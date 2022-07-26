Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года Статьи редакции
Новый глава «Роскосмоса» напомнил о намерении запустить национальную орбитальную станцию.
Юрий Борисов, возглавивший «Роскосмос» после отставки Дмитрия Рогозина, встретился с Владимиром Путиным. Среди прочего новый глава госкорпорации подтвердил, что Россия планирует выйти из проекта МКС к 2024 году, до которого действуют соглашения по эксплуатации станции.
Российские власти не впервые заявляют о намерениях запустить национальную орбитальную космическую станцию. Сам Борисов рассказывал об этом ещё в апреле 2021 года, будучи в статусе вице-премьера. Тогда в пресс-службе «Роскосмоса» уточнили, что окончательное решение о будущем российской части МКС пока не принято, и объяснили, что оно будет зависеть от технического состояния станции.
Первый модуль российской орбитальной станции планируют запустить в период с 2025 по 2030 год, остальные модули — c 2030-го по 2035-й. Задачами станции заявлены дистанционное зондирование Земли, исследования и эксперименты, связь и навигация, обнаружение техногенных катастроф, а также космический туризм.
- После 24 февраля в отношении России ввели санкции во многих секторах и ограничили экспорт высокотехнологичной продукции, в том числе для космической отрасли.
"Новый глава «Роскосмоса» напомнил о намерении запустить национальную орбитальную станцию."
Ставлю 100 баксов что не запустят нихрена.
Не запустят, потому что Россия?
Вроде бы основой новой станции должны стать некоторые модули российского сегмента МКС.
Деньги покажи 😎
Попилят миллиарды, откажутся от МКС. А в итоге выпустят не станцию, а новый альбом с песнями)) Только уже от нового главы РК.
песни есть подходящие уже
https://www.youtube.com/watch?v=Z5jToSOy9Og
Национальная Орбитальная Станция - НОС. «Не суй, куда не надо».
В свете последних трендов больше подходит СОС — Суверенная Орбитальная Станция
Россия, в принципе, выйдет ВООБЩЕ к 2024....
фиксируйте, женек старцев хуйни не скажет, проведен глубокий анализ и в целом он является авторитетным источником своего дивана
Сначала из МЦК выйдите, с работы уйдите, и из страны тоже, и потом уже страну, в которой живёте и зарабатываете - пытаетесь оскорблять
я устала, я выхожу
Вышел и зашёл нормально!
Остается надеятся, что Рогозин был уволен именно из-за бездарного и безрезультатного управления и новый глава начнет что-то делать.
Никогда не понимал, а в чём смысл МКС и зачем надо было тратить столько денег на протяжении десятилетий?
Я понимаю, спутники. нужны для навигации, фотосъемки, раздачи интернета и т.д. То есть понятен практический смысл.
А МКС для чего? Опыты проводить? А так ли они нам нужны, да и за столько лет наверняка все эксперименты уже провели.
МКС используется для:
- проведения медико-биологических исследований
- производства высокотехнологичных материалов и биопрепаратов
- изучения поведения организма человека в условиях длительного космического полёта
- проведения исследований микрогравитации и астрофизики
- изучения атмосферы и поверхности Земли в интересах фундаментальных наук и для прикладных целей
- отработки технологии строительства в космосе крупных сооружений
Надеюсь, к тому моменту сменится режим и это решение не вступит в силу
У нас вроде с производством гвоздей проблемы ещё не решены, а уже на космическую станцию замахнулись)
Т.е. выйдут до того как запустят свой первый модуль?
Руководство Роскосмоса меняется, а победы — остаются.
А нафига? Кроме очевидного ответа и популизма. Нафига?
Норм.
Всем выгодно, проект исчерпал себя.
Россия потеряет гдето 5 ежегодных пусков.
Отличная новость, хоть где то решили отделиться и не начинать захватнические действия.
Ох, Дмитрий Олегович, при тебе такого не было 😀 На кого ж ты их покинул?!
Конечно, ирония.
УСПЕ-Е-Е-Х!!!