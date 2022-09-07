«Роскосмос» перенёс первую миссию России на Луну на 2023 год Статьи редакции
Прибор для мягкой посадки автоматической станции признали «не соответствующим требованиям ТЗ», рассказал источник ТАСС.
- Запуск аппарата «Луна-25» перенесен на 2023 год, подтвердил ТАСС глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
- В июле прибор для мягкой посадки автоматической станции производства «Ростеха» признали не соответствующим требованиям технического задания по точности, рассказал источник издания в ракетно-космической отрасли.
- «Луна-25» должна стать первой российской станцией на спутнике Земли. Цель проекта — отправить автоматический зонд для исследований в районе южного полюса Луны. Советскую «Луну-24» запустили с Байконура в 1976 году.
- В мае 2022 года Дмитрий Рогозин заявлял, что отправка миссии на Луну должна состояться до конца сентября.
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Теперь точно успеем.
Название "Луна - 25"как бы намекает, что торопиться не надо.
Но и тянуть не следует. И так компетенции растеряли, а новые только предстоит наработать.
Зато как красиво будет, если они в 25 году ее запустят.
А если еще 25 число месяца выберут, так вообще сказка - помечать день красным в календаре и назначить государственным праздником с официальным выходным по всей стране.
Раньше все приурочивали к дню рождения Ильича.
я бы не был так уверен, перенесли бы на 2033, тогда может быть успели бы))
И то с натяжкой
Но это не точно
В Европу улететь не можем, а тут луна
Это как с 6G
Сразу решили планочку повыше взять
47 лет на запуск аппарата «Луна-25». Сколько уже лет рассказывают про эту миссию, а вот и ныне там.
«Не соответствующим требованиям технического задания по точности» – долетела бы, но это не точно?
С чего ты взял, что 47 лет на запуск аппарата?
Контракт Роскосмоса с НПО на создание модуля был подписан только в 2013 году.
Хотя, тебе, эксперту-в-каждой-бочке-затычка, проще ляпнуть очередную ахинею с умным видом.
Взяли пример с росавиации?)) Будем двигать каждый год)
Любой маркетолог скажет «проанализируйте свой прошлый опыт и используйте действующие инструменты». Зачем изобретать новый велосипед, когда старый ещё способен дать пыли взглотнуть. Теперь каждый год, стабильно, будет переносится отправка на Луну, при этом денюшки будут идти на все это
понятно было давно, проблемы с импортозамещением
Луноперемещением
Перенёс с Луны на Марс сразу
Надо было сразу объявить, что Роскосмос доставит миссию с космонавтами в другую галактику в 2096. Тогда можно бесконечное количество денег пилить на таком амбициозном проекте. А к 2096 уже никого в живых не будет из тех, кто помнит эти планы.
Не переживайте, до вашей галактики мы еще не скоро доберемся, живите с миром уважаемый пришелец :)
Туземун переносится
краткое содержание предыдущей серии
Ой как неожиданно(нет)
Дима, батут не нужен?
А, черт, Дима же теперь не там.
Кстати, а где Дима?
Как тебе такое, Илон Маск?
Прибор для мягкой посадки. Так вот о какой резиновой жопе Нашевсе то говорил.
Перенесите сразу на 2033. А то будет как внедрением цифрового паспорта или открытием аэропортов возле Украины.
Что делает спецоперация на Украине? Даже здесь всё из - за них отменяется 😭😭😭
Батуты не поставили. Санкции :(