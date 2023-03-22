Virgin Orbit Ричарда Брэнсона вернёт часть сотрудников после недельного неоплачиваемого отпуска Статьи редакции
В середине марта компания отправила почти всех работников в «простой» на неопределённый срок.
- Аэрокосмическая компания с 23 марта 2023 года планирует вернуть на рабочие места «небольшую группу» сотрудников после недельного «отпуска» почти всего штата. Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутреннее письмо работникам. По данным издания, всего в команде около 750 человек.
- Virgin Orbit отправила в вынужденный отпуск почти всех своих сотрудников и практически полностью приостановила работу 16 марта, оставив «небольшую команду». Этот шаг понадобился, чтобы выиграть время для завершения инвестплана и предотвращения банкротства, пишет Reuters.
- По словам источника агентства, тех, кого попросили вернуться, уже уведомили их менеджеры. Остальным продлили «отпуск» до 27 марта, говорится в письме. Ещё один собеседник добавил, что обсуждение инвестплана продолжается. По данным Reuters, Virgin Orbit готовится привлечь $200 млн от инвестора Мэтью Брауна.
- Представитель Virgin Orbit заявил, что компания планирует «постепенно возобновить» операции для поддержи будущего запуска. Он подтвердил возвращение части команды, чтобы сосредоточиться «на критически важных для следующей космической миссии направлениях». Но не уточнил, когда миссия может произойти.
- Virgin Orbit пытается оправиться после несостоявшегося запуска спутников с территории Великобритании в январе 2023 года, отмечает Bloomberg. Кроме того, растут операционные убытки: за первые три квартала 2022 года они составили $149 млн.
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Эх, помню те времена, когда дед куканил хомяков типо меня своими отложенными полетами
"Ваши ожидания - Ваши проблемы"
Надеюсь, работа у них будет оплачиваемая.
Всегда нравились проекты Брэнсона. И книжки кайфовые, хоть там и много самолюбования.
Но с космосом у него как-то медленно идет проект
У него по сути то и нет проекта конкретно по космосу а лишь суборбитальные космические туристические полёты, проводят в невесомости около 5-6мин и обратно
Космические все эти путешествия пора сливать, сейчас новая тема - ИИ
Вы из роскосмоса?
Мир большой. Он потянет и космос, и ИИ, и не только
космос уиииии..
Сообщение удалено
отдохнули и снова за работку
Это скрытая безработица или уже открытая?
Деньги что ли привлек?
ой, надолго ли
думаете потом обратно оправят?🤣🤣🤣
РАКЕТА!!!
Virgin Orbit Ричарда Брэнсона вернёт часть сотрудников c орбиты.
на мести этих сотрудников, я бы уже новое место искал
Галя - to the moon!
Пора уже пристрелить эту дохлую лошадь. Подать ремингтон сюда.