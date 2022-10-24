Если бы компания инвестировала в этот проект $1-2 млрд в год, это вообще не стало бы проблемой. Вы бы спокойно занимались исследованиями и разработками, а инвесторы сосредоточились бы на основном бизнесе и прорывах в области ИИ.

Вместо этого компания объявила, что будет инвестировать в метавселенную $10-15 млрд в год, а для получения результатов может потребоваться 10 лет. Предполагаемые инвестиции на более $100 млрд в неизвестное будущее — огромные и ужасающие даже по меркам Кремниевой долины.