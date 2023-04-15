Галерея: как выглядит центр Mars Dune Alpha, в котором четыре добровольца NASA будут год «симулировать» жизнь на Марсе Статьи редакции
Там есть не только красный песок, но ещё и стиральная машина, тренажёры, PlayStation 4 и Super Nintendo.
В июне 2023 года в «Космическом центре имени Линдона Джонсона» должна начаться тренировочная миссия: NASA заселит в напечатанное на 3D-принтере жилище Mars Dune Alpha площадью 157 м² четырёх добровольцев — для симуляции жизни на Марсе.
Целый год испытуемые будут проводить технические эксперименты и часами тренироваться ходьбе в «марсианских» условиях, чтобы понять, каково будет гулять по красной планете в поисках геологических открытий. Выращивать овощи и зелень, так как запасы еды ограничены, и общаться с «Землёй» с небольшой задержкой во времени — как в настоящем космосе.
Врачи будут регулярно брать у добровольцев кровь на анализ, чтобы следить за их здоровьем, а учёные NASA, помимо прочего, возьмутся за изучение различных отходов «экипажа», чтобы выяснить, какие из них и как можно повторно использовать в будущих экспедициях.
11 апреля 2023 года посмотреть на Mars Dune Alpha пригласили журналистов. Вот что показали издания Insider и The Guardian.
Симулянты (-:
Но в целом прикольно, конечно. Правда, после настолько длительных экспериментов, нужна обратная адаптация.