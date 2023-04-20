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Будущее
Полина Лааксо

SpaceX запустила космический корабль Starship в суборбитальный полёт — после взлёта он взорвался Статьи редакции

Тестовый полёт должен был пройти в непилотируемом режиме.

12 198 просмотров
Обновлено в 16:44. При отделении первой ступени произошли технические неполадки, корабль взорвался. SpaceX изучит данные полёта и проработает ошибки перед следующими запусками.
Момент взрыва
  • В 16:33 мск ракета Starship отправилась в первый суборбитальный полёт со стартовой площадки в Бока-Чика — на юго-востоке Техаса, США. Запуск должен был состояться 17 апреля 2023 года, но его перенесли менее чем за минуту до взлёта — из-за замёрзшего клапана.
  • Согласно плану, ракета должна была совершить неполный виток вокруг Земли и приводниться в Тихом океане — в 225 км от Гавайских островов. По предварительным подсчётам полёт занял бы около полутора часов.
Момент запуска
  • Starship — многоразовая двухступенчатая сверхтяжёлая ракета-носитель высотой почти 120 метров и тягой в 7,57 млн кг. Состоит из двух частей: первой ступени в виде носителя Super Heavy и второй ступени — самого корабля Starship S24. Super Heavy должна отсоединиться через 2,5 минуты после запуска, а корабль после этого должен «подняться» на 234 км над Землёй со скоростью порядка 27,3 тысячи км/ч.
  • На данный момент крупнейшую в мире ракету Starship разрабатывали для будущих миссий на Луну и Марс: она рассчитана на 100 человек, а её грузоподъемность превышает 100 тонн. В случае успешных тестов SpaceX сможет трансформировать развитие космической отрасли, поскольку использование многоразовых носителей позволит снизить затраты на полёты, считает Axios.
  • SpaceX уже проводила тестовые полёты. В марте 2021 года, например, она впервые посадила прототип Starship, но тот взорвался спустя несколько минут. В мае провела повторный эксперимент — успешный. На этот же раз компания впервые запускает обе ступени.
  • Запускать корабль на орбиту планировали ещё в 2022 году, но не могли без разрешения от Федерального управления гражданской авиации (FAA). В апреле 2023-го оно одобрило запуск.
  • Несмотря на то, что текущие тесты этого не предусматривают, Илон Маск надеется, что в будущем SpaceX сможет «ловить» падающую Super Heavy при помощи башни Mechazilla: по задумке, из неё будут вытягиваться «руки», за которые зацепится ступень.
Зрители ожидают запуска за 27 минут до старта
За пять минут до запуска

#новость #spacex #starship

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330 комментариев
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 Крендель с перцем

Россия ресурсы уже полвека в космос вливает, суммы космические, и нулевой выхлоп. Пришел чел с улицы, запустил на свои и полетело.

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Кирилл Нузалиев

С такими аналитическими способностями как у вас грех на виси штаны протирать

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2 комментария
Михаил Барабаш

Запуск радиотелескопа - нулевой выхлоп? Серьезно?

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7 комментариев
АВР

Конечно, дела у нас в космонавтике мягко говоря не очень, но причём здесь вообще РФ? Ты ещё про Рогозина сюда что-нибудь напиши. А по факту, любой бизнесмен-романтик, даже такой красавчик как Илон, не заручившись серьёзной поддержкой государства, никогда бы не вписался в такую капиталоемкую авантюру.

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12 комментариев
Волкова Всеслава

откуда у вас такая информация, что Маск на свои деньги запускает и строит ракеты , без кредитов и инвестирования со стороны бизнесменов он ничего из себя не представляет, это же Америка , там все построено на кредитные средства

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5 комментариев
Синие Волосы

А, ну понятно...

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1 комментарий
Мдидслсл Шишпшпшпщ

А самое забавное что когда то этот чел прилетал в Москву что бы купить пару МБР что бы " поиграться в космос". А русские ему отказали. Он обиделся и создал свою компанию. Судьба не лишина иронии. :)))))

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Миржан Досымбаев

Это ширма от НАСА

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1 комментарий
Pavel Shilov

Россия ресурсы уже полвека в комменты вливает, суммы космические, и нулевой выхлоп. Пришел чел с улицы, зарегал аккаунт на свои и полетело.

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Синие Волосы
суммы космические, и нулевой выхлоп

Еще один с TJ сбежал... Как вы оттуда вылезаете? (с)

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Edward

Он не на свои деньги запускает, а на деньги НАСА.

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Борис Березовский

Господи, какой наивняк чукотский...
Понятное же дело, что у Маска кругом лоббисты. Не просто так Америка выводит освоение космоса в "частные" руки.

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1 комментарий
Кабаре-дуэт Академия
чел с улицы

Вот это мирок

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Александр Шевелев

Надоели крендели

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Артур Маслов
на свои

лол, он из насовских денег теслу еще от банкротства спас

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2 комментария
okman

Ты же тоже с улицы. Где твой корабль?

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1 комментарий
Stepan Tomara
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S.Capusta

Надо было вот эту картинку выкладывать. То, чего все начиналось пять лет назад. Какая была стартовая площадка, и сам макет ракеты.

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5 комментариев
Ware Wow

А что с Рогозиным кстати, он так и пропал, видимо серьезно его ранило...

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7 комментариев
Невероятный Блондин

Шоколадку захотелось 🤤

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Вячеслав Осадчий

Успешно? Она в лайве взорвалась, алё.

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S.Capusta

«Вероятно, мы не добьёмся успеха», «Всё, что не приведёт к взрыву стартовой площадки, станет победой»
# twitter Маск

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5 комментариев
muiren

Что успешно – определяют сами SpaceX (они все равно получили ценные данные для дальнейшей работы над проектом). В любом случае это шаг вперёд – впервые стартовала (не взорвалась на площадке или после 5-10 секунд старта) в полном сборе вся ракета (до этого были запуски только отдельно первой Super Heavy и второй Starship ступеней). Шаг за шагом доведут как и раньше.

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9 комментариев
Oleg Samoil

Ну Маск вроде как говорил что если она взлетит и не взорвет площадку то это уже успех.

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19 комментариев
Eddie II

Ваши прототипы с первого раза взлетают?)

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11 комментариев
Namoriam

Для Маска и его команды - успешно, алё.

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Андрей К

Уважаемые, журналисты. Она не взорвалась, а ее взорвали специально, ибо ракета потеряла стабилизацию. Ну говорили же на трансляции)

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Alexander

Это принципиально?

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Дмитрий Кузнецов

Т.е. в заголовке надо было написать
ИЛОН МАСК УНИЧТОЖИЛ МНОГОМИЛЛИАРДНОЕ ЧУДО ТЕХНИКИ
?

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2 комментария
хруст

Справедливости ради, не взорвался а специально взорвали аварийно.

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Сгенерированный Кот

, не взорвался
... а отрицательно потух

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2 комментария
Pedal Horse Mashineries Inc

Взрывчатку закладывают?

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2 комментария
Виталий Кузнецов

Не взорвался, а хлопнул

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Roman Hmelevsky

Смотрел, так получилось, параллельно несколько трансляций с Ютуба. Один на русском. И только на русском комментарии - сплошной поток мелкой завистливой злобы, злорадства и ликования от неудачи.

Интересно, почему так? :-]

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Иван Иванов

А почему бы и нет? США - вражеское по отношеню к России государство. Чкм больше у них проблем тем лучше нам ...

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8 комментариев
muiren

Ну вот не надо, у Зелёного Кота не было ничего этого, наоборот даже оптимизировал сначала. Вы просто неправильных стримеров смотрите.

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4 комментария
Кузьмич

Потому что вам так захотелось, не более того

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2 комментария
Кристина

То, как вы оцениваете написанные комментарии - не является достоверным фактом того, что люди именно это и имели ввиду. И, кстати, на русском языке говорят во многих странах, у вас конкретно к языку претензии возникают?:)

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3 комментария
Qwerty54321

Обида за то, что у кого-то получилось лучше чем у нас

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1 комментарий
muiren

Кадры этого запуска станут историческими, жаль, конечно, что дальше неудачно пошло. Но судя по опыту прошлого SpaceX в итоге всё доводят до конца (как с Falcon 9, Falcon Heavy), так что теперь остаётся ждать второго тестового запуска.

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Zoringer

Грустит, но не отчаивается:

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1 комментарий
Владис

Интересно, меня вспомните?

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Водяной

Этот тот которого в жопу ранили?))

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1 комментарий
Михаил Барабаш

Он уже пожелал Маску удачи в дальнейших пусках.

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Kiss1nger

Запомните. У вас не будет аварий и крушений. Если не запускать вообще ничего.

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Невкусно и грустно

Успешно? Не, я понимаю, на трансляции какие-то наркоманы орали, но отказали несколько двигателей, ракета не смогла разделиться и была взорвана.

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Хозяин

дак план минимум был что она вообще сможет стартовый стол покинуть

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28 комментариев
Anton Epeykin

Смотрел трансляцию, она же вроде взорвалась в итоге. Какие-то проблемы с отстыковкой.

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Eddie II

Главное что взлетела, прошла точку максимальной нагрузки и не разъебала стартовый стол. Так что ждём следующие прототипы)

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3 комментария
Melissa Mata

У меня такое чувство, что американцы слегка не догоняют реальную историю нашей планеты и не могут критически осмыслит свою собственную - космическую.

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Eli

А ну как посветите! Заинтриговали! чего там 300 млн не понимает, а вы понимаете?

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3 комментария
Eddie II

Реальная история планеты это какая?

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Вадим Д.

Большое дело сделали, молодцы! Теперь корректно приземлить и вообще огонь.

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Denis Z.

Рил нейросеть, минута прошла)

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1 комментарий
Janie

да ,пол дела сделано ,интересно чем закончится эксперимент

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Antny Slmv

Не пойму, вроде все-таки бахнула - https://t.me/seeallochnaya/293

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8 комментариев
Konstantin Gevorkov

Просто сегодня 4/20, и он решил взорвать жирнейшую ракету

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Dimitri

А что 4/20? Ну если только не ДР Фюрера.

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1 комментарий
Ами Варджа

Хорошо двигается американская космическая программа!

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Аккаунт разморожен

Кстати что там с российскоу космической программой?

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6 комментариев
Алексей С

Маскодрочеров набежало

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Доллар по 28

О и хейтеры подтянулись

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1 комментарий
Ivan Cato

Не вижу проблем то что взорвалось.

Метод проб и ошибок. Сегодня взрывается, завтра заменяет пресловутые батуты.

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Кот отца Пигидия
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Аккаунт разморожен

Зато красиво взорвался!

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Сергей Сергеев

Это традиция)
https://youtu.be/bvim4rsNHkQ

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Добрый Песец
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Sabina Medvedeva

Россия ресурсы уже полвека в космос вливает, суммы космические, и нулевой выхлоп. Пришел чел с улицы, запустил на свои и полетело.

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Ivan Mart

Ага, на свои)

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7 комментариев
Кристина

Зачем вы копипастите комменты?👀🤣

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2 комментария
Алеоп

За нулевой выхлоп ответите?

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1 комментарий
Иван Иванов

Маск лоханулся очередной раз и поделом ... Там же на трансляции четко видно что несколько двигателей не работало. Т.е. проблема не в расстыковке, проблема в том что ракета уже летела не по заданной траектории из за недостатка тяги как из за неработающих двигателей так и из за того, что остальным приходилось компенсировать ассиметричность тяги отклонением струй (это тоже видно) ...

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Тесла-канадец

Архетектурой предусмотрено что некоторые двигатели могут выйти из строя. Так что заодно протестировали такую ситуацию.

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4 комментария
абсолютный вездеход

Ой как мы любим обвинять )) Ой как мы любим тыкать в глаз пальцем, с наслаждением указывая на ошибку )) Как это там называется?.. Газлайтинг, что ли.

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Denis Popov

Ни у кого не возникает вопросов ачо они постоянно падают и взрываются? Индустрии уже лет 70 а развитие как в воздухоплаванье на уровне дерижаблей. Сравните как самолетостроение развилось с тех пор. Гражданская авиация вообще как такси уже десятки лет и процент аварий ничтожный. Да любая тех. ветка на горизонте полвека это огромный прогресс. Рептилойды тормозят освоение человечеством космоса?

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Roman Hmelevsky

У тех, кто следит за темой - уже нет. Это особенность производственного процесса SpaceX. Они предпочитают итерационную модель, так как это принципиально ускоряет темпы разработки. Им выгоднее раздолбать десяток ракет в процессе, и при этом получить пятикратное ускорение процесса разработки, чем отлаживать и вылизывать одну, чтобы она полетела безупречно с первого раза... через 20 лет.

У гражданской авиации задача все же совсем иная.

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3 комментария
Eddie II

Постоянно? Ну вы бы открыли список запусков Falcon 9 для начала и посмотрели бы какой процент "постоянных" взрывов, лол

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1 комментарий
Alexander

Хороший кстати вопрос. Современные самолёты и особенно реактивные двигатели по сложности как бы не сложнее ракет. И тем не менее никаких регулярных крушений на испытаниях не допускают

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Татьяна Сухова

ну и молодцы ,клапан починили и вперед

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Михаил Барабаш

Почему повторно запустила, если это первый отложенный запуск.

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Мартынов Владислав

Круто, что она смогла взлететь с несколькими не зажёгшимися двигателями. А если бы ещё минус один или два движка, как тогда взлетала бы? А вообще, учитывая итеративную политику разработки и то, что это первый пуск, это успех.

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Айдар Каримов

мда ,опять неудача ,а сколько труда и денег вложено

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Roman Hmelevsky

А Space-X считает что - удача. Кому верить?

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Eddie II

Опять? Но ведь это первый запуск, как может быть опять?)

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Тесла-канадец

Первые прототипы стоили меньше 5 млн. $. Этот дороже за счёт 30 движков, думаю в пределах 30-50млн.

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Полина Щербакова

срочно звонить рагозинду - он все исправит

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Алексей С

Родителям позвони...

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1 комментарий
Оптимист

SpaceX изучит данные полёта и проработает ошибки перед следующими запусками.
Сколько у них еще неудач будет

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Михаил Барабаш

Это была первая в этом проекте.
Предыдущий проект успешно работает

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Anchous

Это не важно, они все равно добьются успеха

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Тесла-канадец

Если смотреть по разработке Фалкона то ещё 3-4.

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Eli

@Илон Маск ну ты лошара

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Дмитрий Павлов
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Владимир Кича
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Лёша Марков

Больше всего расстраивает, что у Рогозина появился повод для злорадства

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Сергей Сергеев

Да ну. Во-первых его совсем неслышно, жив ли вообще. Во-вторых у spacex регулярно бабахает, техпроцесс так выстроен, так что потешаться над этим только последние кремелботы станут.

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4 комментария
Асылбек Утебалиев

У вас консерва испорченная оказалась.

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Pushkareva Ekaterina

Ещё запусков 6 сделает и сдюжат. Круто будет.

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Полина Щербакова

руки из жопы

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Аккаунт разморожен

Нет, только попадание в жо*у у космонавта, который банкет устроил.

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Julie

надеюсь что этот эксперимент получится удачным ,и корабль не взорвется

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Никита Лукьянов
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Аккаунт разморожен

Уровень комментов на VC приближается к пикабушному.

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Sergei Zotov

он уже давно на нем, увы

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Синие Волосы

Но еще не удаффф.ком, есть к чему стремиться.

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1 комментарий
Иван Серик

Тупиковая ветвь развития - это подъём грузов на орбиту при помощи ракетоносителя с поверхности земли!

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Булка хлеба

Правильно, надо лифт строить

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4 комментария
Dima Alexeev

Ну слава богу, а то я переживал за него

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Куй

Вот же кривожопы, все у них взрывается. Вот 50 лет назад умели делать, все взлетало, с первого раза на Луну приземлялось, потом с первого раза с Луны взлетало, возвращалось обратно на землю, а ведь того даже компуктеров не было! Умели же раньше делать!

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Синие Волосы

Не с первого раза. Перед посадкой на Луну погубили целый экипаж Аполлона-1. Даже у Аполлона-11 шанс на успешную миссию был в районе 60%, а сейчас требуют точность в 99%, поэтому и не летают.

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Сергей Сергеев

Белка и Стрелка не дадут соврать! И терешкова!

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Синие Волосы

Господа МаскоБои, не забываем методичку!
не "авария", а "аномалия".
не "взорвалась", а "запланированный подрыв".
не "загубили полезную нагрузку", а "собрали много полезной информации".
не "неудачный пуск", а "зато стартовый стол целый, главное оторвались".
☝️
Подходим-подходим, разбираем, не толкаемся!

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Тесла-канадец

У некотоых мозг не гибкий, не может даже представить что есть разные методы разработки проектов. Есть классический где 15 лет думают и 5 лет строят.
А есть итеративный где думают 2-3 месяца, строят прототип, испытывают, учитывают полученные результаты и повторяют цикл. Именно так создавали Фалкон. Именно так создают Старшип.

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9 комментариев
Сергей Сергеев

Маск, конечно, подопустил себе карму игрищами с твиттером и другими менее значимыми казусами, но в космической теме ему равных нет в данный момент, это точно. С замиранием сердца смотрел запуск. Вспомнилось как первые многоразовые запускали.

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Никита Мудрый

Ты еще скажи что он за свои деньги это все построил, без госпомощи

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1 комментарий
iDark Ogr

4 минуты и приводнилась

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Андрей Вечерний

.

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Nitreed1

У вас там с ссылкой проблема

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Потапов Юрий

Печально

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Комментарий удален модератором

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Андрей Тулонов

Авторы обратно обкурились "после взлёта он взорвался"

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Wini Onil

Пожалуйста не переставайте стараться❤

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Слегка Придурковатый

Ну ничо. Какие его годы.

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Alexan

Почему то я так и знал, что так будет, после того, как она не взлетела в первый раз.

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noname

Только вчера карикатуру нарисовал

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Марсель Исмагилов

Это все русские хакеры виноваты

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Никита Мудрый

Ой а что случилось? Ведь тут на vc.ru говорили, что бабки пилят только у нас. Как же так???

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Сергей Сергеев

Макет на верёвке поднимали или что?

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Игорь

ожидал со всей силы комменты по типу пендосы опять ничего не могут)))

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Alexander Golubev

Как тебе такое, Рогозин?!

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