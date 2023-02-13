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Будущее
Полина Лааксо

«Практически вечная»: конструктор Владимир Кожевников рассказал, какой будет Российская орбитальная станция Статьи редакции

Основное из разговора ТАСС с главным конструктором станции.

1088 просмотров
Владимир Кожевников. Источник: Ракетно-космическая корпорация «Энергия»

Какие бюджеты и сроки

  • Говорить о деньгах рано, так как разработчики пока занимаются только эскизным проектированием Российской орбитальной станции (РОС). Но затраты будут «гораздо меньше», чем на создание и эксплуатацию МКС, на что, по оценкам экспертов, уже ушло больше $150 млрд.
  • Сроки развёртывания РОС определят, когда закончат эскизы. Это должно произойти в 2023 году. Предварительный план такой: запустить научно-энергетический модуль в конце 2027-го, а узловой, шлюзовой, базовый и целевой — в 2028-2030 годах.

Первый модуль выведут на орбиту РОС на российской «Ангара-5М» — это первая тяжёлая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР. Экипажи будут доставлять с космодрома «Восточный».

Как устроена

  • Элементы РОС будут делать с использованием аддитивных технологий — то есть путём наслаивания материалов. Благодаря этому конструкции будут меньше весить и дешевле стоить при производстве.
  • Модули в станции-«конструкторе» можно будет заменять, как только они отслужат свой срок. Это позволит «практически вечно» поддерживать работоспособность конструкции, а также при необходимости обновлять устаревающее оборудование на передовое.
  • Наклонение орбиты составит 96,8-97°. Благодаря этому агентство получит больше «эксплуатационных возможностей» по сравнению с российским сегментом МКС (там угол наклонения равняется 51,6°). Управлять ориентацией будут с помощью электрических гиростабилизаторов — это сократит потребность в топливе, которое нужно доставлять на борт.

Что с безопасностью

  • Комплекс систем, которые «делают пребывание человека на станции более комфортным и безопасным», модернизируют. «Автономность экипажа будет повышена, а потребность в грузопотоке, например по доставке воды и газов, понижена», — говорит Кожевников.
  • Трасса, через которую будут выходить аппараты, пройдёт через районы Восточной Сибири и Крайнего Севера и над акваторией Северного Ледовитого океана. Особенности зоны — суровый климат и «неразвитая транспортная инфраструктура», что скажется на арсенале поисково-спасательной техники.
  • Если своевременная эвакуация будет невозможна, к экипажу будут высылать самолёты с парашютно-десантными группами. На водных участках и так дежурят штабы и спасательные суда, а в Североморске есть аэродром.

Что ещё интересного

  • На борту РОС будет робототехника, чтобы «облегчить труд человека», а также технологии виртуальной и дополненной реальности. Зачем — Кожевников не уточнил.
  • Вдобавок к этому на станции разместят больше мест для подключения «целевой аппаратуры», чем в российском сегменте МКС. Это позволит проводить больше научных и прикладных экспериментов и исследований.
  • 26 июля 2023 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия планирует выйти из проекта МКС к 2024 году, до которого действуют соглашения по эксплуатации), а после займётся разработкой собственной орбитальной станции.
  • В августе в «Роскосмосе» заявили, что выход из проекта будет зависеть от технического состояния станции и случится необязательно именно в 2024 году, а, возможно, и позже.
Будущее
Полина Лааксо
Роскосмос представил макет российской орбитальной станции Статьи редакции

Сколько стоит проект и когда его начнут реализовывать — неизвестно.

Видео с выставки от Mash

#космос #новость #роскосмос

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42 комментария
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 Etna

"а также технологии виртуальной и дополненной реальности. Зачем — Кожевников не уточнил."- вот это смешно

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Артем Жаров

«Все становится лучше, если добавить Bluetooth»

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Служащий крюк

необходимы технологии наполненной и переполненной реальности

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Artem Vakhitov

Технологии переполненной реальности — это о приснопамятном туалете, что ли?

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Игорь Протасов

Помнится они еще в "отроках во вселенной" показывали зачем. Что бы космонавты не скучали о земле

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Gollut

Чтобы косяки не смущали и не пугали персонал

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Вадим Д.

Свежо предание, а верится с трудом.
Но было бы круто, конечно.

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Утка-хрутка

Аналогов у станции конечно же нет

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Вадим Д.

И быть не может. Ну откуда им взяться-то? (-:

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Михаил Сахаров
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Вадим Д.

Супер! Остаётся только год менять, а так — всегда актуальна 👍🏻

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Юрий Б.

А что отходиш?

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M-S-R

Это они поржать написали

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Namoriam
Говорить о деньгах рано

Ну если уж даже о деньгах говорить рано...

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Людской кубок
запустить научно-энергетический модуль в конце 2027-го базовый и целевой — в 2028-2030 годах.

Статьи из 2005г вижу. Лунная база и прочая чепуха

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Seves

Ключевое слово - Будет)) кто нить считает сколько таких будет уже было?

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Иван
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Довольный динозавр

но ведь у нас был отличный космос. Да, со кораблями, которые приходилось обтирать тряпками. Но ведь(

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Макс Мартин

Ни слова про православную часовню на борту — какая-то не скрепная орбитальная станция выходит!

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M-S-R

Ахаха. Это не новость, а анекдот дня. Однозначно лайк ))

На борту РОС будет робототехника, чтобы «облегчить труд человека»

роботы ... на ламповых транзисторах

а также технологии виртуальной и дополненной реальности. Зачем — Кожевников не уточнил

порнуху смотреть и вид делать, что на станции летаешь

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Игорь Протасов

Гораздо меньше это сколько?
100 млрд. 50 млрд?
Про остальное, как-то даже смешно читать.
Виртуальная реальность от мтс?
Робототехника от робота федора?
Научное оборудование от рпц?

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Император Нолимоций

Разговаривать с ТАСС — не мешки ворочать.

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Слегка Придурковатый

"...а также технологии виртуальной и дополненной реальности. Зачем — Кожевников не уточнил"

Капитан, го катку x-com.

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Мурад Муртазалиев

Интересно кого-нибудь мы перейдем от станции "Сделаем" до станции "Сделали"?

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Jane Wolf

"По небу тучи бегают,
Дождями сумрак сжат,
под старою телегою
рабочие лежат.
И слышит шепот гордый
вода и под и над:
"Через четыре года
здесь будет город-сад!"

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Egor Chusov

Уникальные кадры с российской космической станции

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Andrew Sychev

Ну если так, то я за!

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Александр Ларин

Кто знающие, расскажите, это цель ради галочки (быть альфой в космосе) или есть фактический профит, если ты будешь на голову выше остальных в этой сфере?
Ну не из любви к науке и исследованиям же...

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Bruce Robertson

Ну что вы как маленький, это цель для строительства вилл в Дубае.

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Копчик

Научные эксперименты при микрогравитации (получение сверхчистых материалов), воздействие длительной невесомости на организм человека (пилотируемые экспедиции на другие планеты и орбитальные заводы и фабрики), обслуживание спутников (один раз вывести на орбиту челнок и доставлять к нему топливо, а не каждый раз запускать тысячетонную ракету), наблюдение за поверхностью земли, военные задачи. Тут много чего можно придумать.

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Николай Верегин

На самом деле нет.

Такие проекты имеют смысл только в международной кооперации. У СССР и России была своя станция МИР, и не потянули в итоге. Пришлось делать МКС.

Так же клятые НАТО между попытками подорвать российские скрепы, закупали российские ракеты и запуски этих самых ракет — так было дешевле. Еще один пример кооперации.

Да да, Пыня подложил какашку роскосмосу и теперь Илон Таск заберет себе все заказы на пополам с Амазоном, но это уже результат великой геополитики, но в целом работать вместе куда выгоднее.

Да, щас могут привести в пример как у Китая выходит в одиночку что-то там содержать, но поверье — это не на долго.

Эксперименты в условиях микро-гравитации еще как-то РУ ученые могут сами проводить и интерпретировать. Но когда мы говорим про что-то вроде телескопа Хабл, там как бы все.

Дело в том что, как говорит реклама, данные надо обработать, и тут вам понадобиться профессия дата саинс.... ну и еще много вычислительного оборудования, которого в российских НИИ никогда не было и не будет.

И тут как ты не крутись, а без загнивающей кооперации никуда.

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Водяной

А там или шах или подишах

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Andrew Sychev

Падишах

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Инженер-душнила

про станцию понятно. а когда говно с улицы в Чите уберут то? или оно как станция - вечное?

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Dimitri

Сразу после того как вечную станцию доделают.

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Дмитрий

Пока кое-кто Теслы запускает, мы целую автономную станцию делаем

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Andrew Sychev

Влажные фантазии

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Сидор

"Вечная,
Призрачная, встречная
Сможет уберечь меня.
Обыденный сюжет всех религий".

А Би 2 хорош )))

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Николай Верегин

Вечная в смысле будет строится вечно.

АналоГОВНет потому что только в России на фантазии потратят столько денег.

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Denis Azarenko

В том то и дело что не потратят - пока проект только на бумаге , ещё не раз его отложат

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Александр Миролюбов

"26 июля 2023 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что..."

сейчас пока ещё февраль 2023

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Юрий Б.
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