Будущее
TJ

Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года Статьи редакции

Новый глава «Роскосмоса» напомнил о намерении запустить национальную орбитальную станцию.

  • Юрий Борисов, возглавивший «Роскосмос» после отставки Дмитрия Рогозина, встретился с Владимиром Путиным. Среди прочего новый глава госкорпорации подтвердил, что Россия планирует выйти из проекта МКС к 2024 году, до которого действуют соглашения по эксплуатации станции.

Владимир Владимирович, вы знаете, что мы ведём работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции.

Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнёрами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты.

Я думаю, что к этому времени мы начнём формировать российскую орбитальную станцию. Я считаю, что будущее российской пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, для того чтобы каждый полёт обогащал нас знаниями в области космоса.

Юрий Борисов, новый глава «Роскосмоса»

  • Российские власти не впервые заявляют о намерениях запустить национальную орбитальную космическую станцию. Сам Борисов рассказывал об этом ещё в апреле 2021 года, будучи в статусе вице-премьера. Тогда в пресс-службе «Роскосмоса» уточнили, что окончательное решение о будущем российской части МКС пока не принято, и объяснили, что оно будет зависеть от технического состояния станции.

  • Первый модуль российской орбитальной станции планируют запустить в период с 2025 по 2030 год, остальные модули — c 2030-го по 2035-й. Задачами станции заявлены дистанционное зондирование Земли, исследования и эксперименты, связь и навигация, обнаружение техногенных катастроф, а также космический туризм.

  • После 24 февраля в отношении России ввели санкции во многих секторах и ограничили экспорт высокотехнологичной продукции, в том числе для космической отрасли.
МКС / Фото «Роскосмоса»

#новость #мкс #роскосмос

1851 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
58 комментариев
Написать комментарий...
 Хозяин

"Новый глава «Роскосмоса» напомнил о намерении запустить национальную орбитальную станцию."

Ставлю 100 баксов что не запустят нихрена.

Ответить
Развернуть ветку
СвяТой_ТапоК

Не запустят, потому что Россия?

Ответить
Развернуть ветку
13 комментариев
Цкуро Бесцветный

Вроде бы основой новой станции должны стать некоторые модули российского сегмента МКС.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Chapaka

Деньги покажи 😎

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shokhin

Попилят миллиарды, откажутся от МКС. А в итоге выпустят не станцию, а новый альбом с песнями)) Только уже от нового главы РК.

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин

песни есть подходящие уже
https://www.youtube.com/watch?v=Z5jToSOy9Og

Ответить
Развернуть ветку
Konstantin Kortava

Национальная Орбитальная Станция - НОС. «Не суй, куда не надо».

Ответить
Развернуть ветку
Alexsey Ledenyov

В свете последних трендов больше подходит СОС — Суверенная Орбитальная Станция

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Евгений Старцев

Россия, в принципе, выйдет ВООБЩЕ к 2024....

Ответить
Развернуть ветку
Влад

фиксируйте, женек старцев хуйни не скажет, проведен глубокий анализ и в целом он является авторитетным источником своего дивана

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Nick

Сначала из МЦК выйдите, с работы уйдите, и из страны тоже, и потом уже страну, в которой живёте и зарабатываете - пытаетесь оскорблять

Ответить
Развернуть ветку
12 комментариев
Хозяин

я устала, я выхожу

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog
Россия, в принципе, выйдет ВООБЩЕ к 2024....

Вышел и зашёл нормально!

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Влад

Остается надеятся, что Рогозин был уволен именно из-за бездарного и безрезультатного управления и новый глава начнет что-то делать.

Ответить
Развернуть ветку
Shilen
Ответить
Развернуть ветку
Хозяин
Ответить
Развернуть ветку
Илья Волочков

Никогда не понимал, а в чём смысл МКС и зачем надо было тратить столько денег на протяжении десятилетий?

Я понимаю, спутники. нужны для навигации, фотосъемки, раздачи интернета и т.д. То есть понятен практический смысл.

А МКС для чего? Опыты проводить? А так ли они нам нужны, да и за столько лет наверняка все эксперименты уже провели.

Ответить
Развернуть ветку
Местный американец

МКС используется для:
- проведения медико-биологических исследований
- производства высокотехнологичных материалов и биопрепаратов
- изучения поведения организма человека в условиях длительного космического полёта
- проведения исследований микрогравитации и астрофизики
- изучения атмосферы и поверхности Земли в интересах фундаментальных наук и для прикладных целей
- отработки технологии строительства в космосе крупных сооружений

Ответить
Развернуть ветку
Виктория Никанорова

Надеюсь, к тому моменту сменится режим и это решение не вступит в силу

Ответить
Развернуть ветку
Роман Серков

У нас вроде с производством гвоздей проблемы ещё не решены, а уже на космическую станцию замахнулись)

Ответить
Развернуть ветку
Авиационный инструмент

Т.е. выйдут до того как запустят свой первый модуль?
Руководство Роскосмоса меняется, а победы — остаются.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Taruntaev

А нафига? Кроме очевидного ответа и популизма. Нафига?

Ответить
Развернуть ветку
Фиктивный Аккаунт

Норм.

Всем выгодно, проект исчерпал себя.

Россия потеряет гдето 5 ежегодных пусков.

Ответить
Развернуть ветку
Гриша Каир

Отличная новость, хоть где то решили отделиться и не начинать захватнические действия.

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ох, Дмитрий Олегович, при тебе такого не было 😀 На кого ж ты их покинул?!
Конечно, ирония.

Ответить
Развернуть ветку
ProtoMan

УСПЕ-Е-Е-Х!!!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 58 комментариев
null