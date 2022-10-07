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Сотрудники Meta* почти не проводят время в собственной метавселенной — в компании приложение считают «забагованным» Статьи редакции

Работников обяжут заходить в Horizon Worlds как минимум раз в неделю, узнало The Verge.

  • The Verge поделился подробностями внутреннего письма, которое в середине сентября 2022 года сотрудникам Meta* разослал вице-президент Вишал Шах.
  • Шах написал, что до конца 2022 года команда будет заниматься преимущественно исправлениями, чтобы улучшить качество метавселенной Horizon Worlds, прежде чем доступ к ней получат ещё больше людей.
  • Руководитель подчеркнул, что у разработчиков есть хорошая основа для метавселенной с интеграцией социальных фич, однако он отмечает, что многие тестеры, пользователи и сами сотрудники Meta* считают, что пока в Horizon Worlds слишком много багов и проблем со стабильностью.
  • Одной из главных проблем Шах называет то, что сами сотрудники слишком мало времени проводят в Horizon Worlds. По его словам, в первую очередь они сами должны любить свой продукт, прежде чем ожидать этого от других людей.
  • В другом письме от 30 сентября Шах снова выразил недовольство тем, что в Horizon Worlds внутри компании почти никто не играет. Он сообщил о разработке плана, согласно которой сотрудники должны будут заходить в Horizon Worlds как минимум раз в неделю — в противном случае старших менеджеров будут привлекать к ответственности.
  • Шах написал, что на текущий момент Horizon Worlds сбивает с толку и разочаровывает обычных игроков, и что им нужно поработать над захватывающими мирами, которые смогут увлечь людей. Вице-президент по развитию метавселенной также призвал команды стать более гибкими и начать активнее взаимодействовать друг с другом.

*Meta признана экстремистской организацией на территории России.

#новость #meta

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38 комментариев
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 Вася Пражкин
По его словам, в первую очередь они сами должны любить свой продукт

На Автовазе сейчас:

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Макс Фактор

На автовазе сейчас так

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Alex Shevchenko

🤣🤣🤣🤣🤣любовь это вам не вам не просто так! Любовью надо заниматься!

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Pavel Klimov

С другой стороны, пользоваться любимыми нехорошо. Вот и в Мета это понимают.

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Слегка Придурковатый

Подозреваю, что сотрудники Меты и в фейсбук-то только из-под палки ходят.

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Егор

За морковкой бегут.

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Vasya Aksyonov

И у них там Лукашенко завёлся. Не нравится туда заходить — приказываю заходить!

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Андрей Чуринов

Правильно, что там без русских делать

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ЯжПрограммист

Некого сгонять в резервации

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Vlad Granin

Капец. Еесли даже самим разрабам от этого тошно ..

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Алексей Бровко

Вроде ничего не написано про "тошно".
Возможно там просто нечего делать. Ну и оно в ранней альфе.

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Kir Vasilev

Зачем миру эти метавселенные
если людям уже весело в гта 5 онлайн или в майнкрафте ?

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Rownie

Согласен, у меня есть друзья кто не играет в игры но такие метавселенная это очень весело, а по факту игрушка для тех у кого есть лишние деньги на VR шлем. Ну если уж так зашел VR ну поиграйте тогда в Half-life Alyx. В общем мне тоже кажется что это недоделка и умрет скоро

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Kir Vasilev

Метавселенная она же блокчейне да? если да, то люди просто пытаются засунуть блокчейн хоть куда-нибудь, чтобы было какое-то применение. НФТ игры... обычные то игры сделать классными сложно.. а тут нфт

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Алексей Соколов

что-то похожее про персональные компы когда-то говорили

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Dmitry Golubets

Однако, это вовсе на означает, что каждая идея выстрелит.

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Алексей Соколов

Просто потрясающий вывод

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Mikhail Sedov

Лишние деньги?
Их шлем окулус стоит где-то 30к рублей.
Нормальный комп собрать с монитором от 120к.

Сам брал шлем ребёнку в марте (заказал до операций на Амазоне). Сначала все играли, пото стало невозможно покупать игры. Пол года пролежал, заморочился со взломом и вуаля, дети в счастье.

Самому тоже есть во что поиграть.

VR в начале пути ещё. Это как DOOM на пне 166 , тогда казалось нечто нереальным.

Чем больше спрос, тем быстрее развитие индустрии.

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Саша Антипов

Так и за майнкрафт в свое время говорили. Теперь я просто в шоке, сколько играет людей.

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Mikhail Sedov

Согласен. Старший сын играл ещё в первые версии… теперь 2е младших играют.

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Pavel Pavel
Он сообщил о разработке плана, согласно которой сотрудники должны будут заходить в Horizon Worlds как минимум раз в неделю — в противном случае старших менеджеров будут привлекать к ответственности.
*Meta признана экстремистской организацией на территории России.

Ну как бэ не зря, не зря

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Ияза Гара

Если они не могут до ума довести сайт и приложение ФБ, о какой метавселенной речь? )

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ЯжПрограммист

Поняли что не спасти это говно... решили сделать новое, но опять не вышло ничего нормального. Место там проклятое наверное.

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Артур Сальников

Думаю Цукер просто опередил время, тот случай когда за концептом не поспевает инфраструктура и мозги людей.

Когда придумали 4к и 8к никто не понимал нафига? Первыми поняли производители видео, когда кадрирование дало возможность делать ролики интереснее с точки зрения монтажа без доп. съемок. Сейчас мой ребенок уже не хочет смотреть видео 1280, а хочет не меньше 1920. Когда телеки станут еще больше он не захочет смотреть1920 и тогда наконец 4к зайдет потребителю.

Так и с метавселенными. Мы сами не заметим как технология зацепится сначала за тех кто на одной из сторон рынка, а потом уже заберет конечный потреб. А вот когда это будет, может и через 20 лет и мета не доживет до этого момента уже как конторка. Сколько таких случаев было...

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Владислав Брючко
Когда придумали 4к и 8к никто не понимал нафига?

Для маленького экрана резонный вопрос

Первыми поняли производители видео, когда кадрирование дало возможность делать ролики интереснее с точки зрения монтажа без доп. съемок

А можно пример того, как для этого используют видео в формате 2,4,8к вместо видео в hd/fhd?

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Petr Osetr
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M-S-R

Интересно, а в VK такой же подход?

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Alexey Bannikov

ахах вот там действительно добровольно не знаю кто заходит в тот же вк плэй

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Рыгин Наебулин

они заходили и играли, а потом получали иски за домогание аватара.

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Anton Katerin

вот это они жестко конечно

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Егор

Called it: https://vc.ru/services/506923-chto-ne-tak-s-metaverse

Что не так с Metaverse — Сервисы на vc.ru
История проектов Марка Цукерберга — это история одного грандиозного успеха, «Фейсбука»* (настолько…
vc.ru
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Mefa

Регулярная корпоративная история.
Штука, которая выглядит хорошо для руководства, инвесторов, по баблу.

Непонятно только зачем это пользователям.

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Alex Dem

А может кто-то толком в двух словах объяснить, что это за хрень? Это игра вроде Sims? Или оно для чего то серьезного применимо?

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Владимир Трубачёв

По идее, там множество локаций, где можно общаться и взаимодействовать в ВР, в некоторых есть игры типа пострелять в зомби или побросать мячик и т.п.

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Alex Dem

понятно, короче фигня какая то )))

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ЯжПрограммист

а накуй оно нужно так никто и не сформулировал?

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Fedor

Зарплату там им выдавать, тогда будут заходить дважды в месяц

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Александр Ненадо

Имхо, рано Цукерберг начал все это продвигать. Еще нет технологий(аля вр капсулы с полным погружением), которые позволят полноценно насладиться виртуальными мирами.

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