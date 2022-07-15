{"id":13535,"url":"\/distributions\/13535\/click?bit=1&hash=79f59a521708f54812ad451374500b52b3210e820d0805bf321c4c71593294ee","title":" \u0422\u0435\u0441\u0442: \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u0430\u0440","buttonText":"\u0411\u0435\u0441\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f","imageUuid":"119fc74e-a7ac-528a-9fdb-20282579c247","isPaidAndBannersEnabled":false}
Будущее
TJ

Путин отстранил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора «Роскосмоса» Статьи редакции

Его сменит бывший зампредседателя Правительства России Юрий Борисов.

5635 просмотров

Решение содержится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, пишет «Коммерсант».

После внепланового заседания Госдумы Путин уволил вице-премьера Борисова, ещё одним указом назначил его директором «Роскосмоса».

«Медуза» прогнозировала, что Рогозин перейдёт в администрацию президента. По данным источников, он может занять либо пост главы АП, либо помощника президента или заместителя руководителя АП, если ему поручат курировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Рогозин работал в «Роскосмосе» с 2018 года.

Рогозин возглавил Роскосмос. Его часто…
Чем запомнился чиновник, дважды проваливший старты с «Восточного» и проигравший конкуренцию SpaceX…
tjournal.ru

#новость #роскосмос

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
105 комментариев
Написать комментарий...
 Sergey Gong

Даже непонятно, хорошая это новость или плохая.

Ответить
Развернуть ветку
Svyatoslav

Ха-ха, а что может быть плохого? Рогозин разве показал себя как толковый космо-хозяйственник?
Мне за него всю дорогу было стыдно, вёл себя как ребёнок. Его "троллинг" Маска это вообще за гранью.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Дмитрий

Хорошая. Он там всех уже зал

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Александр А.

Козыри свежи, а дураки те же.

Конечно, все эти дураки свой черновец в день имеют. Глаголят, Борисов отдавал ВПКшные заказы в фирмы своих сыновей.

То есть Борисова наказали? Или нет? :))

Рассуждать на тему дворцовых интриг - дело бессмысленное и неблагодарное. Зачем нам в 21 веки царизм в сочетании с клановым госкапитализмом, построенном на распиле госденег? Замена личностей здесь дело десятое.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Данил Семёнов

главное чтоб твиттер не отобрали, а то с чего мне орать

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Кондратьев

Хороший Царь, устраняет плохих Бояр! Царь не знал, ему не докладывали!

Ответить
Развернуть ветку
Иван Саблин

Плохая, Борисов ещё большая бездарность развалившая российский ВПК, на его фоне даже рогозин ок

Ответить
Развернуть ветку
Black7
Ответить
Развернуть ветку
Rominho

Теперь ничего не мешает

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Alex Gurulli

"...поручат курировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР."

Курировать надо из Донецкого Дома офицеров.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Цифровые комплексы

Да, иногда стоит быть поаккуратнее с желаниями))

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Кондратьев

"Мне бы хотя бы мичманом при Корфу" (с).

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин
Ответить
Развернуть ветку
Пётр Корниенко

Новая должность Рогозина пока не разглашается. По непроверенным данным, он будет админом официального аккаунта Российской федерации в Твиттере

Ответить
Развернуть ветку
S S

Ну хоть одна хорошая новость, за все это время

Ответить
Развернуть ветку
Serghei Maveriz

А чего хорошего то? Никуда он не денется, новая должность уже есть, скорее всего

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Jah Boboev
Ответить
Развернуть ветку
Борис Вишневский
Ответить
Развернуть ветку
ArtYk.inTrade

Осталось освободить Путина от должности и перестрой будет считаться успешным.

Ответить
Развернуть ветку
Тёма Варфоломеев

Ура, хоть стыдно не будет теперь

Ответить
Развернуть ветку
Стерлядка Вяленая

Думаешь его замена будет более достойна?)

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Старцев

Батут сдулся

Ответить
Развернуть ветку
Marat Nigametzianov

Допрыгался

Ответить
Развернуть ветку
Марат

кровати переставили, ждем результатов

Ответить
Развернуть ветку
Skyray

Как тебе такое, Илон Маск?

Ответить
Развернуть ветку
Bogdan Ryzhov

Наконец-то произошла денацификация Роскосмоса

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Кондратьев

Зато появилось время для участия в маршах.

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Качкаев

Рогозин - история прошлая, смотрите, кого назначили. А это, к слову, человек, отучившийся в радиоэлектронном военном училище и в ВМК МГУ в отличие от эксглавы-журналиста.

Ответить
Развернуть ветку
Кучма Кирилл

Да хоть космонавт, нормальных людей там нет.

Ответить
Развернуть ветку
Марат

назначили военного на должность руководителя в на 90% гражданской оргаризации. хуже кандидат разве что был бы какой-нибудь охранник путина или спортсмен

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Александр Яковлев

И?

Ответить
Развернуть ветку
unknown

больше не будет твитторных войн с Маском?

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei

Случился вывод войск из Твиттора

Ответить
Развернуть ветку
Екатерина Коровина

Просто поменяет инфо в профиле

Ответить
Развернуть ветку
Nuke 7s

Где-то заплакал Рогозин

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Разминулся с вашей статьёй на 1 минуту. Но в моей фотография смешнее (-:
Теперь будет новое назначение и станет он самым главным где-то ещё. Что пока не до конца развалено.

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Якунин

Борис один ему место освободил.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Наконец-то этого бестолкового убрал

Ответить
Развернуть ветку
Марат

ну теперь будет днр и лнр поднимать, так же как космос поднял

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Куда его приземлят то теперь интересно? В ДНР ? ЛНР? Там поэт-песенник требуется?

Ответить
Развернуть ветку
Боровков Евгений

Да, именно поэт-песенник там и требуется

Ответить
Развернуть ветку
Лея Хан

ну как минимум такс топить уже он не будет

Ответить
Развернуть ветку
Александр Мишулин

Из-за бана в Твиттере?)

Ответить
Развернуть ветку
Боровков Евгений

Я думаю это хорошая новость для Роскосмоса
И одновременно плохая для другого ведомства, куда его поставят

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Гончаров

Космический клоун, теперь просто клоун 🤡

Ответить
Развернуть ветку
Пёс Барбос
Ответить
Развернуть ветку
alex b

Рогозин спиздил Плутон чтобы сожрать?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Саблин

Борисов с треском провалился оставив армию без беспилотников и современного оружия , а его космосом отправляют рулить.
Отрицательная селекция в деле

Ответить
Развернуть ветку
alex b

Надо ему героя Украины дать когда все кончится

Ответить
Развернуть ветку
Царь Преисподни

Вот это поворот)

Ответить
Развернуть ветку
Andrew

На батуте из Роскосмоса

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Каргин

урааа!! ну наконец-то!! хоть какая то хорошая новость

Ответить
Развернуть ветку
alex b

Заменили одного приближенного на другого. Вы действительно так наивны что полагаете будто распилы в отрасли от этого закончатся? Да нет, хорошо будет если не начнут еще больше пиздить и сохранят хотя бы текущее убогое положение космонавтики, не усугубив его

Ответить
Развернуть ветку
Vasiliy coconut

Теперь вместо кужегетыча

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Яшков

Откроет теперь батутную фабрику

Ответить
Развернуть ветку
Alex Gurulli

"...поручат курировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР."
Курировать надо из Донецкого Дома офицеров.

Ответить
Развернуть ветку
Оби-Ван Кеноби

внзепно так!

Ответить
Развернуть ветку
Женя Хо

Прост на батутах ограничение по весу есть..

Ответить
Развернуть ветку
Александра Алексеева

Это, как понимаю, повышение?)

Ответить
Развернуть ветку
hakhagmon

Потом всплывёт в каком-нить роскомнадзоре

Ответить
Развернуть ветку
Mista

Будет забавно, если Рогозина отправит в ДНР.

Ответить
Развернуть ветку
Рушан Натфуллин

Высвободили место)

Ответить
Развернуть ветку
Александр Солдатов

Ушла эпоха мемов и баталий в Твиттере 😢

Ответить
Развернуть ветку
Yy Kk

Где-то плачет один Илон Маск

Ответить
Развернуть ветку
Юзернейм Юзернеймович

Лох получается.

Ответить
Развернуть ветку
Влад Светлый

Какая утрата. Такого генератора мемов заменить невосможно.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Sloboda

Aaaaaa! На пАвышение пойдёт пацан, не иначе!!! 😅😂😅
РосМультиверс!!!!

Ответить
Развернуть ветку
Арсен Мамедов

где-то грустит один Рогозин

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Pavel

Надеюсь услышать о его новых приключениях в Херсонской губернии

Ответить
Развернуть ветку
Артём Парушкевич

АХАХАХАХА

Ответить
Развернуть ветку
sles

Назначат разваливать что-то еще.

Ответить
Развернуть ветку
Coolbits

Блин, как же теперь новости без этого клоуна постить?

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vlasov

Ждём ответа Илона Маска….

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Zakaluzhniy

интересно как если заседание еще идет

Ответить
Развернуть ветку
Егор Канчар

Ушла эпоха...

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Жаль, конечно, человек столько мемов генерил, талант..

Ответить
Развернуть ветку
lexa777

я не понимаю, роскосмос больше не будет делать песни про космос?

Ответить
Развернуть ветку
Псков Бурито

Потому что всю космическую разведку просрал, дроны просрал... короче, все что можно просрал

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Новость, конечно, хоть и ожидаемая, но неожиданная. Все ж гораздо интереснее, кто придет на его место

Ответить
Развернуть ветку
Разумный Никита

От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Увы

Ответить
Развернуть ветку
Руссиано Цикорини

Ну наконец-то будет наш, от народа!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Иванов

достижения какие у Рогозина по отношению к затратам?

Ответить
Развернуть ветку
Артём Сергеевич

Нездоровая какая-то движуха идёт...

Ответить
Развернуть ветку
alex b

Одного откормили, решили повысить, на его место кинули нового, кому нужна кормежка, обычная ротация друзей на постах, ничего нового, уже больше 20 лет такое делают время от времени

Ответить
Развернуть ветку
Таир Газиев

Не, ну все понятно, как только Илон узнал, что Рогозина увольняют, смысл покупать Твитер пропал.

Ответить
Развернуть ветку
alex b

Надеюсь при увольнении ему коллектив скинулся и подарил батут?

Ответить
Развернуть ветку
DO YOURSELF

У деда на старости лет лучик разума, или просто рука дрогнула?

Ответить
Развернуть ветку
alex b

Да ничего не изменится, новый будет показывать бурную имитацию деятельности, а по факту продолжит разворовывать то, что не успел разворовать Рогозин

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 105 комментариев
null