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Будущее
Полина Лааксо

Роскосмос представил макет российской орбитальной станции Статьи редакции

Сколько стоит проект и когда его начнут реализовывать — неизвестно.

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  • Разработкой эскизного проекта занимается подведомственная корпорация Роскосмоса «Энергия».
  • На выставке представили макет на втором этапе создания. На нём, помимо базового, научно-энергетического, узлового и шлюзового модулей, показали целевой и производственный модули и платформу обслуживания.
  • 26 июля 2022 года новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС к 2024 году — до него действуют соглашения по эксплуатации — и после этого займётся разработкой собственной станции. О потенциальном строительстве своего проекта Борисов говорил ещё в апреле 2021-го.
  • 4 августа исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что дата выхода из МКС будет определяться «техническим состоянием станции». Так что он может прийтись как на 2025 год, так и на 2030-й. То же подтвердили и другие страны-участницы проекта.
Облик орбитальной станции. В нижней части Земля и возможности станции по наблюдению за объектами на поверхности планеты. В верхней части — этапы сборки станции на орбите и её возможности по обслуживанию космических аппаратов

#новость #роскосмос #мкс

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40 комментариев
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 Иван

Ох, сейчас как из рога изобилия будут инновационные прожекты сыпаться каждый день:
- автопилот 6 уровня автономности в 2026
- коммерческий холодный термоядерный синтез в 2029
- машина времени в 2032

Вот только теплые туалеты в каждой школе появятся не ранее 2084

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Вячеслав

Теплые туалеты будут к весне-лету 2023 (в зависимости от региона)

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Иван

Макет и сверстанный бюджет теплых туалетов точно будут к этому сроку!

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Вася Пражкин

У ура-патриотов теплые туалеты по умолчанию есть. Больше ура-патриотов => больше теплых туалетов.

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Юрий Карташов

теплые? если они в принципе появятся в каждой школе(внутри) уже будет прорыв

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AlexRad

макеты инновационных проектов )

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Я никто и звать меня никак
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Martin Prestone

иконы входят в смету я надеюсь

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Иван

Станция сразу спроектирована в форме креста. Пока католического, но со временем добавят диагональный православный модуль.

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Ilya Shubenok

А почему не в форме буквы "Z"? :D

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Никита Лукьянов

в комплекте идет орбитальная церковь

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Sharik Sharikov

Уже и базу на Луне построили уже и надои увеличили и живет каждая семья в 100 квадратных метрах … осталось свою орбитальную сделать 😁

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Цифровые комплексы

У меня есть для РК макет получше

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роман долгополов

Путин принял страну с собственной орбитальной станцией а оставит с .....

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badResistor

Лучше и не скажешь!!!!!!

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Sergey Dovzhenko

Что не новость - так прорыв, самолеты с виртуальным пилотом, собственная космическая станция. Люблю свою страну горжусь !! (Нет)

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dikomm

Какие же внутренние мучения испытвает чечек, бедняжка!

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Вадим Д.

Очень на станцию МИР похожа (-:
Понимаю, что принцип построения один, но всё же – не выловили ли они её всем Роскосмосом со дна океана? А дальше батутом на орбиту.

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NIK TLM

Забыли написать сколько миллиардов было потрачено на создание макета.

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Вячеслав

А может это не макет, а сама станция?
Станцию сами спроектировали? - Спроектировали!
Своя, русская станция есть? - Есть!
Ну, подумаешь, размером 50см на 50см... но есть же...и в космосе...

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Примитивный пришелец

Успех! Прорыв! Маск завидуй...

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Иван

Жаль, что это очередной прожект как макет-истребителя Checkmate

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Chapaka

А почему станция "Служебная"? Простого гражданина не пустят?

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роман долгополов

Это видимо должно замаскировывать факт что она будет не постоянно обитаемой а иногда посещаемой.

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Sharik Sharikov

Для того , что бы можно было писать аббревиатуру «РОСС» . Совки дико оргазмируют от аббревиатур.
Российская
Орбитальная
Служебная
Станция

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роман долгополов

Ну Форт-Росс это первое поселение русских в Америке))

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Вася Пражкин
Сколько стоит проект и когда его начнут реализовывать — неизвестно.

Зато известно что "Россия выйдет из проекта МКС к 2024 году".
Я так понимаю, в период между 2024-м и вечностью у России не будет своей космической станции?

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Избирательный лолипоп

Автор ошибся. Изначальная новость была о выходе после 2024 года, а не до.

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Примитивный пришелец

О! А когда новый макет сделают? Лет через 5-10?

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Иван Поварёшкин

Работает через 6G?

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Денис Денис

Ох.
Судя по цвету макета не решили ещё, хохлома или гжель. А это очень затянет сроки проекта.

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Дмитрий Михайлович

Макет - это серьёзное достижение, гораздо лучше чем мультик сделать: люди клеили, старались

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Mika Shmalish

Макет сделали — уже план перевыполнили

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I see you

В статье ошибка, правильно будет: "Сколько стоит проект и когда его начнут реализовывать — не важно"

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Сергей Бевз

Борисов уже открестился от выхода к 24 году из МКС. Он сказал - "после 24 года". Непонятно, как они будут выходить - нужно передавать управление российскими модулями американцам, или топить станцию.
Честно говоря, всё это напоминает очередной шантаж - мол, мы строим свою станцию с блекджеком и профурсетками, скоро выйдем из проекта, и придётся вам разбирать МКС.
Фактически, я очень сильно сомневаюсь, что Россия на сегодняшний день способна потянуть такой проект. Это будет или долгострой на десятилетия, или проект заморозят, когда кончатся деньги.

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Евгений Широков
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Антон Зубов

Технически, создание станции - вполне реализуемый проект, и хотя отсутствие срок и хотя бы примерные сроки неизвестны, надежда всё таки есть, так что поживём увидим)

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Roman Hmelevsky

Почему же неизвестно? Никогда. )

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Звенигородский Сергей Юрьевич

Сколько специалистов)! Забавно, что ни один не удосужился почитать информацию на профильных сайтах, одной новости достаточно... А станция уже на орбите), после 2024 года наши блоки будут отстыкованы от МКС, в течение трех лет добавлен еще один блок с Земли и снова готова полноценная станция. Энергетика, научная часть, шлюз и стыковка, жилая часть - уже сейчас имеются. Обновление блоков будет после 2024 года - это займет больше трех лет, но процесс постоянный). Кстати, узел для сборки космического корабля на ядерном двигателе проектируется на новой станции с 2027 года - вот тут сроки "плавают". Полноразмерный макет корабля уже есть даже в открытом доступе и это не игрушка из папье-маше или "лего". Это к слову об отсутствии сверхтяжелых ракет и их разработки. Почитайте про китайские успехи, там еще интереснее, особенно по срокам. Про теплые туалеты лучше писать в другой части новостей, проблема действительно пока есть.

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sles

Ну что ж- осталась самая мелочь- реализовать.
:-D

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