Илон Маск заявил, что цель Tesla — создать доступного робота, который будет стоить меньше, чем автомобиль. Он также подчеркнул, что в будущем компания хочет выпускать Optimus миллионами единиц, а не ограничиваться небольшой серией. По оценкам Маска, стоимость робота составит меньше $20 тысяч, что в несколько раз меньше современных аналогов.