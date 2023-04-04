Будущее
Полина Лааксо

«Не думаю, что это решит проблемы»: Билл Гейтс прокомментировал призыв исследователей приостановить ИИ-эксперименты Статьи редакции

Сооснователь Microsoft впервые публично сообщил, что думает об открытом письме, в разговоре с Reuters.

  • По словам Гейтса, понять, как полугодовая пауза поможет мировому рынку ИИ-разработок, «трудно». Он также «не думает», что приостановка работы какой-то конкретной группы исследователей решит сложности, стоящие перед лицом всей индустрии.
  • Вместо того чтобы предлагать разработчикам взять паузу, следует сосредоточиться на том, как извлечь максимальную выгоду из тех ИИ-решений, что уже есть, — принимая во внимание «спорные области», считает Гейтс.

Я не очень понимаю, кто именно должен остановить [эксперименты], зачем — и все ли страны в мире на это готовы. Но сколько людей — столько и мнений.

Билл Гейтс
  • В марте 2023 года энтузиасты опубликовали письмо ИИ-лабораториям — с просьбой «срочно и как минимум на полгода приостановить обучение ИИ-систем, более производительных, чем GPT-4». Если это невозможно, вмешаться должно правительство — например, ввести мораторий, говорилось в документе.
  • На момент текущей публикации письмо подписало около 6000 учёных, исследователей и предпринимателей. По данным его авторов, заявок поступило больше 50 тысяч, просто личность заявителей ещё не успели подтвердить.
  • Среди подписавшихся числятся директор SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск и сооснователи Apple, Skype, Pinterest, Ripple — то есть Стив Возняк, Яан Таллинн, Эван Шарп и Крис Ларсен. Есть и главы фирм-разработчиков ИИ-продуктов — из Stability AI (Stable Diffusion), Scale AI, ThirdAI, Character.ai, Unanimous AI и других.
  • Письмо также поддержали инженеры и исследователи Google и Microsoft и учёные и профессора из многочисленных университетов — Йельского, Оксфордского, Гарвардского, Кембриджского, Стэнфордского, Массачусетского технологического и других.
  • Гейтс тем временем давно известен как сторонник развития ИИ. Microsoft много лет сотрудничает с разработчиком нейросетей GPT и чат-бота ChatGPT — компанией OpenAI. А сам предприниматель говорит, что ИИ — технология столь же важная, как интернет, микропроцессор, ПК и мобильный телефон.
Мнения
Полина Лааксо
«ИИ находится на начальном этапе развития, так что его сегодняшние ограничения исчезнут раньше, чем мы успеем моргнуть» Статьи редакции

Так считает сооснователь Microsoft Билл Гейтс. О «начале эпохи искусственного интеллекта» — в выжимке его нового эссе.

Билл Гейтс. Источник: Los Angeles Times

#искусственныйинтеллект #биллгейтс #новость

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24 комментария
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 Слегка Придурковатый

Да всё он понимает. Если бы в Бинге не было нейронки, щас бы сам подписал это письмо. Хехе.

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S.Capusta

Честно, если абстрагироваться от личностей подписантов, и самого Билла Гейтса, что даёт эта отсрочка в 6 месяцев, кроме ликвидации форы? Смысл в чём? По мне тоже это ничего не даст и прогресс не остановить..
Хотя может быть это нужно для законодателей, чтобы обдумать и ввести какие-то ограничения и ответственность.
Очень уж стремительно все развивается.

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Ware Wow

Да это не имеет вообще никакого смысла.
Допустим они остановят развитие ИИ в США.
Дальше продолжать ход мысли нужно?

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Вадим Д.

Полугодовая пауза могла бы очень даже помочь нынешним аутсайдерам в ИИ догнать лидеров. Но это если лидеры остановились бы. А такого не будет.

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Ноготочек

Китай был бы особенно благодарен за эту полугодовую паузу)

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Сергей Мазур

походу наоборот распиарили. Bad guys взяли на заметку)

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Андрей Комягин

тем временем, Билл глазами нейросети)

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Ноготочек

Егорыч, когда у тебя смена заканчивается, мы уже в гараже разливаем

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Андрей Комягин

молодой человек, в к себе по отчеству? поздравляю, у вас биполярочка)) или что-нибудь поинтереснее)) или вы про Билли?! сорри, не уловил сарказма)

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Крендель с перцем

Наши бабы к такому даже не подошли бы

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Ware Wow

Хотят просто ударить Майкрософт в псину. И дать фору Китаю заодно... Вообще странное письмо, а список подписантов вообще очередной удар по вере в человечество.

Вообще список подписантов похож на 1 апрельскую шутку, троллинг.

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Крендель с перцем

Майкрософт давно непонятно чем занимается, впаривает OS и Office, который у всех давно бесплатный. Это бизнес на откатах, а не прогресс.

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Ware Wow

Делом занимается.

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Крендель с перцем

еще раз, это откатный бизнес....

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MK

Ваше же мнение самое важное, что вы так хотите его высказать. Ну ладно у нас типо свобода слова.

Только печально видеть факт, когда уже по тексту понятно, что понимания в области 0 и высказываение равно == "пункнуть в лужу".

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Крендель с перцем

Главное, чтобы ты был умным, разве нет?

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Сергей
Гейтс известен как сторонник развития ИИ

и чтобы людей поменьше было...

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Eddie II
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Alex Vi

Да, давайте подождем пока китайские товарисчи выйдут в лидеры в этой отрасли, а потом будем выражать обеспокоенности

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Илья Миронов

с одной стороны он прав ,как это повлияет на индустрию,тут уже либо полностью запретить развитие ИИ или уже давать ему развиваться по мере возможностей ,а не тормозить работу на пол года,в надежде ,что это как-то приостановит процесс

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Андрей Комягин

Билли походу в доле)

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Даниил Слесарчук

что заставляет старого мудак хайпиться? то вакцины, то саранча, теперь гпт

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Крендель с перцем

Любому ИИ нужно поставить задачу. У кого в стране больше умных, тот и завоюет мир. Россия страна чинуш и инфоцыган... нам пипец.

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Александр Рюмин

Интерес БГ в золотом миллиарде, Вы забыли?
Жэпэтэ в помощь.

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