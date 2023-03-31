Будущее
Евгения Евсеева

Virgin Orbit Ричарда Брэнсона уволит 675 сотрудников — 85% штата Статьи редакции

Компания не смогла привлечь финансирование, чтобы продолжить работу.

  • Virgin Orbit в «обозримом будущем» может прекратить работу, пишет CNBC со ссылкой на аудиозапись гендиректора компании Дэна Харта на общем собрании для сотрудников.
  • По его словам, Virgin Orbit не смогла обеспечить финансирование для своего бизнеса — поэтому вынуждена сократить весь штат, оставив только 100 человек. Согласно поданному в SEC заявлению, она сократит 675 человек — 85% от всех сотрудников.
  • Уволенным обещают выплатить выходное пособие и помочь в поиске работы — в том числе через каналы Virgin Galactic, компании, которая занимается космическими туристическими полётами. Всего, по оценкам Virgin Orbit, расходы на это составят $15 млн, из которых $8,8 млн — это только выплаты сотрудникам. Завершить сокращения планируют к 3 апреля 2023 года.
  • На фоне новости акции компании в моменте упали на 40% — до $0,34 за штуку, отмечает CNBC. После закрытия торгов падение усилилось до 44% — до $0,19 за акцию.
  • Virgin Orbit — это компания по запуску спутников, на 75% принадлежащая Ричарду Брэнсону. Второй по величине акционер — фонд из ОАЭ Mubadala. Как отмечает CNBC, компания в течение нескольких месяцев искала инвестиции, а основной владелец не хочет финансировать её.
  • 16 марта Virgin Orbit отправила в вынужденный отпуск почти всех своих сотрудников и практически полностью приостановила работу, оставив «небольшую команду». 22 марта она вернула часть штата к работе.
  • Virgin Orbit готовилась привлечь $200 млн от инвестора Мэтью Брауна, сообщало Reuters. Но 27 марта источники CNBC рассказали, что сделка сорвалась, а вынужденный простой сотрудников продлили. При этом Харт отметил, что продолжаются «очень динамичные» обсуждения.
  • Компания по-прежнему расследует причины несостоявшегося запуска спутников с территории Великобритании в январе 2023 года и готовится к следующему. Кроме того, растут операционные убытки: за первые три квартала 2022 года они составили $149 млн.

#новость #virginorbit

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67 комментариев
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 Arc

Это потому что у них нормальных управленцев и в помине нет, к примеру - Рогозина.

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Вадим Д.

За одного хорошего Рогозина двух Масков дают на чёрном рынке (-:

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Федор Завитухин

так он и у нас больше не управленец

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3 комментария
Не очень хороший человек
Это потому что

они летали на Орбит, а не жевали его!

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Никита Каляев

Верно говорите, Рогозин всем голова

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Roman Kamushken

Да. Не взлетело...

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Alexey Dymov

Взлетело, но нахер никому не нужно

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3 комментария
Сергей Мазур

не успело взлететь)

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Слегка Придурковатый

"$8,8 млн — это только выплаты сотрудникам"

По 13 тыщ баксов на брата. Не густо.

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unknown

Может, сёстрам погуще.

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Михаил Барабаш

А за что и из каких средств платить больше, если компания разорилась по сути?

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Alexey Dymov

Стартап, идея которого - развлечения для мультимилионеров, может существовать только при большом количестве денег, которые некуда вложить

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kotletnik

Ты перепутал с virgin galactic. Orbit занимается другими вещами

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1 комментарий
Мимо проходивший

ну ты даешь, отец

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1 комментарий
Вадим Д.

Следующий этап — закрытие «перспективной» компании.

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Sergei Bolotov

инвестировал в говно.

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Aleks B

основной владелец не хочет финансировать её 🤣

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usee

Брэнсон обо$рался. Интересно, его книга по успешному успеху останется в топах продаж?

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Мимо проходивший

Бренсон и без этой компании ходячий успешный успех, причем оправданно. Одно то, что он обратно выкупил одну из своих компаний сохранив всех сотрудников чего стоит. Да и вообще нормальный отец.

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1 комментарий
Александр

Галя, отмена!!!

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Goods Trend

Топ коммент

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Funpepper

Брэнсон повеселился за счет арабоголовых - слетал в космос. Красавчик.

Ирония если что.

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Невероятный Блондин
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Funpepper

а потом такие как ты пишут в новостях "мы активно используем нейросети в нашей основной деятельности"

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3 комментария
Алек Борисовский

Плакали мои 100$

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Aleks B

огорчены вашей неудачей

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Мимо проходивший

мои 6к$ тоже, но я на VG поднял правда пару кусков $ еще в 2021-м.

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serge belyj

Усё больше людишек становятся ненужными,это радует🤣

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Future Prophecies

А ты жидкий терминатор что ли?

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4 комментария
Энтони Лавджой

Всем выплаты, все как у людей. А не по собственному заявление

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Родитель 1

РАКЕТА!!! Тарим на всю котлету!

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Anzor

Exit scam

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Доктор Богомол Тобогган

Ой, а что случилось? 😁

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Aleks B

something

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Перечитатель

Чего-то мало народу там работало....

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Екатерина Чернышева

Просто интересно, сколько там должностей и задач, что штат сократили практически в 8 раз..

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3 комментария
карман рулет

Останемся без жвачки(

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Екатерина Чернышева

Уволить 675 сотрудников..... Я не завидую оставшимся 100 🥲🥲

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Юлия Жилина

85% - шоооок

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Невероятный Блондин

GPT Мой лучший друг и собеседник.

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Funpepper

вода.

хороший юзкейс - если надо доклад по существу сделать потолще ну или заполнить курсовую инфошумом.

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3 комментария
Funpepper

ну как полетали?

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ingeniare

Пружина сжимается

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Алеоп

Должны были прилететь, а тут приехали

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Stas Sokolov

Монополия на "космос" у государства. Дали поиграться, а дальше нельзя.

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