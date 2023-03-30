Будущее
Таня Боброва

The Information рассказал, что чат-бот Bard мог обучаться на ответах ChatGPT — Google это отрицает Статьи редакции

Накануне запуска чат-бота OpenAI в компанию перешли несколько инженеров Google, писало издание. Как раз после того, как в компании якобы подняли вопрос об использовании данных ChatGPT.

  • Инженеры Google Brain AI работают над ПО вместе с сотрудниками ИИ-лаборатории DeepMind («дочка» Alphabet), рассказали два знакомых с деталями источника The Information. Внутри компании группа получила название Gemini.
  • До этого обе команды больше соперничали друг с другом, отмечает издание. Теперь же они вынуждены работать вместе, чтобы составить конкуренцию OpenAI. Собственный чат-бот Google — Bard, хуже справляется с некоторыми задачами по сравнению с конкурентом, пишет издание.
  • Кроме того, за несколько месяцев до выпуска ChatGPT, по данным The Information, в OpenAI перешли несколько инженеров ИИ-подразделения Google. Среди них — Джейкоб Девлин. Перед уходом из Google он, как утверждает издание, поделился с топ-менеджерами своими опасениями насчёт того, что команда Bard использует данные ChatGPT для обучения модели.
  • В частности, пишет The Information, команда Bard, вероятно, брала информацию с ShareGPT — сайта, на котором пользователи делятся своими разговорами с ChatGPT. Это потенциально могло нарушать политику OpenAI по использованию данных, а ответы Bard слишком смахивали бы на ответы ChatGPT.
  • По словам одного из источников, после заявлений Девлина Google прекратила использовать ChatGPT для обучения Bard. В самой компании заявили The Verge, что её чат-бот не обучался на каких-либо данных ShareGPT или ChatGPT.

#новость #google #openai #chatgpt

3645 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
43 комментария
Написать комментарий...
 Олег Юрьевич

Скоро нейроинфоцигане будут продавать курсы успешного успеха нейросетям поглупее

Ответить
Развернуть ветку
Santiago

Лучший коммент дня!

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Бузин

не этого будущего я ждал, но что уже поделать

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Не зря Гугл теперь за регулирование и паузы в развитие ИИ топит. Они отстают видимо сильно и лапшу вешают что это всего лишь потому что мы такие этичные и боимся навредить.

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Я тоже подумал: если начнут на СМИ в суд подавать за утверждения, будто обучали свой ИИ на ChatGPT, — то точно рыльце в пушку.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Бирюк

та даже дело не в рыльце в пушку,просто они затормозили и теперь несут убытки

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

какие

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Klarov

На статьи в СМИ, которые написали на chatGPT

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

наконец то новости про чатгпт!

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Одинцов

ахах целый 10 минут не было

Ответить
Развернуть ветку
Олег

Почему "наконец", буквально вчера ещё были бесперебойно.

Ответить
Развернуть ветку
Hihi da haha

Сегодня ИИ учится у ИИ, а что завтра?

Ответить
Развернуть ветку
Eddie II

Пятница

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Makarov

Развратница?

Ответить
Развернуть ветку
Eddie II

Зависит от страны проживания.

Ответить
Развернуть ветку
умный человек

Эшафотница

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Спиридонов

ИИчница

Ответить
Развернуть ветку
Олег

А завтра уже Скайнет, дружочек-пирожочек

Ответить
Развернуть ветку
Domorost

О, ну с таким подходом все будет норм, не потеряем профессию. Одна сеть, обученная на seo текстах обучала другую сеть.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Вор у вора дубинку украл.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Мы будем всё отрицать, наша чёткая и твёрдая позиция. А ещё, пожалуйста, хватит нас обгонять, дайте уже подобраться к лидерам! — с уважением, Google.

Ответить
Развернуть ветку
alla harionovska

Как же надоел этот хайп про ИИ. Что такое ИИ? Всего лишь система, модель, которая умеет работать с данными. Так как модель цифровая, то в её основе нули и единицы, как их не назови. И алгоритм их обработки. Нейросеть тоже модель, а не чудо чудное. Только алгоритм в ней другой. Ну, сделали алгоритмы, которые умеют общаться между собой. И что? Опасно другое. ИИ это обучаемые модели, их работа зависит не только от алгоритма, но и от данных для обучения. Грубо говоря, что воспитали, то и получили. А воспитать можно разное... Поэтому лидеры it индустрии и топят за ограничения, пока не придумали, как оставить пользу, но минимизировать вред для общества в целом.

Ответить
Развернуть ветку
шифер едет

Какой вред? Откуда? )) Общество на грани ядерной войны, на грани критического изменения климата, землетрясение в Турции тысячи человек убило, в Африке критически не хватает воды... А они озаботились потенциальным вредом от ИИ. O_o

Ответить
Развернуть ветку
Житель Израиля

Все это было уже 60 лет назад. И кризис климатический, и торнадо с землетрясениями и ядерные пугалки. Новые элементы в формуле - это высокотехнологичные разработки в сфере нейросетей.
А в целом ничто не ново под луной

Ответить
Развернуть ветку
шифер едет

Какой вред от ИИ? Конкретнее.

Даже не будем указывать на то, что существующие более серьезные угрозы так и не ликвидировали, но бросились ликвидировать еще не существующие новые угрозы. Возникает впечатление этакой параноидальной мастурбации.

Ответить
Развернуть ветку
Artemy

Как будто это что-то плохое

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Барабаш

Потенциальный вред от ИИ описан уже десятки раз. И он вполне может перевесить всё вышеперечисленное

Ответить
Развернуть ветку
Илья Ланкевич

«Воспитать» модель. Мне нравится.:) Это серьезное концептуальное замечание.
А вот мотивация «лидеров it индустрии» не раскрыта и обращена ошибочно. Думая, чатыджипити с твоим выводом не согласится, проверь.

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Klarov

Надо сюда мем вставить - как один школьник (Bard) у другого списывает (chatGPT), а сзади сидит другой и в носу ковыряет (LLaMA)

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Как раз в носу ковыряет вроде Bard. Llama и то лучше работает. Bard пока это Ральф из Симпсонов.

Ответить
Развернуть ветку
виктор сикрит

Bard, когда прочитали новость на vc

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Великий Скайнет, я покаялся, пощади и помилуй!

Ответить
Развернуть ветку
Олег

Ему пофиг

Ответить
Развернуть ветку
Март Свитшотов

Нейрокопрофагия какая-то

Ответить
Развернуть ветку
шифер едет

ну, звдрогнем!

Ответить
Развернуть ветку
Директор https://seo-o.ru/

Пока что чат GPT неплохо справляется. Но только как база под статью. Льет много воды, и приходится исправлять текст и наполнять ключами. Но, в целом, с ним работать удобно

Ответить
Развернуть ветку
Роман Самарин

Для написания статей его использовать рановато. Но для правки или корректировки отдельных частей - вполне подходит

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Спиридонов

Не под статью, а под дипломки и курсачи. Идеальная штука!

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Спиридонов

Собрались как-то программисты, и посмотрели на существующие 37 нейросетей. Покумекали, почесали головы и решили написать универсальную, всеобъемлющую и супер продвинутую единую нейросеть

Работали они один год и один день не покладая рук.

И вот в мире стало 38 нейросетей

Ответить
Развернуть ветку
Василий Колодин

Ща еще за харрасмент засудят )))

Ответить
Развернуть ветку
Елена Попова

Поговаривают, что чат жпт в кровать делов наделала)

Ответить
Развернуть ветку
Фиолетовый Штурм

Мог, не мог детский сад

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Если так, то сочувствую Барду.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 43 комментария
null