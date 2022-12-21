«Роскосмос» запланировал построить два завода для серийного производства спутников на деньги от выпуска облигаций Статьи редакции
В 2025–2026 годах Россия должна выпускать 200–250 спутников в год, а к 2030-му — минимум по спутнику в день, заявил глава госкорпорации Юрий Борисов.
- Первый завод могут построить в Красноярске, «потому что там все компетенции», рассказал Юрий Борисов в интервью «Ведомостям». Другой — в Московской области.
- Средства для строительства заводов «Роскосмос» планирует привлекать в том числе через выпуск облигаций. Их хотят размещать на российских биржах в основном среди уполномоченных банков и частных инвесторов. Предельный объём – до 50 млрд рублей, срок – 15–20 лет, выплата купонного дохода – каждый 181-й день, добавил глава «Роскосмоса». Стартовый выпуск облигаций намечен на 2023 год в размере 10 млрд рублей.
- Пока все российские предприятия выпускают по 15 спутников в год. Мощности можно увеличить до 42 штук, но этого недостаточно: «Сегодня Илон Маск выпускает по шесть космических аппаратов в день, планирует к 2030 году создать группировку аж в 42 тысячи спутников. Производственные мощности Китая – свыше 500 спутников в год. Активно наращивают производственные мощности Европа и Индия», — рассказал Борисов.
- По словам главы госкорпорации, выпускать как минимум по спутнику в день к 2030 году могут помочь частные компании. Вместе с ними «Роскосмос» создаёт виртуальный облик космической группировки, которая появится через восемь лет.
- «Роскосмос» запустил первый спутник российского производства в октябре 2022 года. Проект развивали с 2018 года, но в 2021-м исключали из нацпрограммы из-за недостатка финансирования.
760 просмотров
33 завода, 33 завода будет у тебя, 33 завода, только нет завода для гвоздя.
По спутнику в день?! Грандиозное обещание. Ну да 50 млрд на дороге не валяются.
К 20 съезду кпсс вообще все советские люди будут жить при коммунизме, вы что, забыли? )
И правда! Благодарю за напоминание (-: Сделаю новую обложку для партбилета.
Я правильно понял, что все российские предприятия выпускают сейчас в год столько же спутников, сколько Маск за 3 дня?
А потом ВЖУХ! и перегнали Маска!))))))
Я готов обогнать Маска к 2030 году за 25 ярдов, дешевле роскосмоса. Выдайте пожалуйста
Выпускайте облажации ¯\_(ツ)_/¯
... Создаёт виртуальный облик деятельности
Куда делись сверхдоходы от батутных запусков, когда американцы пользовались услугами такси, после того как закрыли шатлы ?
Чтобы обогнать китайцев и Маска, нужно не штамповать тыщи спутников, а построить всего штук пять аналоговнетных грозных пепяк, которые собьют нахуй все эти китайские и масковские погремушки. Прям бластером - пиу-пиу-пиу - еблыцк! И мы снова первые.
Ахахаха, прогнозы к 2030-му и т.п. А база на луне к 2015-му году где?
Покупаем облигации, компания слов на ветер не бросает!
Так она уже давно там. В паре кратеров от резиденции Гитлера.
облигации купят госбанки
а им денег выдаст государство в виде безналичных эмиссий. Это и есть печатный станок
по спутнику в день -звучит как сказка
или распил...
или распил)
На деньги от облигаций? Пусть сперва вернут что украли.
Междупланетный шахматный турнир!
https://www.youtube.com/watch?v=VKiYlsXmjK0
Достойный преемник Рогозина!
Главное там ….когда-то ….не сейчас, «10 лет подождите все будет», управленцы , которых мы достойны
Хороший план, надежный...
Честно говоря достаточно загуглить фото лица Борисова и как бы... физиогномика...ломброзо...В общем ему бы молотком по листу жести стучать..
Фантазёр ты меня называла 🤡
Интересно, сколько спиздят?
Всё.
Городской транспорт купленный на средства налогоплательщика, который платит деньги пользуются им же, и налогоплательщику ещё и правила диктуют.
Очередные фантазии
Рогозина нет, деньги просто так не дают, приходится причины придумывать для того чтоб клянчить на "развитие"
«Роскосмос» создаёт виртуальный облик космической группировки...
Вот это они хорошо умеют.
"В 2025–2026 годах Россия должна выпускать 200–250 спутников в год, а к 2030-му — минимум по спутнику в день, заявил глава госкорпорации Юрий Борисов."
Ой...
По спутнику в день...
Зачем так все усложнять? Почему просто по старинке тупо не дать денег прямо?
Бугога. А чё не по 10 или по 100? Лучше 1000 в день!
Где мой телепорт ссуки! Я хочу блять телепорт! Дайте мне мой телепорт !
Облигации..
Срок 15-20 лет.. эмммм...
В России ... 15-20 лет ... эмм...
В рублях, в России на 15-20 лет... эмм..
"Вместе с ними «Роскосмос» создаёт виртуальный облик космической группировки, которая появится через восемь лет."
А-а-а друзья понял это в их мета-вселенной будет...
Маску понятно зачем, а зачем РФ 365 спутников в год?