Регулятор США отклонил заявку Neuralink на тестирование нейрочипов на людях — Reuters Статьи редакции
Но это не означает, что компания в итоге не получит нужного одобрения.
- Neuralink Макса Ходака (в 2021 году ушёл из компании) и Илона Маска, которая занимается разработкой интерфейсов для прямой связи мозга с компьютером, подала заявку в Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в начале 2022 года. И регулятор её отклонил, рассказали Reuters семь бывших и нынешних сотрудников стартапа.
- Управление якобы сослалось на «множество проблем», которые Neuralink нужно решить перед тестами. Основные опасения касались батареи устройства, вероятности попадания проводов импланта в нецелевые области мозга и вопросов безопасного удаления устройства, рассказали источники.
- Компания всё ещё работает над устранением замечаний, пишет издание. Трое собеседников заявили, что сомневаются в скором решении проблем. При этом Маск в конце ноября 2022-го предполагал, что стартап начнёт испытания на людях через полгода.
- Маск и другие представители стартапа не ответили на просьбы прокомментировать само устройство и отношения с FDA. Регулятор отказался от комментариев относительно Neuralink, но отметил, что придерживается «высоких стандартов при проверке всех мозговых имплантов». Reuters при этом отмечает, что не видело письменный отказ FDA — это конфиденциальный документ.
- Бывшие и нынешние сотрудники стартапа считают, что во многом проблемы с регулятором связаны с «культурой постановки целей для прорывов в чрезвычайно амбициозные сроки». Во внутреннем документе компании говорилось, что Neuralink ожидает получить разрешение от FDA к 7 марта 2023 года, пишет Reuters.
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Класс
странно как, тестировать новый препарат "вакцина от ковида" - пожалуйста на миллионах людях с вероятными побочными эффектами, а чип нельзя.
а вдруг когда вводили вакцину это и было чипирование
Так чип в мозг втыкают. Кабы инъекции прививок тоже в мозг ставили, то тоже строже бы спрашивали.
Думаете, чип в мозгу находится в худшей сохранности и портится быстрее?
Додавят эту тему - не сегодня, так завтра. И как оно будет дальше - вопрос интересный
GPT в голову дальше
Gpt головного маска
Нейропротез?
Это не тема запрещена пока, это конкретной компании отказали
Конечно отклонил, всех заставили по USB-C подключаться, а они свой интерфейс пилят.
Переделывать.
А в нем есть приложения банков?
https://coub.com/view/38y4v
какие-то сразу ассоциации с терминатором всплывают, почему-то
а бабушки на лавочке у дома сказали ,что все уже чипированы
Нет повода не доверять бабушкам! 😏😎
Эх, я уже собирался Chat GPT в мозг подключать