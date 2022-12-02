Стартап Reach, разрабытавающий технологию беспроводной передачи электричества, привлёк $30 млн Статьи редакции
Первые коммерческие продукты могут представить уже в 2023 году.
- Разработчик оборудования и ПО для беспроводной передачи электроэнергии Reach Power заявил, что привлёк $30 млн, сообщило Reuters. Имена инвесторов не называются.
- Основатель и гендиректор стартапа Крис Давлантес рассказал изданию, что технология представляет собой «мощные» антенны и приёмники, которые способны фокусировать лучи энергии и раздавать электричество на небольшом расстоянии как Wi-Fi.
- Reach также разработала собственный чип, способный излучать и принимать электроволны. Его будут использовать в коммерческих продуктах, которые компания планирует представить в первом квартале 2023 года. Первыми клиентами станут производственные и логистические компании, использующие роботов и беспилотные транспортные средства.
- Чтобы продемонстрировать продукт, Давлантес подключил обесточенное радио к одному из своих энергоприёмников на расстоянии 7,6 метра. Он также подчеркнул, что технология безопасна — мощность излучения у устройства такая же, как у мобильного телефона.
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Что-то как-то не особо верится в это. Физика процесса не ясна, как и КПД прибора передачи данных.
ты еще скажи, что из одной капли крови из пальца не сделать сотню анализов
Ну, наверное же есть там про КПД у них. Вам тоже искать лень, как и мне?
Мне интересен и тезис безопасности. Тот же Wi-Fi при 100 мВт условно безопасен для человека, как мобильный телефон. А вот, к примеру, даже на КВ (3,6 МГц), находясь рядом с краем (2-3 метра) антенного полотна при поданных 50 Вт ВЧ мощности - вы можете заработать поражение ВЧ. На УКВ (144-430) при 50 Вт вы вариться будете, если будете находиться рядом с излучателем. Если взять ГГц, где этот прибор работает - и того больше. Особенно, если будете находиться в направленном пучке. :)
Советские РЛС на надводных кораблях ЕМНИП, работали на 8—12 ГГц. В 80-е нам, курсантам, рассказывали как чувак залез на мачту и включилась РЛС. И всё. Досвидец. Мозги сварились.
И вот мне странно, что это совсем не изучается. Говорят только "безопасно". Ну, ОК, от мобильника мозги, конечно не закипят. Но "безопасно" ≠ "не вредно"
50вт.
Микроволновка на 500вт нагрева килограмм еды греет на 40 градусов за 10 минут.на 2.4ГГц. И только на 10скнтиметрах расстояния
50Вт не выглядит пугающими
наверное чтобы получить поражение не обязательно варить мозги буквально
500/600/800 Вт это именно мощность излучения, потребляет она киловатт с чем то
да, уже погуглил
Мы блять на уроках физики в школе в реале делали..
это божье чудо
Это вполне реально. Сяоми в прошлом году показывал такую же систему. Безопасность обеспечивается фазированной решеткой - эта хрень фигачит микроволнами (ГГц) в конкретный сектор.
https://www.youtube.com/watch?v=xsFHKCcV2rg
Блин, как страшно жить 😂
А если серьёзно, я по первому образованию радиоинженер. Так вот, что-то мне не верится, что то количество волн, которых до 1866 года вообще не было и которыми сейчас прямо кишит пространство вокруг нас совсем никак не влияет на природу, в т.ч. людей. Не факт, что влияние негативное, может в итоге супермены начнут рождаться). Но то, что влияние вообще отрицается... как-то не айс
Ну про появление суперменов это вы конечно лиханули. Скорее появятся умственно отсталые, ведь в первую очередь страдает мозг ))
Так у них уже и соцсеть своя - тикток называется, их довольно много
Ну это я чтобы коммент не выглядел совсем уж алармистски
Влияние на челвоека - никакое. Так же как феромоны - никак не влияют на человека, нет органа воспринимающего их, так и бытовое излучение никак не влияет на здоровье. Если бы было что то явное - нашли бы уже давно (а искали многие, так как это хороший тиц и возможная прорва денег), с момента как человек стал проводить много времени в метро, а так любое излучение, которое не вызывает ускорение движения молекул в организме - полностью безопасно. Сколько там мобилкам уже, лет 30 будет? Этого достаточно, что бы отловить все возможные "побочные" эффекты и их нет.
Влияние на природу - тут сложнее. Птицам не удобно стало общатся днем, когда пик городского шума и они переучились общатся ночью, когда шум падает, в крупных городах это супер-заметно, особенно весной-летом. А так... Вася на металоприемке, который сливает аккумуляторы прямо в землю, наносит сильно больший вред кмк.
Ну, тут все аргументы и за и против — всё основаны на "кмк".
Насчёт того, что "нашли бы" я не уверен. Энтузиастов за чужой счёт с окончанием СССР, кажется уже нигде не осталось. А кто даст охренилиард денег на такое исследование? И если докажем вред, то что будем с этим делать? Э... Мне кажется, считают, что лучше не трогать тему. Но это всё, конечно, тоже кмк.
Норм идея, главное, чтобы током не било)
главное, чтоб писюн не отвалился ;-)
если он не отвалится сам, это сделают солдаты НАТО!
Да напитает электроэнергией по фай-фаю, может хоть сил жить этот день будет больше
(оффтоп)
Представил себе диалог в редакции VC:
— А давай вот эту новость повесим
— А давай. Посмотрим, как они её обосрут
— Да тут вроде не за что
— Ты сколько здесь работаешь? Полгода? А я десять лет. Запомни: они всегда найдут за что.
Надеюсь увидеть это в реальной жизни. Успеха ребятам!
Ждём новую веху.
Ждём очередное busted видео от EEVblog
жаль Тесла не назвались, в память так сказать о предках
Исходя из гифки, передача энергии идёт через пол. Но про резиновые сапоги почему-то ни слова.
10 лет назад преподавал в лицее и с учениками 8 класса сделали проект для местной конференции. Заряжали смартфон на расстоянии 10см. Но там ненаправленное излучение было и частота 100кГц иначе тащ капитан придёт, да и не безопасно для здоровья. В любом случае там либо мощность милливатты, либо расстояние небольшое.
А в чём небезопасность для здоровья?
P.S. И не трищ капитан, а трищ маёр.
Высокие частоты вредны для здоровья, все равно что в микроволновку залезть. Из тех кто радиоспектроскопией занимался многие умерли от рака мозга, особенно те, кто новое оборудование разрабатывал и не соблюдал тб.
Название стартапа не вызывает вопросов в контексте открытия?