Будущее
Маша Цепелева

«Роскосмос» запланировал построить два завода для серийного производства спутников на деньги от выпуска облигаций Статьи редакции

В 2025–2026 годах Россия должна выпускать 200–250 спутников в год, а к 2030-му — минимум по спутнику в день, заявил глава госкорпорации Юрий Борисов.

Работа над спутником «Скиф-Д», фото «Роскосмос»
  • Первый завод могут построить в Красноярске, «потому что там все компетенции», рассказал Юрий Борисов в интервью «Ведомостям». Другой — в Московской области.
  • Средства для строительства заводов «Роскосмос» планирует привлекать в том числе через выпуск облигаций. Их хотят размещать на российских биржах в основном среди уполномоченных банков и частных инвесторов. Предельный объём – до 50 млрд рублей, срок – 15–20 лет, выплата купонного дохода – каждый 181-й день, добавил глава «Роскосмоса». Стартовый выпуск облигаций намечен на 2023 год в размере 10 млрд рублей.
  • Пока все российские предприятия выпускают по 15 спутников в год. Мощности можно увеличить до 42 штук, но этого недостаточно: «Сегодня Илон Маск выпускает по шесть космических аппаратов в день, планирует к 2030 году создать группировку аж в 42 тысячи спутников. Производственные мощности Китая – свыше 500 спутников в год. Активно наращивают производственные мощности Европа и Индия», — рассказал Борисов.
  • По словам главы госкорпорации, выпускать как минимум по спутнику в день к 2030 году могут помочь частные компании. Вместе с ними «Роскосмос» создаёт виртуальный облик космической группировки, которая появится через восемь лет.
  • «Роскосмос» запустил первый спутник российского производства в октябре 2022 года. Проект развивали с 2018 года, но в 2021-м исключали из нацпрограммы из-за недостатка финансирования.

#новость #роскосмос

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39 комментариев
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 Вадим Д.

33 завода, 33 завода будет у тебя, 33 завода, только нет завода для гвоздя.
По спутнику в день?! Грандиозное обещание. Ну да 50 млрд на дороге не валяются.

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Andrew Simon

К 20 съезду кпсс вообще все советские люди будут жить при коммунизме, вы что, забыли? )

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Вадим Д.

И правда! Благодарю за напоминание (-: Сделаю новую обложку для партбилета.

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Pavel

Я правильно понял, что все российские предприятия выпускают сейчас в год столько же спутников, сколько Маск за 3 дня?

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Robastik: веб-парсер Excel

А потом ВЖУХ! и перегнали Маска!))))))

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Pavel

Я готов обогнать Маска к 2030 году за 25 ярдов, дешевле роскосмоса. Выдайте пожалуйста

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Robastik: веб-парсер Excel

Выпускайте облажации ¯\_(ツ)_/¯

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Гумер Гафиятуллин

... Создаёт виртуальный облик деятельности

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Dozent

Куда делись сверхдоходы от батутных запусков, когда американцы пользовались услугами такси, после того как закрыли шатлы ?

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Eddie II
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Слегка Придурковатый

Чтобы обогнать китайцев и Маска, нужно не штамповать тыщи спутников, а построить всего штук пять аналоговнетных грозных пепяк, которые собьют нахуй все эти китайские и масковские погремушки. Прям бластером - пиу-пиу-пиу - еблыцк! И мы снова первые.

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Геннадий Карпенко

Ахахаха, прогнозы к 2030-му и т.п. А база на луне к 2015-му году где?

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Eddie II

Покупаем облигации, компания слов на ветер не бросает!

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Слегка Придурковатый

Так она уже давно там. В паре кратеров от резиденции Гитлера.

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Андрей Рядькин

облигации купят госбанки

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Андрей Рядькин

а им денег выдаст государство в виде безналичных эмиссий. Это и есть печатный станок

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Артур Федосеев

по спутнику в день -звучит как сказка

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Общественный кот

или распил...

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Артур Федосеев

или распил)

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Дмитрий

На деньги от облигаций? Пусть сперва вернут что украли.

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new_comment

Междупланетный шахматный турнир!
https://www.youtube.com/watch?v=VKiYlsXmjK0

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Robastik: веб-парсер Excel

Достойный преемник Рогозина!

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A pro

Главное там ….когда-то ….не сейчас, «10 лет подождите все будет», управленцы , которых мы достойны

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Black7

Хороший план, надежный...

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Серж

Честно говоря достаточно загуглить фото лица Борисова и как бы... физиогномика...ломброзо...В общем ему бы молотком по листу жести стучать..

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Роман Игнатенко

Фантазёр ты меня называла 🤡

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Геннадий Карпенко

Интересно, сколько спиздят?

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new_comment

Всё.

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Дмитрий

Городской транспорт купленный на средства налогоплательщика, который платит деньги пользуются им же, и налогоплательщику ещё и правила диктуют.

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Я никто и звать меня никак

Очередные фантазии

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Александр Пустовалов

Рогозина нет, деньги просто так не дают, приходится причины придумывать для того чтоб клянчить на "развитие"

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Лебедев Александр

«Роскосмос» создаёт виртуальный облик космической группировки...

Вот это они хорошо умеют.

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Общественный кот

"В 2025–2026 годах Россия должна выпускать 200–250 спутников в год, а к 2030-му — минимум по спутнику в день, заявил глава госкорпорации Юрий Борисов."
Ой...
По спутнику в день...

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under construction

Зачем так все усложнять? Почему просто по старинке тупо не дать денег прямо?

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M-S-R
а к 2030-му — минимум по спутнику в день

Бугога. А чё не по 10 или по 100? Лучше 1000 в день!

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Евгений Широков

Где мой телепорт ссуки! Я хочу блять телепорт! Дайте мне мой телепорт !

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just a.

Облигации..
Срок 15-20 лет.. эмммм...
В России ... 15-20 лет ... эмм...
В рублях, в России на 15-20 лет... эмм..

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Общественный кот

"Вместе с ними «Роскосмос» создаёт виртуальный облик космической группировки, которая появится через восемь лет."
А-а-а друзья понял это в их мета-вселенной будет...

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Пилюль

Маску понятно зачем, а зачем РФ 365 спутников в год?

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