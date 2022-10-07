Сотрудники Meta* почти не проводят время в собственной метавселенной — в компании приложение считают «забагованным» Статьи редакции
Работников обяжут заходить в Horizon Worlds как минимум раз в неделю, узнало The Verge.
- The Verge поделился подробностями внутреннего письма, которое в середине сентября 2022 года сотрудникам Meta* разослал вице-президент Вишал Шах.
- Шах написал, что до конца 2022 года команда будет заниматься преимущественно исправлениями, чтобы улучшить качество метавселенной Horizon Worlds, прежде чем доступ к ней получат ещё больше людей.
- Руководитель подчеркнул, что у разработчиков есть хорошая основа для метавселенной с интеграцией социальных фич, однако он отмечает, что многие тестеры, пользователи и сами сотрудники Meta* считают, что пока в Horizon Worlds слишком много багов и проблем со стабильностью.
- Одной из главных проблем Шах называет то, что сами сотрудники слишком мало времени проводят в Horizon Worlds. По его словам, в первую очередь они сами должны любить свой продукт, прежде чем ожидать этого от других людей.
- В другом письме от 30 сентября Шах снова выразил недовольство тем, что в Horizon Worlds внутри компании почти никто не играет. Он сообщил о разработке плана, согласно которой сотрудники должны будут заходить в Horizon Worlds как минимум раз в неделю — в противном случае старших менеджеров будут привлекать к ответственности.
- Шах написал, что на текущий момент Horizon Worlds сбивает с толку и разочаровывает обычных игроков, и что им нужно поработать над захватывающими мирами, которые смогут увлечь людей. Вице-президент по развитию метавселенной также призвал команды стать более гибкими и начать активнее взаимодействовать друг с другом.
*Meta признана экстремистской организацией на территории России.
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На Автовазе сейчас:
На автовазе сейчас так
🤣🤣🤣🤣🤣любовь это вам не вам не просто так! Любовью надо заниматься!
С другой стороны, пользоваться любимыми нехорошо. Вот и в Мета это понимают.
Подозреваю, что сотрудники Меты и в фейсбук-то только из-под палки ходят.
За морковкой бегут.
И у них там Лукашенко завёлся. Не нравится туда заходить — приказываю заходить!
Правильно, что там без русских делать
Некого сгонять в резервации
Капец. Еесли даже самим разрабам от этого тошно ..
Вроде ничего не написано про "тошно".
Возможно там просто нечего делать. Ну и оно в ранней альфе.
Зачем миру эти метавселенные
если людям уже весело в гта 5 онлайн или в майнкрафте ?
Согласен, у меня есть друзья кто не играет в игры но такие метавселенная это очень весело, а по факту игрушка для тех у кого есть лишние деньги на VR шлем. Ну если уж так зашел VR ну поиграйте тогда в Half-life Alyx. В общем мне тоже кажется что это недоделка и умрет скоро
Метавселенная она же блокчейне да? если да, то люди просто пытаются засунуть блокчейн хоть куда-нибудь, чтобы было какое-то применение. НФТ игры... обычные то игры сделать классными сложно.. а тут нфт
что-то похожее про персональные компы когда-то говорили
Однако, это вовсе на означает, что каждая идея выстрелит.
Просто потрясающий вывод
Лишние деньги?
Их шлем окулус стоит где-то 30к рублей.
Нормальный комп собрать с монитором от 120к.
Сам брал шлем ребёнку в марте (заказал до операций на Амазоне). Сначала все играли, пото стало невозможно покупать игры. Пол года пролежал, заморочился со взломом и вуаля, дети в счастье.
Самому тоже есть во что поиграть.
VR в начале пути ещё. Это как DOOM на пне 166 , тогда казалось нечто нереальным.
Чем больше спрос, тем быстрее развитие индустрии.
Так и за майнкрафт в свое время говорили. Теперь я просто в шоке, сколько играет людей.
Согласен. Старший сын играл ещё в первые версии… теперь 2е младших играют.
*Meta признана экстремистской организацией на территории России.
Ну как бэ не зря, не зря
Если они не могут до ума довести сайт и приложение ФБ, о какой метавселенной речь? )
Поняли что не спасти это говно... решили сделать новое, но опять не вышло ничего нормального. Место там проклятое наверное.
Думаю Цукер просто опередил время, тот случай когда за концептом не поспевает инфраструктура и мозги людей.
Когда придумали 4к и 8к никто не понимал нафига? Первыми поняли производители видео, когда кадрирование дало возможность делать ролики интереснее с точки зрения монтажа без доп. съемок. Сейчас мой ребенок уже не хочет смотреть видео 1280, а хочет не меньше 1920. Когда телеки станут еще больше он не захочет смотреть1920 и тогда наконец 4к зайдет потребителю.
Так и с метавселенными. Мы сами не заметим как технология зацепится сначала за тех кто на одной из сторон рынка, а потом уже заберет конечный потреб. А вот когда это будет, может и через 20 лет и мета не доживет до этого момента уже как конторка. Сколько таких случаев было...
Для маленького экрана резонный вопросПервыми поняли производители видео, когда кадрирование дало возможность делать ролики интереснее с точки зрения монтажа без доп. съемок
А можно пример того, как для этого используют видео в формате 2,4,8к вместо видео в hd/fhd?
Интересно, а в VK такой же подход?
ахах вот там действительно добровольно не знаю кто заходит в тот же вк плэй
они заходили и играли, а потом получали иски за домогание аватара.
вот это они жестко конечно
Called it: https://vc.ru/services/506923-chto-ne-tak-s-metaverse
Регулярная корпоративная история.
Штука, которая выглядит хорошо для руководства, инвесторов, по баблу.
Непонятно только зачем это пользователям.
А может кто-то толком в двух словах объяснить, что это за хрень? Это игра вроде Sims? Или оно для чего то серьезного применимо?
По идее, там множество локаций, где можно общаться и взаимодействовать в ВР, в некоторых есть игры типа пострелять в зомби или побросать мячик и т.п.
понятно, короче фигня какая то )))
а накуй оно нужно так никто и не сформулировал?
Зарплату там им выдавать, тогда будут заходить дважды в месяц
Имхо, рано Цукерберг начал все это продвигать. Еще нет технологий(аля вр капсулы с полным погружением), которые позволят полноценно насладиться виртуальными мирами.