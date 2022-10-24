«Короче, Meta* нужно сфокусироваться»: акционер компании призвал её сократить расходы на персонал и метавселенную Статьи редакции
Акции Meta* упали более чем на 60% в 2022 году.
- Глава инвесткомпании Altimeter Capital (владела более 2 млн акций Meta* на конец второго квартала) Брэд Герстнер опубликовал открытое письмо Марку Цукербергу и совету директоров Meta*.
- Он отметил, что хотя Altimeter Capital и поддерживает возглавляемые основателями компании и стратегию Meta* в целом, она призывает руководство к оптимизации и фокусировке. Чтобы вернуть доверие инвесторов, сотрудников и ИТ-сообщества Герстнер предложил три шага.
- Во-первых, сократить расходы на персонал не менее чем на 20%. Во-вторых, сократить ежегодные капитальные расходы не менее чем на $5 млрд в год (до $25 млрд). Третье — ограничить инвестиции в метавселенную и подразделение Reality Labs (в частности, занимается разработкой AR/VR-устройств) суммой не более чем $5 млрд в год.
- Объясняя последнее предложение, Герстнер отметил, что инвестиции Meta* в метавселенную привели к путанице: например, люди в целом не до конца понимают, что это такое.
- Топ-менеджер отметил, что это не требования и инвесткомпания верит в команду Meta*. Но хотела бы «поделиться своими мыслями в качестве заинтересованного акционера».
- Акции Meta* упали более чем на 61% в 2022 году, отмечает CNBC. В мае 2022-го компания уже предупреждала сотрудников о сокращениях в Reality Labs, а в июле — о «тяжёлых времёнах» и сокращении найма в целом. По данным Insider и The Verge, хотя сам Цукерберг «одержим» метавселенной, многие тестеры и сотрудники компании считают приложение «забагованным».
*Meta признана экстремистской организацией в России.
1210 просмотров
Первый гигант который потихоньку умрет
Самый прикол, что в новом дизайне M*** Business Suite (ex Fb Business Manager) у меня напрочь отсутствует кнопка [Settings] и [All Tools], я не то что настроить, я даже сотрудника на роль менеджера рекламы пригласить теперь не могу 🤬
И всё это в американском аккаунте.
Фиксируем в Росфинмониторинге данную информацию, ожидайте наряд ФСБ домой
Ну вот, не успели увольняемые модераторы Twitter, которые больше ничего не умеют делать, подать резюме в Facebook, а там то же самое.
На метахрень можно полностью прекращать расходы.
Душнила
В голове у Цукера: Тик-Ток, Тик-Ток. Таймер неумолим...
https://vc.ru/u/62958-sultan-karybaev/235723
"Цукерберга на мыло" Брэд Герстнер, глава Altimeter Capital
Можно было бы столько всего хорошего сделать, если бы они хотели немного подумать. Например, возможность посмотреть свои лайки только на рилсах -_-