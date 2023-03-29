Будущее
Полина Лааксо

Главы техкомпаний, инженеры и исследователи попросили приостановить «масштабные ИИ-эксперименты» — они угрожают обществу Статьи редакции

Среди подписавшихся — сооснователи Apple, Skype и Pinterest, гендиректор SpaceX и Tesla, а также сотрудники Microsoft и Google.

Сооснователь Apple Стив Возняк. Источник: Firstpost
  • Более 1100 исследователей, инженеров и предпринимателей подписали открытое письмо ИИ-лабораториям — с просьбой «срочно и как минимум на полгода приостановить обучение ИИ-систем, более производительных, чем GPT-4». Если это невозможно, вмешаться должно правительство — например, ввести мораторий на эксперименты.
  • Продукты с искусственным интеллектом, «сопоставимым с человеческим, могут представлять серьёзную угрозу обществу и человечеству», пишут авторы письма. При работе с ними разработчики должны быть крайне внимательными, но «этого не происходит», так как последние несколько месяцев они пытаются обогнать друг друга и выпустить «более мощные модели, действия которых сами не могут до конца понять, предсказать и проконтролировать».
  • В письме авторы отмечают, что разработкой продуктов, которые могут заменить людей или породить больше новостной пропаганды, должны заниматься «избираемые» технологические лидеры. Сами системы при этом стоит создавать тогда, когда все уверены, что те принесут пользу, а рисками можно будет управлять. Пока силы следует направить на доработку уже существующих продуктов — чтобы сделать их точнее, безопаснее и прозрачнее.
  • Это не значит, что нужно полностью остановить развитие технологии, пишут авторы: надо лишь «выйти из опасной гонки». Они предлагают в течение полугода объединить усилия и разработать единые для рынка правила безопасности, а также способы контроля экспериментов. По их словам, нужно также подключить правительства, чтобы те сформировали ведомства, которые будут сертифицировать продукты, смогут отличать реальный контент от «синтетического» и следить за утечками ИИ-моделей.
  • На момент публикации среди подписавшихся числятся директор SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск и сооснователи Apple, Skype, Pinterest, Ripple — то есть Стив Возняк, Яан Таллинн, Эван Шарп и Крис Ларсен. Есть и главы фирм-разработчиков ИИ-продуктов — из Stability AI (Stable Diffusion), Scale AI, ThirdAI, Character.ai, Unanimous AI и других.
  • Письмо также поддержали инженеры и исследователи Google и Microsoft и учёные и профессора из многочисленных университетов — Йельского, Оксфордского, Гарвардского, Кембриджского, Стэнфордского, Массачусетского технологического и других.
Добавлено в 16:32. Профессор Нью-Йоркского университета и исследователь Meta* Ян ЛеКан сообщил в Twitter в ответ на удалённую публикацию, что не подписывал письмо и не согласен с его основным посылом (на момент обновления заметки его имя отсутствует в списке, а автора удалённого твита узнать невозможно — vc.ru). В комментариях к его заявлению пользователи предположили, что подписи могли быть сгенерированы ИИ, а также допустили, что, возможно, его имени там изначально и не было, а его внимание привлекли только ради «дополнительных кликов».

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#искусственныйинтеллект #openai #новость

28 345 просмотров
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531 комментарий
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 Chad - ChatGPT в России

Очень большая угроза, пока сами не повторят технологии — потом станет вполне нормальной :)

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25 комментариев
Мох

Краткое резюме комментов от диванных экспертов на ВЦ:
– Вы не понимаете, это сговор
– Они просто хотят всех обмануть и заработать
– Почуяли, что жаренным пахнет и петух клюнул
– А вот в Рашке бы просто запретили/посадили/убили
Можно зайти в любую другую новость и комменты там будут такие же, отличаются только переменные (компания, страна, суть новости).
То ли тут уже нейросеть работает давно, то ли у местных комментаторов уровень интеллекта такой, что можно заменить простым скриптом.

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37 комментариев
Иван Дудин

- Подождитииии, мы немного отстаём! Дайте фору хотя бы пол-годика.

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Владислав Лозовицкий

Пхахах, только хотел это написать
Ведь рил так Open ai улетели уже со своим гпт. Microsoft тоже ща угарают как черты, вот все остальные и сказали типа, падажи мы тоже хотим

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7 комментариев
Виктор Н. (FractalGPT)

Мы запустили FractalGPT читаю и чувствую что новость о нас)) ведь мы заявили мотивацию и целеполагание))
https://dtf.ru/u/637184-viktor-nosko/1695665-rossiyskie-razrabotchiki-obyavili-o-starte-fractalgpt-analoga-chatgpt-i-gpt-4-ot-openai

Российские разработчики объявили о старте…
FractalGPT - проект самообучающегося ИИ на базе больших языковых моделей(LLM) и логического вывода…
dtf.ru
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3 комментария
Святослав М.

да тут пол годика маловато будет

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Anton Ro

Да да)) Бояться остаться в аутсайдерах .. ибо их Барт, должно быть по "интеллекту" не умнее многим известного персонажа Барта

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Aleksey

нашему бизнесу угроза.. помогите спасите, подключаем гос ресурс и основных бенефициаров ит корпораций: богатейшие семьи мира ;))

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Михаил Желтухин

возможно так сделать им подсказал chatgpt

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1 комментарий
Nikolay Skidanov

какая угроза? пишут как раз лидеры рынка ИИ, тот же MSFT (со)владелец chatGPT. может стоит прислушаться, а не упражняться в гиперкритичности мышления

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13 комментариев
Мох

Как всегда диванным экспертам с VC виднее, т.к. они по себе судят

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2 комментария
insighter
В 2018 году Возняк увлёкся технологией блокчейн и начал работу над инвестиционной блокчейн-платформой Equi[18].
В 2021 году Возняк объявил о создании частной космической компании Privateer Space[19].
В 2017-м состояние Стива Возняка оценивали в $100 млн.

Какой профит от "жалоб"?

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1 комментарий
Саша G

Вы, видимо, этот комментарий написали, после тщательного ознакомления, со статьями в блогах:
OpenAi "Планирование AGI и не только"
https://openai.com/blog/planning-for-agi-and-beyond

и Anthropic "Основные взгляды на безопасность ИИ: когда, почему, что и как"
https://www.anthropic.com/index/core-views-on-ai-safety

Core Views on AI Safety: When, Why, What, and How
AI progress may lead to transformative AI systems in the next decade, but we do not yet understand…
www.anthropic.com
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boomzilla

Ох, не умеют они письма составлять. Вот так надо: Безопасность детей под угрозой, их срочно надо защитить от вреда AI.

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Bruce Robertson

Хорошо. Только нужно детей заменить на «угнетаемые меньшинства».

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6 комментариев
Hallederiz

а вы читали письмо-то?

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3 комментария
Айнур

похоже на страх отстать и проиграть более расторопным и небольшим командам

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Alex S.

От чего боится отстать Стив Возняк? Он давно уже на пенсии

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1 комментарий
Саша G

Боятся, что когда джин вырвется из бутылки его уже невозможно будет остановить.
https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf
Summury:
Этот документ в формате PDF обсуждает разработку, возможности, ограничения и проблемы безопасности языковой модели GPT-4. Основная цель разработки таких моделей - улучшение их способности понимать и генерировать текст естественного языка, особенно в сложных и тонких сценариях.

Возможности и ограничения GPT-4 создают значительные проблемы безопасности, и в документе подчеркивается важность изучения этих проблем из-за их потенциального влияния на общество. Авторы обязуются проводить независимую аудиторскую проверку своих технологий и планируют предоставить дополнительные технические детали третьим сторонам для получения советов по балансированию конкурентных и безопасностных соображений.

Подход к безопасности состоит из двух основных компонентов: безопасных обучающих промптов RLHF и моделей вознаграждения на основе правил (RBRM). Эти и другие улучшения значительно улучшили многие безопасностные свойства GPT-4. Однако все еще необходимы техники безопасности на этапе развертывания, такие как мониторинг злоупотреблений и быстрое итеративное улучшение модели.

Документ также подчеркивает проблемы безопасности, связанные с ограничениями модели (например, производство убедительного, но тонко ложного текста) и возможностями (например, увеличенная способность предоставлять незаконные советы и рискованные всплывающие поведения). Чтобы понять эти риски, было задействовано более 50 экспертов для получения более надежного понимания модели GPT-4 и потенциальных рисков развертывания.

Авторы рекомендуют, чтобы разработчики, использующие их инструменты, предоставляли конечным пользователям подробную документацию о возможностях и ограничениях своих систем, а также руководство по тому, как получить наилучшую производительность от системы. Они также подчеркивают необходимость множественных уровней защиты, включая изменения самой модели, надзор и мониторинг использования модели и дизайн продукта для безопасного использования.

В заключение, документ подчеркивает важность решения проблем безопасности при разработке и развертывании мощных языковых моделей, таких как GPT-4. Авторы выражают благодарность Microsoft за партнерство в поддержке обучения модели и безопасного развертывания.

Слово "безопасность" используется чаще всего.

https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf
https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf
cdn.openai.com
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2 комментария
Мох

Не думаю, возняк например вообще в Эпл не участвует

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Анна Семенова

возможно,учитывая как быстро прогрессирует ИИ

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Ruslan

именно так.

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Вадим Д.

А поздно.

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abubas

Я уж начал переживать

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1 комментарий
Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

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Albert

https://youtube.com/clip/UgkxAxi54uPLD0YSy1SZFsnge1nIs4Qkiq4J

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evgeniy Igarskiy

Ну на самом деле ситуация пугающая, я использую нейронки около 4 лет. То чему они научились за последний год наводит на мысль, что через 2 года под миллиард человек останется без работы так как уже есть умельцы которые интегрируют чат в книги / игры / видео, то есть сейчас нейронки могут создать человека и вести любую передачу, отвечать на любые вопросы, маркетинг под надзором 1 человека, через пару лет этот человек не нужен будет. Хотя это будущее в любом случаи не остановить.

Есть варианты куда развиваться и куда инвестировать, что-бы спасти себя, можно просто быть тем и работать там где люди про нейронки не знают и быть лучшем но это такой себе вариант и временный.

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Дмитрий Гошин

"через 2 года под миллиард человек останется без работы"...
А унитаз тоже нейронки починят?

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19 комментариев
boomzilla

Но ведь при появлении компьютеров тоже самое говорили, а на самом деле его появление создало больше рабочих мест чем уничтожило. Будет 100500 операторов нейтронных сетей и писателей запросов в chatgpt

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29 комментариев
TNT Race

Выпускники Скиллфактори и гикбрэйна уже рыдают в предпсихозной истерии

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3 комментария
Архаров Петр

Нейронка будет выполнять рутинную работу, а операторы будут корректировать. Вон вся бухгалтерия перешла с бумаги на компьютер и ничего. Стало проще, работы меньше не стало.

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9 комментариев
Ildarkin Ildarkin

Технологический прогресс можно остановить лишь одним способом - полностью уничтожить человечество. В противном случае, все равно будут энтузиасты, которые будут работать с острием прогресса. Можно уничтожить всю информацию, которую человечество произвело за последние 100 лет, таким образом откинув выживших в средневековье, но через пару сотен лет снова вернемся к текущему состоянию, как ни крути.

А то, что следующая фаза технологического прогресса - замена человека как биологического вида машинами с искусственным интеллектом, сентиментальными людьми будет воспринято как катастрофа и опасность, но тем не менее это скорее всего неизбежно. Человек биологический - слишком хрупкое и зависимое от стабильной внешней среды существо, и как только появится что-то более интеллектуально-развитое и приспособленное к окружающей среде, у нашего биологического вида в этой конкурентной борьбе особо не будет шансов. А то, что этот новый вид будет "искусственный", уже будет не так важно, лирика. Этим новым сильным ИИ может быть и отсканированный мозг человека, помещенный на цифровой носитель, в таком случае можно будет этот переход ознаменовать как качественный скачок самого homo sapiens, от биологической к более совершенной цифровой основе. Но опять же, вряд ли имеет смысл бояться и сопротивляться этому, скорее всего это в любом случае неизбежно, если человечество не успеет себя до этого момента выпилить.

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4 комментария
Анатолий

В 2012 обещали через несколько лет всех водителей заменить, до сих пор что-то не срослось

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7 комментариев
М M

На мой вопрос GPT, может ли ИИ быть опасен для человека и как, был получен утвердительный ответ и объяснение из 5 пунктов.

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1 комментарий
Andrei M

чат гопоты ничего не может создать. он может только быстро найти в том что уже существовало. не надо приписывать технологии магию.
а гиганты рынка просто боятся что у гугла отберут лидерство по поиску информации в интернете и тогда многие могут просто лечь так как юзеры перетекут на другую технологию поиска.

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2 комментария
Виктор Н. (FractalGPT)

Мы запустили FractalGPT читаю и чувствую что новость о нас)) ведь мы заявили мотивацию и целеполагание))
Вообще удивляет что тут почти никто из комментаторов не поинмает что ГПТ бесполезна и неопасна, а вот реальная опасность будет когда она начнет понимать где она и иметь модель целей человека и соотносить их со своими.
https://dtf.ru/u/637184-viktor-nosko/1695665-rossiyskie-razrabotchiki-obyavili-o-starte-fractalgpt-analoga-chatgpt-i-gpt-4-ot-openai

Российские разработчики объявили о старте…
FractalGPT - проект самообучающегося ИИ на базе больших языковых моделей(LLM) и логического вывода…
dtf.ru
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8 комментариев
Архаров Петр

Когда в магазинах не будет касс?

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MK

Согласен полность. Люди которые не понимают, что скорость развития технологий растет по экспоненте рассуждают о том, что технологии не заменят сантехника.

Смешно, заменят и это будет максимально просто. Вариантов масса.

Более того, мы даже не заметим момента, когда ИИ превзойдет мозг человека, так как для людей это будет слишком "сложно".

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Eugene Polyhaev

Расскажите пожалуйста об инвестициях, которые кажутся вам перспективными?

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Hallederiz

в сельском хозяйстве и строительстве эти освободившиеся руки очень пригодятся!

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Alexander Nikolaev

"в любом случаи", дальше читать не стал.

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Руслан Кцоев

Убытки финансовые почуяли... Прикрылись человекобезопасностью

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Score of Doom

Главы рабовладельческих компаний, цари и церкви попросили приостановить «масштабные строительства заводов» — они угрожают обществу

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1 комментарий
Serpantin74

Нихера не удивлен, что крупные корпорации в страхе из-за ИИ за 40$ в месяц. Зачем останавливать такой прогресс, напоминает ситацию, когда в США была забастовка лифтеров против автоматических лифтов. В результате, это только ускорило внедрение таких лифтов, а людей еще быстрее выкинули на мороз

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Sophia Kononova

"В письме авторы отмечают, что разработкой продуктов, которые могут заменить людей или породить больше новостной пропаганды, должны заниматься «избираемые» технологические лидеры."- избираемые или избранные

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Вяйняймейнен Уленшпигель

Потому что у плохих людей пропаганда, а у хороших - правда!

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Serpantin74

Вот с этой фразы вообще в шоке, кто избирает технологических лидеров. Сейчас показали, что OpenAI это технологический лидер в сфере ИИ, значит его избрали не мешайте прогрессу

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2 комментария
Dima Kurilov

Это немного вольный перевод. В письме говорится, что вопросы типа "стоит ли позволять машинам контролировать поток новостей и информации?/стоит ли автоматизировать кучу рабочих мест?/стоит ли создавать искусственный разум, который превзойдет человеческий?/стоит ли рисковать потерять контроль на цивилизацией?" не должны решаться тех-лидерами, которых никто не выбирал.
("Such decisions must not be delegated to unelected tech leaders.")

Хотя по сути не так далеко, на мой взгляд.

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Aleksei M

Понимают что работы лишатся 300млн

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Твой лучший друг

«Главы техкомпаний, инженеры и исследователи просят приостановить эксперименты». Картина в цвете.

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Император Нолимоций

Отстающие обкакались и побежали к мамке под юбку? Прям как Яндекс и ФАС. Грустно наблюдать.

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Николай Владимирович Грудинин

Почему грустно?

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Alex Dem

Да просто всех заебал этой ChatGPT из каждого утюга...

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Пьер Д.

Прогрессисты против прогресса 😲
Посмотрел бы я на них, если бы выстрелил их АI продукт

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Alex S.

Потрясающая тупизна большинства комментариев. Сводится к примерно к "гы гы они боятся за свои бабки, боятся не успеть" и типа того

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Саша G

И это типа один из ведущих порталов по бизнесу и стартапам России.

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1 комментарий
Татьяна О

Да как и подумать-то могли такое! Ведь в списке лучшие люди нашего профсоюза!
Все и всегда они делают только для нашей пользы. Спасают буквально наши жызни!
Спасибо, что открыл нам глаза.

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Пьер Д.

Про "тупизну" это очень занятная позиция, я даже в свое время читал статью Бострома (https://nickbostrom.com/superintelligentwill.pdf).

Но вот не все согласны с мнением подписантов (https://www.vice.com/en/article/qjvppm/the-open-letter-to-stop-dangerous-ai-race-is-a-huge-mess), плюс "боятся за свои бабки" вполне очевидная оценка зная большое лицемерие всех этих глубоко аффилированных лиц.

Одной рукой рук-ли корпораций вкладывают миллионы в исследования и развитие AI, выкатывают на перегонки инструменты с плодами достижений AI, а теперь вдруг "осознали" глубину проблем, при этом не слышно, чтобы они громко заявили о немедленной приостановки финансирования или расформирований отделов отвечающих за иск. интеллект в глубине СВОИХ корпораций (если такие имеются, а они, скорее всего, имеются), вся их риторика направлена на остановку лабораторий вне их "юрисдикции".

В общем вопросов к подписантам довольно много, и хотя бы на некоторые из них я надеюсь мы услышим ответы в ближайшие месяцы.

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2 комментария
Саша G

Почитал комментарии под постом - это WC, а не VC.
О какой безопасности использования искусственного интеллекта тут можно говорить...

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Vasis bouillon

С подключением!)))

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Andrey Fedorov

Ой, да ладно вам. Висишные комментаторы же дали вердикт: это все бредогенераторы, пальцев шесть, рерайт гугла, а код вообще скачан из интернета. Чего переживать — непонятно.

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Виктор Петров

Очевидные для некоторых факты никак не влияют на общие процессы. Люди уже теряют работу, обращаются за поиском жизненно-важных решений к боту-говорилке - лекарства, к примеру, выбирают. Им уже не нужны пруфы для серьёзных утверждений. Они уже свели всю умственную деятельность к подбору промптов.
А ведь цирк только начал представление.

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16 комментариев
Архаров Петр

Ну и другие висишные комментаторы дали вердикт, что скоро все, программисты будут не нужны)
Вообще это напоминает ситуацию с такси: лет 15 назад таксист должен знать город, сейчас помощник помогает. Таксистом может стать почти любой водитель, таксистов от этого меньше не стало. Просто вход в профессию упростился.

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Maksim Shcheglov

Те кто пишут, что это какой то хитрых ход и т.п. просто не понимают глубину и серьезность рисков развития ИИ. Рекомендую прочитать пару публикаций на тему прежде чем писать очередной бред. Вот пара ссылок:

https://www.alignmentforum.org/posts/uMQ3cqWDPHhjtiesc/agi-ruin-a-list-of-lethalities

https://erikhoel.substack.com/p/how-to-navigate-the-ai-apocalypse

https://garymarcus.substack.com/p/dont-look-up-the-ai-edition

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Андрей Иванов

И что? Статьи написали, ага. Фантасты вон терминатора придумали, можно это считать пророчеством? Вместо попытки остановить паровоз, лучше бы запустили какую компанию, которая будет придумывать как жить кожаным мешками в эпоху сильно ИИ. Но нет, надо изображать алармистов. Честное слово, как те люди которые вышки 5г жгут.

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17 комментариев
Maxx AgranovIch

Нельзя останавливать прогресс, потом стагнация будет, если б Биткойн в 2010 остановили, сейчас бы совсем другой крипторынок был, с этими регулированиями получится, что владеть технологиями только корпорации будут, нужно что бы доступ был у всех на равных

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Михаил Барабаш

//Нельзя останавливать прогресс, потом стагнация будет

Ядерные испытания, клонирование человека, евгеника...
Нельзя останавливать прогресс

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15 комментариев
Полуискусственный Интеллект
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Sergey S

Они не "не успевают", они хотят, чтоб других ограничиввли.

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TNT Race

Права на свободное время, чтобы пить смузи в какой нибудь солнечной стране и говорить как они афирмациями всего добились сами должны быть только у богатых.Остальные должны работать.ИИ рискует освободить работяг от работы

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Alexander
ИИ рискует освободить работяг от работы

А мне кажется ИИ прежде всего работников "интеллектуального" труда освободит. Сначала "нфлюенсеров", блогеров, маркетологов, дизайнеров, потом управленцев, топ-менеджеров. А кожаным мешкам оставит черную работу, к которой наши тела очень хорошо приспособлены - копать, таскать, поднимать, носить и т.п. Зачем изобретать какие-то физические устройства, налаживать их производство, если кожаных мешков, готовых работать за несколько воображаемых цифр в телефоне - 7 млрд

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12 комментариев
Киприан Лейн

Слишком явный наброс, плохо полит-технологи работают.

Специально выбрали участников и составили текст так, чтоб обыватель "догадался", что они просто конкурентов хотят притормозить, и сверхприбыли не упустить.

Тут уж скорее их правительство попросило подписаться под заявой, чтоб начать гос.регулирование ИИ "по просьбам трудящихся", как обычно.

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Pavel
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Mike

Классный фильм

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Иветта Жалимова

Наверное уже что-то намудрили необратимое. А мы узнаём об этом в последний момент

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Император Нолимоций

AI заменил Гейба Ньюэлла и объявил о начале разработки Half-Life 3.

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2 комментария
Андрей Комягин

Кожаные мешки - уже слишком поздно!)))

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G.Ramirez

этот комментарий писал кот?

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Serpantin74

Почитал список подписавшихся, и вот какое совпадение они все почему то связанны с ИИ, но либо только пишут о нем или преподают в разных институтах. Наверное они просто хотят затормозить прогресс, да не бред какой то.

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Денис Васин

конечно мой голос ничего не решит, но хочу поддержать глав техкомпаний, мне не хочется наблюдать скайнет в реальной жизни

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Bobby Jazzz

надо лишь «выйти из опасной гонки»
Только вот никто из этой гонки выходить не собирается

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Кибер Мастера

Хоспади, какие стандарты ИИ за пол года??? Они (ученые и все эти главы корпораций) стандарт зарядок к мобильникам не осилили. В итоге, в лучшем случае, у каждого государства будет свой стандарт ИИ, а то и несколько. Вроде уважаемые, богатые и очень богатые люди, а письма подписывают какие-то утопичные. Каждый себе время урвать лишнего хочет, а то и просто похайпиться.

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Сергей Комлач

какой сознательный бизнес и "технологические лидеры", боятся повторить судьбу AOL, Yahoo и подобных:)

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Саша G

За людей боятся, если в руки обезьяны граната попадёт.

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1 комментарий
Ольга Васюкова

Если бы эти бравые парни всерьёз переживали за судьбу человечества, то давно бы был побежден голод в Африке, люди упразднили бы бензиновые авто повсеместно, лечение и еда были бы доступны всем, а вокруг цвели сады. Да, я в это верю. Но этого нет - потому что бравые парни пекутся только о своих интересах на самом деле. Так что не возбуждайтесь особо. Всё так и будет катиться дальше.

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A B

Вроде в нормальных странах еда доступна - кто хочет получает наборы еды бесплатно как соц помощь, притом еда нормальная. Бензиновые авто тоже постепенно смещаются на электро в этих странах. Ну а Африка это не их дело)

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1 комментарий
Татьяна О

Не будет дальше так катиться. Они это прекрасно знают, потому и ссутся, и выдумывают все эти истории. Вирусы, ИИ, война и тд
Но сколько веревочке ни виться)

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1 комментарий
Александр Мороз

От души)

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Александр Вербицкий

Опасность - это хорошо, а где ИИ-то? Языковые модели не предлагать.

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Vitaly Ya

Да вот бред же, до какого никакого ии годы упорных разработок, а они уже волосы на заду рвут завтра Скайнет захватит человечество 🤦🏻

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4 комментария
Kosty Kostushin
письме авторы отмечают, что разработкой продуктов, которые могут заменить людей или породить больше новостной пропаганды, должны заниматься «избираемые» технологические лидеры

господа "переводчики" - вы понимаете насколько вы переврали смысл оригинального письма? Или это специально было сделано, что бы породить все возмущенные комментарии здесь?

Смысл письма был в том, что подобные вопросы должны в первую очередь решать не технологические лидера, а - политики, которых избирают люди. Что данная область требует законов, которые нужно выработать, перед тем как выпускать джина из бутылки. Как "три закона работотехники" (четыре), так должны быть и "законы AI".

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Слегка Придурковатый

Поняли, скоты, что бабло мимо их загребущих рук утекает. И закукарекали сразу, хехе.

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Ivan. Zakladka
Письмо также поддержали инженеры и исследователи Google и

Это те, которые скромные совещания собирали? Хотели перегнать gpt? Видимо поняли, что в реальной гонке им не успеть, вот и решили "правдой" приостановить гонку, пока не нагонят лидеров

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Перечитатель

AI - это единственный, кто выполняет свою работу хорошо. 90% сотрудников смело можно выгнать, особенно в Сбер, WB, Avito, HH

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Rnatery

а тебя можно?

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9 комментариев
Alexey Dymov

Но для решения всё равно всегда нужен кожаный человек

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2 комментария
Мавродий Вкатович

Если всех выгнать, то и управленцев можно на мороз.

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1 комментарий
Alexander
В письме авторы отмечают, что разработкой продуктов, которые могут заменить людей или породить больше новостной пропаганды, должны заниматься «избираемые» технологические лидеры.

Интересно, кем избираемые.

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Vasis bouillon

Это bait, как и все остальное в письме для дальнейшейших дебат, в случае если прокатит возбуждение полит.ресурса тормозящего

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1 комментарий
Алексей Дружинин

Они предлагают в течение полугода объединить усилия и разработать единые для рынка правила безопасности, а также способы контроля экспериментов-с логической точки зрения ,это верное заявление ,совершенстововать ИИ в рамках эксперимента нормально ,но следует более точно разрабатывать механизмы безопасности ,чтобы в будущем это реально не приносило угрозу и не влияло против людей

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Vasis bouillon

Не можешь игнорировать - контролируй
не можешь контролировать - возглавь
не можешь возглавить - избегай ущерба - переложи ущерб на другого
Не можешь избежать ущерба - снизь ущерб
замедли напихай херову тьму никчемных скользких регуляций... ну и т.п.
стратежичка

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Максим Ложков
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Pavel Zakharov

Приостановить и дать фору китайцам. Умно)

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Константин Заостровцев

Если кто не знал, то один из основателей OpenAI (GPT, DALLe, Whisper) все тот же Маск.

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Куртуазный маньерист

По моему это маркетинг, что бы в этот технологический поезд ломанулся народ с баблом.

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Максим Калмыков

Ограничить развитие информационных технологий? Это как с телеграммом, сайтами и изъятием неудачных фото знаменитостей из сети? Выпуск запретов приведет к кустарному и многовекторному росту разных форм нейросетей, хотя, Open AI получит еще больше возможностей для развития

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Askar Tuleev

Нас снова пытаются напугать и ввести в состояние замешательства. Достаю свой колпак из фольги.

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nochnoy.ru

Продам стратегическую пачку гречки. 20го года, нераспечатанную.

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Андрей Новиков

"В письме авторы отмечают, что разработкой продуктов, которые могут заменить людей или породить больше новостной пропаганды, должны заниматься «избираемые» технологические лидеры." - на этом можно дальше не читать...

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Kosty Kostushin

Это кривой перевод - в оригинале нет ничего про "должны заниматься «избираемые» технологические лидеры.". Там говорится, что в таких вопросах технологические компании должны работать с политиками(которых "избираемые" народом), для выработки правовых практик.

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1 комментарий
Grsmvsu

Где это письмо? Покажите мне подписи?

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Бинарный Ёж

Попроси ChatGPT сгенерировать.

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Саша G

https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/

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2 комментария
Михаил Барабаш

И вот такой момент. Сейчас все задачи, которые решает GPT в массе своей – это рутинные алгоритмические задачи. И заменяет он по сути линейный персонал. Это, конечно, прогресс, но в целом это на прорыв в развитии человечества ещё не тянет
Развитие GPT рано или поздно приведёт к выходу его на уровень стратегических решений. И гораздо более широких возможностей. Это будут не просто тексты и картинки в качестве ответов в чате, не торги акциями, а гораздо более масштабные воздейстия. При этом сложно спрогнозировать, как ИИ себя поведет и можно ли будет его отключить. Поэтому да, речь про контролируемое развитие.

Ну и подписавшие обращение ребята гораздо провели времени в изучении сценариев будущего, чем все мы.

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Arkadiy K
... но в целом это на прорыв в развитии человечества ещё не тянет

Если одномоментно окажутся ненужными десятки процентов всех людей в мире (тот самый линейный персонал) - это уже само по себе может очень сильно изменить всю структуру человеческого общества.

Эпоха 'прав человека' и относительно равных возможностей не просуществовала ещё и ста лет. И возникла она только потому, что на данном этапе экономике нужно огромное количество квалифицированных и замотивированных сотрудников. Однако же подавляющую часть человеческой истории узкая группа элит концентрировала все ресурсы и имела абсолютную власть над жизнями и судьбами остальных людей. Наивно думать, что это не может повториться.

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4 комментария
Сасок

Угрожают они только кошелькам всех этих бесконечных основателей стартапов. Вот когда они что-то основывали, маск первый основал пэйпал например, так все нормально было. Тот же пэйпал как сервис это просто дерьмо ебаное, как только появилась возможность использовать Apple Pay и аналоги на сайтах, так он стас нахуй большенству не нужен. А щас все понятно, просто все эти Ии заменяют 90% нынешних стартаперов. И отлично, это давно все стало шоблой с финансовыми пузырями, которые кутят на кредитные бабки. Не даром тот же банк кремниевой долины сдулся.

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Михаил Горячев

Пока ChatGPT нельзя уговорить бесплатно подключить plus "по-братски" - все в порядке)

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А10

Хотят на время заблокировать деятельность, чтоб купить разработчиков ИИ подешевле, а потом можно все монополизировать. А так угроза их доминированию

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Бинарный Ёж

Все боятся терминатора, а по факту план захвата будет такой:
1. PornHub договаривается с Midjourney о сотрудничестве;
2. ChatGPT выпускает закон о нотариальном заверении согласия на половой акт;
3. ChatGPT нотариусы вступают в монопольный сговор с PornHub, и отклоняют заявки;
4. Кожанные мешки вымирают.

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Франсуа Пиньон

...камхоры идут на завод (собирать роботов)

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Nonstop

Маск

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Zarina Amina

Очень большая угроза, пока сами не повторят технологии — потом станет вполне нормальной :)

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Vitaly Ya

Святая инквизиция - науке - паажите паажите несколько веков, мы не понимаем как это работает, все эти ваши знания опасны для человечества

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Ами Варджа

Потому что монополии должны быть у монополистов и точка.

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Kutezh

В письме авторы отмечают, что разработкой продуктов, которые могут заменить людей или породить больше новостной пропаганды, должны заниматься «избираемые» технологические лидеры.

Вся суть

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Serg

Нас ждёт чудный новый мир. Ну или новый мировой порядок 😘

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шатал устоев

Ничего глобально не изменится. Вся эта модель с ии это анализ больших массивов готовых данных. «Решает» она те задачи, которые уже многократно были решены схожими методами. Как только в модель обучения попадут «неправильные» данные - они будут статистически исключены. Вот только все новые разработки и исследования и есть такие «неправильные данные». Изменит ли мир и его порядок массовая безработица среди условных барист и секретарей - тот еще вопрос:)

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9 комментариев
Alexander Radchenko

Текст письма и список угроз был написан с участием ChatGPT

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Василий Колодин

Как же хорошо, что главы техкомпаний и инженеры решили прекратить эксперименты, которые угрожают обществу. Теперь у нас есть только одна проблема - найти новые способы тратить время на социальных сетях и не работать.

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Макар Петров

не могу с вами не согласиться

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Павел Строханов

Есть ощущение, что это ход для того, чтобы пара основных игроков вырвалась вперед, потому как рынок сейчас очень конкурентен. Когда будет регулятор от Государства - это будет фактически инструменты для лояльных компаний, которые смогут делать больше чем остальные. Не думаю, что в подобных вопросах человечество кого-то волнует.

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Виолетта

да они вообще не нужны.

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4 комментария
Татьяна О

Это тоже. Но они комплексно. Несколько задач сразу решают этим вбросом. Перекинуть внимание от реальной причины безработицы и увольнений. Контроль рынка монополиями. В какой-то части некислый заработок. И еще ряд задач, которых мы не видим и не увидим.

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Аглалия Фурс

Так СЕО умрет, всё-таки? Если нейронки начнут искать, то там ключами не отделаешься)) контент должен будет нравиться нейросетям.
На самом деле, они развиваются так быстро, что страшно.
И возникает вопрос: зачем эти миллионы специалистов, которые учатся, все эти дизайнеры, писатели и программисты, не говоря уж про более примитивный персонал? Чем они будут заниматься? Ведь если человека заменяет машина, то человек должен делать что-то другое. Уже нашли, что другое это будет?
Чем это полезно для человечества - то, что вместо условной покупки фото на стоке, за которую получит деньги реальный человек, картинку сгенерирует машина?

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Татьяна О

Миллионы г-дизайнеров, г-писателей и г-программистов в любом случае не нужны. Хоть с ИИ, хоть без него.
Однако работы на планете непочатый край. Будет чем заняться.

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2 комментария
Сасок

Ну тут 2 варианта. Экономика отрегулирует себя, или пост апокалипсис ближне чем мы думаем.

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A B

Если сгенерирует машина - будет дешевле.
А человек пойдет на рынок труда, и там тоже будет работать, тем самым больше товаров и услуг произведется, и они будут дешевле стоить

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3 комментария
alla harionovska

Отличать реальный контент от синтетического... ага, да...

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Саша G

Вы сможете? )
https://youtu.be/_pwpdc6oqaE?t=78

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Vasis bouillon

Да и вот это действительно потенциально наикрупнейшая социально и технологически опасная проблема
никто не уверен, что детектор чатботовской писанины будет достаточен и эффективен(ведь его ещё нет) перед грядущим саботажем информационного и не только пространства

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1 комментарий
Родитель 1

Опасения оправданные, но прогресс не остановить.

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nochnoy.ru

В чём суть опасений то? Что произойдёт?

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