Virgin Orbit Ричарда Брэнсона уволит 675 сотрудников — 85% штата Статьи редакции
Компания не смогла привлечь финансирование, чтобы продолжить работу.
- Virgin Orbit в «обозримом будущем» может прекратить работу, пишет CNBC со ссылкой на аудиозапись гендиректора компании Дэна Харта на общем собрании для сотрудников.
- По его словам, Virgin Orbit не смогла обеспечить финансирование для своего бизнеса — поэтому вынуждена сократить весь штат, оставив только 100 человек. Согласно поданному в SEC заявлению, она сократит 675 человек — 85% от всех сотрудников.
- Уволенным обещают выплатить выходное пособие и помочь в поиске работы — в том числе через каналы Virgin Galactic, компании, которая занимается космическими туристическими полётами. Всего, по оценкам Virgin Orbit, расходы на это составят $15 млн, из которых $8,8 млн — это только выплаты сотрудникам. Завершить сокращения планируют к 3 апреля 2023 года.
- На фоне новости акции компании в моменте упали на 40% — до $0,34 за штуку, отмечает CNBC. После закрытия торгов падение усилилось до 44% — до $0,19 за акцию.
- Virgin Orbit — это компания по запуску спутников, на 75% принадлежащая Ричарду Брэнсону. Второй по величине акционер — фонд из ОАЭ Mubadala. Как отмечает CNBC, компания в течение нескольких месяцев искала инвестиции, а основной владелец не хочет финансировать её.
- 16 марта Virgin Orbit отправила в вынужденный отпуск почти всех своих сотрудников и практически полностью приостановила работу, оставив «небольшую команду». 22 марта она вернула часть штата к работе.
- Virgin Orbit готовилась привлечь $200 млн от инвестора Мэтью Брауна, сообщало Reuters. Но 27 марта источники CNBC рассказали, что сделка сорвалась, а вынужденный простой сотрудников продлили. При этом Харт отметил, что продолжаются «очень динамичные» обсуждения.
- Компания по-прежнему расследует причины несостоявшегося запуска спутников с территории Великобритании в январе 2023 года и готовится к следующему. Кроме того, растут операционные убытки: за первые три квартала 2022 года они составили $149 млн.
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Это потому что у них нормальных управленцев и в помине нет, к примеру - Рогозина.
За одного хорошего Рогозина двух Масков дают на чёрном рынке (-:
так он и у нас больше не управленец
они летали на Орбит, а не жевали его!
Верно говорите, Рогозин всем голова
Да. Не взлетело...
Взлетело, но нахер никому не нужно
не успело взлететь)
"$8,8 млн — это только выплаты сотрудникам"
По 13 тыщ баксов на брата. Не густо.
Может, сёстрам погуще.
А за что и из каких средств платить больше, если компания разорилась по сути?
Стартап, идея которого - развлечения для мультимилионеров, может существовать только при большом количестве денег, которые некуда вложить
Ты перепутал с virgin galactic. Orbit занимается другими вещами
ну ты даешь, отец
Следующий этап — закрытие «перспективной» компании.
инвестировал в говно.
основной владелец не хочет финансировать её 🤣
Брэнсон обо$рался. Интересно, его книга по успешному успеху останется в топах продаж?
Бренсон и без этой компании ходячий успешный успех, причем оправданно. Одно то, что он обратно выкупил одну из своих компаний сохранив всех сотрудников чего стоит. Да и вообще нормальный отец.
Галя, отмена!!!
Топ коммент
Брэнсон повеселился за счет арабоголовых - слетал в космос. Красавчик.
Ирония если что.
а потом такие как ты пишут в новостях "мы активно используем нейросети в нашей основной деятельности"
Плакали мои 100$
огорчены вашей неудачей
мои 6к$ тоже, но я на VG поднял правда пару кусков $ еще в 2021-м.
Усё больше людишек становятся ненужными,это радует🤣
А ты жидкий терминатор что ли?
Всем выплаты, все как у людей. А не по собственному заявление
РАКЕТА!!! Тарим на всю котлету!
Exit scam
Ой, а что случилось? 😁
something
Чего-то мало народу там работало....
Просто интересно, сколько там должностей и задач, что штат сократили практически в 8 раз..
Останемся без жвачки(
Уволить 675 сотрудников..... Я не завидую оставшимся 100 🥲🥲
85% - шоооок
GPT Мой лучший друг и собеседник.
вода.
хороший юзкейс - если надо доклад по существу сделать потолще ну или заполнить курсовую инфошумом.
ну как полетали?
Пружина сжимается
Должны были прилететь, а тут приехали
Монополия на "космос" у государства. Дали поиграться, а дальше нельзя.