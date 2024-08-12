Видео: робот-гуманоид LimX Dynamics переставляет контейнеры с бутылками на складе

Почти как живой.Китайская LimX Dynamics опубликовала видео со своей разработкой — роботом-гуманоидом CL-1, обратило внимание N+1.В почти трёхминутном ролике робот берёт контейнеры, заполненные бутылками с соком, и перемещает их с полки на полку на складе. Вес контейнеров — 4,1 кг.Для выполнения задачи робот приседает, чтобы взять груз с нижней полки, и поднимает руки наверх, чтобы поставить его на верхнюю. В какой-то момент человек намеренно меняет положение контейнера, который должен взять робот, и устройство корректирует своё положение.Кроме CL-1 в линейке LimX Dynamics есть четвероногий робот на колёсах W1 и двуногий P1.Робот W1 / Источник: The Robot ReportРобот P1 / Источник: N+1#роботы
Оно конечно прикольно, но по-моему форма гуманоида для робота не сильно оптимальна