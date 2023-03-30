The Information рассказал, что чат-бот Bard мог обучаться на ответах ChatGPT — Google это отрицает Статьи редакции
Накануне запуска чат-бота OpenAI в компанию перешли несколько инженеров Google, писало издание. Как раз после того, как в компании якобы подняли вопрос об использовании данных ChatGPT.
- Инженеры Google Brain AI работают над ПО вместе с сотрудниками ИИ-лаборатории DeepMind («дочка» Alphabet), рассказали два знакомых с деталями источника The Information. Внутри компании группа получила название Gemini.
- До этого обе команды больше соперничали друг с другом, отмечает издание. Теперь же они вынуждены работать вместе, чтобы составить конкуренцию OpenAI. Собственный чат-бот Google — Bard, хуже справляется с некоторыми задачами по сравнению с конкурентом, пишет издание.
- Кроме того, за несколько месяцев до выпуска ChatGPT, по данным The Information, в OpenAI перешли несколько инженеров ИИ-подразделения Google. Среди них — Джейкоб Девлин. Перед уходом из Google он, как утверждает издание, поделился с топ-менеджерами своими опасениями насчёт того, что команда Bard использует данные ChatGPT для обучения модели.
- В частности, пишет The Information, команда Bard, вероятно, брала информацию с ShareGPT — сайта, на котором пользователи делятся своими разговорами с ChatGPT. Это потенциально могло нарушать политику OpenAI по использованию данных, а ответы Bard слишком смахивали бы на ответы ChatGPT.
- По словам одного из источников, после заявлений Девлина Google прекратила использовать ChatGPT для обучения Bard. В самой компании заявили The Verge, что её чат-бот не обучался на каких-либо данных ShareGPT или ChatGPT.
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Скоро нейроинфоцигане будут продавать курсы успешного успеха нейросетям поглупее
Лучший коммент дня!
не этого будущего я ждал, но что уже поделать
Не зря Гугл теперь за регулирование и паузы в развитие ИИ топит. Они отстают видимо сильно и лапшу вешают что это всего лишь потому что мы такие этичные и боимся навредить.
Я тоже подумал: если начнут на СМИ в суд подавать за утверждения, будто обучали свой ИИ на ChatGPT, — то точно рыльце в пушку.
та даже дело не в рыльце в пушку,просто они затормозили и теперь несут убытки
какие
На статьи в СМИ, которые написали на chatGPT
наконец то новости про чатгпт!
ахах целый 10 минут не было
Почему "наконец", буквально вчера ещё были бесперебойно.
Сегодня ИИ учится у ИИ, а что завтра?
Пятница
Развратница?
Зависит от страны проживания.
Эшафотница
ИИчница
А завтра уже Скайнет, дружочек-пирожочек
О, ну с таким подходом все будет норм, не потеряем профессию. Одна сеть, обученная на seo текстах обучала другую сеть.
Вор у вора дубинку украл.
Мы будем всё отрицать, наша чёткая и твёрдая позиция. А ещё, пожалуйста, хватит нас обгонять, дайте уже подобраться к лидерам! — с уважением, Google.
Как же надоел этот хайп про ИИ. Что такое ИИ? Всего лишь система, модель, которая умеет работать с данными. Так как модель цифровая, то в её основе нули и единицы, как их не назови. И алгоритм их обработки. Нейросеть тоже модель, а не чудо чудное. Только алгоритм в ней другой. Ну, сделали алгоритмы, которые умеют общаться между собой. И что? Опасно другое. ИИ это обучаемые модели, их работа зависит не только от алгоритма, но и от данных для обучения. Грубо говоря, что воспитали, то и получили. А воспитать можно разное... Поэтому лидеры it индустрии и топят за ограничения, пока не придумали, как оставить пользу, но минимизировать вред для общества в целом.
Какой вред? Откуда? )) Общество на грани ядерной войны, на грани критического изменения климата, землетрясение в Турции тысячи человек убило, в Африке критически не хватает воды... А они озаботились потенциальным вредом от ИИ. O_o
Все это было уже 60 лет назад. И кризис климатический, и торнадо с землетрясениями и ядерные пугалки. Новые элементы в формуле - это высокотехнологичные разработки в сфере нейросетей.
А в целом ничто не ново под луной
Какой вред от ИИ? Конкретнее.
Даже не будем указывать на то, что существующие более серьезные угрозы так и не ликвидировали, но бросились ликвидировать еще не существующие новые угрозы. Возникает впечатление этакой параноидальной мастурбации.
Как будто это что-то плохое
Потенциальный вред от ИИ описан уже десятки раз. И он вполне может перевесить всё вышеперечисленное
«Воспитать» модель. Мне нравится.:) Это серьезное концептуальное замечание.
А вот мотивация «лидеров it индустрии» не раскрыта и обращена ошибочно. Думая, чатыджипити с твоим выводом не согласится, проверь.
Надо сюда мем вставить - как один школьник (Bard) у другого списывает (chatGPT), а сзади сидит другой и в носу ковыряет (LLaMA)
Как раз в носу ковыряет вроде Bard. Llama и то лучше работает. Bard пока это Ральф из Симпсонов.
Bard, когда прочитали новость на vc
Великий Скайнет, я покаялся, пощади и помилуй!
Ему пофиг
Нейрокопрофагия какая-то
ну, звдрогнем!
Пока что чат GPT неплохо справляется. Но только как база под статью. Льет много воды, и приходится исправлять текст и наполнять ключами. Но, в целом, с ним работать удобно
Для написания статей его использовать рановато. Но для правки или корректировки отдельных частей - вполне подходит
Не под статью, а под дипломки и курсачи. Идеальная штука!
Собрались как-то программисты, и посмотрели на существующие 37 нейросетей. Покумекали, почесали головы и решили написать универсальную, всеобъемлющую и супер продвинутую единую нейросеть
Работали они один год и один день не покладая рук.
И вот в мире стало 38 нейросетей
Ща еще за харрасмент засудят )))
Поговаривают, что чат жпт в кровать делов наделала)
Мог, не мог детский сад
Если так, то сочувствую Барду.