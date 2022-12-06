Власти США начали расследование против Neuralink из-за предполагаемого жестокого обращения с животными — Reuters Статьи редакции
Сотрудники стартапа проводят эксперименты в спешке из-за давления Илона Маска — в результате гибнет больше животных, говорят источники.
- Neuralink Макса Ходака (в 2021 году ушёл из стартапа) и Илона Маска, которая занимается разработкой интерфейсов для прямой связи мозга с компьютером, находится под федеральным расследованием. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы компании и источников, знакомых с расследованием и работой стартапа.
- По данным агентства, расследование начал несколько месяцев назад Минсельхоз США, оно связано с предполагаемым нарушением закона о защите животных, который регулирует обращение исследователей с подопытными животными.
- Согласно источникам и документам, с 2018 года в результате испытаний стратапа погибло приблизительно 1500 животных. Но общее количество смертей необязательно указывает на какие-то нарушения со стороны Neuralink, хотя их больше, чем должно было бы быть.
- Собеседники утверждают, что виной тому требование Маска ускорить исследования. Например, из-за ошибок недостаточно подготовленного персонала некоторые тесты приходилось повторять, что привело к гибели большего количества животных.
- Представитель инспектора Минсельхоза отказался от комментариев. Илон Маск и руководители Neuralink не ответили на запросы. В начале декабря 2022 года Маск заявил, что Neuralink может начать тестировать некоторые свои технологии на людях уже через полгода.
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с чего бы это? oh wait...
😅🤭
ну вообще вживлять в животных чипы,выглядит и правда незаконно
Пидорские бесполезные правительства всего мира только и умеют, что тормозить науку и бизнес. пиздец мир в говно скатился
Любой кто будет защищать ебаных обезьян во время разработки прорывной технологии- дегенерат и далбаеб, которому только на ебало и ссать.
админ маму свою заблокируй, прошмандянь
Во имя науки
Только вот там цифры могут быть совсем другими, поскольку Neuralink открыто эту статистику не ведёт.
А если животных на бургеры отправляли после? претензий не будет?
Не видать нам Матрицы.
Ну вот! Нормальная демократическая страна, можно публично критиковать правительство и ничего за это не будет... А, погодите ка...