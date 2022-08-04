Будущее
Питерский колос

«2030-й — тоже после 2024 года»: в «Роскосмосе» заявили, что выход из проекта МКС будет зависеть от состояния станции Статьи редакции

Глава корпорации сообщал, что Россия выйдет из проекта после 2024 года — но не уточнял, когда именно.

  • Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что дата выхода России из проекта МКС будет определяться техническим состоянием станции. Об этом пишут «РИА Новости».

Что касается заявления про 2024 год — ну это особенности перевода, но то что было сказано про выход России после 2024 года означает, что до 2024 года никаких резких шагов не будет. И 2025 год — после 2024 года, 2028 — это тоже после 2024 года, и 2030 год. Конкретное решение по выходу будет приниматься исходя из ее технического состояния

Сергей Крикалев, цитата по «Коммерсанту»
  • 26 июля новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия планирует выйти из проекта МКС к 2024 году, до которого действуют соглашения по эксплуатации станции. Также он отметил, что после этого Россия начнёт заниматься разработкой собственной орбитальной станции.

#новость #роскосмос #мкс

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14 комментариев
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 Ушлый тип

"Ой, ну вы всё не так перевели"

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Alex Gurulli

Но, русский язык учи, пригодится.

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Rnatery

https://vk.com/video216937917_456240844

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Alexx

"Россия начнёт заниматься разработкой собственной орбитальной станции"

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Anatoly Ivanov

Зато межгалактическую сразу

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Abnatop Sky
Что касается заявления про 2024 год — ну это особенности перевода, но то что было сказано про выход России после 2024 года означает, что до 2024 года никаких резких шагов не будет
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Невинный чувак

Ничего не понимаю ...

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Alex Gurulli
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Трансгендолёт

что ж ты фраер сдал назад?

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Кот

не по масти я тебе

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Alexandr Garuppa

Да просто хотели напугать западных партнеров. Но им оказалось все равно, вот и включили заднюю.

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Неправильный меч

Пиар департамент Роскосмоса be like:

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Вадим Д.

Что ж ты, фраер, сдал назад? (-:

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Soulis

Обожаю как наши используют магию слов. Если абсолютно прямо не сказали и не добавили "бля буду", то значит, что их слова могут значить что угодно

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