После внепланового заседания Госдумы Путин уволил вице-премьера Борисова, ещё одним указом назначил его директором «Роскосмоса».

«Медуза» прогнозировала, что Рогозин перейдёт в администрацию президента. По данным источников, он может занять либо пост главы АП, либо помощника президента или заместителя руководителя АП, если ему поручат курировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР.