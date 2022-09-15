Основатель бренда Patagonia отдал компанию НКО, которая будет тратить всю прибыль на борьбу с изменением климата Статьи редакции
Это около $100 млн в год.
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- Основатель Patagonia 83-летний Ивон Шуинар, его жена и двое детей передали право собственности на компанию с оценкой в $3 млрд специально созданному трасту и некоммерческой организации, пишет NYT. Они гарантируют, что вся прибыль бренда будет потрачена на борьбу с изменением климата и защиту неосвоенных земель. Про изменение состава топ-менеджеров не сообщается.
- Поскольку Шуинары пожертвовали акции в траст, семья заплатит около $17,5 млн налогов, но не получит налоговых льгот.
- Шуинар выбрал такую модель, чтобы не продавать компанию и не проводить IPO — он считает, что это могло поставить под угрозу ценности Patagonia.
- По условиям, семья Шуинара не сможет вернуть компанию во владение, рассказал изданию Дэн Мосли из коммерческого банка BDT & Co., который помогал с оформлением сделки.
- Ивон Шуинар основал бренд одежды Patagonia в 1973 году. Компания отличалась принципами ведения бизнеса. Например, в производстве используются только этичные материалы, в компании есть собственный детский сад и нет четкого рабочего режима. Ежегодно часть прибыли производитель переводил в фонды для борьбы с экологическими проблемами. У Шуинара нет компьютера и мобильного телефона, он ездит на старом Subaru и живёт в скромном доме, пишет NYT.
Достойный пример, который так нужен этому безумному до денег миру
Согласен. Думаю что новый менеджмент все равно найдет лазейки как все испоганить ради денег.
Обманули старика-добряка
Это определенный диагноз, некие психологические изменения в сознании. С возрастом эти изменения прогрессируют. Я не хочу сказать, что не нужно бороться с изменением климата, наоборот поддерживаю, но в большинстве случаев это занятие становиться не здоровым... Это этакая тема миллиардеров..., которые создают крупные фонды, загружают туда кучу бабла и ....Этакое у них понимание, что задание миллиардера это спасение планеты. А по мне львиная часть игры в спасателей - это хайп, это бонусы в бизнесе и т.д.
А что не так конкретно с этим поступком?
Хайп - это когда пиарятся за счет мнимой заботы о природе или выпускают экологичные говнопродукты втридорога.
А в поступке этого старика ничего плохого не вижу. И вполне объяснимо, что с возрастом усиливается понимание, что деньги ты не заберешь с собой в могилу, и лучше сделать за их счет что-то полезное.
Если Вам чужд альтруизм и филантропия, и заниматься подобным Вы бы стали только для ухода от налогов и накрутки собственной популярности, то это вовсе не значит, что остальные люди такие же.
Также это совершенно не означает какое-то психическое отклонение, которое Вы придумали. Дедушке 83 года. Наверняка, у его детей и внуков есть все, что им необходимо и достаточно денег для комфортной жизни. Он свои миллиарды на тот свет не утащит. Так почему бы не пожертвовать дело своей жизни на благо общества и планеты?
эти фонды создаются, чтобы не платить налоги.
а в итоге климат все равно меняется и ничего с этим миллиардеры не поделают
Я никогда не хотел быть бизнесменом... шта?????? А чем ты тогда занимался все эти годы?
через не хочу бизнес строил :D
Джон Коннор тоже не хотел быть лидером сопротивления. Обстоятельства...
Почитайте историю его, он просто был упоротым походником, которому в процессе идея пришла делать одежду
Понимаю, от человека владеющего бизнесом это звучит дико, по крайней мере на первый взгляд, но сам верю его словам. Это вопрос мировоззрения. Не могу говорить за дедушку, скажу за себя и наше дело. Лично я сам испытываю отторжение к самому образу мысли многих бизнесменов, акул капитализма. Мне 31 год и я вырос с мыслями что обманывать не хорошо, мусорить плохо, деньги это не главное и другими моральными надстройками, которые идут в разрез с идеями многих бизнесменов, для которых определяющим фактором является извлечение прибыли. Тем не менее мне нравится делать дела, в которые я верю, которые приносят мне моральное удовлетворение и никогда не делаю того, от чего меня воротит.
Например, в нашем случае, мы могли бы торговать тканями которые прльзуются наибольшим спросом: самая дешёвая синтетика или футер, который сейчас скупают вагонами новоиспеченые бизнесмены чтобы штопать бесконечные партии олинаковых спорткостюмов и толкать их на вайлдбериз. Но я не хочу помогать этим людям разгонять катушку перепотребления и загаживать планету отходами ширпотреба, который на следующий год они сами же выведут из трендов и заставят людей покупать свои новые творения. Хотя денег на этом можно поднять нехило. В своём локальном эко-бренде одежды мы никогда не станем делать коллекцию за коллекцией, использовать тёмные паттерны для стимуляции продаж и т.д Дураки ли мы? Может и так. Если слепая погоня за прибылью и есть бизнес, тогда да, мы тоже не любим им заниматься, но делать то что считаем важным и зарабатывать на том, что нам нравится нам это не мешает.
У нас любое хорошее дело назовут гавном, так и живем
Одни из тех на кого мы равняемся в своём деле. Респект!)
Тоже передадите свою компанию в НКО?
Экошиза заскамила миллиардера или банальный уход от налогов?
Опять гринвошинг - каждый год производители одежды с гордостью представляют новую коллекцию, иногда даже из переработанных материалов, и при этом параллельно формируют ментальную базу, чтобы в следующем сезоне эти вещи вышли из моды и люди побежали покупать новые. А что происходит с выброшенными старыми их абсолютно не волнует.
Как вы приплели к новости ваше сообщение?
Patagonia - это практичные туристическо-спортивные вещи, которые обычно покупают на много лет. Старые вещи можно переработать, ответственные компании, такие как Patagonia это волнует, поэтому они изначально разрабатывают продукцию с учётом этого.
Зря вы всех под одну гребёнку гребёте. Есть много маленьких локальных брендов которые двигаются совершенно иным путём, в том числе и в России. Хотя отчасти соглашусь с вами, что идея "спасать планету" производя одежду абсурдна, ведь любое производство в той или иной степени влияет на окружающую среду. То же самое относится к концепции zero-waste — ноль отходов и производство какбы друг другу слегка противоречат. Другое дело попытки изменить ситуацию и снизить это влияние. Например, идея медленной моды, использования экологичных материалов, сокращение отходов и их рецкилинг и многие другие инициативы вполне себе имеют право на жизнь.
Первый раз слышу про эту известную компанию...
Ну Вы ещё много чего не знаете — стоит ли этим гордиться?
https://market.yandex.ru/brands--patagonia/7283591?suggest=1&suggest_text=patagonia&suggest_type=vendor&suggest_reqid=417689213146498677511994051482236
Штош, окно Овертона двигается к концу классического капитализма.
https://www.nakanune.ru/news/2021/06/11/22605199/
Березки родные!
Сильно конечно.. Удивили слова , что бизнесменом он не хотел быть )) Как-то случайно получилось видимо. Меня лично такие истории вдохновляют очень. Кто, если не миллиардеры буду думать о планете? ( к сожалению)
Patagonia отличный бренд, вещи отличного качества и живут долго
Какой то некст левел схематоз
Чего там сложного то....
Например бренд оформлен на семью, за счет отчислений живет семейство и в *** не дует.
Или помещения фабрик у бизнеса в аренде а владелец семья через спец. траст и.... снова, отчисления и семья счастлива.
Вариантов масса.
Красивый пиар ход. И не более того.
Вот я также со своим наследством поступлю — ни себе ни людям (в смысле родственникам) зато долго меня ещё помнить будут 🤗
И в завещании ещё написать: «Находясь в здравом уме и твёрдой памяти, всё своё состояние перед смертью я пропил и прогудел с блудницами, кек» :D
нет четкого рабочего графика в компании...интересно как это реализуется
Лучше бы мне отдал
Супер известный бренд о котором узнаешь от VC 🤷♂️
Может и наш бренд станет единорооом 😁