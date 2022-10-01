Илон Маск представил прототипы робота-гуманоида Optimus — по его оценкам, их цена составит меньше $20 тысяч Статьи редакции
Цель Tesla — создать доступного робота, который будет стоить меньше, чем автомобиль, сказал предприниматель.
Tesla представила два прототипа человекоподобных роботов Optimus на презентации Tesla AI Day 2022. Сперва компания показала андроида без внешних панелей, который самостоятельно вышел на сцену, помахал присутствующим и даже немного потанцевал. Илон Маск отметил, что это первый раз, когда робот передвигался без дополнительной поддержки.
В Tesla показали способности робота в небольшом видео. В нём Optimus переносит коробку и поливает цветы, ориентируясь в пространстве с использованием многочисленных сенсоров. Маск заявил, что в роботе установлены такие же датчики, что и в системе автопилотирования Tesla.
В компании рассказали, что первые Optimus уже работают на предприятии Tesla, выполняя некоторую рутинную работу. Но подчеркнули, что пока это происходит под присмотром инженеров.
Илон Маск заявил, что цель Tesla — создать доступного робота, который будет стоить меньше, чем автомобиль. Он также подчеркнул, что в будущем компания хочет выпускать Optimus миллионами единиц, а не ограничиваться небольшой серией. По оценкам Маска, стоимость робота составит меньше $20 тысяч, что в несколько раз меньше современных аналогов.
На презентации Tesla также представила второй прототип Optimus для серийного производства. Все его компоненты скрыты внешними пластинами, однако робот не мог передвигаться сам — его вынесли на сцену.
- По словам Маска, несмотря на это, компания всё равно решила показать его, чтобы люди увидели итоговый вариант Optimus. Он также отметил, что проблемы с передвижением робота нет — у инженеров просто не хватило времени на то, чтобы завершить эту модель до презентации.
Первая модель Optimus способна работать сутки без подзарядки. Одна из ключевых её особенностей — подвижные пальцы, которые позволяют брать небольшие предметы. Кроме того, Optimus способен «обучаться», анализируя действия людей и повторяя их.
Tesla хочет создать полезного робота, который действительно стал бы помощником для людей, подчеркнул Маск. Он считает, что у Optimus огромный потенциал, и в будущем робот сможет помочь решить проблему бедности и нехватки рабочей силы.
ждем ответ от автоваза
Я же говорил, место проклятое, а не руки из ж. С уважением, официальный ответ.
Только после китайцев
Заказ от почта России.
скоро что-то сделают в ответ.
Только вот цена будет раза в три больше , как обычно..
Скрепный и полностью импортозамещенный...
Зашел прочитать этот коммент, не ошибся
здравствуйте, я освобожу вас от безработицы и нищеты
А потом, "денацифицирую"
Учитывая ,что спутниковая система маска активно используется пентагоном , Оптимус лучшего всего будет обладать навыком стрельбы из пулемёта с двух рук
Пентагон активно использует двигатели внутреннего сгорания. И даже круглые колеса.
Носить коробки устройством с гуманоидной конструкцией опорно двигательной системы - ну такое себе инженерное решение. А вот для отработки каких то перспективных решений - может быть.
Собака из Boston Dynamics - вроде так и не получила широкого применения. Сейчас уже китайцы на Алишке стали штамповать "электронного друга человека" - клон Boston Dynamics
И Boston Dynamics и Tesla показывают прототипы на которых отрабатываются решения сложнейших инженерных задач, роботы по типу «собака» или гуманоид от Маска не предназначены (пока) для применения повседневной жизни. Но без них и подобных разработок не появились бы ни роботы на складах Amazon, ни руки-манипуляторы Kuka, ни искусственный интелект и т. д.
Optimus это как-то не нашенски.
Придумаем парню/девочке имя?
Олег
Артемий звучало бы неплохо
О!
Их же много будет?
Может - "Тимур и его команда"?
Как вариант: «Робот и точка»
Маркетинг чистой воды. Внешний вид под человека роботу нафиг не нужон и только удорожает и усложняет производство.
Мир заточен под человека и его ноги. Лестницы, машины, все вокруг. Если смотреть в будущее, что они смогут почти все, им надо не менять мир, а быть в нем. Иначе простая ступенька станет преградой. Пока это больше для красоты, но в будущем, думаю, это разумно.
Лучше бы машины свои до ума довел. А то вон недавно отзывная кампания была
Отзывная компания часть доведения до ума, по-моему.
Хотя вам, возможно, виднее, что лучше делать Маску
Неплохо, очень интересно)
Хоть какая-то более менее новость с утра.
Илон Маск был, есть и будет отчаянным авантюристом. Этакий Индиана Джонс от бизнеса и хайтек.
Ну вот ещё один потенциальный инвестор
"в будущем робот сможет помочь решить проблему бедности и нехватки рабочей силы" - кажется, что он только усугубит проблему бедности, заместив собой рабочие места, этой экономией с работягами никто не поделится. Я не критикую, бизнес должен экономить, но данный путь видится самым логичным.
Но робот круто двигается и работает!
Ну мы то знаем, там кого то в костюм робота одели. (сарказм если что)
Ну а у нас зато «гойда» …
Тут послание от роботов
Вам звездочка?
робот с коробкой идёт как дядя Вася с бодуна
Почему я сразу вспомнил книгу Хайнлайна "дверь в лето" ?
:)
Всегда было интересно узнать один момент, все человекоподобные роботы ходят на полусогнутых ногах. Понятно, для баланса, воспроизвести прямохождение, прямо как человек, видимо очень сложно.
– I need your clothes, your boots and your motorcycle!
– You forgot to say «Please»