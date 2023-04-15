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Будущее
Полина Лааксо

Галерея: как выглядит центр, в котором четыре добровольца NASA будут год «симулировать» жизнь на Марсе Статьи редакции

Там есть не только красный песок, но ещё и стиральная машина, тренажёры, PlayStation 4 и Super Nintendo.

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В июне 2023 года в «Космическом центре имени Линдона Джонсона» должна начаться тренировочная миссия: NASA заселит в напечатанное на 3D-принтере жилище Mars Dune Alpha площадью 157 м² четырёх добровольцев — для симуляции жизни на Марсе.

Целый год испытуемые будут проводить технические эксперименты и часами тренироваться ходьбе в «марсианских» условиях, чтобы понять, каково будет гулять по красной планете в поисках геологических открытий. Выращивать овощи и зелень, так как запасы еды ограничены, и общаться с «Землёй» с небольшой задержкой во времени — как в настоящем космосе.

Врачи будут регулярно брать у добровольцев кровь на анализ, чтобы следить за их здоровьем, а учёные NASA, помимо прочего, возьмутся за изучение различных отходов «экипажа», чтобы выяснить, какие из них и как можно повторно использовать в будущих экспедициях.

11 апреля 2023 года посмотреть на Mars Dune Alpha пригласили журналистов. Вот что показали издания Insider и The Guardian.

Вход в рабочую зону и выход из строения

Обувь, спроектированная для моделирования ходьбы на Марсе

Источник: Go Nakamura, Reuters / NASA

Красный песок как часть будущего ландшафта

Источник: Go Nakamura, Reuters / NASA

Оборудование для проведения экспериментов и вертикальная ферма для овощей и зелени

Источник: Go Nakamura, Reuters / NASA

Один из рабочих кабинетов

Источник: Go Nakamura, Reuters / NASA

Спортивные тренажёры и дорожки для тренировки ходьбы в «марсианских» условиях

Небольшой медпункт на случай травм и плохого самочувствия

Источник: Go Nakamura, Reuters / NASA

Гостиная-кухня с несколькими телевизорами, обеденным столом и зоной для отдыха

Источник: Go Nakamura, Reuters / NASA

Зона для отдыха с настольными играми и приставками PlayStation 4 и Super Nintendo

Источник: Go Nakamura, Reuters / NASA

Кухонная зона с чайником, микроволновкой и раковиной

Источник: Go Nakamura, Reuters / NASA

Продолговатые спальни, всего таких — четыре

Источник: Go Nakamura, Reuters / NASA

Ванная комната и зона для стирки

#марс #космос

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10 комментариев
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 Вадим Д.

Симулянты (-:
Но в целом прикольно, конечно. Правда, после настолько длительных экспериментов, нужна обратная адаптация.

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sf

с Монополией создатели проекта ошиблись, конечно: испытуемые во время одной из партий в нее друг друга и поубивают

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Полина Лааксо
Автор
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Santiago

Так ведь был уже такой эксперимент, в прошлом году закончился? И на днях какая-то испанка вышла из пещеры где просидела одна 500 дней, без Плейстешена, тренажеров и даже воды.

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Brandorius

Ей приносили еду и воду в определенное место в определенное время (дабы не было конакта с людьми).

Но в целом да... 500 дней. Жесть.

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Makar H

Интересно...

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Вячелав Садилов

какой смысл совершенно непонятно, Марс терраформировать никак не получиться, своего магнитного поля у планеты нет, а значит обдувается солнечными ветрами, радиация погубит все живое, если не сразу то мучения затянутся. А гравитация не достаточно большая чтобы удержать достаточно плотную атмосферу, чтобы там не взрывали, и чем бы не заселяли... А строить там какую то станцию выйдет чудовищно дорого и непонятно зачем, это просто кусок скалы

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MEMEzya

Как промежуточная база, например.

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Вячелав Садилов

с таким же успехом можно на орбите ее зафигачить, меньше затрат. А так придется на планету садиться взлетать, огромные затраты, там еще грунт рыть под базу, капец...

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Эрика

Кажется, NASA решила перенести свои эксперименты на Марс, чтобы избежать карантина на Земле. Удобно - исследовать красную планету, не выходя из дома.

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