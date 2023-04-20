SpaceX запустила космический корабль Starship в суборбитальный полёт — после взлёта он взорвался Статьи редакции
Тестовый полёт должен был пройти в непилотируемом режиме.
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- В 16:33 мск ракета Starship отправилась в первый суборбитальный полёт со стартовой площадки в Бока-Чика — на юго-востоке Техаса, США. Запуск должен был состояться 17 апреля 2023 года, но его перенесли менее чем за минуту до взлёта — из-за замёрзшего клапана.
- Согласно плану, ракета должна была совершить неполный виток вокруг Земли и приводниться в Тихом океане — в 225 км от Гавайских островов. По предварительным подсчётам полёт занял бы около полутора часов.
- Starship — многоразовая двухступенчатая сверхтяжёлая ракета-носитель высотой почти 120 метров и тягой в 7,57 млн кг. Состоит из двух частей: первой ступени в виде носителя Super Heavy и второй ступени — самого корабля Starship S24. Super Heavy должна отсоединиться через 2,5 минуты после запуска, а корабль после этого должен «подняться» на 234 км над Землёй со скоростью порядка 27,3 тысячи км/ч.
- На данный момент крупнейшую в мире ракету Starship разрабатывали для будущих миссий на Луну и Марс: она рассчитана на 100 человек, а её грузоподъемность превышает 100 тонн. В случае успешных тестов SpaceX сможет трансформировать развитие космической отрасли, поскольку использование многоразовых носителей позволит снизить затраты на полёты, считает Axios.
- SpaceX уже проводила тестовые полёты. В марте 2021 года, например, она впервые посадила прототип Starship, но тот взорвался спустя несколько минут. В мае провела повторный эксперимент — успешный. На этот же раз компания впервые запускает обе ступени.
- Запускать корабль на орбиту планировали ещё в 2022 году, но не могли без разрешения от Федерального управления гражданской авиации (FAA). В апреле 2023-го оно одобрило запуск.
- Несмотря на то, что текущие тесты этого не предусматривают, Илон Маск надеется, что в будущем SpaceX сможет «ловить» падающую Super Heavy при помощи башни Mechazilla: по задумке, из неё будут вытягиваться «руки», за которые зацепится ступень.
Россия ресурсы уже полвека в космос вливает, суммы космические, и нулевой выхлоп. Пришел чел с улицы, запустил на свои и полетело.
С такими аналитическими способностями как у вас грех на виси штаны протирать
Запуск радиотелескопа - нулевой выхлоп? Серьезно?
Конечно, дела у нас в космонавтике мягко говоря не очень, но причём здесь вообще РФ? Ты ещё про Рогозина сюда что-нибудь напиши. А по факту, любой бизнесмен-романтик, даже такой красавчик как Илон, не заручившись серьёзной поддержкой государства, никогда бы не вписался в такую капиталоемкую авантюру.
откуда у вас такая информация, что Маск на свои деньги запускает и строит ракеты , без кредитов и инвестирования со стороны бизнесменов он ничего из себя не представляет, это же Америка , там все построено на кредитные средства
А, ну понятно...
А самое забавное что когда то этот чел прилетал в Москву что бы купить пару МБР что бы " поиграться в космос". А русские ему отказали. Он обиделся и создал свою компанию. Судьба не лишина иронии. :)))))
Это ширма от НАСА
Россия ресурсы уже полвека в комменты вливает, суммы космические, и нулевой выхлоп. Пришел чел с улицы, зарегал аккаунт на свои и полетело.
Еще один с TJ сбежал... Как вы оттуда вылезаете? (с)
Он не на свои деньги запускает, а на деньги НАСА.
Господи, какой наивняк чукотский...
Понятное же дело, что у Маска кругом лоббисты. Не просто так Америка выводит освоение космоса в "частные" руки.
Вот это мирок
Надоели крендели
лол, он из насовских денег теслу еще от банкротства спас
Ты же тоже с улицы. Где твой корабль?
Надо было вот эту картинку выкладывать. То, чего все начиналось пять лет назад. Какая была стартовая площадка, и сам макет ракеты.
А что с Рогозиным кстати, он так и пропал, видимо серьезно его ранило...
Шоколадку захотелось 🤤
Успешно? Она в лайве взорвалась, алё.
«Вероятно, мы не добьёмся успеха», «Всё, что не приведёт к взрыву стартовой площадки, станет победой»
# twitter Маск
Что успешно – определяют сами SpaceX (они все равно получили ценные данные для дальнейшей работы над проектом). В любом случае это шаг вперёд – впервые стартовала (не взорвалась на площадке или после 5-10 секунд старта) в полном сборе вся ракета (до этого были запуски только отдельно первой Super Heavy и второй Starship ступеней). Шаг за шагом доведут как и раньше.
Ну Маск вроде как говорил что если она взлетит и не взорвет площадку то это уже успех.
Ваши прототипы с первого раза взлетают?)
Для Маска и его команды - успешно, алё.
Уважаемые, журналисты. Она не взорвалась, а ее взорвали специально, ибо ракета потеряла стабилизацию. Ну говорили же на трансляции)
Это принципиально?
Т.е. в заголовке надо было написать
ИЛОН МАСК УНИЧТОЖИЛ МНОГОМИЛЛИАРДНОЕ ЧУДО ТЕХНИКИ
?
Справедливости ради, не взорвался а специально взорвали аварийно.
, не взорвался
... а отрицательно потух
Взрывчатку закладывают?
Не взорвался, а хлопнул
Смотрел, так получилось, параллельно несколько трансляций с Ютуба. Один на русском. И только на русском комментарии - сплошной поток мелкой завистливой злобы, злорадства и ликования от неудачи.
Интересно, почему так? :-]
А почему бы и нет? США - вражеское по отношеню к России государство. Чкм больше у них проблем тем лучше нам ...
Ну вот не надо, у Зелёного Кота не было ничего этого, наоборот даже оптимизировал сначала. Вы просто неправильных стримеров смотрите.
Потому что вам так захотелось, не более того
То, как вы оцениваете написанные комментарии - не является достоверным фактом того, что люди именно это и имели ввиду. И, кстати, на русском языке говорят во многих странах, у вас конкретно к языку претензии возникают?:)
Обида за то, что у кого-то получилось лучше чем у нас
Кадры этого запуска станут историческими, жаль, конечно, что дальше неудачно пошло. Но судя по опыту прошлого SpaceX в итоге всё доводят до конца (как с Falcon 9, Falcon Heavy), так что теперь остаётся ждать второго тестового запуска.
Грустит, но не отчаивается:
Интересно, меня вспомните?
Этот тот которого в жопу ранили?))
Он уже пожелал Маску удачи в дальнейших пусках.
Запомните. У вас не будет аварий и крушений. Если не запускать вообще ничего.
Успешно? Не, я понимаю, на трансляции какие-то наркоманы орали, но отказали несколько двигателей, ракета не смогла разделиться и была взорвана.
дак план минимум был что она вообще сможет стартовый стол покинуть
Смотрел трансляцию, она же вроде взорвалась в итоге. Какие-то проблемы с отстыковкой.
Главное что взлетела, прошла точку максимальной нагрузки и не разъебала стартовый стол. Так что ждём следующие прототипы)
У меня такое чувство, что американцы слегка не догоняют реальную историю нашей планеты и не могут критически осмыслит свою собственную - космическую.
А ну как посветите! Заинтриговали! чего там 300 млн не понимает, а вы понимаете?
Реальная история планеты это какая?
Большое дело сделали, молодцы! Теперь корректно приземлить и вообще огонь.
Рил нейросеть, минута прошла)
да ,пол дела сделано ,интересно чем закончится эксперимент
Не пойму, вроде все-таки бахнула - https://t.me/seeallochnaya/293
Просто сегодня 4/20, и он решил взорвать жирнейшую ракету
А что 4/20? Ну если только не ДР Фюрера.
Хорошо двигается американская космическая программа!
Кстати что там с российскоу космической программой?
Маскодрочеров набежало
О и хейтеры подтянулись
Комментарий удален модератором
Не вижу проблем то что взорвалось.
Метод проб и ошибок. Сегодня взрывается, завтра заменяет пресловутые батуты.
Зато красиво взорвался!
Это традиция)
https://youtu.be/bvim4rsNHkQ
Россия ресурсы уже полвека в космос вливает, суммы космические, и нулевой выхлоп. Пришел чел с улицы, запустил на свои и полетело.
Ага, на свои)
Зачем вы копипастите комменты?👀🤣
За нулевой выхлоп ответите?
Маск лоханулся очередной раз и поделом ... Там же на трансляции четко видно что несколько двигателей не работало. Т.е. проблема не в расстыковке, проблема в том что ракета уже летела не по заданной траектории из за недостатка тяги как из за неработающих двигателей так и из за того, что остальным приходилось компенсировать ассиметричность тяги отклонением струй (это тоже видно) ...
Архетектурой предусмотрено что некоторые двигатели могут выйти из строя. Так что заодно протестировали такую ситуацию.
Ой как мы любим обвинять )) Ой как мы любим тыкать в глаз пальцем, с наслаждением указывая на ошибку )) Как это там называется?.. Газлайтинг, что ли.
Ни у кого не возникает вопросов ачо они постоянно падают и взрываются? Индустрии уже лет 70 а развитие как в воздухоплаванье на уровне дерижаблей. Сравните как самолетостроение развилось с тех пор. Гражданская авиация вообще как такси уже десятки лет и процент аварий ничтожный. Да любая тех. ветка на горизонте полвека это огромный прогресс. Рептилойды тормозят освоение человечеством космоса?
У тех, кто следит за темой - уже нет. Это особенность производственного процесса SpaceX. Они предпочитают итерационную модель, так как это принципиально ускоряет темпы разработки. Им выгоднее раздолбать десяток ракет в процессе, и при этом получить пятикратное ускорение процесса разработки, чем отлаживать и вылизывать одну, чтобы она полетела безупречно с первого раза... через 20 лет.
У гражданской авиации задача все же совсем иная.
Постоянно? Ну вы бы открыли список запусков Falcon 9 для начала и посмотрели бы какой процент "постоянных" взрывов, лол
Хороший кстати вопрос. Современные самолёты и особенно реактивные двигатели по сложности как бы не сложнее ракет. И тем не менее никаких регулярных крушений на испытаниях не допускают
ну и молодцы ,клапан починили и вперед
Почему повторно запустила, если это первый отложенный запуск.
Круто, что она смогла взлететь с несколькими не зажёгшимися двигателями. А если бы ещё минус один или два движка, как тогда взлетала бы? А вообще, учитывая итеративную политику разработки и то, что это первый пуск, это успех.
мда ,опять неудача ,а сколько труда и денег вложено
А Space-X считает что - удача. Кому верить?
Опять? Но ведь это первый запуск, как может быть опять?)
Первые прототипы стоили меньше 5 млн. $. Этот дороже за счёт 30 движков, думаю в пределах 30-50млн.
срочно звонить рагозинду - он все исправит
Родителям позвони...
SpaceX изучит данные полёта и проработает ошибки перед следующими запусками.
Сколько у них еще неудач будет
Это была первая в этом проекте.
Предыдущий проект успешно работает
Это не важно, они все равно добьются успеха
Если смотреть по разработке Фалкона то ещё 3-4.
@Илон Маск ну ты лошара
Больше всего расстраивает, что у Рогозина появился повод для злорадства
Да ну. Во-первых его совсем неслышно, жив ли вообще. Во-вторых у spacex регулярно бабахает, техпроцесс так выстроен, так что потешаться над этим только последние кремелботы станут.
У вас консерва испорченная оказалась.
Ещё запусков 6 сделает и сдюжат. Круто будет.
руки из жопы
Нет, только попадание в жо*у у космонавта, который банкет устроил.
надеюсь что этот эксперимент получится удачным ,и корабль не взорвется
Уровень комментов на VC приближается к пикабушному.
он уже давно на нем, увы
Но еще не удаффф.ком, есть к чему стремиться.
Тупиковая ветвь развития - это подъём грузов на орбиту при помощи ракетоносителя с поверхности земли!
Правильно, надо лифт строить
Ну слава богу, а то я переживал за него
Вот же кривожопы, все у них взрывается. Вот 50 лет назад умели делать, все взлетало, с первого раза на Луну приземлялось, потом с первого раза с Луны взлетало, возвращалось обратно на землю, а ведь того даже компуктеров не было! Умели же раньше делать!
Не с первого раза. Перед посадкой на Луну погубили целый экипаж Аполлона-1. Даже у Аполлона-11 шанс на успешную миссию был в районе 60%, а сейчас требуют точность в 99%, поэтому и не летают.
Белка и Стрелка не дадут соврать! И терешкова!
Господа МаскоБои, не забываем методичку!
не "авария", а "аномалия".
не "взорвалась", а "запланированный подрыв".
не "загубили полезную нагрузку", а "собрали много полезной информации".
не "неудачный пуск", а "зато стартовый стол целый, главное оторвались".
☝️
Подходим-подходим, разбираем, не толкаемся!
У некотоых мозг не гибкий, не может даже представить что есть разные методы разработки проектов. Есть классический где 15 лет думают и 5 лет строят.
А есть итеративный где думают 2-3 месяца, строят прототип, испытывают, учитывают полученные результаты и повторяют цикл. Именно так создавали Фалкон. Именно так создают Старшип.
Маск, конечно, подопустил себе карму игрищами с твиттером и другими менее значимыми казусами, но в космической теме ему равных нет в данный момент, это точно. С замиранием сердца смотрел запуск. Вспомнилось как первые многоразовые запускали.
Ты еще скажи что он за свои деньги это все построил, без госпомощи
4 минуты и приводнилась
.
У вас там с ссылкой проблема
Печально
Комментарий удален модератором
Авторы обратно обкурились "после взлёта он взорвался"
Пожалуйста не переставайте стараться❤
Ну ничо. Какие его годы.
Почему то я так и знал, что так будет, после того, как она не взлетела в первый раз.
Только вчера карикатуру нарисовал
Это все русские хакеры виноваты
Ой а что случилось? Ведь тут на vc.ru говорили, что бабки пилят только у нас. Как же так???
Макет на верёвке поднимали или что?
ожидал со всей силы комменты по типу пендосы опять ничего не могут)))
Как тебе такое, Рогозин?!