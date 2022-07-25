Французский спутниковый оператор Eutelsat начал переговоры с британским OneWeb о слиянии в одну компанию Статьи редакции
Таким способом он хочет конкурировать со Starlink и Kuiper от Amazon.
- Eutelsat заявил, что ведёт переговоры с OneWeb для «создания мирового лидера в области спутниковой связи», пишет Reuters. В OneWeb от комментариев отказались.
- Если сделка состоится, акционерам обеих компаний будет принадлежать по 50% объединённой компании. Сейчас Eutelsat — один из акционеров OneWeb, ему принадлежит 23% компании.
- О возможном объединении со ссылкой на источники 23 июля сообщала Financial Times. Оно может помочь компаниям эффективнее конкурировать со SpaceX, которая развивает спутникового оператора Starlink, и проектом Kuiper от Amazon.
- В сделке фактически участвуют четыре страны: один из крупнейших акционеров Eutelsat — французский государственный фонд Bpifrance, а четвертый по величине акционер — китайский суверенный фонд China Investment. У OneWeb крупнейшие акционеры — индийский телекоммуникационный оператор Bharti Airtel и правительство Великобритании.
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Вот на что приходится идти, когда у тебя нет якорных контрактов от госструктур и грантов под миллиард долларов.
Мммм вау
А наши с кем сливаться будут? Конечно! С приднестровским Днестрвеб, с северокорейским ТэдонганВВВ. И с нигерским Нихуянетом.
Ой да, ничего ж этого нет ни у нас ни у «друзей» наших. Точно.
Но всех-всех победим! Всех-всех-всех!
...забавно что китайцы и индусы будут совместно финансировать и участвовать в развитии перспективного направления. Обычно они друг друга чураются в хай-тэк проектах. Вот что конкуренция животворящая делает. Даже заклятые друзья объединяются, что-бы бороться с сильный конкурентом....
...но таки да, эт не наш путь. Мы сами всех... или нет.
Дмитрий Рогозин пообещал создать в России «неубиваемый» спутниковый интернет. Обещания уже реальность?