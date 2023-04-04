Будущее
Евгения Евсеева

Virgin Orbit Ричарда Брэнсона подала заявление о банкротстве в США Статьи редакции

Компания намерена продать бизнес.

  • Virgin Orbit объявила, что подала заявление в суд на банкротство в соответствии с главой 11 — она обычно предполагает реорганизацию для сохранения бизнеса и позволяет продолжать работу. Причиной компания называет недостаток финансирования. В рамках банкротства она займётся оценкой активов для их будущей продажи.
  • Компания получила кредит от Virgin Investments Limited на $31,6 млн для финансирования процесса банкротства. Как только суд одобрит заявление, эти средства обеспечат Virgin Orbit необходимой ликвидностью для продолжения работы и позволят продолжить процесс продажи бизнеса.
  • Virgin Orbit на 75% принадлежит Ричарду Брэнсону, второй по величине акционер — фонд из ОАЭ Mubadala. Virgin Orbit занималась доставкой небольших спутников на околоземную орбиту при помощи ракеты, которую запускали с модифицированного самолёта Boeing 747.
  • В январе 2022 года компания попыталась произвести первый запуск спутников в космос с территории Великобритании — но он обернулся провалом. Эта миссия стала шестой для Virgin Orbit и второй неудачной. Кроме того, за первые три квартала 2022-го операционные убытки компании составили $149 млн.
  • 16 марта Virgin Orbit отправила в вынужденный отпуск почти всех своих сотрудников и практически полностью приостановила работу, оставив «небольшую команду». 22 марта она вернула часть штата к работе.
  • Virgin Orbit готовилась привлечь $200 млн от инвестора Мэтью Брауна, сообщало Reuters. Но 27 марта источники CNBC рассказали, что сделка сорвалась, а вынужденный простой сотрудников продлили. 31 марта компания объявила, что уволит 675 сотрудников — 85% штата, так как не смогла обеспечить финансирование бизнеса.

#новость #virginorbit

2574 просмотров
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38 комментариев
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 Arc

Продам книгу!

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Стерлядка Вяленая

К черту дело! Берись и всё!

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Сидор

К черту делать! Бери и всё!

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Сергей Я

К черту дело! Стриги хомяков и богатей!

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Сидор

Он не перестает их стричь. Много лет. Барбер с юности.

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Alexey Bo

...и точка!

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Вадим Д.

Что и ожидалось. «Перспективная» компания не взлетела.

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Ale K

Новая Ванга

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Вадим Д.

😬 Обновлённый Вадим.

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Сергей Я

Ты не писал такого.

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Вадим Д.

https://vc.ru/future/651401-virgin-orbit-richarda-brensona-uvolit-675-sotrudnikov-85-shtata?comment=5730862&from=copylink&type=quick

Virgin Orbit Ричарда Брэнсона уволит 675…
Компания не смогла привлечь финансирование, чтобы продолжить работу.
vc.ru
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Сергей Я

Но банкротство это не закрытие.

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Вадим Д.

Ну да, да, они ещё «взлетят», точно.

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Сергей Я

Нет конечно. Скам.

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Андрей Комягин

Денежки кончились. Расходимся. Ожидаемый финал

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Сергей Я

У него то как раз с денюжками ок)

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Андрей Комягин

У него да, а у простых смертных инвесторов как обычно)

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Слегка Придурковатый

Брэнсон мог бы и свои бабки вкинуть. У каждого миллиардера должны быть свои игрушки.

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Сидор

Потому он и миллиардер, потому что умеет выбирать игрушки, в которые "вкидывает" свои бабки.
Чужие можно куда хочешь кидать

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Слегка Придурковатый

Маск свои в твитор вкинул - и норм развлекается.

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Denis Popov

Только идиот играет на свои деньги в казино и запускает бизнес.

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Родитель 1

Ракета! На всю котлету!!!

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Alx Pim

Поехали!

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Demi An

А разговоров то было..

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Ka Vi

Он попытался, а это уже успешный успех😁

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Maxim Shishov

Взять кредит на финансирование банкротства! А что, так можно было?

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Сидор

Да, если компания планирует дальше работать до продажи бизнеса.
Видимо, надеются продать активы дороже, чем на акционе..

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Сергей Я

Ну да, одно государство ближайшее вон такое практикует.

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M-S-R

так кредит взял то по сути у себя

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Владимир Бонапартов

Маск в очереди? Или вырулит?

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Глебушка

А сколько у него неудачных запусков за последнее время?

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Владимир Бонапартов

Да фиг знает. Тут уже надо смотреть на процентное соотношение удачные/неудачные, количественные показатели не будут объективны.
И я уверен, что Virgin Orbit банкротят явно не из-за неудачных стартов...

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Глебушка

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_запусков_ракеты-носителя_Falcon_9

В общем, у него всё очень неплохо, особенно в последние пару лет. Летает очень много и почти всегда успешно.

Список запусков ракеты-носителя Falcon 9
Статистика запусков Список запусков 2010—2022 годы С 2023 года См. также Falcon 1 Falcon Heavy…
ru.wikipedia.org
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Охотник

Давайте купим! Если не взлетит, так хоть на алюминий пойдёт!

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Сидор

Тебе правкомиссия не одобрит. Причем как со стороны США, так и с нашей.
Сидит тут, пункт вторсырья, понимаешь ли. Ищет возможности

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Jian-Yang

Досадно, я только книгу прочитал 🙁

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Доктор Богомол Тобогган

Отжали бабло у лохов на бирже и в принципе можно сворачивать лавку

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Апрель Обормотов

Бывает

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