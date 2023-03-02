Будущее
Невинный спрей

Регулятор США отклонил заявку Neuralink на тестирование нейрочипов на людях — Reuters Статьи редакции

Но это не означает, что компания в итоге не получит нужного одобрения.

  • Neuralink Макса Ходака (в 2021 году ушёл из компании) и Илона Маска, которая занимается разработкой интерфейсов для прямой связи мозга с компьютером, подала заявку в Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в начале 2022 года. И регулятор её отклонил, рассказали Reuters семь бывших и нынешних сотрудников стартапа.
  • Управление якобы сослалось на «множество проблем», которые Neuralink нужно решить перед тестами. Основные опасения касались батареи устройства, вероятности попадания проводов импланта в нецелевые области мозга и вопросов безопасного удаления устройства, рассказали источники.
  • Компания всё ещё работает над устранением замечаний, пишет издание. Трое собеседников заявили, что сомневаются в скором решении проблем. При этом Маск в конце ноября 2022-го предполагал, что стартап начнёт испытания на людях через полгода.
  • Маск и другие представители стартапа не ответили на просьбы прокомментировать само устройство и отношения с FDA. Регулятор отказался от комментариев относительно Neuralink, но отметил, что придерживается «высоких стандартов при проверке всех мозговых имплантов». Reuters при этом отмечает, что не видело письменный отказ FDA — это конфиденциальный документ.
  • Бывшие и нынешние сотрудники стартапа считают, что во многом проблемы с регулятором связаны с «культурой постановки целей для прорывов в чрезвычайно амбициозные сроки». Во внутреннем документе компании говорилось, что Neuralink ожидает получить разрешение от FDA к 7 марта 2023 года, пишет Reuters.
Будущее
Евгений Делюкин
Сила мысли: как работает нейроинтерфейс Neuralink Илона Маска, где применим и что о проекте думают эксперты Статьи редакции

Телепатическое общение, лечение паралича и другие амбиции стартапа, который вызывает одновременно восторги и сомнения специалистов.

#новость #neuralink

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19 комментариев
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 Эльчин Ибрагимов
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Asal Izatillakyzy

Класс

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pavel

странно как, тестировать новый препарат "вакцина от ковида" - пожалуйста на миллионах людях с вероятными побочными эффектами, а чип нельзя.

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Глеб Буряков

а вдруг когда вводили вакцину это и было чипирование

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Роман Величкин

Так чип в мозг втыкают. Кабы инъекции прививок тоже в мозг ставили, то тоже строже бы спрашивали.

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Забор крови

Думаете, чип в мозгу находится в худшей сохранности и портится быстрее?

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Молчаливый Филипп

Додавят эту тему - не сегодня, так завтра. И как оно будет дальше - вопрос интересный

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умный человек

GPT в голову дальше

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Сергей Мазур

Gpt головного маска

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Бинарный Ёж

Нейропротез?

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Alexey Dymov

Это не тема запрещена пока, это конкретной компании отказали

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Октябрьский клуб

Конечно отклонил, всех заставили по USB-C подключаться, а они свой интерфейс пилят.

Переделывать.

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Genio Genio

А в нем есть приложения банков?

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Перечитатель

https://coub.com/view/38y4v

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Артур Мороз

какие-то сразу ассоциации с терминатором всплывают, почему-то

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Ярослав Бондарь

а бабушки на лавочке у дома сказали ,что все уже чипированы

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Sam Esq

Нет повода не доверять бабушкам! 😏😎

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Giraffe

Эх, я уже собирался Chat GPT в мозг подключать

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Ян
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