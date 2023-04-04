«Не думаю, что это решит проблемы»: Билл Гейтс прокомментировал призыв исследователей приостановить ИИ-эксперименты Статьи редакции
Сооснователь Microsoft впервые публично сообщил, что думает об открытом письме, в разговоре с Reuters.
- По словам Гейтса, понять, как полугодовая пауза поможет мировому рынку ИИ-разработок, «трудно». Он также «не думает», что приостановка работы какой-то конкретной группы исследователей решит сложности, стоящие перед лицом всей индустрии.
- Вместо того чтобы предлагать разработчикам взять паузу, следует сосредоточиться на том, как извлечь максимальную выгоду из тех ИИ-решений, что уже есть, — принимая во внимание «спорные области», считает Гейтс.
- В марте 2023 года энтузиасты опубликовали письмо ИИ-лабораториям — с просьбой «срочно и как минимум на полгода приостановить обучение ИИ-систем, более производительных, чем GPT-4». Если это невозможно, вмешаться должно правительство — например, ввести мораторий, говорилось в документе.
- На момент текущей публикации письмо подписало около 6000 учёных, исследователей и предпринимателей. По данным его авторов, заявок поступило больше 50 тысяч, просто личность заявителей ещё не успели подтвердить.
- Среди подписавшихся числятся директор SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск и сооснователи Apple, Skype, Pinterest, Ripple — то есть Стив Возняк, Яан Таллинн, Эван Шарп и Крис Ларсен. Есть и главы фирм-разработчиков ИИ-продуктов — из Stability AI (Stable Diffusion), Scale AI, ThirdAI, Character.ai, Unanimous AI и других.
- Письмо также поддержали инженеры и исследователи Google и Microsoft и учёные и профессора из многочисленных университетов — Йельского, Оксфордского, Гарвардского, Кембриджского, Стэнфордского, Массачусетского технологического и других.
- Гейтс тем временем давно известен как сторонник развития ИИ. Microsoft много лет сотрудничает с разработчиком нейросетей GPT и чат-бота ChatGPT — компанией OpenAI. А сам предприниматель говорит, что ИИ — технология столь же важная, как интернет, микропроцессор, ПК и мобильный телефон.
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Да всё он понимает. Если бы в Бинге не было нейронки, щас бы сам подписал это письмо. Хехе.
Честно, если абстрагироваться от личностей подписантов, и самого Билла Гейтса, что даёт эта отсрочка в 6 месяцев, кроме ликвидации форы? Смысл в чём? По мне тоже это ничего не даст и прогресс не остановить..
Хотя может быть это нужно для законодателей, чтобы обдумать и ввести какие-то ограничения и ответственность.
Очень уж стремительно все развивается.
Да это не имеет вообще никакого смысла.
Допустим они остановят развитие ИИ в США.
Дальше продолжать ход мысли нужно?
Полугодовая пауза могла бы очень даже помочь нынешним аутсайдерам в ИИ догнать лидеров. Но это если лидеры остановились бы. А такого не будет.
Китай был бы особенно благодарен за эту полугодовую паузу)
походу наоборот распиарили. Bad guys взяли на заметку)
тем временем, Билл глазами нейросети)
Егорыч, когда у тебя смена заканчивается, мы уже в гараже разливаем
молодой человек, в к себе по отчеству? поздравляю, у вас биполярочка)) или что-нибудь поинтереснее)) или вы про Билли?! сорри, не уловил сарказма)
Наши бабы к такому даже не подошли бы
Хотят просто ударить Майкрософт в псину. И дать фору Китаю заодно... Вообще странное письмо, а список подписантов вообще очередной удар по вере в человечество.
Вообще список подписантов похож на 1 апрельскую шутку, троллинг.
Майкрософт давно непонятно чем занимается, впаривает OS и Office, который у всех давно бесплатный. Это бизнес на откатах, а не прогресс.
Делом занимается.
еще раз, это откатный бизнес....
Ваше же мнение самое важное, что вы так хотите его высказать. Ну ладно у нас типо свобода слова.
Только печально видеть факт, когда уже по тексту понятно, что понимания в области 0 и высказываение равно == "пункнуть в лужу".
Главное, чтобы ты был умным, разве нет?
и чтобы людей поменьше было...
Да, давайте подождем пока китайские товарисчи выйдут в лидеры в этой отрасли, а потом будем выражать обеспокоенности
с одной стороны он прав ,как это повлияет на индустрию,тут уже либо полностью запретить развитие ИИ или уже давать ему развиваться по мере возможностей ,а не тормозить работу на пол года,в надежде ,что это как-то приостановит процесс
Билли походу в доле)
что заставляет старого мудак хайпиться? то вакцины, то саранча, теперь гпт
Любому ИИ нужно поставить задачу. У кого в стране больше умных, тот и завоюет мир. Россия страна чинуш и инфоцыган... нам пипец.
Интерес БГ в золотом миллиарде, Вы забыли?
Жэпэтэ в помощь.