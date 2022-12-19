Будущее
Плохой хичхакер

Meta* объявила о планах направить на метавселенную 20% от общих затрат в 2023 году Статьи редакции

В третьем квартале 2022-го убытки подразделения Reality Labs составили $3,7 млрд.

  • Компания продолжит выделять около 20% всех своих расходов на финансирование Reality Labs — подразделение, разрабатывающее решения для дополненной и виртуальной реальности, рассказал технический директор Meta* Эндрю Босворт.

Это уровень инвестиций, который, по нашему мнению, имеет смысл для компании, стремящейся оставаться на переднем крае одной из самых конкурентоспособных и инновационных отраслей в мире.

Эндрю Босворт
  • В отчёте за третий квартал 2022 года Meta* рассказала, что выручка подразделения Reality Labs сократилась почти вдвое — до $285 млн, а убытки составили около $3,7 млрд против $2,6 млрд годом ранее, отмечает Financial Times. По данным Bloomberg, траты на метавселенную тогда составили 18% от всех расходов компании.
  • Акции Meta* упали более чем на 60% в 2022 году, отмечало CNBC. В мае 2022-го компания уже предупреждала сотрудников о сокращениях в Reality Labs, а в июле — о «тяжёлых времёнах» и сокращении найма в целом. По данным Insider и The Verge, хотя сам Цукерберг «одержим» метавселенной, многие тестеры и сотрудники компании считают приложение «забагованным».
  • В октябре глава инвесткомпании Altimeter Capital (владела более 2 млн акций Meta* на конец второго квартала) Брэд Герстнер опубликовал открытое письмо Марку Цукербергу и совету директоров, в котором призвал ограничить расходы на метавселенную суммой в $5 млрд в год.
  • 9 ноября Марк Цукерберг объявил об увольнении 13% штата Meta* — 11 тысяч человек.

*Meta признана экстремистской организацией в России.

#новость #meta

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82 комментария
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 Веб Инструменты

Чем-то цукер похож на путина. Вцепился за дохлую идею, потому что прошлая выстрелила.

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Grandzlo

Он поэтому миллиардер, в отличии от тебя.

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14 комментариев
Марат

виртуальная реальность - это будущее, и даже никаким провидцем быть не надо, чтобы это понимать. другой вопрос, получится ли именно у меты, этот пирог хотят не только они, но и эппл например

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7 комментариев
alexstellar

Это вы дохлая идея. Через 5 лет цукерберг будет совершенно в другом положении

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2 комментария
Олег Макаров

Из приговора в 2024-м примерно году:
«постоянно посещал недружественную мета*вселенную»

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Пабы старой Руси

Тут, скорее, инвесторы на Цука в суд подадут, чем он доделает недружественную вселенную

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1 комментарий
Giraffe

Пока что chatGPT имеет больше шансов стать чем то таким метавселенским.
Продукт все таки должен решать какие то проблемы и сильно добавлять продуктивность, чтобы быть революцией. Не факт, что VR пространство, которое строит Цукер, таким станет

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JewelRunner

Текущие концепции метавселенных от крупных компаний с их нфт обречены, мне кажется. Люди не пойдут в метавселенную, где каждый пук ограничен пэйволом как в реальной жизни. А вот в метавселенную, где за 10 баксов в месяц тебе нейронки будут генерировать острова, яхты и гарем мулаток - вполне.

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Alex R

Лет через 50 будут подключаться к метавселенной напрямую через мозг и жить там виртуально.

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5 комментариев
Сибирский рубин

фейсбук был такой вселенной, но есть ощущение, что все это магическое стечение обстоятельств. а сейчас Цук пытается зафорсить эту метавселенную, но пока не ясно, как они заставят таскать VR-убожество на голове

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4 комментария
Сергей Мазур

Походу Марк обосрется с этой булщитвселенной. Время покажет. Лучше бы над дизлайками подумал, как мы)))

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Denis Bystruev

Возможно, да.

Но если не делать ничего, крах неминуем.

Поэтому лучше подёргаться — никто не знает, что именно выстрелит.

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3 комментария
alexstellar

респект цукербергу, не смотря на критику, четко и стабильно следует выбранной политике

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Многочисленный глобус

Мб это какая-то хитрая прачечная? Иначе как это еще объяснить.

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Grandzlo

Хз, вот мое в 2012 друг говорил, что никто никогда не будет заказывать продукты домой, потому что, цитата: «огурцы у всех разные».

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4 комментария
Vadim Anjelov
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Alex

Мета будет выделять 20% расходов на модераторов, которые будут не давать дрочить в "метавселенной".

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Dimitri

Думаете так много модераторов нужно для 25 пользователей? Одного должно хватить.

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Aleks B

лучше бы в нас инвестировал эти 3,7 ярда

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Веб Инструменты

Чтобы вы купили оружия?

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2 комментария
Юра Эксперт

Если создадут доступные VR устройства, то идея выстрелит. А так перспективы сомнительные, хотя сама задумка неплохая.

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хруст

Чем квест недоступен?

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1 комментарий
t t

да дело больше в неудобности, чем в доступности
напяливать каждый раз на себя это ебатень, чтобы просто зайти в сеть, кто вообще ждал, что это сработает?

люди даже легкие поляризационные очки не хотят надевать, чтобы смотреть 3д фильмы, потому что в них не поваляешься на диване, а надо сидеть прямо, а вау эффект от 3д это на пару раз, потом уже скучно

с играми еще да, шлем рулит для погружения в игру, особенно если хоррор, но и хардкорные игруны не могут в нем сидеть дольше 1-2 часов, голова и глаза сильно устают

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3 комментария
Олег Макаров

Читаю комменты и понимаю, что лошара Цукерберг* просто не знает, где хантить нормальных стратегов.

__
* Цукерберг, Марк Эдуардович — главарь ОПГ "Meta", признаной в России экстремистской организацией.

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Artur Kuramshin

Он просто настолько закопался в метавселенной, что не знает о крупнейшем бизнес портале мира VC.ru, с экспертами на порядок выше уровнем чем он...

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Rudolf Cunningham

Красиво компанию убивают, с размахом

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33_rublya

Тут и сказочке конец, а кто слушал - молодец.

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Alexander Klimanskiy

Пора стюардессу закопать

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From Siberia to London

Всего 20% Да РФ больше потратит на мета-операцию* в следующем году от своего бюджета.

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Вадим Д.

То, что мертво, умереть не может.

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Джонни Лавджой

Никому не нужно это серево Цукермана.

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Слегка Придурковатый

Ну и хорошо - побыстрее сдохнет эта сраная Мета. Я заждался уже, чесгря.

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Абу Суфьян

Цукенберг, потерял связь с реальностью. Мета RIP.

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Сергей К

Глупая затея.
Как по мне проще сделать небольшой отдел мониторинга за новыми направлениями и если будут звоночки, выкупить на первых стадиях. Как в свое время и поступил Фейсбук, купив инстаграм.
А так, расходов овердоуха, а перспективы размыты...

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Портянки Леры

Зукер давай....оле-оле

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Михаил Ефименко

Вот кстати ногомяч в ВР мог бы взлететь.

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