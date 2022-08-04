Что касается заявления про 2024 год — ну это особенности перевода, но то что было сказано про выход России после 2024 года означает, что до 2024 года никаких резких шагов не будет. И 2025 год — после 2024 года, 2028 — это тоже после 2024 года, и 2030 год. Конкретное решение по выходу будет приниматься исходя из ее технического состояния