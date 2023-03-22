Будущее
Таня Боброва

Virgin Orbit Ричарда Брэнсона вернёт часть сотрудников после недельного неоплачиваемого отпуска Статьи редакции

В середине марта компания отправила почти всех работников в «простой» на неопределённый срок.

  • Аэрокосмическая компания с 23 марта 2023 года планирует вернуть на рабочие места «небольшую группу» сотрудников после недельного «отпуска» почти всего штата. Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутреннее письмо работникам. По данным издания, всего в команде около 750 человек.
  • Virgin Orbit отправила в вынужденный отпуск почти всех своих сотрудников и практически полностью приостановила работу 16 марта, оставив «небольшую команду». Этот шаг понадобился, чтобы выиграть время для завершения инвестплана и предотвращения банкротства, пишет Reuters.
  • По словам источника агентства, тех, кого попросили вернуться, уже уведомили их менеджеры. Остальным продлили «отпуск» до 27 марта, говорится в письме. Ещё один собеседник добавил, что обсуждение инвестплана продолжается. По данным Reuters, Virgin Orbit готовится привлечь $200 млн от инвестора Мэтью Брауна.
  • Представитель Virgin Orbit заявил, что компания планирует «постепенно возобновить» операции для поддержи будущего запуска. Он подтвердил возвращение части команды, чтобы сосредоточиться «на критически важных для следующей космической миссии направлениях». Но не уточнил, когда миссия может произойти.
  • Virgin Orbit пытается оправиться после несостоявшегося запуска спутников с территории Великобритании в январе 2023 года, отмечает Bloomberg. Кроме того, растут операционные убытки: за первые три квартала 2022 года они составили $149 млн.
Источник: Virgin Orbit

#новость #virginorbit

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21 комментарий
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 Kruason

Эх, помню те времена, когда дед куканил хомяков типо меня своими отложенными полетами

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Alexey QuQu

"Ваши ожидания - Ваши проблемы"

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Вадим Д.

Надеюсь, работа у них будет оплачиваемая.

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Евгений Вилков

Всегда нравились проекты Брэнсона. И книжки кайфовые, хоть там и много самолюбования.
Но с космосом у него как-то медленно идет проект

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Rafa Ramazanoff

У него по сути то и нет проекта конкретно по космосу а лишь суборбитальные космические туристические полёты, проводят в невесомости около 5-6мин и обратно

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ЯжПрограммист

Космические все эти путешествия пора сливать, сейчас новая тема - ИИ

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Pavel Cree

Вы из роскосмоса?

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Михаил Барабаш

Мир большой. Он потянет и космос, и ИИ, и не только

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Bo.G

космос уиииии..

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Alexey QuQu

Сообщение удалено

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Анна Матвеева

отдохнули и снова за работку

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Бублик static void

Это скрытая безработица или уже открытая?

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Перечитатель

Деньги что ли привлек?

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Кирилл Артюхов
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Ксения Евсюкова

ой, надолго ли

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Jami Johnson

думаете потом обратно оправят?🤣🤣🤣

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Покемон

РАКЕТА!!!

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Хозяин

Virgin Orbit Ричарда Брэнсона вернёт часть сотрудников c орбиты.

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Тот самый чел

на мести этих сотрудников, я бы уже новое место искал

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Андрей петров

Галя - to the moon!

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Доктор Богомол Тобогган

Пора уже пристрелить эту дохлую лошадь. Подать ремингтон сюда.

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