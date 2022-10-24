Будущее
Крохотный лолипоп

«Короче, Meta* нужно сфокусироваться»: акционер компании призвал её сократить расходы на персонал и метавселенную Статьи редакции

Акции Meta* упали более чем на 60% в 2022 году.

  • Глава инвесткомпании Altimeter Capital (владела более 2 млн акций Meta* на конец второго квартала) Брэд Герстнер опубликовал открытое письмо Марку Цукербергу и совету директоров Meta*.
  • Он отметил, что хотя Altimeter Capital и поддерживает возглавляемые основателями компании и стратегию Meta* в целом, она призывает руководство к оптимизации и фокусировке. Чтобы вернуть доверие инвесторов, сотрудников и ИТ-сообщества Герстнер предложил три шага.
  • Во-первых, сократить расходы на персонал не менее чем на 20%. Во-вторых, сократить ежегодные капитальные расходы не менее чем на $5 млрд в год (до $25 млрд). Третье — ограничить инвестиции в метавселенную и подразделение Reality Labs (в частности, занимается разработкой AR/VR-устройств) суммой не более чем $5 млрд в год.
  • Объясняя последнее предложение, Герстнер отметил, что инвестиции Meta* в метавселенную привели к путанице: например, люди в целом не до конца понимают, что это такое.

Если бы компания инвестировала в этот проект $1-2 млрд в год, это вообще не стало бы проблемой. Вы бы спокойно занимались исследованиями и разработками, а инвесторы сосредоточились бы на основном бизнесе и прорывах в области ИИ.

Вместо этого компания объявила, что будет инвестировать в метавселенную $10-15 млрд в год, а для получения результатов может потребоваться 10 лет. Предполагаемые инвестиции на более $100 млрд в неизвестное будущее — огромные и ужасающие даже по меркам Кремниевой долины.

Брэд Герстнер, глава Altimeter Capital
  • Топ-менеджер отметил, что это не требования и инвесткомпания верит в команду Meta*. Но хотела бы «поделиться своими мыслями в качестве заинтересованного акционера».
  • Акции Meta* упали более чем на 61% в 2022 году, отмечает CNBC. В мае 2022-го компания уже предупреждала сотрудников о сокращениях в Reality Labs, а в июле — о «тяжёлых времёнах» и сокращении найма в целом. По данным Insider и The Verge, хотя сам Цукерберг «одержим» метавселенной, многие тестеры и сотрудники компании считают приложение «забагованным».

*Meta признана экстремистской организацией в России.

#новость #meta

1210 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
10 комментариев
Написать комментарий...
 Дмитрий Волков

Первый гигант который потихоньку умрет

Ответить
Развернуть ветку
Прошедший завод

Самый прикол, что в новом дизайне M*** Business Suite (ex Fb Business Manager) у меня напрочь отсутствует кнопка [Settings] и [All Tools], я не то что настроить, я даже сотрудника на роль менеджера рекламы пригласить теперь не могу 🤬
И всё это в американском аккаунте.

Ответить
Развернуть ветку
Andre Macareno

Фиксируем в Росфинмониторинге данную информацию, ожидайте наряд ФСБ домой

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Ну вот, не успели увольняемые модераторы Twitter, которые больше ничего не умеют делать, подать резюме в Facebook, а там то же самое.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

На метахрень можно полностью прекращать расходы.

Ответить
Развернуть ветку
Kevin Gebara

Душнила

Ответить
Развернуть ветку
Гневный антимобик

В голове у Цукера: Тик-Ток, Тик-Ток. Таймер неумолим...

Ответить
Развернуть ветку
Sultan Karybaev

https://vc.ru/u/62958-sultan-karybaev/235723

Почему эпоха Facebook подходит к концу — Sultan…
Привет всем читателям. Я предупреждаю всех с самого начала, что это полностью субъективная и…
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Марат Яз

"Цукерберга на мыло" Брэд Герстнер, глава Altimeter Capital

Ответить
Развернуть ветку
Ирина Домнина

Можно было бы столько всего хорошего сделать, если бы они хотели немного подумать. Например, возможность посмотреть свои лайки только на рилсах -_-

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
null