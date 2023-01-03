Замедление интернет-торговли, рост расходов на технологии и контент для стриминговых сервисов и другое — в обзоре The Economist.

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Коротко — тренды

Федеральная резервная система США и другие западные центробанки будут ещё больше повышать процентные ставки, чтобы бороться с инфляцией. Китай при этом сохранит свободную денежно-кредитную политику. Инфляционный кризис продолжит наносить ущерб покупателям и продавцам, замедлится в том числе и рост электронной коммерции. Интернет-торговля составит 14% от всех продаж — по сравнению с 10% в 2019-м — но не намного превысит показатели 2022 года. Covid-19 и дальше будет уносить жизни, а смертность от гриппа уменьшится в два раза. Китай же ослабит свою политику «нулевой терпимости» к коронавирусу, что приведёт к всплеску заболеваемости в стране. (Текст The Economist вышел в ноябре 2022-го. А в декабре Китай начал смягчать ограничения, что действительно привело к вспышке заболеваемости — прим. vc.ru) Спрос со стороны Азии в сфере энергетики увеличит мировой спрос на нефть на 1,5% — он превысит уровень до пандемии. ОПЕК будет неохотно увеличивать добычу, тем самым немного снижая цены на нефть. Несмотря на риски рецессии и повышение ставок, расходы на технологии вырастут на более чем 6%. Продажи устройств будут разочаровывать, но рынок ИИ увеличится до $500 млрд. В попытке привлечь новых подписчиков и противостоять конкурентам стриминговые компании продолжат вкладывать значительные средства в контент: в случае Netflix они составят $17 млрд. Мировые продажи новых автомобилей вырастут всего на 1%, при этом продажи электромобилей увеличатся на 25%, так как Китай не стал отменять налоговые льготы для них. США, крупнейшая в мире страна по расходам на оборону, увеличит их до $800 млрд в год — это в три раза превысит уровень затрат Китая. Но военные бюджеты — с поправкой на инфляцию — снизятся. Индикаторы цен на сырьевые товары снизятся. Однако это не принесёт облегчения компаниям, которым мешает сокращение производства некоторых металлов. Не поможет это и 800 млн голодающих людей в мире. Авиаперевозки будут прибыльными, так как число международных прибытий вырастет на 30%. Но эта прибыль будет ниже, чем до пандемии — многие потенциальные бизнес-путешественники теперь предпочитают встречаться удалённо.

Общая экономическая ситуация

«Спецоперация» в Украине и пандемия Covid-19 затянутся. Дорогие сырьевые товары помогут их производителям, но ухудшат ситуацию с продовольственной безопасностью и нанесут ущерб экономике многих стран.

Хотя рост мирового ВВП замедлится с 2,8% в 2022 году до 1,6% в 2023-м, инфляция по-прежнему составит 6%, что вынудит центробанки повышать ставки и дальше. Китай сохранит их на низком уровне и ослабит политику «нулевой терпимости» к Covid-19, что стимулирует мировую торговлю.

Карантин на заводе Foxconn по сборке iPhone в китайском городе Чжэнчжоу, фото AFP

Автомобильная промышленность

После трёх напряжённых лет автопроизводители продолжат «двигаться на медленной скорости». Продажи новых машин вырастут на 1%, но останутся на 14% ниже уровня 2019 года. Продажи коммерческих автомобилей, меньше всего пострадавшие от пандемии, продолжат падать.

Проблемы с цепочками поставок сохранятся, хотя нехватка чипов уменьшится. Дефицит энергии и высокие цены приведут к ещё большим потерям — особенно в Европе. Автопроизводителям будет сложно переложить свои растущие расходы на покупателей, так как их доходы и сбережения подрывает инфляция. Прибыль компаний сократится.

Не смогут «разогнаться» и электромобили. Мировые продажи, которые уже удвоились в 2021-м, вырастут на 25% — до 10,8 млн машин или около 20% от рынка всех новых автомобилей. Больше половины из них придётся на Китай, который не стал отменять налоговые льготы на покупку машин из опасений, что спрос упадёт. В Китае также будут самые строгие в мире стандарты выбросов для бензиновых машин. Но в долгосрочной перспективе автопроизводители возлагают больше надежды именно на электромобили, так что будут выпускать их в большем объёме.

Новые модели машин будут более громоздкими — в духе Cybertruck от Tesla или спортивных внедорожников от BMW и Hyundai.

Электрический внедорожник Hyundai Kona

Оборонная и аэрокосмическая промышленность

Конфликт в Украине и напряжённость вокруг Тайваня заставят правительства увеличить расходы на оборону. США — до $800 млрд, в три раза больше, чем у Китая, который занимает второе место в мире по оборонным тратам. Япония и Германия будут добиваться целей по расходам в 2% ВВП в течение следующих пяти лет.

Но с учётом инфляции в реальном выражении расходы сократятся — это ударит по оборонным и аэрокосмическим компаниям. На их работе скажутся проблемы с рабочей силой и цепочками поставок.

Тем не менее, толчок получат новые технологии: США увеличит расходы на исследования, а НАТО — на финансирование инноваций.

Энергетика

В 2023 году энергетический кризис только усилится — особенно в Европе. Под санкциями российские нефтегазовые потоки сократятся, но мировой спрос на нефть помогут увеличить страны Азии. В итоге он вырастет на 1,5%, до 1,5 млн баррелей в сутки, что превысит спрос до пандемии.

ОПЕК неохотно, но увеличит добычу нефти, что немного снизит цены на неё. Зима истощит запасы газа в Европе, а потоки сжиженного природного газа (СПГ) сократятся. Германия и Италия откроют терминалы СПГ, но им придётся конкурировать с покупателями в Азии.

Всё это поддержит высокие цены на нефть и газ, несмотря на то, что потребление энергии вырастет только на 1%. Из-за борьбы за топливо до новых рекордов вырастет потребление угля, а страны вроде Китая и Германии откажутся от запланированных сокращений энергопотребления. Солнечная энергетика вырастет на 11%, а производство гидроэлектроэнергии — только на 3% на фоне нехватки воды в реках и сомнений в экологичности ГЭС.

Ингурская ГЭС в Грузии

Индустрия развлечений

Люди продолжат возвращаться в кинотеатры — благодаря этому кассовые сборы в 2023 году превысят показатели 2019 года. Стриминговые сервисы будут терять подписчиков, но не перестанут тратиться на производство контента.

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Денежные накопления стримеров помогут им потеснить обычных телевещателей на новых аренах. Например, Prime Video от Amazon возглавил гонку в спортивном вещании, а Apple TV+ будет показывать прямые трансляции матчей Высшей футбольной лиги США.

Финансовые услуги

Замедление экономики станет проверкой на финансовую стабильность. Мирового кризиса, как в 2008 году, не произойдёт — учитывая резервы банков и ужесточение стандартов риска. Но, тем не менее, санкции против России приведут к дальнейшим потерям для финансовых компаний.

Дефолт по суверенным обязательствам неизбежен в Шри-Ланке и возможен в других развивающихся странах — от Монголии и Пакистана до Египта и Туниса.

Фондовые рынки ужесточат свои стандарты: США исключит с бирж компании (многие из них китайские), которые пренебрегают правилами аудита, но Гонконг и Шанхай от этого выиграют. С проблемами столкнётся Китай, особенно в сфере недвижимости.

Всё больше компаний начнут обращаться к мобильным и онлайн-платежам, конкурируя с финтехами. Сложности с трансграничными переводами продолжатся — из-за роста цифровых валют и отключения России от SWIFT.

Продовольствие и сельское хозяйство

В мире может возникнуть нехватка продовольствия, из-за этого число голодающих в мире может вырасти на 19 млн — до 830 млн человек.

Урожаи уменьшатся, а посевным работам навредят нехватка удобрений из России, высокие цены на энергоносители, а также последствия засухи 2022 года.

Тем не менее, цены на продукты будут снижаться по мере падения спроса. Чтобы сэкономить, потребители изменят вкусы и перейдут на другие продукты. Но, так как поставки продовольствия под угрозой, некоторые страны могут ввести новые запреты на экспорт продуктов, что вызовет резкий рост цен.

Здравоохранение

В 2023 году Covid-19 заразятся ещё миллионы людей. При этом число смертей от гриппа должно сократиться в два раза. Чтобы предотвратить рост заболеваемости, Китай будет выпускать больше вакцин.

Правительствам будет трудно финансировать здравоохранение — так как затраты растут, спад в экономике продолжается. Продажи лекарств и расходы на здравоохранение на человека вырастут примерно на 5% в номинальном выражении, но в реальном — упадут из-за инфляции.

Инфраструктура

В течение шести лет валовые инвестиции как доля мирового ВВП выросли до более чем 25%. Но неуклонный рост этого косвенного показателя расходов на инфраструктуру замедлится в 2023 году из-за нехватки госсредств. Тем не менее, возможностей будет достаточно, а мировые инвестиции составят почти $25 трлн. G7 соберёт $160 млн, чтобы запустить инфраструктурный фонд для развивающихся рынков и бросить вызов китайскому проекту «Один пояс, один путь» по созданию транспортной и инвестиционной инфраструктуры.

Мировые инвестиции, запланированные до начала «спецоперации», сосредоточатся на транспорте, водоснабжении и цифровизации. Новые инициативы ЕС и Великобритании будут направлены на энергетическую инфраструктуру.

Китай будет направлять больше средств на сельскую инфраструктуру и сети 5G. Но инфляция уже снизила стоимость этих вложений, а нехватка рабочей силы и высокие затраты сделают многие проекты невыгодными для инвесторов.

Информационные технологии

Риски рецессии и повышение процентных ставок никак не повлияют на расходы на ИТ в 2023 году. Компании начнут чаще использовать технологии для прогнозирования спроса, отслеживания предложения и защиты данных. В целом траты на технологии вырастут на 6% в сравнении с 2021 годом.

Продажи устройств будут разочаровывающими: в основном люди станут отказываться от покупок из-за высоких цен. Но автоматизация ускорится за счёт борьбы компаний с ростом зарплат и проблем с поставками. Рынок ИИ вырастет до $500 млрд. Расходы на облачные услуги составят $600 млрд: рынок будет расти за счёт тенденции на удалёнку и желания компаний собирать и анализировать данные.

Это побудит фирмы создавать частные мобильные сети — чтобы улучшить связь и усилить безопасность. Расходы на них составят $12 млрд, в основном тратиться будут промышленные, горнодобывающие и энергетические компании. Но цифровизация приведёт к рискам для кибербезопасности, поэтому в 2023 году правительства усилят контроль за киберпространством.

Медиарынок

После пандемии рекламный бизнес переживает тяжёлые времена. Издатели будут брать больше денег за рекламу, а экономическая нестабильность — сдерживать потенциальных рекламодателей.

Но зародившиеся во время пандемии тенденции принесут плоды: расходы на цифровую рекламу достигнут 57% от всех трат на неё. При этом быстрее всего будут расти траты на мобильную рекламу — благодаря популярным играм и коротким видеороликам.

Большое значение будут иметь проблемы с конфиденциальностью. Регуляторы и потребители потребуют от рекламных компаний окончательно избавиться от cookie-файлов. Ситуацию облегчит решение Google отложить их блокировку до 2024 года. Сильнее всех пострадает Meta (признана экстремистской в России), выиграют ритейлеры вроде Amazon и Walmart — они владеют достаточным количеством информации о покупателях.

Металлургия и горнодобывающая промышленность

После скачка до максимума в 2022 году индекс цен на металлы упадет в 2023-м более чем на 7% — но останется на 40% выше, чем до пандемии. Больше всего от экономического спада пострадает спрос на алмазы и золото.

Но дефицит электроэнергии и высокие цены в Китае и Европе создадут проблемы для производства металлов — это может вынудить правительства продлевать запреты на экспорт.

Недвижимость

Мировые продажи недвижимости составят $5,8 трлн — но это всего на 1% больше, чем в 2022 году. Из-за высоких процентных ставок вырастет давление на ипотечное кредитование и упадут цены на жильё на некоторых рынках.

Из-за мировой неопределённости продлится спад в строительстве новых домов и офисов, так как строительные компании опасаются снижения спроса, высоких затрат и нехватки рабочей силы. Но количество введённых в эксплуатацию офисных помещений останется высоким.

Компании будут заставлять или поощрять при помощи льгот строительство более экологичных зданий — такие инициативы есть у США, Великобритании и Германии.

Пример экологичного дома в Австралии

Торговля

Расширение интернет-торговли будет медленным — на неё придётся только 14% от всех мировых продаж, что не сильно выше показателей 2022 года.

Офлайн- и онлайн-форматы продолжат объединяться, в богатых странах популярным у покупателей станет самовывоз. Ритейлеры сократят зарплаты за счёт автоматизации складов и других операций. Модные и люксовые бренды продолжат экспериментировать в метавселенной, чтобы привлечь поколение «зумеров».

Телекоммуникации

Мобильная связь принесёт мировой экономике $4,8 трлн — благодаря повышению «разговорчивости» 5,5 млрд абонентов всех операторов связи. Число абонентов 5G превысит 1 млрд благодаря распространению в Аргентине, Индии и Вьетнаме. Но из-за кризиса и проблем с поставками чипов упадут продажи смартфонов.

Неустойчивая экономика будет сдерживать расходы операторов — несмотря на повышение цен, им будет сложно инвестировать в развитие своих сетей. В Азии и Европе компании могут попробовать объединиться, чтобы преодолеть трудности, но скорее всего, им помешают регуляторы.

Путешествия и туризм

Авиационная отрасль станет прибыльной, но мировой туризм в обычное русло не вернётся, а число путешественников не сможет достигнуть допандемийного уровня в 1,8 млрд человек.