Первый запуск Virgin Orbit с территории Великобритании окончился неудачей — с ракетой произошла «аномалия» Статьи редакции
Компания расследует причины произошедшего.
- Это была первая попытка произвести запуск спутников в космос с территории Великобритании — но она оказалась провальной, пишет Reuters.
- Запуск производила космическая компания Virgin Orbit Ричарда Брэнсона: ракета LauncherOne стартовала с модифицированного самолёта Boeing 747 — но в какой-то момент произошла «аномалия», которая не позволила вывести спутники на орбиту, объяснила компания.
- Ракета должна была вывести на орбиту девять спутников в интересах различных компаний и госучреждений, в том числе британского Минобороны и Национального управления военно-космической разведки США.
- Сейчас Virgin Orbit расследует причины произошедшего — скорее всего, у двигателя второй ступени была техническая неисправность, отметил Мэтт Арчер, директор по коммерческим полётам в Космическом агентстве Великобритании. Все спутники были застрахованы, их владельцы получат компенсации.
- После новости о неудаче акции компании упали на 27,98% после закрытия биржи — до $1,39 за штуку.
- Эта миссия стала шестой для Virgin Orbit и второй неудачной, отмечает CNBC. Первым провалом был самый первый запуск в мае 2020 года. Ракета отделилась от самолёта, но через девять секунд после запуска двигатель отключился из-за поломки в системе подачи топлива. После этого компания впервые успешно запустила ракету LauncherOne в январе 2021 года. После этого она совершила ещё три успешных запуска.
1278 просмотров
И что это за выжигатель такой. Правду говорят или брешут ...
Аномалия — это когда детали вверх ногами крепят на ракеты.
Может перевод не совсем точный.
Да это у нашего Роскосмоса такой эпизод ведь был.
https://www.interfax.ru/russia/319102
Хотя нет, перевод абзаца:Затем ракета запустила свои двигатели, быстро перешла на гиперзвук и успешно достигла космоса. Далее полет продолжился через успешное отделение ступеней и зажигание второй ступени. Однако в какой-то момент во время запуска двигателя второй ступени ракеты, когда ракета двигалась со скоростью более 11 000 миль в час, в системе возникла аномалия, что привело к преждевременному завершению полета.
Бизнес делают на акциях )
Галя ракета
И сейчас где то один челик...
Ага, сейчас еще и вирджин галактик эта история показательной заденет. Хотя, блин, куда там уже падать казалось бы? Но падать всегда есть куда. Инвесторы там конечно многострадальные с таким активом.
Первый блин комом.
Всё получится.
Этот блин уже шестой, а ком - второй.
Заголовок и первый абзац новости утверждают обратное
Лети своей дорогой, сталкер
Как хорошо что продал по 5$.
Купил правда по 35$
Я знаю, что это была за "аномалия". Миджорни мне нарисовал истинную картинку произошедшего.
Это чё за акулий октопус там внизу справа?
Последняя акула балдеж
Ибо нехер. Летайте ракетами Роскосмоса. Не хотите летать пошлем вам Петрова, Башарова и лейтенанта Аномалию!