, а скорости в кб измеряются

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Rainy New

Помню Инмарсат. Про скорость молчу (чет типа 64кбит тогда было), а вот по стоимости.... Если использовать для звонков, то где-то так и выйдет.
Я бы сказал, что неплохое предложение, хотя для обывателя выглядит безумным, конечно.

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Лимита

Наконец-то Усманов сможет стримить.... Oh wait...

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Борис Вишневский

Тьфу на тебя..

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1 комментарий
A.K.

Она плоская или вогнутая? Если вогнутая, то еще для сбора дождевой воды подходит

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Юрий Б.

Кутили на яхте, наблевали в Старлинк

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1 комментарий
Mstislav Zalepilov

Тем временем РосТелеКом

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Семён Пынзарь

Изначальная цель: Я дам миру халявный быстрый интернет!
Конечная цель: Оборонные заказы, иметь кучу бабла на бизнес проектах)))

Маск=Балабол

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Телефунтик

Действительно подлец,денег захотел

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Андрей Валенцов

Откуда, вот где, вот кто вам сказал что интернет будет бесплатным?

Это ж каким надо быть долбоебом чтоб поверить в эту утку.

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Вася Пражкин

Очень круто. Теперь в круизах будет нормальный интернет за недорого.

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Странник

Возмущает то, что различная мировая бюрократия - основная проблема для такой глобальной технологии. Мне кажется, они разрешения получают дольше, чем разрабатывают очередную фичу.

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Ватник Наизнанку

Ну как бы использование частот надо регулировать. Иначе будет плохо всем.

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Sergey Vasiliev

У Теле2 тарифы подсмотрели?

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Вектореан Элон

Черноморское побережье где?

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Andy Lenty

Вам в рифму ответить или сами догадаетесь 😀

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Mihael Isaev

Что будет если поставить обычную starlink на яхту? От качения на волнах сигнал будет сбиваться видимо и она должна шустренько нивелировать качение, я бы даже сказал в рилтайме. Так по-моему лучше купить обычный комплект starlink, вложить денег в подвес/подставку которая будет антенну удерживать в одном положении на волнах и платить $100 в месяц.

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Революционный звук

а как же запрет на размещение на передвигаемых поверхностях?

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Александр Соар

Сервис для достаточно узкой аудитории. К тому же зона покрытия только прибрежные воды. Для оффшор шкипера не пойдёт. Для большинства владельцев яхт это слишком дорого. За 10к можно неплохой обвес заказать. А платить по 5к в месяц за интернет… на эти деньги по сути на яхте можно жить и будет хватать чтобы ее содержать. Амортизация и прочие расходы.

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Fred Han

Через пару лет будем смотреть стримы из океана 👍

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Denis G

Кто в теме – объясните почему такая стоимость на ежемес подписку? Ок я понимаю более дорогое оборудование, но откуда 5к?

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Медовар

Кому они будет продавать? Яхты наших миллиардов арестованы

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Chapaka

Хрень. Мы диалап качаем на подводной лодке

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