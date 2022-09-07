Будущее
Маша Цепелева

«Роскосмос» перенёс первую миссию России на Луну на 2023 год Статьи редакции

Прибор для мягкой посадки автоматической станции признали «не соответствующим требованиям ТЗ», рассказал источник ТАСС.

  • Запуск аппарата «Луна-25» перенесен на 2023 год, подтвердил ТАСС глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
  • В июле прибор для мягкой посадки автоматической станции производства «Ростеха» признали не соответствующим требованиям технического задания по точности, рассказал источник издания в ракетно-космической отрасли.
  • «Луна-25» должна стать первой российской станцией на спутнике Земли. Цель проекта — отправить автоматический зонд для исследований в районе южного полюса Луны. Советскую «Луну-24» запустили с Байконура в 1976 году.
  • В мае 2022 года Дмитрий Рогозин заявлял, что отправка миссии на Луну должна состояться до конца сентября.
«Луна-25», фото ТАСС
Будущее
Полина Лааксо
«Российский космос теперь полностью изолирован от международного сотрудничества» Статьи редакции

Всего за несколько дней конфликта в Украине российскую космонавтику отбросило на 25 лет назад: запуски отменены, поставки прекращены, научные программы приостановлены. Под угрозой, похоже, даже судьба МКС — некогда символа международного сотрудничества.

Астронавт NASA Тайлер Хейг и космонавт-испытатель Роскосмоса Алексей Овчинин

#новость #луна #роскосмос

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29 комментариев
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 Герман Хибберт

Теперь точно успеем.

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Политический якорь

Название "Луна - 25"как бы намекает, что торопиться не надо.
Но и тянуть не следует. И так компетенции растеряли, а новые только предстоит наработать.

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Никита Мардюков

Зато как красиво будет, если они в 25 году ее запустят.
А если еще 25 число месяца выберут, так вообще сказка - помечать день красным в календаре и назначить государственным праздником с официальным выходным по всей стране.

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Политический якорь

Раньше все приурочивали к дню рождения Ильича.

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Исторический кран

я бы не был так уверен, перенесли бы на 2033, тогда может быть успели бы))

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Никита Мардюков

И то с натяжкой

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Дмитрий Леонов

Но это не точно

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Skyray

В Европу улететь не можем, а тут луна

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Никита Мардюков

Это как с 6G

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Никита Борисов

Сразу решили планочку повыше взять

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Вадим Д.

47 лет на запуск аппарата «Луна-25». Сколько уже лет рассказывают про эту миссию, а вот и ныне там.
«Не соответствующим требованиям технического задания по точности» – долетела бы, но это не точно?

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Igor Chimbur

С чего ты взял, что 47 лет на запуск аппарата?
Контракт Роскосмоса с НПО на создание модуля был подписан только в 2013 году.
Хотя, тебе, эксперту-в-каждой-бочке-затычка, проще ляпнуть очередную ахинею с умным видом.

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Дмитрий Дьяченко
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Vitaliy Vasilev

Взяли пример с росавиации?)) Будем двигать каждый год)

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Александр RazzOne

Любой маркетолог скажет «проанализируйте свой прошлый опыт и используйте действующие инструменты». Зачем изобретать новый велосипед, когда старый ещё способен дать пыли взглотнуть. Теперь каждый год, стабильно, будет переносится отправка на Луну, при этом денюшки будут идти на все это

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Иван Саблин

понятно было давно, проблемы с импортозамещением

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Алексей Шаповалов

Луноперемещением

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Vasiliy coconut

Перенёс с Луны на Марс сразу

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Пришелец 11

Надо было сразу объявить, что Роскосмос доставит миссию с космонавтами в другую галактику в 2096. Тогда можно бесконечное количество денег пилить на таком амбициозном проекте. А к 2096 уже никого в живых не будет из тех, кто помнит эти планы.

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Никита Мардюков

Не переживайте, до вашей галактики мы еще не скоро доберемся, живите с миром уважаемый пришелец :)

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Пришелец 11

Туземун переносится

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under construction

краткое содержание предыдущей серии

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Красный Пахарь

Ой как неожиданно(нет)

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Ил Масков

Дима, батут не нужен?
А, черт, Дима же теперь не там.
Кстати, а где Дима?

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Skyray

Как тебе такое, Илон Маск?

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Maxim Petrukhin

Прибор для мягкой посадки. Так вот о какой резиновой жопе Нашевсе то говорил.

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Dimitri

Перенесите сразу на 2033. А то будет как внедрением цифрового паспорта или открытием аэропортов возле Украины.

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Гульнара Абдюшева

Что делает спецоперация на Украине? Даже здесь всё из - за них отменяется 😭😭😭

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Алик Мустафаев

Батуты не поставили. Санкции :(

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