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Первый запуск Virgin Orbit с территории Великобритании окончился неудачей — с ракетой произошла «аномалия» Статьи редакции

Компания расследует причины произошедшего.

  • Это была первая попытка произвести запуск спутников в космос с территории Великобритании — но она оказалась провальной, пишет Reuters.
  • Запуск производила космическая компания Virgin Orbit Ричарда Брэнсона: ракета LauncherOne стартовала с модифицированного самолёта Boeing 747 — но в какой-то момент произошла «аномалия», которая не позволила вывести спутники на орбиту, объяснила компания.
  • Ракета должна была вывести на орбиту девять спутников в интересах различных компаний и госучреждений, в том числе британского Минобороны и Национального управления военно-космической разведки США.
  • Сейчас Virgin Orbit расследует причины произошедшего — скорее всего, у двигателя второй ступени была техническая неисправность, отметил Мэтт Арчер, директор по коммерческим полётам в Космическом агентстве Великобритании. Все спутники были застрахованы, их владельцы получат компенсации.
  • После новости о неудаче акции компании упали на 27,98% после закрытия биржи — до $1,39 за штуку.
  • Эта миссия стала шестой для Virgin Orbit и второй неудачной, отмечает CNBC. Первым провалом был самый первый запуск в мае 2020 года. Ракета отделилась от самолёта, но через девять секунд после запуска двигатель отключился из-за поломки в системе подачи топлива. После этого компания впервые успешно запустила ракету LauncherOne в январе 2021 года. После этого она совершила ещё три успешных запуска.

#новость #virginorbit

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19 комментариев
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Принудительный американец
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M-S-R

И что это за выжигатель такой. Правду говорят или брешут ...

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Вадим Д.

Аномалия — это когда детали вверх ногами крепят на ракеты.

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hfms6h3s

Может перевод не совсем точный.

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Вадим Д.

Да это у нашего Роскосмоса такой эпизод ведь был.
https://www.interfax.ru/russia/319102

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hfms6h3s

Хотя нет, перевод абзаца:

Затем ракета запустила свои двигатели, быстро перешла на гиперзвук и успешно достигла космоса. Далее полет продолжился через успешное отделение ступеней и зажигание второй ступени. Однако в какой-то момент во время запуска двигателя второй ступени ракеты, когда ракета двигалась со скоростью более 11 000 миль в час, в системе возникла аномалия, что привело к преждевременному завершению полета.
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Knyaz

Бизнес делают на акциях )

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Pavel Dmitrovich

Галя ракета

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Раскаяние и Мармелад

И сейчас где то один челик...

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Анатолий Кот

Ага, сейчас еще и вирджин галактик эта история показательной заденет. Хотя, блин, куда там уже падать казалось бы? Но падать всегда есть куда. Инвесторы там конечно многострадальные с таким активом.

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Вирусный ГОСТ

Первый блин комом.

Всё получится.

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hfms6h3s

Этот блин уже шестой, а ком - второй.

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Вирусный ГОСТ

Заголовок и первый абзац новости утверждают обратное

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Социологический завод

Лети своей дорогой, сталкер

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Sasha Nris

Как хорошо что продал по 5$.
Купил правда по 35$

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Слегка Придурковатый

Я знаю, что это была за "аномалия". Миджорни мне нарисовал истинную картинку произошедшего.

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Вирусный ГОСТ

Это чё за акулий октопус там внизу справа?

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kit

Последняя акула балдеж

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Борис Интеграторов

Ибо нехер. Летайте ракетами Роскосмоса. Не хотите летать пошлем вам Петрова, Башарова и лейтенанта Аномалию!

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