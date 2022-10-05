Будущее
Полина Лааксо

SpaceX отправила на МКС четырёх космонавтов — среди них россиянка Анна Кикина Статьи редакции

Она первая россиянка на борту Crew Dragon и единственная женщина-космонавт «Роскосмоса».

Анна Кикина. Источник: «Роскосмос»
  • Запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX состоялся в 19:01 мск — из космического центра имени Кеннеди во Флориде, США. Помимо Анны Кикиной, на борту находятся японец из JAXA Коити Ваката, а также астронавты NASA Джош Кассада и Николь Манн.
  • Стыковка корабля к модулю Harmony американского сегмента МКС должна состояться 6 октября в 23:57 мск. После этого экипаж Crew 5 — так назвали полёт — пробудет на станции около полугода, а участники предыдущей миссии Crew 4 вернутся на Землю к 12 октября.
  • Это первый полёт российского космонавта на американском корабле Dragon. Запуск должен был состояться 3 октября, но его перенесли из-за урагана.
  • Для SpaceX это пятый полёт с участием NASA и восьмой с участием человека. Первую регулярную миссию компания отправила к МКС в ноябре 2020 года. В сентябре 2021-го запустила в космос гражданский экипаж, но на станции не высаживала. В апреле 2022-го отправила на МКС четырёх туристов, которые пробыли там восемь дней.
  • Миссия Crew 5 — второе отправление по соглашению о перекрёстных полётах «Роскосмоса» и NASA. Согласно плану, в 2023 и 2024 годах должны состояться ещё четыре. По словам Bloomberg, «Роскосмос» и NASA продолжали работать над совместными запусками даже несмотря на ухудшение отношений после 24 февраля.
Слева направо: Анна Кикина, Джон Кассада, Николь Манн и Коити Ваката. Источник: NASA

#новость #spacex #роскосмос

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42 комментария
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 Антон Штадлер

Впервые в истории гражданин РФ улетел в космос на батуте

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Гневный антимобик

Америка запускает в космос, а мы в Украину

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Михаил Ляпин

Мы раньше Америки начали запускать в космос. Со временем Америка нас догонит и тоже начнет запускать в Украину.

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Вадим Д.

Тихо плачет Рогозин, читая эту новость.

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Айрат Галиуллин

От радости иль от печали? 🫠

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Вадим Д.

Поди разбери его.

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Айрат Галиуллин

Пойдём спросим Илону 🤫

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Литературный крюк

Илон, конечно, хуйню политическую сморозил недавно, но с ракетами он красавчик!

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Silverjohn

Маск и не политик. И как не политик, он один из немногих, кто озвучил здравую мысль - ещё и против мейнстрима, что смело. Т.к. в отличии от руководства США, у него нет цели воевать до последнего украинца, продав как можно больше оружия под это дело.

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Андрес Оле

Та вас здравых послушать, так Украина вообще ничего не должна была делать. Принять, понять и простить.

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Тесла-канадец

Мир это здравые мысли. Референдумы это чушь.

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Silverjohn

Ну я не уточнил, но да, речь больше про эту часть его поста. Что при таком соотношении сил, победа Украины вряд ли возможна, только народу положат с обеих сторон.
Но никто не прислушается, конечно. Т.к. условия каждой стороны неприемлемы для другой.

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Viacheslav

Только не учитывает, что для нападения нужно примерно в 3-5 раз больше военных. Поэтому как-раз по нулям и разойдутся, без русских и украинцев.

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Константин Пронин

тебя заминусят. тут мамкины патриоты одни сидят. Никто не понимает что любой даже самый худой мир с потерей государственности Украины все равно лучше войны. А еще никто не понимает что победы тут нет, зато есть шанс схлопотать полномаштабную войну.

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And

Приятная новость без повесточки. :-)
Молодцы что запустили

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Сергей С.

Повесточка-то присутствует. Батуты победили, а главный по космосу (по слухам) собирается отжирать харю еще в 2 раза больше на бабле нового федерального округа.

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Константин Пронин

Помню как у меня горело после того как за многомиллардные кражи в армии за Сердюкова отсидела его секретутка. Но на Рогозина я даже злится не могу, он ворует в наглую, в открытую раздолбайствует и разрушает космическую отрасль годами... и ему ничего за это! Как сказала собака глядя на баобаб - это просто неописуемо.

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Тесла-канадец

Почему нечего. Повысят.

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Тесла-канадец

Нееа, он зассыт. Там химарсы на посадку часто идут. Особенно возле кабинетов начальников.

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under construction

кабина союза

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Андрей Волхонский

Кикиной повезло, ее пересадили в бизнес-класс!

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Генеральный дым

Что-то про корабль и женщину всегда было, сейчас уже отменили? Там их 2!
Привезите нам инопланетян. Может хоть они остановят наш треш.

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Гневный антимобик

Рогозина на фронт!

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M-S-R

На недружественной ракете что-ли полетела?

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Константин Пронин

Сначала Маск запустил твиттерных экспертов на орбиту, потом акции самого Твиттера, а теперь людей в космос. Молодца, человек старается мыслить горизонтами в 100+ лет, понимает сколько всего мы (люди) должны сделать для освоения океана, луны, для расширения наших знаний о вселенной. Вот чем заниматься надо в не херней по перекраиванию карт и переделке сфер влияния.

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Копил и Верил

шпионка, не иначе

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cepera

Ну все! Дожили. Космическая держава потихоньку скатывается. Но походу еще не поняли, что Союзы уже пора на что то менять.

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Uncle Gluk

Да ну.. в них ещё потенциала полно. Просто кто-то его реализовать не мог.

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Тесла-канадец

Нет там потенциала. Его вообще под одного космонавта проектировали. Все потенциалы давно использовали.

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Емельян Бабаян

В союзе толчок в одтельном помещении, а в драгоне за шторкой, нюхают все

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Тесла-канадец

Там пылесос с фильтрами. Никаких запахов.

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Timofey Asyrkin

За шторкой во время старта не посидишь же :-)

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Сергей Леопольдович

В полку рыболовов в резиновых сапогах и белых одеждах прибыло)))
Маск крутой, нужен особый талант продавать такие костюмчики за миллионы недружественных долларов США )))))

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Эмиль Нургалиев

Но без скафандра ...

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Alexander Klimanskiy

Крутяк, мне такое не светит.

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Soulis

Как себя чувствует Рогозин?

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Андрей Волхонский

Его же поперли.

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sunblade

Наверно всех мужчин-космонавтов мобилизовали, по этой причине отправили женщину.

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Прекрасный диод

Почему у нас всего одна космонавтка... :(

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vodkomotornik

Надеюсь, что шуруповёрт она не забыла на Земле.

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Denchis Позитива

Маск красавчик, а допом еще и толсто затроллил Рогозина, отправив русскую космонавтку 🤗👍😎

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Алексей

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