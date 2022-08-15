Роскосмос представил макет российской орбитальной станции Статьи редакции
Сколько стоит проект и когда его начнут реализовывать — неизвестно.
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- Разработкой эскизного проекта занимается подведомственная корпорация Роскосмоса «Энергия».
- На выставке представили макет на втором этапе создания. На нём, помимо базового, научно-энергетического, узлового и шлюзового модулей, показали целевой и производственный модули и платформу обслуживания.
- 26 июля 2022 года новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС к 2024 году — до него действуют соглашения по эксплуатации — и после этого займётся разработкой собственной станции. О потенциальном строительстве своего проекта Борисов говорил ещё в апреле 2021-го.
- 4 августа исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что дата выхода из МКС будет определяться «техническим состоянием станции». Так что он может прийтись как на 2025 год, так и на 2030-й. То же подтвердили и другие страны-участницы проекта.
Ох, сейчас как из рога изобилия будут инновационные прожекты сыпаться каждый день:
- автопилот 6 уровня автономности в 2026
- коммерческий холодный термоядерный синтез в 2029
- машина времени в 2032
Вот только теплые туалеты в каждой школе появятся не ранее 2084
Теплые туалеты будут к весне-лету 2023 (в зависимости от региона)
Макет и сверстанный бюджет теплых туалетов точно будут к этому сроку!
У ура-патриотов теплые туалеты по умолчанию есть. Больше ура-патриотов => больше теплых туалетов.
теплые? если они в принципе появятся в каждой школе(внутри) уже будет прорыв
макеты инновационных проектов )
иконы входят в смету я надеюсь
Станция сразу спроектирована в форме креста. Пока католического, но со временем добавят диагональный православный модуль.
А почему не в форме буквы "Z"? :D
в комплекте идет орбитальная церковь
Уже и базу на Луне построили уже и надои увеличили и живет каждая семья в 100 квадратных метрах … осталось свою орбитальную сделать 😁
У меня есть для РК макет получше
Путин принял страну с собственной орбитальной станцией а оставит с .....
Лучше и не скажешь!!!!!!
Что не новость - так прорыв, самолеты с виртуальным пилотом, собственная космическая станция. Люблю свою страну горжусь !! (Нет)
Какие же внутренние мучения испытвает чечек, бедняжка!
Очень на станцию МИР похожа (-:
Понимаю, что принцип построения один, но всё же – не выловили ли они её всем Роскосмосом со дна океана? А дальше батутом на орбиту.
Забыли написать сколько миллиардов было потрачено на создание макета.
А может это не макет, а сама станция?
Станцию сами спроектировали? - Спроектировали!
Своя, русская станция есть? - Есть!
Ну, подумаешь, размером 50см на 50см... но есть же...и в космосе...
Успех! Прорыв! Маск завидуй...
Жаль, что это очередной прожект как макет-истребителя Checkmate
А почему станция "Служебная"? Простого гражданина не пустят?
Это видимо должно замаскировывать факт что она будет не постоянно обитаемой а иногда посещаемой.
Для того , что бы можно было писать аббревиатуру «РОСС» . Совки дико оргазмируют от аббревиатур.
Российская
Орбитальная
Служебная
Станция
Ну Форт-Росс это первое поселение русских в Америке))
Зато известно что "Россия выйдет из проекта МКС к 2024 году".
Я так понимаю, в период между 2024-м и вечностью у России не будет своей космической станции?
Автор ошибся. Изначальная новость была о выходе после 2024 года, а не до.
О! А когда новый макет сделают? Лет через 5-10?
Работает через 6G?
Ох.
Судя по цвету макета не решили ещё, хохлома или гжель. А это очень затянет сроки проекта.
Макет - это серьёзное достижение, гораздо лучше чем мультик сделать: люди клеили, старались
Макет сделали — уже план перевыполнили
В статье ошибка, правильно будет: "Сколько стоит проект и когда его начнут реализовывать — не важно"
Борисов уже открестился от выхода к 24 году из МКС. Он сказал - "после 24 года". Непонятно, как они будут выходить - нужно передавать управление российскими модулями американцам, или топить станцию.
Честно говоря, всё это напоминает очередной шантаж - мол, мы строим свою станцию с блекджеком и профурсетками, скоро выйдем из проекта, и придётся вам разбирать МКС.
Фактически, я очень сильно сомневаюсь, что Россия на сегодняшний день способна потянуть такой проект. Это будет или долгострой на десятилетия, или проект заморозят, когда кончатся деньги.
Технически, создание станции - вполне реализуемый проект, и хотя отсутствие срок и хотя бы примерные сроки неизвестны, надежда всё таки есть, так что поживём увидим)
Почему же неизвестно? Никогда. )
Сколько специалистов)! Забавно, что ни один не удосужился почитать информацию на профильных сайтах, одной новости достаточно... А станция уже на орбите), после 2024 года наши блоки будут отстыкованы от МКС, в течение трех лет добавлен еще один блок с Земли и снова готова полноценная станция. Энергетика, научная часть, шлюз и стыковка, жилая часть - уже сейчас имеются. Обновление блоков будет после 2024 года - это займет больше трех лет, но процесс постоянный). Кстати, узел для сборки космического корабля на ядерном двигателе проектируется на новой станции с 2027 года - вот тут сроки "плавают". Полноразмерный макет корабля уже есть даже в открытом доступе и это не игрушка из папье-маше или "лего". Это к слову об отсутствии сверхтяжелых ракет и их разработки. Почитайте про китайские успехи, там еще интереснее, особенно по срокам. Про теплые туалеты лучше писать в другой части новостей, проблема действительно пока есть.
Ну что ж- осталась самая мелочь- реализовать.
:-D