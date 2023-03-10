Будущее
Маша Цепелева

Илон Маск решил построить город для сотрудников своих компаний в Техасе — WSJ Статьи редакции

В нём будут дома для работников SpaceX, Tesla и Boring Company, которые можно арендовать по ценам ниже рыночных, рассказали источники издания.

Илон Маск на открытии фабрики Tesla в Техасе.
  • Илон Маск планирует построить город площадью в тысячи акров примерно в 56 км от города Остин в Техасе, рассказал The Wall Street Journal со ссылкой на документы и информацию источников, знакомых с проектом.
  • За три года организации, связанные с компаниями или сотрудниками Маска, купили не менее 3500 акров (около 14 км²) рядом с Остином. Местные чиновники, занимающиеся недвижимостью, заявили, что миллиардеру принадлежит 6000 акров (24 км²) . При покупке их просили подписать соглашения о неразглашении, рассказали WSJ участники сделок.
  • Город планируют возвести рядом со строящимися объектами Boring Company и SpaceX. В проекте — модульные дома, бассейн, спортивные площадки и школа, говорят источники. Рядом планируется и резиденция Маска. На участке уже появилась табличка «Добро пожаловать, Снейлбрук (Snailbrook), Техас, 2021».
  • В документах суда округа Бастроп, поданных в январе 2023 года, есть планы строительства 110 домов рядом со Снейлбруком. Уже утвердили несколько названий улиц, например, Boring Boulevard, Waterjet Way и Cutterhead Crossing.
Участки, принадлежащие Маску или его компаниям. Изображение WSJ
  • Президент Boring Company Стив Дэвис иногда на корпоративных встречах описывал планы строительства, рассказали сотрудники компании. В 2022 году Дэвис сказал, что там придется провести выборы мэра.
  • По законам Техаса, в городе должны жить не менее 201 человека, чтобы подать заявку на регистрацию. Пока округ Бастроп не получал заявлений от Маска или его представителей, ответили в местной администрации.
  • По данным внутренних документов, в 2022 году Boring предлагала сотрудникам дома в аренду недалеко от работы. Цена за недвижимость с двумя или тремя спальнями — от $800 в месяц. После увольнения её надо освободить в течение месяца. Средняя арендная плата в Бастропе — около $2200 в месяц, по данным риэлторской компании Zillow Group.
  • Планы построить собственный город есть и у бывшего главы Walmart Марка Лора. Бюджет проекта площадью 150 тысяч акров — $400 млрд.

#новость #илонмаск

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44 комментария
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 Eli

Пиздец он псих конечно. В хорошем смысле этого слова.

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Сергей Сергеев

ну вроде псих, но практика очень древняя, в союзе было большое количество "наукоградов" и тд но это почему-то не воспринимается как "вау" :)

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Капустник

Заранее извиняюсь, наверное на VC не пристало комментировать мемами, да ещё такими, но не удержался:

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Eli

Ну потому что это немного разные вещи. Наукограды государство создавало. Но, я не отрицаю что это тоже было круто, совки и дерьма мнооо делали и хороших вещей тоже много.

Короче это ответ на ваш ответ на мой коммент)

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Eli

О! Теперь нормально все 😂 Эу Висишные фронты, откатывайте релиз. Заводите LSR

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Ivan

А что с ними по итогу?

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Химический блик

Всегда было немного жаль людей из ЗАТО(

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Ivan

А можно расшифровать?

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Eli

Тьфу промазал веткой

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Eli

Да бля, это не я кривой, а кривой ВиСи

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Igor Chimbur

Вахтовики на севере передают привет. У них бассейна нет, конечно, но иногда даже за жилье платить не надо. Так что ничего особенного он не придумал. Про градообразующие предприятия и говорить не приходится.

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Eli

Да все так, я вас в расчёт не брал, я про нас, простых людей. Вы то уже ни один десяток градообразующих предприятий построили, для вас это дело обыденное.

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Igor Chimbur

Не обязательно быть поваром, чтоб оценить борщ.

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Eli

Верно, но хорошо бы научиться отличать борщ от селедки под шубой, прежде чем его оценивать :)

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Igor Chimbur

Ну, если вы это не умеете, то жизнь впереди. Я вот селедку под шубой не люблю и уж точно от борща отличаю.

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Eli
Я вот селедку под шубой не люблю и уж точно от борща отличу.

Не знал что ваш кругозор на столько широк! Предлагаю вам выставить свою кандидатуру на министра экономики, а лучше сразу в президенты баллотироваться.

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Diana Campbell

последнее добавили чтоб его фанаты не заминусили

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Eli

Иногда лучше перебзедь)

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Рулон Абоев

Электрокарск и Космостройск

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Слегка Придурковатый

Конноэкипажевск и Батутск.

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Olga Kalashinkova

Бассейновск)

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Дурацкий хот-дог

Илонмаск-12

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Сергей Сергеев

"Градообразующее предприятие", помнится такое было модно в одной стране :)

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Слегка Придурковатый

Отечественные домейнеры не спят. Только зачем он в ру, непонятно.

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Алеоп

Мошенники будут сдавать россиянам недвижку

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Sergei Timofeyev

Ведь скоро всё будет Россия

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Алекс

Все равно, мне кажется, духовности им не хватает!

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Вадим Д.

Город-призрак без людей, понятно.
Наберёт тула поселенцев, а потом будет выселять, потому что они ночуют в его городе, злодеи.

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Igor Chimbur

Что же ты несешь Вадик. Держишь планку. Надеюсь, тебе будет «понятно» какую херню ты пишешь.

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Ivan

Не факт это недвижимость, потом продаст.

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Ale K

Лучше бы сделал метавселенную для них

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Февраль Камшотов

Коммуна адептов секты имени Пресвятого Маска -)

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Качан Водки

Как Греф-сити?
https://vc.ru/office/622524-sber-siti-bez-porkovok-i-smyla

Сбер.Сити без порковок и смыла — Офис на vc.ru
Сбер строит новый город с нуля. Комфортно ли в нем будет жить?
vc.ru
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Сергей Дурнов

Порковок и смыла? Это какой язык, извините? 😂

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Химический блик

оно негодуэ))

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Spoilerok

Где-то я уже это видел. Simpsons)

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Алеоп

У них что, для статуса города достаточно 110 домов?

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Ivan

Это они так cyberpunk 2077 прошли ирешили свой Найт-Сити построить ?

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Make Luv

Раньше маск мог одним днем выпиздить с работы, теперь сможет в буквальном смысле на мороз вышвыривать.

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Куртуазный маньерист

Вот жук. Тулит, что у друзей ночует, ибо жить негде, а тут строит себе целый город!

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Забор крови

Если магазины в городе Маска будут принадлежать тоже Маску, то работяги смогут петь I owe my soul to the company store.
https://www.youtube.com/watch?v=tfp2O9ADwGk

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Olga Kalashinkova

Просто интересно, сколько по итогу там будет жить😂

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Sergei Timofeyev

Владелец ДНС тоже хотел построить недалеко от Владивостока город-сказку. И где? У нас уже есть Иннополис. )

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Artur Kuramshin

Будущие граждане Марса?)

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