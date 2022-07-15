Путин отстранил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора «Роскосмоса» Статьи редакции
Его сменит бывший зампредседателя Правительства России Юрий Борисов.
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Решение содержится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, пишет «Коммерсант».
После внепланового заседания Госдумы Путин уволил вице-премьера Борисова, ещё одним указом назначил его директором «Роскосмоса».
«Медуза» прогнозировала, что Рогозин перейдёт в администрацию президента. По данным источников, он может занять либо пост главы АП, либо помощника президента или заместителя руководителя АП, если ему поручат курировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
Рогозин работал в «Роскосмосе» с 2018 года.
Даже непонятно, хорошая это новость или плохая.
Ха-ха, а что может быть плохого? Рогозин разве показал себя как толковый космо-хозяйственник?
Мне за него всю дорогу было стыдно, вёл себя как ребёнок. Его "троллинг" Маска это вообще за гранью.
Хорошая. Он там всех уже зал
Козыри свежи, а дураки те же.
Конечно, все эти дураки свой черновец в день имеют. Глаголят, Борисов отдавал ВПКшные заказы в фирмы своих сыновей.
То есть Борисова наказали? Или нет? :))
Рассуждать на тему дворцовых интриг - дело бессмысленное и неблагодарное. Зачем нам в 21 веки царизм в сочетании с клановым госкапитализмом, построенном на распиле госденег? Замена личностей здесь дело десятое.
главное чтоб твиттер не отобрали, а то с чего мне орать
Хороший Царь, устраняет плохих Бояр! Царь не знал, ему не докладывали!
Плохая, Борисов ещё большая бездарность развалившая российский ВПК, на его фоне даже рогозин ок
Теперь ничего не мешает
"...поручат курировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР."
Курировать надо из Донецкого Дома офицеров.
Да, иногда стоит быть поаккуратнее с желаниями))
"Мне бы хотя бы мичманом при Корфу" (с).
Новая должность Рогозина пока не разглашается. По непроверенным данным, он будет админом официального аккаунта Российской федерации в Твиттере
Ну хоть одна хорошая новость, за все это время
А чего хорошего то? Никуда он не денется, новая должность уже есть, скорее всего
Осталось освободить Путина от должности и перестрой будет считаться успешным.
Ура, хоть стыдно не будет теперь
Думаешь его замена будет более достойна?)
Батут сдулся
Допрыгался
кровати переставили, ждем результатов
Как тебе такое, Илон Маск?
Наконец-то произошла денацификация Роскосмоса
Зато появилось время для участия в маршах.
Рогозин - история прошлая, смотрите, кого назначили. А это, к слову, человек, отучившийся в радиоэлектронном военном училище и в ВМК МГУ в отличие от эксглавы-журналиста.
Да хоть космонавт, нормальных людей там нет.
назначили военного на должность руководителя в на 90% гражданской оргаризации. хуже кандидат разве что был бы какой-нибудь охранник путина или спортсмен
И?
больше не будет твитторных войн с Маском?
Случился вывод войск из Твиттора
Просто поменяет инфо в профиле
Где-то заплакал Рогозин
Разминулся с вашей статьёй на 1 минуту. Но в моей фотография смешнее (-:
Теперь будет новое назначение и станет он самым главным где-то ещё. Что пока не до конца развалено.
Борис один ему место освободил.
Наконец-то этого бестолкового убрал
ну теперь будет днр и лнр поднимать, так же как космос поднял
Куда его приземлят то теперь интересно? В ДНР ? ЛНР? Там поэт-песенник требуется?
Да, именно поэт-песенник там и требуется
ну как минимум такс топить уже он не будет
Из-за бана в Твиттере?)
Я думаю это хорошая новость для Роскосмоса
И одновременно плохая для другого ведомства, куда его поставят
Космический клоун, теперь просто клоун 🤡
Рогозин спиздил Плутон чтобы сожрать?
Борисов с треском провалился оставив армию без беспилотников и современного оружия , а его космосом отправляют рулить.
Отрицательная селекция в деле
Надо ему героя Украины дать когда все кончится
Вот это поворот)
На батуте из Роскосмоса
урааа!! ну наконец-то!! хоть какая то хорошая новость
Заменили одного приближенного на другого. Вы действительно так наивны что полагаете будто распилы в отрасли от этого закончатся? Да нет, хорошо будет если не начнут еще больше пиздить и сохранят хотя бы текущее убогое положение космонавтики, не усугубив его
Теперь вместо кужегетыча
Откроет теперь батутную фабрику
"...поручат курировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР."
Курировать надо из Донецкого Дома офицеров.
внзепно так!
Прост на батутах ограничение по весу есть..
Это, как понимаю, повышение?)
Потом всплывёт в каком-нить роскомнадзоре
Будет забавно, если Рогозина отправит в ДНР.
Высвободили место)
Ушла эпоха мемов и баталий в Твиттере 😢
Где-то плачет один Илон Маск
Лох получается.
Какая утрата. Такого генератора мемов заменить невосможно.
Aaaaaa! На пАвышение пойдёт пацан, не иначе!!! 😅😂😅
РосМультиверс!!!!
где-то грустит один Рогозин
Надеюсь услышать о его новых приключениях в Херсонской губернии
АХАХАХАХА
Назначат разваливать что-то еще.
Блин, как же теперь новости без этого клоуна постить?
Ждём ответа Илона Маска….
интересно как если заседание еще идет
Ушла эпоха...
Жаль, конечно, человек столько мемов генерил, талант..
я не понимаю, роскосмос больше не будет делать песни про космос?
Потому что всю космическую разведку просрал, дроны просрал... короче, все что можно просрал
Новость, конечно, хоть и ожидаемая, но неожиданная. Все ж гораздо интереснее, кто придет на его место
От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Увы
Ну наконец-то будет наш, от народа!
достижения какие у Рогозина по отношению к затратам?
Нездоровая какая-то движуха идёт...
Одного откормили, решили повысить, на его место кинули нового, кому нужна кормежка, обычная ротация друзей на постах, ничего нового, уже больше 20 лет такое делают время от времени
Не, ну все понятно, как только Илон узнал, что Рогозина увольняют, смысл покупать Твитер пропал.
Надеюсь при увольнении ему коллектив скинулся и подарил батут?
У деда на старости лет лучик разума, или просто рука дрогнула?
Да ничего не изменится, новый будет показывать бурную имитацию деятельности, а по факту продолжит разворовывать то, что не успел разворовать Рогозин