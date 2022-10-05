SpaceX отправила на МКС четырёх космонавтов — среди них россиянка Анна Кикина Статьи редакции
Она первая россиянка на борту Crew Dragon и единственная женщина-космонавт «Роскосмоса».
- Запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX состоялся в 19:01 мск — из космического центра имени Кеннеди во Флориде, США. Помимо Анны Кикиной, на борту находятся японец из JAXA Коити Ваката, а также астронавты NASA Джош Кассада и Николь Манн.
- Стыковка корабля к модулю Harmony американского сегмента МКС должна состояться 6 октября в 23:57 мск. После этого экипаж Crew 5 — так назвали полёт — пробудет на станции около полугода, а участники предыдущей миссии Crew 4 вернутся на Землю к 12 октября.
- Это первый полёт российского космонавта на американском корабле Dragon. Запуск должен был состояться 3 октября, но его перенесли из-за урагана.
- Для SpaceX это пятый полёт с участием NASA и восьмой с участием человека. Первую регулярную миссию компания отправила к МКС в ноябре 2020 года. В сентябре 2021-го запустила в космос гражданский экипаж, но на станции не высаживала. В апреле 2022-го отправила на МКС четырёх туристов, которые пробыли там восемь дней.
- Миссия Crew 5 — второе отправление по соглашению о перекрёстных полётах «Роскосмоса» и NASA. Согласно плану, в 2023 и 2024 годах должны состояться ещё четыре. По словам Bloomberg, «Роскосмос» и NASA продолжали работать над совместными запусками даже несмотря на ухудшение отношений после 24 февраля.
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Впервые в истории гражданин РФ улетел в космос на батуте
Америка запускает в космос, а мы в Украину
Мы раньше Америки начали запускать в космос. Со временем Америка нас догонит и тоже начнет запускать в Украину.
Тихо плачет Рогозин, читая эту новость.
От радости иль от печали? 🫠
Поди разбери его.
Пойдём спросим Илону 🤫
Илон, конечно, хуйню политическую сморозил недавно, но с ракетами он красавчик!
Маск и не политик. И как не политик, он один из немногих, кто озвучил здравую мысль - ещё и против мейнстрима, что смело. Т.к. в отличии от руководства США, у него нет цели воевать до последнего украинца, продав как можно больше оружия под это дело.
Та вас здравых послушать, так Украина вообще ничего не должна была делать. Принять, понять и простить.
Мир это здравые мысли. Референдумы это чушь.
Ну я не уточнил, но да, речь больше про эту часть его поста. Что при таком соотношении сил, победа Украины вряд ли возможна, только народу положат с обеих сторон.
Но никто не прислушается, конечно. Т.к. условия каждой стороны неприемлемы для другой.
Только не учитывает, что для нападения нужно примерно в 3-5 раз больше военных. Поэтому как-раз по нулям и разойдутся, без русских и украинцев.
тебя заминусят. тут мамкины патриоты одни сидят. Никто не понимает что любой даже самый худой мир с потерей государственности Украины все равно лучше войны. А еще никто не понимает что победы тут нет, зато есть шанс схлопотать полномаштабную войну.
Приятная новость без повесточки. :-)
Молодцы что запустили
Повесточка-то присутствует. Батуты победили, а главный по космосу (по слухам) собирается отжирать харю еще в 2 раза больше на бабле нового федерального округа.
Помню как у меня горело после того как за многомиллардные кражи в армии за Сердюкова отсидела его секретутка. Но на Рогозина я даже злится не могу, он ворует в наглую, в открытую раздолбайствует и разрушает космическую отрасль годами... и ему ничего за это! Как сказала собака глядя на баобаб - это просто неописуемо.
Почему нечего. Повысят.
Нееа, он зассыт. Там химарсы на посадку часто идут. Особенно возле кабинетов начальников.
кабина союза
Кикиной повезло, ее пересадили в бизнес-класс!
Что-то про корабль и женщину всегда было, сейчас уже отменили? Там их 2!
Привезите нам инопланетян. Может хоть они остановят наш треш.
Рогозина на фронт!
На недружественной ракете что-ли полетела?
Сначала Маск запустил твиттерных экспертов на орбиту, потом акции самого Твиттера, а теперь людей в космос. Молодца, человек старается мыслить горизонтами в 100+ лет, понимает сколько всего мы (люди) должны сделать для освоения океана, луны, для расширения наших знаний о вселенной. Вот чем заниматься надо в не херней по перекраиванию карт и переделке сфер влияния.
шпионка, не иначе
Ну все! Дожили. Космическая держава потихоньку скатывается. Но походу еще не поняли, что Союзы уже пора на что то менять.
Да ну.. в них ещё потенциала полно. Просто кто-то его реализовать не мог.
Нет там потенциала. Его вообще под одного космонавта проектировали. Все потенциалы давно использовали.
В союзе толчок в одтельном помещении, а в драгоне за шторкой, нюхают все
Там пылесос с фильтрами. Никаких запахов.
За шторкой во время старта не посидишь же :-)
В полку рыболовов в резиновых сапогах и белых одеждах прибыло)))
Маск крутой, нужен особый талант продавать такие костюмчики за миллионы недружественных долларов США )))))
Но без скафандра ...
Крутяк, мне такое не светит.
Как себя чувствует Рогозин?
Его же поперли.
Наверно всех мужчин-космонавтов мобилизовали, по этой причине отправили женщину.
Почему у нас всего одна космонавтка... :(
Надеюсь, что шуруповёрт она не забыла на Земле.
Маск красавчик, а допом еще и толсто затроллил Рогозина, отправив русскую космонавтку 🤗👍😎
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