Starlink запустила сервис для владельцев яхт — интернет стоит $5 тысяч в месяц Статьи редакции
Starlink Maritime предлагает скорость до 350 Мбит/с.
- Оборудование для сервиса стоит $10 тысяч, абонентская плата — $5 тысяч в месяц, платить нужно только в месяцы использования, пишет TechCrunch.
- Размер терминалов Starlink Maritime примерно в два раза больше, чем у обычных «тарелок» для спутникового интернета. В комплект входят два устройства, которые в четыре раза увеличивают производительность, уменьшают задержку сигнала в море, рассказал инженер Starlink Джозеф Скарантино.
- Пока зона действия сервиса ограничена прибрежными водами в Северной Америке, Европе, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и Чили.
- Starlink планирует увеличить покрытие в Северном полушарии — к четвертому кварталу 2022 года, в Южном — к первому кварталу 2023 года.
- В начале июля 2022 года компания получила разрешение использовать системы спутникового интернета на кораблях, грузовиках и самолётах.
3126 просмотров
тогда и для частных самолетов тоже наверное скоро реализуют.
Поскорей бы уж..
там чуть сложнее, чем прикрутить фиговину на палубе )
$5 тысяч в месяц за интернет?! мне кажется даже владельцы яхт от такого афигеют ИМХО
Если человек может позволить себе яхту за миллион долларов, то заплатить 5к в месяц для него вообще не проблема
Если верить Гуглу, то Абрамовичу содержание своей яхты обходится 30 млн евро в год ). Думаю 5 к он осилит )
Будто бы их кто-то заставляет платить
ну это не для мелких парусных яхт, а для побольше. если на яхте 15 членов экипажа то это уже и так 60 тыс долларов в месяц расходов
За ними очередь будет стоять как за айфоном. Владельцам яхт абсолютно похуй на 5К в месяц. Это ценник ужина в марине
Если что, то вы сейчас не купите новую яхту, очередь более года
Это дёшево
Зарплата матроса наверное и то больше будет на этой яхте.
сейчас он до 10к доходит, а скорости в кб измеряются
Помню Инмарсат. Про скорость молчу (чет типа 64кбит тогда было), а вот по стоимости.... Если использовать для звонков, то где-то так и выйдет.
Я бы сказал, что неплохое предложение, хотя для обывателя выглядит безумным, конечно.
Наконец-то Усманов сможет стримить.... Oh wait...
Тьфу на тебя..
Она плоская или вогнутая? Если вогнутая, то еще для сбора дождевой воды подходит
Кутили на яхте, наблевали в Старлинк
Тем временем РосТелеКом
Изначальная цель: Я дам миру халявный быстрый интернет!
Конечная цель: Оборонные заказы, иметь кучу бабла на бизнес проектах)))
Маск=Балабол
Действительно подлец,денег захотел
Откуда, вот где, вот кто вам сказал что интернет будет бесплатным?
Это ж каким надо быть долбоебом чтоб поверить в эту утку.
Очень круто. Теперь в круизах будет нормальный интернет за недорого.
Возмущает то, что различная мировая бюрократия - основная проблема для такой глобальной технологии. Мне кажется, они разрешения получают дольше, чем разрабатывают очередную фичу.
Ну как бы использование частот надо регулировать. Иначе будет плохо всем.
У Теле2 тарифы подсмотрели?
Черноморское побережье где?
Вам в рифму ответить или сами догадаетесь 😀
Что будет если поставить обычную starlink на яхту? От качения на волнах сигнал будет сбиваться видимо и она должна шустренько нивелировать качение, я бы даже сказал в рилтайме. Так по-моему лучше купить обычный комплект starlink, вложить денег в подвес/подставку которая будет антенну удерживать в одном положении на волнах и платить $100 в месяц.
а как же запрет на размещение на передвигаемых поверхностях?
Сервис для достаточно узкой аудитории. К тому же зона покрытия только прибрежные воды. Для оффшор шкипера не пойдёт. Для большинства владельцев яхт это слишком дорого. За 10к можно неплохой обвес заказать. А платить по 5к в месяц за интернет… на эти деньги по сути на яхте можно жить и будет хватать чтобы ее содержать. Амортизация и прочие расходы.
Через пару лет будем смотреть стримы из океана 👍
Кто в теме – объясните почему такая стоимость на ежемес подписку? Ок я понимаю более дорогое оборудование, но откуда 5к?
Кому они будет продавать? Яхты наших миллиардов арестованы
Хрень. Мы диалап качаем на подводной лодке