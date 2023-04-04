Virgin Orbit Ричарда Брэнсона подала заявление о банкротстве в США Статьи редакции
Компания намерена продать бизнес.
- Virgin Orbit объявила, что подала заявление в суд на банкротство в соответствии с главой 11 — она обычно предполагает реорганизацию для сохранения бизнеса и позволяет продолжать работу. Причиной компания называет недостаток финансирования. В рамках банкротства она займётся оценкой активов для их будущей продажи.
- Компания получила кредит от Virgin Investments Limited на $31,6 млн для финансирования процесса банкротства. Как только суд одобрит заявление, эти средства обеспечат Virgin Orbit необходимой ликвидностью для продолжения работы и позволят продолжить процесс продажи бизнеса.
- Virgin Orbit на 75% принадлежит Ричарду Брэнсону, второй по величине акционер — фонд из ОАЭ Mubadala. Virgin Orbit занималась доставкой небольших спутников на околоземную орбиту при помощи ракеты, которую запускали с модифицированного самолёта Boeing 747.
- В январе 2022 года компания попыталась произвести первый запуск спутников в космос с территории Великобритании — но он обернулся провалом. Эта миссия стала шестой для Virgin Orbit и второй неудачной. Кроме того, за первые три квартала 2022-го операционные убытки компании составили $149 млн.
- 16 марта Virgin Orbit отправила в вынужденный отпуск почти всех своих сотрудников и практически полностью приостановила работу, оставив «небольшую команду». 22 марта она вернула часть штата к работе.
- Virgin Orbit готовилась привлечь $200 млн от инвестора Мэтью Брауна, сообщало Reuters. Но 27 марта источники CNBC рассказали, что сделка сорвалась, а вынужденный простой сотрудников продлили. 31 марта компания объявила, что уволит 675 сотрудников — 85% штата, так как не смогла обеспечить финансирование бизнеса.
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Продам книгу!
К черту дело! Берись и всё!
К черту делать! Бери и всё!
К черту дело! Стриги хомяков и богатей!
Он не перестает их стричь. Много лет. Барбер с юности.
...и точка!
Что и ожидалось. «Перспективная» компания не взлетела.
Новая Ванга
😬 Обновлённый Вадим.
Ты не писал такого.
https://vc.ru/future/651401-virgin-orbit-richarda-brensona-uvolit-675-sotrudnikov-85-shtata?comment=5730862&from=copylink&type=quick
Но банкротство это не закрытие.
Ну да, да, они ещё «взлетят», точно.
Нет конечно. Скам.
Денежки кончились. Расходимся. Ожидаемый финал
У него то как раз с денюжками ок)
У него да, а у простых смертных инвесторов как обычно)
Брэнсон мог бы и свои бабки вкинуть. У каждого миллиардера должны быть свои игрушки.
Потому он и миллиардер, потому что умеет выбирать игрушки, в которые "вкидывает" свои бабки.
Чужие можно куда хочешь кидать
Маск свои в твитор вкинул - и норм развлекается.
Только идиот играет на свои деньги в казино и запускает бизнес.
Ракета! На всю котлету!!!
Поехали!
А разговоров то было..
Он попытался, а это уже успешный успех😁
Взять кредит на финансирование банкротства! А что, так можно было?
Да, если компания планирует дальше работать до продажи бизнеса.
Видимо, надеются продать активы дороже, чем на акционе..
Ну да, одно государство ближайшее вон такое практикует.
так кредит взял то по сути у себя
Маск в очереди? Или вырулит?
А сколько у него неудачных запусков за последнее время?
Да фиг знает. Тут уже надо смотреть на процентное соотношение удачные/неудачные, количественные показатели не будут объективны.
И я уверен, что Virgin Orbit банкротят явно не из-за неудачных стартов...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_запусков_ракеты-носителя_Falcon_9
В общем, у него всё очень неплохо, особенно в последние пару лет. Летает очень много и почти всегда успешно.
Давайте купим! Если не взлетит, так хоть на алюминий пойдёт!
Тебе правкомиссия не одобрит. Причем как со стороны США, так и с нашей.
Сидит тут, пункт вторсырья, понимаешь ли. Ищет возможности
Досадно, я только книгу прочитал 🙁
Отжали бабло у лохов на бирже и в принципе можно сворачивать лавку
Бывает