Там есть не только красный песок, но ещё и стиральная машина, тренажёры, PlayStation 4 и Super Nintendo.

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В июне 2023 года в «Космическом центре имени Линдона Джонсона» должна начаться тренировочная миссия: NASA заселит в напечатанное на 3D-принтере жилище Mars Dune Alpha площадью 157 м² четырёх добровольцев — для симуляции жизни на Марсе.

Целый год испытуемые будут проводить технические эксперименты и часами тренироваться ходьбе в «марсианских» условиях, чтобы понять, каково будет гулять по красной планете в поисках геологических открытий. Выращивать овощи и зелень, так как запасы еды ограничены, и общаться с «Землёй» с небольшой задержкой во времени — как в настоящем космосе.

Врачи будут регулярно брать у добровольцев кровь на анализ, чтобы следить за их здоровьем, а учёные NASA, помимо прочего, возьмутся за изучение различных отходов «экипажа», чтобы выяснить, какие из них и как можно повторно использовать в будущих экспедициях.

11 апреля 2023 года посмотреть на Mars Dune Alpha пригласили журналистов. Вот что показали издания Insider и The Guardian.

Вход в рабочую зону и выход из строения

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Обувь, спроектированная для моделирования ходьбы на Марсе

Источник: Go Nakamura, Reuters / NASA

Красный песок как часть будущего ландшафта

Источник: Go Nakamura, Reuters / NASA

Оборудование для проведения экспериментов и вертикальная ферма для овощей и зелени

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Источник: Go Nakamura, Reuters / NASA

Один из рабочих кабинетов

Источник: Go Nakamura, Reuters / NASA

Спортивные тренажёры и дорожки для тренировки ходьбы в «марсианских» условиях

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Небольшой медпункт на случай травм и плохого самочувствия

Источник: Go Nakamura, Reuters / NASA

Гостиная-кухня с несколькими телевизорами, обеденным столом и зоной для отдыха

Источник: Go Nakamura, Reuters / NASA

Зона для отдыха с настольными играми и приставками PlayStation 4 и Super Nintendo

Источник: Go Nakamura, Reuters / NASA

Кухонная зона с чайником, микроволновкой и раковиной

Источник: Go Nakamura, Reuters / NASA

Продолговатые спальни, всего таких — четыре

Источник: Go Nakamura, Reuters / NASA

Ванная комната и зона для стирки