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Будущее
Маша Цепелева

Основатель бренда Patagonia отдал компанию НКО, которая будет тратить всю прибыль на борьбу с изменением климата Статьи редакции

Это около $100 млн в год.

2993 просмотров
Ивон Шуинар перед записью видео, в котором он объявит о своём решении сотрудникам. Фото NYT
  • Основатель Patagonia 83-летний Ивон Шуинар, его жена и двое детей передали право собственности на компанию с оценкой в $3 млрд специально созданному трасту и некоммерческой организации, пишет NYT. Они гарантируют, что вся прибыль бренда будет потрачена на борьбу с изменением климата и защиту неосвоенных земель. Про изменение состава топ-менеджеров не сообщается.
  • Поскольку Шуинары пожертвовали акции в траст, семья заплатит около $17,5 млн налогов, но не получит налоговых льгот.

Я не знал, что делать с компанией, потому что я никогда не хотел быть бизнесменом. Теперь я могу умереть с осознанием, что компания будет продолжать делать правильные вещи ещё 50 лет, и для этого мне не нужно быть рядом.

Ивон Шуинар, основатель Patagonia
  • Шуинар выбрал такую модель, чтобы не продавать компанию и не проводить IPO — он считает, что это могло поставить под угрозу ценности Patagonia.
  • По условиям, семья Шуинара не сможет вернуть компанию во владение, рассказал изданию Дэн Мосли из коммерческого банка BDT & Co., который помогал с оформлением сделки.
  • Ивон Шуинар основал бренд одежды Patagonia в 1973 году. Компания отличалась принципами ведения бизнеса. Например, в производстве используются только этичные материалы, в компании есть собственный детский сад и нет четкого рабочего режима. Ежегодно часть прибыли производитель переводил в фонды для борьбы с экологическими проблемами. У Шуинара нет компьютера и мобильного телефона, он ездит на старом Subaru и живёт в скромном доме, пишет NYT.
Что почитать
Konstantin Smygin
Бизнес в стиле сёрфинг

Patagonia — удивительная компания, которая не гонится за прибылью, делает качественные вещи, поддерживает этичное производство, заботится о благополучии сотрудников.

Изображение предоставлено командой сервиса MakeRight.ru

#новость #patagonia

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57 комментариев
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 Никита Иванов

Достойный пример, который так нужен этому безумному до денег миру

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Антон Большаков

Согласен. Думаю что новый менеджмент все равно найдет лазейки как все испоганить ради денег.

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6 комментариев
MEGAtraXXXer666

Обманули старика-добряка

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Армен Арзуманян

Это определенный диагноз, некие психологические изменения в сознании. С возрастом эти изменения прогрессируют. Я не хочу сказать, что не нужно бороться с изменением климата, наоборот поддерживаю, но в большинстве случаев это занятие становиться не здоровым... Это этакая тема миллиардеров..., которые создают крупные фонды, загружают туда кучу бабла и ....Этакое у них понимание, что задание миллиардера это спасение планеты. А по мне львиная часть игры в спасателей - это хайп, это бонусы в бизнесе и т.д.

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Andrey Kuragin

А что не так конкретно с этим поступком?
Хайп - это когда пиарятся за счет мнимой заботы о природе или выпускают экологичные говнопродукты втридорога.
А в поступке этого старика ничего плохого не вижу. И вполне объяснимо, что с возрастом усиливается понимание, что деньги ты не заберешь с собой в могилу, и лучше сделать за их счет что-то полезное.

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1 комментарий
Пришелец 14

Если Вам чужд альтруизм и филантропия, и заниматься подобным Вы бы стали только для ухода от налогов и накрутки собственной популярности, то это вовсе не значит, что остальные люди такие же.
Также это совершенно не означает какое-то психическое отклонение, которое Вы придумали. Дедушке 83 года. Наверняка, у его детей и внуков есть все, что им необходимо и достаточно денег для комфортной жизни. Он свои миллиарды на тот свет не утащит. Так почему бы не пожертвовать дело своей жизни на благо общества и планеты?

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Роман Самойлов

эти фонды создаются, чтобы не платить налоги.

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4 комментария
Артём Торез

а в итоге климат все равно меняется и ничего с этим миллиардеры не поделают

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Марина Никифорова

Я никогда не хотел быть бизнесменом... шта?????? А чем ты тогда занимался все эти годы?

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Cynth

через не хочу бизнес строил :D

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Иван

Джон Коннор тоже не хотел быть лидером сопротивления. Обстоятельства...

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1 комментарий
Alex Yutkin

Почитайте историю его, он просто был упоротым походником, которому в процессе идея пришла делать одежду

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1 комментарий
коноплянаяткань.рф

Понимаю, от человека владеющего бизнесом это звучит дико, по крайней мере на первый взгляд, но сам верю его словам. Это вопрос мировоззрения. Не могу говорить за дедушку, скажу за себя и наше дело. Лично я сам испытываю отторжение к самому образу мысли многих бизнесменов, акул капитализма. Мне 31 год и я вырос с мыслями что обманывать не хорошо, мусорить плохо, деньги это не главное и другими моральными надстройками, которые идут в разрез с идеями многих бизнесменов, для которых определяющим фактором является извлечение прибыли. Тем не менее мне нравится делать дела, в которые я верю, которые приносят мне моральное удовлетворение и никогда не делаю того, от чего меня воротит.
Например, в нашем случае, мы могли бы торговать тканями которые прльзуются наибольшим спросом: самая дешёвая синтетика или футер, который сейчас скупают вагонами новоиспеченые бизнесмены чтобы штопать бесконечные партии олинаковых спорткостюмов и толкать их на вайлдбериз. Но я не хочу помогать этим людям разгонять катушку перепотребления и загаживать планету отходами ширпотреба, который на следующий год они сами же выведут из трендов и заставят людей покупать свои новые творения. Хотя денег на этом можно поднять нехило. В своём локальном эко-бренде одежды мы никогда не станем делать коллекцию за коллекцией, использовать тёмные паттерны для стимуляции продаж и т.д Дураки ли мы? Может и так. Если слепая погоня за прибылью и есть бизнес, тогда да, мы тоже не любим им заниматься, но делать то что считаем важным и зарабатывать на том, что нам нравится нам это не мешает.

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Антон

У нас любое хорошее дело назовут гавном, так и живем

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коноплянаяткань.рф

Одни из тех на кого мы равняемся в своём деле. Респект!)

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Гриша Каир

Тоже передадите свою компанию в НКО?

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7 комментариев
Бублик

Экошиза заскамила миллиардера или банальный уход от налогов?

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Максим Горький

Опять гринвошинг - каждый год производители одежды с гордостью представляют новую коллекцию, иногда даже из переработанных материалов, и при этом параллельно формируют ментальную базу, чтобы в следующем сезоне эти вещи вышли из моды и люди побежали покупать новые. А что происходит с выброшенными старыми их абсолютно не волнует.

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Игорь Субботин

Как вы приплели к новости ваше сообщение?
Patagonia - это практичные туристическо-спортивные вещи, которые обычно покупают на много лет. Старые вещи можно переработать, ответственные компании, такие как Patagonia это волнует, поэтому они изначально разрабатывают продукцию с учётом этого.

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1 комментарий
коноплянаяткань.рф

Зря вы всех под одну гребёнку гребёте. Есть много маленьких локальных брендов которые двигаются совершенно иным путём, в том числе и в России. Хотя отчасти соглашусь с вами, что идея "спасать планету" производя одежду абсурдна, ведь любое производство в той или иной степени влияет на окружающую среду. То же самое относится к концепции zero-waste — ноль отходов и производство какбы друг другу слегка противоречат. Другое дело попытки изменить ситуацию и снизить это влияние. Например, идея медленной моды, использования экологичных материалов, сокращение отходов и их рецкилинг и многие другие инициативы вполне себе имеют право на жизнь.

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Антон Андреев

Первый раз слышу про эту известную компанию...

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Valentin Dombrovsky

Ну Вы ещё много чего не знаете — стоит ли этим гордиться?
https://market.yandex.ru/brands--patagonia/7283591?suggest=1&suggest_text=patagonia&suggest_type=vendor&suggest_reqid=417689213146498677511994051482236

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2 комментария
Поджог Сараев

Штош, окно Овертона двигается к концу классического капитализма.
https://www.nakanune.ru/news/2021/06/11/22605199/

Андрей Фурсов: После "ковидобесия" будет…
Недавно генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что нынешняя климатическая ситуация самая тяжелая за 3…
www.nakanune.ru
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Иван
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Ученик волшебника

Березки родные!

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Антон Борисов

Сильно конечно.. Удивили слова , что бизнесменом он не хотел быть )) Как-то случайно получилось видимо. Меня лично такие истории вдохновляют очень. Кто, если не миллиардеры буду думать о планете? ( к сожалению)

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виктор сикрит

Patagonia отличный бренд, вещи отличного качества и живут долго

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eugene

Какой то некст левел схематоз

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Igor Mylnikov

Чего там сложного то....
Например бренд оформлен на семью, за счет отчислений живет семейство и в *** не дует.
Или помещения фабрик у бизнеса в аренде а владелец семья через спец. траст и.... снова, отчисления и семья счастлива.
Вариантов масса.
Красивый пиар ход. И не более того.

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Наивный украинец

Вот я также со своим наследством поступлю — ни себе ни людям (в смысле родственникам) зато долго меня ещё помнить будут 🤗

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Darth Swordman

И в завещании ещё написать: «Находясь в здравом уме и твёрдой памяти, всё своё состояние перед смертью я пропил и прогудел с блудницами, кек» :D

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Carl Herr

нет четкого рабочего графика в компании...интересно как это реализуется

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M-S-R

Лучше бы мне отдал

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Nikolay Kenig

Супер известный бренд о котором узнаешь от VC 🤷‍♂️
Может и наш бренд станет единорооом 😁

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