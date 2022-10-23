Будущее
Маша Цепелева

«Роскосмос» запустил первый интернет-спутник российского производства Статьи редакции

Проект развивали с 2018 года, но в 2021-м исключали из нацпрограммы из-за недостатка финансирования.

  • Запуск «Скиф-Д» — первого спутника проекта «Сфера» — и трёх космических аппаратов «Гонец-М» на ракете «Союз» прошли поздно вечером 22 октября, сообщил «Роскосмос».
  • «Скиф-Д» — это демонстрационный спутник, он часть системы широкополосного доступа в интернет. Его масса — 160 кг, энергопотребление — около 250 Вт, срок активного существования — три года. В 2022 году на проект направили 14 млрд рублей.
  • Проект «Сфера» предполагает обеспечение России спутниковыми интернетом и связью. Планируется вывести на орбиту группировку больше чем из 600 спутников.
  • Путин анонсировал проект «Сфера» в 2018 году. В 2022–2025 годах на него хотели направить 58,5 млрд рублей. В 2020 году стоимость проекта оценивалась в 1,5 трлн рублей, но в 2021 году тогда глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин снизил оценку до 800 млрд рублей.
  • В августе 2021 года «Эфир» (часть проекта «Сфера», отвечающая за спутниковую связь) исключили из нацпрограммы «Цифровая экономика» из-за недостатка финансирования. Он предполагал систему из 288 спутников с орбитой высотой 870 км. Проект должен был раздавать интернет со спутников и конкурировать с OneWeb и SpaceX.
  • В 2022 году действующий глава госкорпорации Юрий Борисов назвал «Сферу» одним из ключевых проектов для «Роскосмоса».
Будущее
Полина Лааксо
«Российский космос теперь полностью изолирован от международного сотрудничества» Статьи редакции

Всего за несколько дней конфликта в Украине российскую космонавтику отбросило на 25 лет назад: запуски отменены, поставки прекращены, научные программы приостановлены. Под угрозой, похоже, даже судьба МКС — некогда символа международного сотрудничества.

Астронавт NASA Тайлер Хейг и космонавт-испытатель Роскосмоса Алексей Овчинин

#новость #роскосмос

1509 просмотров
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37 комментариев
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 Сергей Вольный

Он будет работать от вай фай стар линк

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Ruslan Zorya

Как тебе такое, Илон Маск?

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Гневный антимобик

Достижение, спутник запустили. Ровно через 65 лет после Первого Спутника Земли. Между прочим, в этом же 1957 году с Королева только сняли судимость. Так что нашу космонавтику создавал уголовник. Который получил этот статус благодаря сами знаете кому...

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роман долгополов

Амерский космос создавал штурмбанфюрер СС Фон Браун))
СС-организация признанная преступной на междунардном трибунале

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Гневный антимобик

Почитайте книгу Мишина, правой руки Королева, как они рыскали по всей Европе, охотились за Фау

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роман долгополов

Королев был реабилитирован (реабилитирован! а не "снята судимость")в 1955, так что про уголовника вы соврамши.

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Гневный антимобик

Читать надо внимательнее, умник: "По его заявлению в Военную прокуратуру от 30 мая 1955 года реабилитирован «за отсутствием состава преступления» 18 апреля 1957 года"

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роман долгополов

Так реабилитация это признание несправедливо и незаконно осужденным! а судимость снимается в т.ч. и у вполне законно и справедливо осужденных спустя время
Так какой же Королев уголовник?
Сбрехал ты парниша

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Степан Фадеев

Путину?

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Гневный антимобик

его учителям/наставникам

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Ватник Наизнанку

Хорошая новость. Для большой страны спутниковый интернет необходимость!

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Ildjarn

Совершенно верно. Для страны с обширными территориями, населенными крайне неравномерно, и суровыми условиями.

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Protein Wars

Starlink - 2575
РосКосмос - 1

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bastardos_no_pasaran

скоро будет 0:1, хехе

https://www.bbc.com/russian/59299436

Россия подтвердила испытания противоспутникового…
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия провела испытания…
www.bbc.com
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AIAIAI

Конечно, уже начали сбивать 🤣

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Vladimir Petrov

Это вообще разные по сложности группировки. Спутники Starlink летают на орбите ниже 600 км, а Скиф - выше 8000 км.

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Высокий месяц

Телевизер с крыльями?

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Татьяна Таня

С китайскими комплектующими

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Император Нолимоций

Во-во! То же самое подумал: телевизору КВН крылья приделали — и на батут.

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PK

Из говна и палок.

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Татьяна Таня

Щаз Вам расскажут, как надо родиной гордиться))). Родина, пусть кричат уродина, а она нам нравится!

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Zoringer

Достижение. Так, для справки: в сеть Starlink входят около 2300 действующих низкоорбитальных космических аппаратов.

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Отдельный спрей

Starlink тоже начинал с одиночных тестовых спутников.
Мы сейчас в роли догоняющих. Догоним ли, вот в чём вопрос.
И надо сказать, не так много стран могут себе позволить создание такого интернета.

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Zoringer

Дело даже не в количестве спутников, а в стоимости. StarLink выводит партиями, Falcon 9 тащит сразу 52 спутника.

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Vladimir Petrov

Ключевое отличие - в слове "низкоорбитальных".

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николай

Подскажите это уже прорыв?

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Protein Wars

..это ещё только рывок

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Высокий месяц

Ура, ура запустили...

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AIAIAI

Ребят, если отбросить сарказм, спутник норм или хуета?

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Vladimir Petrov

У него маркировка - Д (демонстрационный). это значит, что они сами пока не знают.

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Олеся Петровна

Запустить это круто, а вот до космоса он хоть долетел?))

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Dmitry Dorofeev

Осталось запустить 3130 спутников

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Кирилл Кириллов

Юра, мы все проебали

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Куй

Судя по фото его из OSB плиты скрутили.

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Александр Антонов

Во как все реабилитируют программы по спутникам! Золото следующих годов как я понимаю.

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KK

Они полную группировку глонас из 30 спутников запустить не могут, а тут замахнулись на 600. Плюс старлинк выводят пачками и на многоразовых ракетах, что сокращает издержки. А здесь как всегда лишь бы какое-то ненужное гавно сделать, чтобы утереть нос западу...

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ixet08

После того, как они мерзко нагнули Даурию Аэроспэйс, читать про их достижения неохота. И шансы развития сомнительные, больше пиара

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