Илон Маск решил построить город для сотрудников своих компаний в Техасе — WSJ Статьи редакции
В нём будут дома для работников SpaceX, Tesla и Boring Company, которые можно арендовать по ценам ниже рыночных, рассказали источники издания.
- Илон Маск планирует построить город площадью в тысячи акров примерно в 56 км от города Остин в Техасе, рассказал The Wall Street Journal со ссылкой на документы и информацию источников, знакомых с проектом.
- За три года организации, связанные с компаниями или сотрудниками Маска, купили не менее 3500 акров (около 14 км²) рядом с Остином. Местные чиновники, занимающиеся недвижимостью, заявили, что миллиардеру принадлежит 6000 акров (24 км²) . При покупке их просили подписать соглашения о неразглашении, рассказали WSJ участники сделок.
- Город планируют возвести рядом со строящимися объектами Boring Company и SpaceX. В проекте — модульные дома, бассейн, спортивные площадки и школа, говорят источники. Рядом планируется и резиденция Маска. На участке уже появилась табличка «Добро пожаловать, Снейлбрук (Snailbrook), Техас, 2021».
- В документах суда округа Бастроп, поданных в январе 2023 года, есть планы строительства 110 домов рядом со Снейлбруком. Уже утвердили несколько названий улиц, например, Boring Boulevard, Waterjet Way и Cutterhead Crossing.
- Президент Boring Company Стив Дэвис иногда на корпоративных встречах описывал планы строительства, рассказали сотрудники компании. В 2022 году Дэвис сказал, что там придется провести выборы мэра.
- По законам Техаса, в городе должны жить не менее 201 человека, чтобы подать заявку на регистрацию. Пока округ Бастроп не получал заявлений от Маска или его представителей, ответили в местной администрации.
- По данным внутренних документов, в 2022 году Boring предлагала сотрудникам дома в аренду недалеко от работы. Цена за недвижимость с двумя или тремя спальнями — от $800 в месяц. После увольнения её надо освободить в течение месяца. Средняя арендная плата в Бастропе — около $2200 в месяц, по данным риэлторской компании Zillow Group.
- Планы построить собственный город есть и у бывшего главы Walmart Марка Лора. Бюджет проекта площадью 150 тысяч акров — $400 млрд.
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Пиздец он псих конечно. В хорошем смысле этого слова.
ну вроде псих, но практика очень древняя, в союзе было большое количество "наукоградов" и тд но это почему-то не воспринимается как "вау" :)
Заранее извиняюсь, наверное на VC не пристало комментировать мемами, да ещё такими, но не удержался:
Ну потому что это немного разные вещи. Наукограды государство создавало. Но, я не отрицаю что это тоже было круто, совки и дерьма мнооо делали и хороших вещей тоже много.
Короче это ответ на ваш ответ на мой коммент)
О! Теперь нормально все 😂 Эу Висишные фронты, откатывайте релиз. Заводите LSR
А что с ними по итогу?
Всегда было немного жаль людей из ЗАТО(
А можно расшифровать?
Тьфу промазал веткой
Да бля, это не я кривой, а кривой ВиСи
Вахтовики на севере передают привет. У них бассейна нет, конечно, но иногда даже за жилье платить не надо. Так что ничего особенного он не придумал. Про градообразующие предприятия и говорить не приходится.
Да все так, я вас в расчёт не брал, я про нас, простых людей. Вы то уже ни один десяток градообразующих предприятий построили, для вас это дело обыденное.
Не обязательно быть поваром, чтоб оценить борщ.
Верно, но хорошо бы научиться отличать борщ от селедки под шубой, прежде чем его оценивать :)
Ну, если вы это не умеете, то жизнь впереди. Я вот селедку под шубой не люблю и уж точно от борща отличаю.
Не знал что ваш кругозор на столько широк! Предлагаю вам выставить свою кандидатуру на министра экономики, а лучше сразу в президенты баллотироваться.
последнее добавили чтоб его фанаты не заминусили
Иногда лучше перебзедь)
Электрокарск и Космостройск
Конноэкипажевск и Батутск.
Бассейновск)
Илонмаск-12
"Градообразующее предприятие", помнится такое было модно в одной стране :)
Отечественные домейнеры не спят. Только зачем он в ру, непонятно.
Мошенники будут сдавать россиянам недвижку
Ведь скоро всё будет Россия
Все равно, мне кажется, духовности им не хватает!
Город-призрак без людей, понятно.
Наберёт тула поселенцев, а потом будет выселять, потому что они ночуют в его городе, злодеи.
Что же ты несешь Вадик. Держишь планку. Надеюсь, тебе будет «понятно» какую херню ты пишешь.
Не факт это недвижимость, потом продаст.
Лучше бы сделал метавселенную для них
Коммуна адептов секты имени Пресвятого Маска -)
Как Греф-сити?
https://vc.ru/office/622524-sber-siti-bez-porkovok-i-smyla
Порковок и смыла? Это какой язык, извините? 😂
оно негодуэ))
Где-то я уже это видел. Simpsons)
У них что, для статуса города достаточно 110 домов?
Это они так cyberpunk 2077 прошли ирешили свой Найт-Сити построить ?
Раньше маск мог одним днем выпиздить с работы, теперь сможет в буквальном смысле на мороз вышвыривать.
Вот жук. Тулит, что у друзей ночует, ибо жить негде, а тут строит себе целый город!
Если магазины в городе Маска будут принадлежать тоже Маску, то работяги смогут петь I owe my soul to the company store.
https://www.youtube.com/watch?v=tfp2O9ADwGk
Просто интересно, сколько по итогу там будет жить😂
Владелец ДНС тоже хотел построить недалеко от Владивостока город-сказку. И где? У нас уже есть Иннополис. )
Будущие граждане Марса?)