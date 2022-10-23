«Роскосмос» запустил первый интернет-спутник российского производства Статьи редакции
Проект развивали с 2018 года, но в 2021-м исключали из нацпрограммы из-за недостатка финансирования.
- Запуск «Скиф-Д» — первого спутника проекта «Сфера» — и трёх космических аппаратов «Гонец-М» на ракете «Союз» прошли поздно вечером 22 октября, сообщил «Роскосмос».
- «Скиф-Д» — это демонстрационный спутник, он часть системы широкополосного доступа в интернет. Его масса — 160 кг, энергопотребление — около 250 Вт, срок активного существования — три года. В 2022 году на проект направили 14 млрд рублей.
- Проект «Сфера» предполагает обеспечение России спутниковыми интернетом и связью. Планируется вывести на орбиту группировку больше чем из 600 спутников.
- Путин анонсировал проект «Сфера» в 2018 году. В 2022–2025 годах на него хотели направить 58,5 млрд рублей. В 2020 году стоимость проекта оценивалась в 1,5 трлн рублей, но в 2021 году тогда глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин снизил оценку до 800 млрд рублей.
- В августе 2021 года «Эфир» (часть проекта «Сфера», отвечающая за спутниковую связь) исключили из нацпрограммы «Цифровая экономика» из-за недостатка финансирования. Он предполагал систему из 288 спутников с орбитой высотой 870 км. Проект должен был раздавать интернет со спутников и конкурировать с OneWeb и SpaceX.
- В 2022 году действующий глава госкорпорации Юрий Борисов назвал «Сферу» одним из ключевых проектов для «Роскосмоса».
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Он будет работать от вай фай стар линк
Как тебе такое, Илон Маск?
Достижение, спутник запустили. Ровно через 65 лет после Первого Спутника Земли. Между прочим, в этом же 1957 году с Королева только сняли судимость. Так что нашу космонавтику создавал уголовник. Который получил этот статус благодаря сами знаете кому...
Амерский космос создавал штурмбанфюрер СС Фон Браун))
СС-организация признанная преступной на междунардном трибунале
Почитайте книгу Мишина, правой руки Королева, как они рыскали по всей Европе, охотились за Фау
Королев был реабилитирован (реабилитирован! а не "снята судимость")в 1955, так что про уголовника вы соврамши.
Читать надо внимательнее, умник: "По его заявлению в Военную прокуратуру от 30 мая 1955 года реабилитирован «за отсутствием состава преступления» 18 апреля 1957 года"
Так реабилитация это признание несправедливо и незаконно осужденным! а судимость снимается в т.ч. и у вполне законно и справедливо осужденных спустя время
Так какой же Королев уголовник?
Сбрехал ты парниша
Путину?
его учителям/наставникам
Хорошая новость. Для большой страны спутниковый интернет необходимость!
Совершенно верно. Для страны с обширными территориями, населенными крайне неравномерно, и суровыми условиями.
Starlink - 2575
РосКосмос - 1
скоро будет 0:1, хехе
https://www.bbc.com/russian/59299436
Конечно, уже начали сбивать 🤣
Это вообще разные по сложности группировки. Спутники Starlink летают на орбите ниже 600 км, а Скиф - выше 8000 км.
Телевизер с крыльями?
С китайскими комплектующими
Во-во! То же самое подумал: телевизору КВН крылья приделали — и на батут.
Из говна и палок.
Щаз Вам расскажут, как надо родиной гордиться))). Родина, пусть кричат уродина, а она нам нравится!
Достижение. Так, для справки: в сеть Starlink входят около 2300 действующих низкоорбитальных космических аппаратов.
Starlink тоже начинал с одиночных тестовых спутников.
Мы сейчас в роли догоняющих. Догоним ли, вот в чём вопрос.
И надо сказать, не так много стран могут себе позволить создание такого интернета.
Дело даже не в количестве спутников, а в стоимости. StarLink выводит партиями, Falcon 9 тащит сразу 52 спутника.
Ключевое отличие - в слове "низкоорбитальных".
Подскажите это уже прорыв?
..это ещё только рывок
Ура, ура запустили...
Ребят, если отбросить сарказм, спутник норм или хуета?
У него маркировка - Д (демонстрационный). это значит, что они сами пока не знают.
Запустить это круто, а вот до космоса он хоть долетел?))
Осталось запустить 3130 спутников
Юра, мы все проебали
Судя по фото его из OSB плиты скрутили.
Во как все реабилитируют программы по спутникам! Золото следующих годов как я понимаю.
Они полную группировку глонас из 30 спутников запустить не могут, а тут замахнулись на 600. Плюс старлинк выводят пачками и на многоразовых ракетах, что сокращает издержки. А здесь как всегда лишь бы какое-то ненужное гавно сделать, чтобы утереть нос западу...
После того, как они мерзко нагнули Даурию Аэроспэйс, читать про их достижения неохота. И шансы развития сомнительные, больше пиара