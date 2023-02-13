«Практически вечная»: конструктор Владимир Кожевников рассказал, какой будет Российская орбитальная станция Статьи редакции
Основное из разговора ТАСС с главным конструктором станции.
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Какие бюджеты и сроки
- Говорить о деньгах рано, так как разработчики пока занимаются только эскизным проектированием Российской орбитальной станции (РОС). Но затраты будут «гораздо меньше», чем на создание и эксплуатацию МКС, на что, по оценкам экспертов, уже ушло больше $150 млрд.
- Сроки развёртывания РОС определят, когда закончат эскизы. Это должно произойти в 2023 году. Предварительный план такой: запустить научно-энергетический модуль в конце 2027-го, а узловой, шлюзовой, базовый и целевой — в 2028-2030 годах.
Как устроена
- Элементы РОС будут делать с использованием аддитивных технологий — то есть путём наслаивания материалов. Благодаря этому конструкции будут меньше весить и дешевле стоить при производстве.
- Модули в станции-«конструкторе» можно будет заменять, как только они отслужат свой срок. Это позволит «практически вечно» поддерживать работоспособность конструкции, а также при необходимости обновлять устаревающее оборудование на передовое.
- Наклонение орбиты составит 96,8-97°. Благодаря этому агентство получит больше «эксплуатационных возможностей» по сравнению с российским сегментом МКС (там угол наклонения равняется 51,6°). Управлять ориентацией будут с помощью электрических гиростабилизаторов — это сократит потребность в топливе, которое нужно доставлять на борт.
Что с безопасностью
- Комплекс систем, которые «делают пребывание человека на станции более комфортным и безопасным», модернизируют. «Автономность экипажа будет повышена, а потребность в грузопотоке, например по доставке воды и газов, понижена», — говорит Кожевников.
- Трасса, через которую будут выходить аппараты, пройдёт через районы Восточной Сибири и Крайнего Севера и над акваторией Северного Ледовитого океана. Особенности зоны — суровый климат и «неразвитая транспортная инфраструктура», что скажется на арсенале поисково-спасательной техники.
- Если своевременная эвакуация будет невозможна, к экипажу будут высылать самолёты с парашютно-десантными группами. На водных участках и так дежурят штабы и спасательные суда, а в Североморске есть аэродром.
Что ещё интересного
- На борту РОС будет робототехника, чтобы «облегчить труд человека», а также технологии виртуальной и дополненной реальности. Зачем — Кожевников не уточнил.
- Вдобавок к этому на станции разместят больше мест для подключения «целевой аппаратуры», чем в российском сегменте МКС. Это позволит проводить больше научных и прикладных экспериментов и исследований.
- 26 июля 2023 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия планирует выйти из проекта МКС к 2024 году, до которого действуют соглашения по эксплуатации), а после займётся разработкой собственной орбитальной станции.
- В августе в «Роскосмосе» заявили, что выход из проекта будет зависеть от технического состояния станции и случится необязательно именно в 2024 году, а, возможно, и позже.
"а также технологии виртуальной и дополненной реальности. Зачем — Кожевников не уточнил."- вот это смешно
«Все становится лучше, если добавить Bluetooth»
необходимы технологии наполненной и переполненной реальности
Технологии переполненной реальности — это о приснопамятном туалете, что ли?
Помнится они еще в "отроках во вселенной" показывали зачем. Что бы космонавты не скучали о земле
Чтобы косяки не смущали и не пугали персонал
Свежо предание, а верится с трудом.
Но было бы круто, конечно.
Аналогов у станции конечно же нет
И быть не может. Ну откуда им взяться-то? (-:
Супер! Остаётся только год менять, а так — всегда актуальна 👍🏻
А что отходиш?
Это они поржать написали
Ну если уж даже о деньгах говорить рано...
Статьи из 2005г вижу. Лунная база и прочая чепуха
Ключевое слово - Будет)) кто нить считает сколько таких будет уже было?
но ведь у нас был отличный космос. Да, со кораблями, которые приходилось обтирать тряпками. Но ведь(
Ни слова про православную часовню на борту — какая-то не скрепная орбитальная станция выходит!
Ахаха. Это не новость, а анекдот дня. Однозначно лайк ))На борту РОС будет робототехника, чтобы «облегчить труд человека»
роботы ... на ламповых транзистораха также технологии виртуальной и дополненной реальности. Зачем — Кожевников не уточнил
порнуху смотреть и вид делать, что на станции летаешь
Гораздо меньше это сколько?
100 млрд. 50 млрд?
Про остальное, как-то даже смешно читать.
Виртуальная реальность от мтс?
Робототехника от робота федора?
Научное оборудование от рпц?
Разговаривать с ТАСС — не мешки ворочать.
"...а также технологии виртуальной и дополненной реальности. Зачем — Кожевников не уточнил"
Капитан, го катку x-com.
Интересно кого-нибудь мы перейдем от станции "Сделаем" до станции "Сделали"?
"По небу тучи бегают,
Дождями сумрак сжат,
под старою телегою
рабочие лежат.
И слышит шепот гордый
вода и под и над:
"Через четыре года
здесь будет город-сад!"
Уникальные кадры с российской космической станции
Ну если так, то я за!
Кто знающие, расскажите, это цель ради галочки (быть альфой в космосе) или есть фактический профит, если ты будешь на голову выше остальных в этой сфере?
Ну не из любви к науке и исследованиям же...
Ну что вы как маленький, это цель для строительства вилл в Дубае.
Научные эксперименты при микрогравитации (получение сверхчистых материалов), воздействие длительной невесомости на организм человека (пилотируемые экспедиции на другие планеты и орбитальные заводы и фабрики), обслуживание спутников (один раз вывести на орбиту челнок и доставлять к нему топливо, а не каждый раз запускать тысячетонную ракету), наблюдение за поверхностью земли, военные задачи. Тут много чего можно придумать.
На самом деле нет.
Такие проекты имеют смысл только в международной кооперации. У СССР и России была своя станция МИР, и не потянули в итоге. Пришлось делать МКС.
Так же клятые НАТО между попытками подорвать российские скрепы, закупали российские ракеты и запуски этих самых ракет — так было дешевле. Еще один пример кооперации.
Да да, Пыня подложил какашку роскосмосу и теперь Илон Таск заберет себе все заказы на пополам с Амазоном, но это уже результат великой геополитики, но в целом работать вместе куда выгоднее.
Да, щас могут привести в пример как у Китая выходит в одиночку что-то там содержать, но поверье — это не на долго.
Эксперименты в условиях микро-гравитации еще как-то РУ ученые могут сами проводить и интерпретировать. Но когда мы говорим про что-то вроде телескопа Хабл, там как бы все.
Дело в том что, как говорит реклама, данные надо обработать, и тут вам понадобиться профессия дата саинс.... ну и еще много вычислительного оборудования, которого в российских НИИ никогда не было и не будет.
И тут как ты не крутись, а без загнивающей кооперации никуда.
А там или шах или подишах
Падишах
про станцию понятно. а когда говно с улицы в Чите уберут то? или оно как станция - вечное?
Сразу после того как вечную станцию доделают.
Пока кое-кто Теслы запускает, мы целую автономную станцию делаем
Влажные фантазии
"Вечная,
Призрачная, встречная
Сможет уберечь меня.
Обыденный сюжет всех религий".
А Би 2 хорош )))
Вечная в смысле будет строится вечно.
АналоГОВНет потому что только в России на фантазии потратят столько денег.
В том то и дело что не потратят - пока проект только на бумаге , ещё не раз его отложат
"26 июля 2023 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что..."
сейчас пока ещё февраль 2023