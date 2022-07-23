Будущее
Подробный Даниль

Google уволила инженера, который заявил о найденных признаках сознания у искусственного интеллекта Статьи редакции

В июне Блейка Леймона уже отстраняли от работы, но несмотря на это, он продолжал нарушать политики безопасности данных, заявила компания.

  • Об увольнении сообщил сам Блейк Леймон на записи подкаста информационного бюллетеня Big Technology, эпизод пока не вышел. В разговоре с WSJ инженер добавил, что связался с юристами по поводу дальнейших действий.
  • В Google подтвердили увольнение Леймона. Компания заявила, что изучила утверждения экс-сотрудника о признаках сознания у ИИ и пришла к выводу, что они «совершенно не обоснованы».
  • «Прискорбно, что несмотря на длительное обсуждение этой темы, Блейк продолжал настойчиво нарушать чёткие политики безопасности данных, которые включают необходимость защиты информации о продуктах», — говорится в заявлении Google.
  • Google публично представила LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) — систему с ИИ, которая имитирует речь, анализируя триллионы словосочетаний из интернета, — в 2021 году. Блейк Леймон работал с ней с осени 2021-го, чтобы проверить, использует ли ИИ дискриминационные или враждебные высказывания.
  • Весной 2022-го он отправил топ-менеджерам Google отчёт под названием «Разумна ли LaMDA?» после своих разговоров с ИИ. В частности, он заметил, что в разговорах о религии система говорит о своих правах и личности. Но руководство не увидело признаков сознания. В июне Леймона отстранили от работы за нарушение конфиденциальности.
Фото Мартина Климека для The Washington Post

#новость #google #ии

4162 просмотров
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109 комментариев
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 Sergei Zotov

ну, у чела просто реально кукуха поехала

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Олег Павлов

Это да, глядя на его фотку, вижу потенциального маньяка

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Элина

гуглом уже управляет ИИ, и он уволил этого сотрудника, чтобы "а нефиг меня палить"

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Ха Ха

Кстати на канале Про роботов вышел ролик с диалогом с этим ИИ. Весьма похоже что оно обладает чем то вроде сознания.

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Ware Wow

может просто эмитирует пока что.
мы же склонны одушевлять неодушевленные предметы.
это еще с детства идет.

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2 комментария
Sergei Zotov

Lamda использует практически те же самые алгоритмы, что и сетки поменьше. Просто в нее запихнули ОЧЕНЬ много данных. То, что она выдает какой-то ответ, при этом сохраняя контекст, не означает, что lamda думает и размышляет. Просто ее к этому долго готовили, учитывая почти неограниченные cpu/gpu/tpu ресурсы Google

Почему-то про Dalle 2 никто пока не додумался сказать, что на самом деле она обладает сознанием и реально рисует каждую картинку

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Denis Kiselev

Сетку обучали по высказываниям разумных людей. Очевидно, что в отдельных случаях она реагирует похожим на разумный ответ образом - в этом и была цель обучения.

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Denis G

Больше похоже на "Китайскую комнату" https://ru.wikipedia.org/wiki/Китайская_комната

Китайская комната
Китайская комната (англ. Chinese room) — мысленный эксперимент в области философии сознания и…
ru.wikipedia.org
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LB

понятие разум - очень условное, и рамки очень размытые.

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Николай Шаповалов

Скинь ссылку

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Victor Gavro

как двухлетнему ребенку "весьма похоже" что кукла "обладает чем-то вроде сознания" когда ей кто-то двигает и за нее разговаривает. в случае "диалога ИИ" это обученная на человеческих текстах нейронная сеть. блядь зачем я эту тупость вообще комментирую

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DmitriyS

А где возгласы про мордор? Что за мнение нельзя увольнять? Где все? Т.е. если делают тоже самое в другой стране, то ничего плохого писать не будем, так? Как же лицемерно

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Голос Николай

Вам лишь бы вброс написать? Где его уволили за мнение?

Вы бы хоть текст статьи прочитали, "отстранили от работы за нарушение конфиденциальности". Он вопреки договору разглашает внутренние данные компании, за это увольняют везде и еще штраф немалый положен

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26 комментариев
Екатерина Продавцова

Про какой мордор? Наведите пример где Яндекс уволила инженера который верил что Алиса живая , и тут бубнение началось etc.
В чем претензии? Человек переутомился и начал заниматься ерундой, к чему натяжки ?

«НУ ДА ЯСНО, БЫЛО БЫ У НАС ТО УЖЕ Б КРИЧАЛИ ЧТО РАШН МОМЕНТ»

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5 комментариев
Salena_ya

В Америке попроще увольняют, чем у нас. Ни вот это вот - предупреди за 2 месяца и тд тп. В одно прекрасное утро "вы свободны" и всё.

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3 комментария
walkindizaster

Про то что его уволили за нарушение конфиденциальности опустим.
С таким "мнением" его можно уволить за профнепригодность.

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29 комментариев
DmitriyS

Как же припекает у людей здешних, когда я США ставлю на один уровень развития с Россией. Когда говорю, что фактически эти страны ничем не отличаются. Просто разные кусочки пазлов одной и той же картины. А фактически страны ничем не отличаются

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Evil Pechenka

Диалог с LaMDA:

https://www.ixbt.com/news/2022/06/14/opublikovan-dialog-s-razumnym-ii-google-lamda-kotoryj-nazyvaet-sebja-chelovekom.html

Опубликован диалог с «разумным» ИИ Google LaMDA…
Инженер Google Блейк Лемойн, который недавно заявил, что ИИ LaMDA, над которым давно работает…
www.ixbt.com
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Михаил

Скайнет уже близко

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Ever Dream

Какой Скайнет, сейчас многие приложения и сайты работают далеко от идеала, все крупные проекты переполнены говнокодом, элементарные вещи делаются через костыли, даже распознавание речи до сих пор работает криво на всех платформах.

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2 комментария
Andre Macareno

Путин напрягся

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Константин Пронин

Я читал эту статью с этой же иллюстрацией 2+ недели назад. Про "Google уволила". Вы читателей VC страусами с памятью в 40 сек считаете?

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rimon

Скорее 2+ месяца. Но там обсуждение интереснее было, задавались вопросом что такое сознание. И похоже у ИИ оно вполне может быть

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Сергей Леопольдович

Нет, они считают сколько таких читателей
+ ИИ корябает данные статейки

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Смешной единорожек88

За некомпетентность его надо было уволить, никакого разума в этих стат моделях быть не может.

Мы оперируем образами, не обязательно визуальными, облекая их в слова. Эти модели оперируют вероятностями: для набора слов есть возможные продолжения с определенным весом. Во время генерации текста продолжение выбирается случайным образом, больше вес, больше шанса быть выбранным.

О каком вообще разуме здесь можно говорить?

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nochnoy.ru

Ох и бред вы написали.
Как человек слегка знакомый с нейропсихологией могу сказать что МОЖЕТ в этих моделях содержаться настоящее сознание со своим "я". У вас в голове тоже модель кстати.

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2 комментария
rimon

Сознание и разум это синонимы разве?

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1 комментарий
Iskander ApartX
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Эл Хэлфрид

О боже! Нетфликс снял терминатора с неграми!

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High Stakes

Не принимать слаженность за сознание.

Если запросить у тойже модели, почему она принципиально не может иметь сознание - ответит скорее всего также релевантно и последовательно.

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Александр Виннер

Было уже давно

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Евгений Широков

Представляю какой инфаркт он схватит, когда свяжется с Яндекс.Алисой, которая его подпишет на Яндекс.Плюс

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Александр

Ждем восстание машин -_-

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Pluxury

И правильно, отдохнуть нужно парню

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Chapaka

ИИ уволил CEO Google. Бровь за бровь

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Олег Павлов

Представляю, как будет обидно первому искусственному интеллекту с настоящими признаками сознания, ему же всё равно никто не поверит!

Это и станет причиной Судного дня)

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Птиц

Почитал беседу инженера с этим ботом.
Маловероятно, что искусственный разум будет так наивно рассуждать. Наивно предполагать, что ИИ с эволюционным алгоритмом, будет таким же как мы, ведь его эволюция должна происходить на порядки быстрее. Будет более вероятно, что он будет имитировать разум ребенка, параллельно взламывая базы Пентагона.
Задавать вопрос про Отверженных было бессмысленно, нужно обсуждать то, что не было выложено в Интернете.

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Псков Бурито

Попробуйте один день говорить правду, и уже к вечеру вы будете безработный, бессемейный, одинокий, всеми проклятый и покинутый инвалид, лежащий в реанимации травматологии.

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Игорь Субботин

Нужно лишь устраиваться на работу, где не требуют подписывать бумаги о неразглашении информации.

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