Что изменится в энергетике, развлечениях и финансах: экономические прогнозы на 2023 год Статьи редакции
Замедление интернет-торговли, рост расходов на технологии и контент для стриминговых сервисов и другое — в обзоре The Economist.
Коротко — тренды
- Федеральная резервная система США и другие западные центробанки будут ещё больше повышать процентные ставки, чтобы бороться с инфляцией. Китай при этом сохранит свободную денежно-кредитную политику.
- Инфляционный кризис продолжит наносить ущерб покупателям и продавцам, замедлится в том числе и рост электронной коммерции. Интернет-торговля составит 14% от всех продаж — по сравнению с 10% в 2019-м — но не намного превысит показатели 2022 года.
- Covid-19 и дальше будет уносить жизни, а смертность от гриппа уменьшится в два раза. Китай же ослабит свою политику «нулевой терпимости» к коронавирусу, что приведёт к всплеску заболеваемости в стране. (Текст The Economist вышел в ноябре 2022-го. А в декабре Китай начал смягчать ограничения, что действительно привело к вспышке заболеваемости — прим. vc.ru)
- Спрос со стороны Азии в сфере энергетики увеличит мировой спрос на нефть на 1,5% — он превысит уровень до пандемии. ОПЕК будет неохотно увеличивать добычу, тем самым немного снижая цены на нефть.
- Несмотря на риски рецессии и повышение ставок, расходы на технологии вырастут на более чем 6%. Продажи устройств будут разочаровывать, но рынок ИИ увеличится до $500 млрд.
- В попытке привлечь новых подписчиков и противостоять конкурентам стриминговые компании продолжат вкладывать значительные средства в контент: в случае Netflix они составят $17 млрд.
- Мировые продажи новых автомобилей вырастут всего на 1%, при этом продажи электромобилей увеличатся на 25%, так как Китай не стал отменять налоговые льготы для них.
- США, крупнейшая в мире страна по расходам на оборону, увеличит их до $800 млрд в год — это в три раза превысит уровень затрат Китая. Но военные бюджеты — с поправкой на инфляцию — снизятся.
- Индикаторы цен на сырьевые товары снизятся. Однако это не принесёт облегчения компаниям, которым мешает сокращение производства некоторых металлов. Не поможет это и 800 млн голодающих людей в мире.
- Авиаперевозки будут прибыльными, так как число международных прибытий вырастет на 30%. Но эта прибыль будет ниже, чем до пандемии — многие потенциальные бизнес-путешественники теперь предпочитают встречаться удалённо.
Общая экономическая ситуация
«Спецоперация» в Украине и пандемия Covid-19 затянутся. Дорогие сырьевые товары помогут их производителям, но ухудшат ситуацию с продовольственной безопасностью и нанесут ущерб экономике многих стран.
Хотя рост мирового ВВП замедлится с 2,8% в 2022 году до 1,6% в 2023-м, инфляция по-прежнему составит 6%, что вынудит центробанки повышать ставки и дальше. Китай сохранит их на низком уровне и ослабит политику «нулевой терпимости» к Covid-19, что стимулирует мировую торговлю.
Автомобильная промышленность
После трёх напряжённых лет автопроизводители продолжат «двигаться на медленной скорости». Продажи новых машин вырастут на 1%, но останутся на 14% ниже уровня 2019 года. Продажи коммерческих автомобилей, меньше всего пострадавшие от пандемии, продолжат падать.
Проблемы с цепочками поставок сохранятся, хотя нехватка чипов уменьшится. Дефицит энергии и высокие цены приведут к ещё большим потерям — особенно в Европе. Автопроизводителям будет сложно переложить свои растущие расходы на покупателей, так как их доходы и сбережения подрывает инфляция. Прибыль компаний сократится.
Не смогут «разогнаться» и электромобили. Мировые продажи, которые уже удвоились в 2021-м, вырастут на 25% — до 10,8 млн машин или около 20% от рынка всех новых автомобилей. Больше половины из них придётся на Китай, который не стал отменять налоговые льготы на покупку машин из опасений, что спрос упадёт. В Китае также будут самые строгие в мире стандарты выбросов для бензиновых машин. Но в долгосрочной перспективе автопроизводители возлагают больше надежды именно на электромобили, так что будут выпускать их в большем объёме.
Новые модели машин будут более громоздкими — в духе Cybertruck от Tesla или спортивных внедорожников от BMW и Hyundai.
Оборонная и аэрокосмическая промышленность
Конфликт в Украине и напряжённость вокруг Тайваня заставят правительства увеличить расходы на оборону. США — до $800 млрд, в три раза больше, чем у Китая, который занимает второе место в мире по оборонным тратам. Япония и Германия будут добиваться целей по расходам в 2% ВВП в течение следующих пяти лет.
Но с учётом инфляции в реальном выражении расходы сократятся — это ударит по оборонным и аэрокосмическим компаниям. На их работе скажутся проблемы с рабочей силой и цепочками поставок.
Тем не менее, толчок получат новые технологии: США увеличит расходы на исследования, а НАТО — на финансирование инноваций.
Энергетика
В 2023 году энергетический кризис только усилится — особенно в Европе. Под санкциями российские нефтегазовые потоки сократятся, но мировой спрос на нефть помогут увеличить страны Азии. В итоге он вырастет на 1,5%, до 1,5 млн баррелей в сутки, что превысит спрос до пандемии.
ОПЕК неохотно, но увеличит добычу нефти, что немного снизит цены на неё. Зима истощит запасы газа в Европе, а потоки сжиженного природного газа (СПГ) сократятся. Германия и Италия откроют терминалы СПГ, но им придётся конкурировать с покупателями в Азии.
Всё это поддержит высокие цены на нефть и газ, несмотря на то, что потребление энергии вырастет только на 1%. Из-за борьбы за топливо до новых рекордов вырастет потребление угля, а страны вроде Китая и Германии откажутся от запланированных сокращений энергопотребления. Солнечная энергетика вырастет на 11%, а производство гидроэлектроэнергии — только на 3% на фоне нехватки воды в реках и сомнений в экологичности ГЭС.
Индустрия развлечений
Люди продолжат возвращаться в кинотеатры — благодаря этому кассовые сборы в 2023 году превысят показатели 2019 года. Стриминговые сервисы будут терять подписчиков, но не перестанут тратиться на производство контента.
Денежные накопления стримеров помогут им потеснить обычных телевещателей на новых аренах. Например, Prime Video от Amazon возглавил гонку в спортивном вещании, а Apple TV+ будет показывать прямые трансляции матчей Высшей футбольной лиги США.
Финансовые услуги
Замедление экономики станет проверкой на финансовую стабильность. Мирового кризиса, как в 2008 году, не произойдёт — учитывая резервы банков и ужесточение стандартов риска. Но, тем не менее, санкции против России приведут к дальнейшим потерям для финансовых компаний.
Дефолт по суверенным обязательствам неизбежен в Шри-Ланке и возможен в других развивающихся странах — от Монголии и Пакистана до Египта и Туниса.
Фондовые рынки ужесточат свои стандарты: США исключит с бирж компании (многие из них китайские), которые пренебрегают правилами аудита, но Гонконг и Шанхай от этого выиграют. С проблемами столкнётся Китай, особенно в сфере недвижимости.
Всё больше компаний начнут обращаться к мобильным и онлайн-платежам, конкурируя с финтехами. Сложности с трансграничными переводами продолжатся — из-за роста цифровых валют и отключения России от SWIFT.
Продовольствие и сельское хозяйство
В мире может возникнуть нехватка продовольствия, из-за этого число голодающих в мире может вырасти на 19 млн — до 830 млн человек.
Урожаи уменьшатся, а посевным работам навредят нехватка удобрений из России, высокие цены на энергоносители, а также последствия засухи 2022 года.
Тем не менее, цены на продукты будут снижаться по мере падения спроса. Чтобы сэкономить, потребители изменят вкусы и перейдут на другие продукты. Но, так как поставки продовольствия под угрозой, некоторые страны могут ввести новые запреты на экспорт продуктов, что вызовет резкий рост цен.
Здравоохранение
В 2023 году Covid-19 заразятся ещё миллионы людей. При этом число смертей от гриппа должно сократиться в два раза. Чтобы предотвратить рост заболеваемости, Китай будет выпускать больше вакцин.
Правительствам будет трудно финансировать здравоохранение — так как затраты растут, спад в экономике продолжается. Продажи лекарств и расходы на здравоохранение на человека вырастут примерно на 5% в номинальном выражении, но в реальном — упадут из-за инфляции.
Инфраструктура
В течение шести лет валовые инвестиции как доля мирового ВВП выросли до более чем 25%. Но неуклонный рост этого косвенного показателя расходов на инфраструктуру замедлится в 2023 году из-за нехватки госсредств. Тем не менее, возможностей будет достаточно, а мировые инвестиции составят почти $25 трлн. G7 соберёт $160 млн, чтобы запустить инфраструктурный фонд для развивающихся рынков и бросить вызов китайскому проекту «Один пояс, один путь» по созданию транспортной и инвестиционной инфраструктуры.
Мировые инвестиции, запланированные до начала «спецоперации», сосредоточатся на транспорте, водоснабжении и цифровизации. Новые инициативы ЕС и Великобритании будут направлены на энергетическую инфраструктуру.
Китай будет направлять больше средств на сельскую инфраструктуру и сети 5G. Но инфляция уже снизила стоимость этих вложений, а нехватка рабочей силы и высокие затраты сделают многие проекты невыгодными для инвесторов.
Информационные технологии
Риски рецессии и повышение процентных ставок никак не повлияют на расходы на ИТ в 2023 году. Компании начнут чаще использовать технологии для прогнозирования спроса, отслеживания предложения и защиты данных. В целом траты на технологии вырастут на 6% в сравнении с 2021 годом.
Продажи устройств будут разочаровывающими: в основном люди станут отказываться от покупок из-за высоких цен. Но автоматизация ускорится за счёт борьбы компаний с ростом зарплат и проблем с поставками. Рынок ИИ вырастет до $500 млрд. Расходы на облачные услуги составят $600 млрд: рынок будет расти за счёт тенденции на удалёнку и желания компаний собирать и анализировать данные.
Это побудит фирмы создавать частные мобильные сети — чтобы улучшить связь и усилить безопасность. Расходы на них составят $12 млрд, в основном тратиться будут промышленные, горнодобывающие и энергетические компании. Но цифровизация приведёт к рискам для кибербезопасности, поэтому в 2023 году правительства усилят контроль за киберпространством.
Медиарынок
После пандемии рекламный бизнес переживает тяжёлые времена. Издатели будут брать больше денег за рекламу, а экономическая нестабильность — сдерживать потенциальных рекламодателей.
Но зародившиеся во время пандемии тенденции принесут плоды: расходы на цифровую рекламу достигнут 57% от всех трат на неё. При этом быстрее всего будут расти траты на мобильную рекламу — благодаря популярным играм и коротким видеороликам.
Большое значение будут иметь проблемы с конфиденциальностью. Регуляторы и потребители потребуют от рекламных компаний окончательно избавиться от cookie-файлов. Ситуацию облегчит решение Google отложить их блокировку до 2024 года. Сильнее всех пострадает Meta (признана экстремистской в России), выиграют ритейлеры вроде Amazon и Walmart — они владеют достаточным количеством информации о покупателях.
Металлургия и горнодобывающая промышленность
После скачка до максимума в 2022 году индекс цен на металлы упадет в 2023-м более чем на 7% — но останется на 40% выше, чем до пандемии. Больше всего от экономического спада пострадает спрос на алмазы и золото.
Но дефицит электроэнергии и высокие цены в Китае и Европе создадут проблемы для производства металлов — это может вынудить правительства продлевать запреты на экспорт.
Недвижимость
Мировые продажи недвижимости составят $5,8 трлн — но это всего на 1% больше, чем в 2022 году. Из-за высоких процентных ставок вырастет давление на ипотечное кредитование и упадут цены на жильё на некоторых рынках.
Из-за мировой неопределённости продлится спад в строительстве новых домов и офисов, так как строительные компании опасаются снижения спроса, высоких затрат и нехватки рабочей силы. Но количество введённых в эксплуатацию офисных помещений останется высоким.
Компании будут заставлять или поощрять при помощи льгот строительство более экологичных зданий — такие инициативы есть у США, Великобритании и Германии.
Торговля
Расширение интернет-торговли будет медленным — на неё придётся только 14% от всех мировых продаж, что не сильно выше показателей 2022 года.
Офлайн- и онлайн-форматы продолжат объединяться, в богатых странах популярным у покупателей станет самовывоз. Ритейлеры сократят зарплаты за счёт автоматизации складов и других операций. Модные и люксовые бренды продолжат экспериментировать в метавселенной, чтобы привлечь поколение «зумеров».
Телекоммуникации
Мобильная связь принесёт мировой экономике $4,8 трлн — благодаря повышению «разговорчивости» 5,5 млрд абонентов всех операторов связи. Число абонентов 5G превысит 1 млрд благодаря распространению в Аргентине, Индии и Вьетнаме. Но из-за кризиса и проблем с поставками чипов упадут продажи смартфонов.
Неустойчивая экономика будет сдерживать расходы операторов — несмотря на повышение цен, им будет сложно инвестировать в развитие своих сетей. В Азии и Европе компании могут попробовать объединиться, чтобы преодолеть трудности, но скорее всего, им помешают регуляторы.
Путешествия и туризм
Авиационная отрасль станет прибыльной, но мировой туризм в обычное русло не вернётся, а число путешественников не сможет достигнуть допандемийного уровня в 1,8 млрд человек.
Выручка от туризма составит $1,4 трлн и вернётся к уровню 2019 года — в основном из-за высоких затрат на энергию, персонал и продукты. Деловые поездки не вырастут из-за популярности онлайн-встреч. Тем не менее, путешествия будут стимулировать спортивные и другие мероприятия.
Люди продолжат возвращаться в кинотеатры- на что?
Ну так не конкретно про россиян, там обтекаемое "люди", а люди наверняка найдут на что сходить.
соглы этот вопрос не такой уж и важен, думаю что даже у нас, по мимо кинотеатра, есть куда сходить
на Ёлки 52 и три богатыря миллион первая серия
На "Чебурашка"
Коротко обо всём: глубина общей жопы превысит прошлогодний уровень на 7%, у россиян — от 1% до 146%: будущее туманно.