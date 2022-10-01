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Будущее
DTF

Илон Маск представил прототипы робота-гуманоида Optimus — по его оценкам, их цена составит меньше $20 тысяч Статьи редакции

Цель Tesla — создать доступного робота, который будет стоить меньше, чем автомобиль, сказал предприниматель.

2553 просмотров

  • Tesla представила два прототипа человекоподобных роботов Optimus на презентации Tesla AI Day 2022. Сперва компания показала андроида без внешних панелей, который самостоятельно вышел на сцену, помахал присутствующим и даже немного потанцевал. Илон Маск отметил, что это первый раз, когда робот передвигался без дополнительной поддержки.

  • В Tesla показали способности робота в небольшом видео. В нём Optimus переносит коробку и поливает цветы, ориентируясь в пространстве с использованием многочисленных сенсоров. Маск заявил, что в роботе установлены такие же датчики, что и в системе автопилотирования Tesla.

  • В компании рассказали, что первые Optimus уже работают на предприятии Tesla, выполняя некоторую рутинную работу. Но подчеркнули, что пока это происходит под присмотром инженеров.

  • Илон Маск заявил, что цель Tesla — создать доступного робота, который будет стоить меньше, чем автомобиль. Он также подчеркнул, что в будущем компания хочет выпускать Optimus миллионами единиц, а не ограничиваться небольшой серией. По оценкам Маска, стоимость робота составит меньше $20 тысяч, что в несколько раз меньше современных аналогов.

  • На презентации Tesla также представила второй прототип Optimus для серийного производства. Все его компоненты скрыты внешними пластинами, однако робот не мог передвигаться сам — его вынесли на сцену.

  • По словам Маска, несмотря на это, компания всё равно решила показать его, чтобы люди увидели итоговый вариант Optimus. Он также отметил, что проблемы с передвижением робота нет — у инженеров просто не хватило времени на то, чтобы завершить эту модель до презентации.

  • Первая модель Optimus способна работать сутки без подзарядки. Одна из ключевых её особенностей — подвижные пальцы, которые позволяют брать небольшие предметы. Кроме того, Optimus способен «обучаться», анализируя действия людей и повторяя их.

  • Tesla хочет создать полезного робота, который действительно стал бы помощником для людей, подчеркнул Маск. Он считает, что у Optimus огромный потенциал, и в будущем робот сможет помочь решить проблему бедности и нехватки рабочей силы.

Запись презентации

#новость #tesla #роботы

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54 комментария
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 Martin Prestone

ждем ответ от автоваза

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Мурад Муртазалиев

Я же говорил, место проклятое, а не руки из ж. С уважением, официальный ответ.

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Valentin Demin

Только после китайцев

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Oleg Ast

Заказ от почта России.

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Ангелина Воронович

скоро что-то сделают в ответ.
Только вот цена будет раза в три больше , как обычно..

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John Doe
ждем ответ от автоваза

Скрепный и полностью импортозамещенный...

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John Doe
первые Optimus уже работают на предприятии Tesla, выполняя некоторую рутинную работу
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Валера...Валерия
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Алексей Иванов

Зашел прочитать этот коммент, не ошибся

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Павел

здравствуйте, я освобожу вас от безработицы и нищеты

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Капитан Зелёный

А потом, "денацифицирую"

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1 комментарий
Павел

Учитывая ,что спутниковая система маска активно используется пентагоном , Оптимус лучшего всего будет обладать навыком стрельбы из пулемёта с двух рук

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John Doe
спутниковая система маска активно используется пентагоном

Пентагон активно использует двигатели внутреннего сгорания. И даже круглые колеса.

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5 комментариев
Oleg Ast

Носить коробки устройством с гуманоидной конструкцией опорно двигательной системы - ну такое себе инженерное решение. А вот для отработки каких то перспективных решений - может быть.

Собака из Boston Dynamics - вроде так и не получила широкого применения. Сейчас уже китайцы на Алишке стали штамповать "электронного друга человека" - клон Boston Dynamics

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Zloy Sniper

И Boston Dynamics и Tesla показывают прототипы на которых отрабатываются решения сложнейших инженерных задач, роботы по типу «собака» или гуманоид от Маска не предназначены (пока) для применения повседневной жизни. Но без них и подобных разработок не появились бы ни роботы на складах Amazon, ни руки-манипуляторы Kuka, ни искусственный интелект и т. д.

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2 комментария
Саша G

Optimus это как-то не нашенски.

Придумаем парню/девочке имя?

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Борис Вишневский

Олег

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1 комментарий
Timur Aristov

Артемий звучало бы неплохо

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1 комментарий
Саша G

О!
Их же много будет?
Может - "Тимур и его команда"?

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Max Max

Как вариант: «Робот и точка»

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Pavel Pavel

Маркетинг чистой воды. Внешний вид под человека роботу нафиг не нужон и только удорожает и усложняет производство.

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Игорь Горшков

Мир заточен под человека и его ноги. Лестницы, машины, все вокруг. Если смотреть в будущее, что они смогут почти все, им надо не менять мир, а быть в нем. Иначе простая ступенька станет преградой. Пока это больше для красоты, но в будущем, думаю, это разумно.

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4 комментария
Andrew Sychev

Лучше бы машины свои до ума довел. А то вон недавно отзывная кампания была

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Олег Макаров

Отзывная компания часть доведения до ума, по-моему.
Хотя вам, возможно, виднее, что лучше делать Маску

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Анатолий Большаков

Неплохо, очень интересно)
Хоть какая-то более менее новость с утра.

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MT Advanced

Илон Маск был, есть и будет отчаянным авантюристом. Этакий Индиана Джонс от бизнеса и хайтек.

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Емельян Бабаян

Ну вот ещё один потенциальный инвестор

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2 комментария
Алексей Коротков

"в будущем робот сможет помочь решить проблему бедности и нехватки рабочей силы" - кажется, что он только усугубит проблему бедности, заместив собой рабочие места, этой экономией с работягами никто не поделится. Я не критикую, бизнес должен экономить, но данный путь видится самым логичным.

Но робот круто двигается и работает!

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wlad

Ну мы то знаем, там кого то в костюм робота одели. (сарказм если что)

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Sharik Sharikov

Ну а у нас зато «гойда» …

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DA Vot

Тут послание от роботов

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Andrew Sychev

Вам звездочка?

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2 комментария
Павел

робот с коробкой идёт как дядя Вася с бодуна

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Олег Макаров

Почему я сразу вспомнил книгу Хайнлайна "дверь в лето" ?
:)

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Игорь Горшков

Всегда было интересно узнать один момент, все человекоподобные роботы ходят на полусогнутых ногах. Понятно, для баланса, воспроизвести прямохождение, прямо как человек, видимо очень сложно.

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Виктория Королёва

– I need your clothes, your boots and your motorcycle!
– You forgot to say «Please»

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