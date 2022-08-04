«2030-й — тоже после 2024 года»: в «Роскосмосе» заявили, что выход из проекта МКС будет зависеть от состояния станции Статьи редакции
Глава корпорации сообщал, что Россия выйдет из проекта после 2024 года — но не уточнял, когда именно.
Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что дата выхода России из проекта МКС будет определяться техническим состоянием станции. Об этом пишут «РИА Новости».
- 26 июля новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия планирует выйти из проекта МКС к 2024 году, до которого действуют соглашения по эксплуатации станции. Также он отметил, что после этого Россия начнёт заниматься разработкой собственной орбитальной станции.
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"Ой, ну вы всё не так перевели"
Но, русский язык учи, пригодится.
https://vk.com/video216937917_456240844
"Россия начнёт заниматься разработкой собственной орбитальной станции"
Зато межгалактическую сразу
Ничего не понимаю ...
что ж ты фраер сдал назад?
не по масти я тебе
Да просто хотели напугать западных партнеров. Но им оказалось все равно, вот и включили заднюю.
Пиар департамент Роскосмоса be like:
Что ж ты, фраер, сдал назад? (-:
Обожаю как наши используют магию слов. Если абсолютно прямо не сказали и не добавили "бля буду", то значит, что их слова могут значить что угодно