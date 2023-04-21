Будущее
Маша Цепелева

SpaceX заявила, что сама прекратила полёт Starship из-за проблем с двигателем Статьи редакции

Ракета взорвалась примерно через три минуты после взлёта.

  • 20 апреля 2023 года ракета Starship впервые успешно взлетела и достигла высоты около 39 км, но после взорвалась. У корабля отказали несколько двигателей, он потерял высоту и начал падать. «Была дана команда о прекращении полёта как кораблю, так и ускорителю», — объяснили взрыв в SpaceX.
  • В компании добавили, что продолжат работать над улучшением полётов Starship.
  • Starship — многоразовая двухступенчатая сверхтяжёлая ракета-носитель высотой почти 120 метров и тягой в 7,57 млн кг. Её первая ступень — носитель Super Heavy, вторая — сам корабль Starship S24. 20 апреля Super Heavy должна была отсоединиться через 2,5 минуты после запуска, а корабль после этого должен был «подняться» на 234 км над Землёй со скоростью порядка 27,3 тысячи км/ч.
  • Ракету разрабатывали для будущих миссий на Луну и Марс: она рассчитана на 100 человек, а её грузоподъемность превышает 100 тонн.
  • В марте 2021 года SpaceX впервые посадила прототип Starship, но тот взорвался спустя несколько минут. В мае провела повторный эксперимент — успешный.
Взлёт Starship

#новость #spacex #starship

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129 комментариев
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 Евгений Трифонов

Словам компании верю, но всё равно вспоминается этот анекдот:

На стройку собирается комиссия. Прораб инструктирует рабочих:

— Что бы ни случилось, делайте вид, что так и должно быть.
Комиссия приехала, осматривает объект. Вдруг рухнула одна стена.
Рабочий, посмотрев на часы, радостно:
— Десять тридцать пять. Точно по графику.

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S.Capusta

Еще одна история:
У астронавта Джона Глена спросили что он чувствует когда летит в космос он ответил: "В точности то же самое, что вы почувствовали бы, если бы готовились к вылету, зная, что летите на корабле из двух миллионов деталей, каждую из которых изготовил тот, кто предложил правительству наименьшую цену".
Надеюсь, что хотя бы у Маска не так.

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2 комментария
Михаил Барабаш

В данном случае за день до полёта Маском была озвучена вероятность взрыва ракеты на столе при пуске

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33 комментария
Михаил Желтухин

Разработка ракет без фейлов невозможна. Spacex освещает все испытания, а не только успешные

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2 комментария
Синие Волосы

Господа МаскоБои, не забываем методичку!
не "авария", а "аномалия".
не "взорвалась", а "запланированный подрыв".
не "загубили полезную нагрузку", а "собрали много полезной информации".
не "неудачный пуск", а "зато стартовый стол целый, главное оторвались".
☝️
Подходим-подходим, разбираем, не толкаемся!

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Ev An

Весело тебе одну и ту же дичь несколько лет писать?

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6 комментариев
Михаил Барабаш

Предыдущий проект Маска благополучно ушёл в серию. Начинаем глумиться над первыми испытательными пусками в новом проекте.

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1 комментарий
Danila Poyarkov

Лучше вот вам на будущее методичка:

"Это другое?" — для случаев, когда вам будет лень разбираться, в чем отличие, но нужно притащить очевидный пример раньше других.

"Демократичненько" — чтобы меньше мешало бревно в глазу.

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Тесла-канадец

Такую чушь может сморозить только тупой хейтер которой не следил за подготовкой к запуску и не знает какие цели озвучивали представители СпейсХ и какие предскпзания давали эксперты.

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1 комментарий
Andrew Simon

И тут методичка? Её то хоть кто издает - маск?

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2 комментария
Вадим Д.

Такую ракету подорвали! Задумчиво бормотал Ким Чен Ын.

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C. Steel
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3 комментария
Яковенко Марта

Зависть узкоглазых приводит к прорывам во всех отрослях, кто бы там не говорил о копировании

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3 комментария
Александр Колядин

Контролируемый хлопок ракеты 🚀

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Тимоха

Столько писали в последнее время об этом Starship, а на деле - далеко не улетело!

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Михаил Барабаш

Первое лётное испытание. Проверка на то, что оно вообще взлетит. Взлетело

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Zoringer

Может потому, что таких еще никто не делал:

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unknown

С первого раза и с людьми взелет Сатурн, и думаю знаешь кто его строил. И не просто взлетел, а сразу межпланетный перелет

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11 комментариев
Настя Савельева

То клапан у них замерз, то сами прекратили...да уж, сколько оправданий

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Инга Русланова

объяснений причин для любопытных. если они вам не нужны родитесь плз в СССР, вам понравится

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Светлана Завацкая

Ну это для всего мира прорыв, говорят тут некоторые…

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Тесла-канадец

Это не оправдания а информирование. СпейсХ не пытается отмазаться и скрыть что-то. Говорят как есть. В отличие от некоторых балаболов.

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Stas Das

Методички всем раздали? Только без хейта , плиз

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Марк Цукор

Ты вчера за этим зарегался клоун?

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При себе ничего нет

Обычно на Ютубе больше тусуются с методичками.

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1 комментарий
Anton

SpaceX заявила, что это был запланированный взрыв

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Елена К

А такие были надежды на то, что люди полетят на марс

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Валентин Солодченко

и они все еще есть,новый запуск планируется через пару месяцев

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Dima Alexeev

Может когда-то в один конец и полетят. Но не в этом году

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Илья Ситников

Двигатели штатно отказали

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muiren
На проекте с 21 апр 2023
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1 комментарий

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muiren
На проекте с 21 апр 2023

@Участковый

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Dmitriy

Кстати, что там с морским стартом, вроде обещали уже в 2020 регулярные пуски, а новостей все нет

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Вильгельм Богачев

Хе, ну вы хоть согласовывайте что писать будете ))

https://vc.ru/future/672547-spacex-zayavila-chto-sama-prekratila-polet-starship-iz-za-problem-s-dvigatelem?comment=5827156&from=copylink&type=quick

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Roman Kruglov

То клапан у них замерз, то сами прекратили...да уж, сколько оправданий

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Владимир Кузьмин

Мы тоже так в шокле когда учились, и понтануться не получалось - говрили это так и было задумано- контролируемое падение.

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Dima Alexeev

Есть история о еврее, который со 100% вероятностью угадывал пол ребенка. Если он говорил будущим родителям, что будем мальчик, то себе в книгу учета писал "девочка".
Если рождался мальчик, родители не приходили. А если девочка, что придя к еврею, они видели запись в книге, что он и говорил девочка, это они что-то перепутали.
Макс, вероятно, знаком с историей.

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Дарья Смолякова

Ты понимаешь, что история которую ты написал из паблика "Шутки граждан третьего рэйха" ?

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7 комментариев
Дарья Смолякова

С какой историей? Таблетки забыл принять?

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3 комментария

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muiren
На проекте с 21 апр 2023
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6 комментариев
Юрий Мальцев

Это не баг, это фича

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Пропащий Муму

Ох, не к добру, не надо брать пример с этих, "Она утонула", "Произошел отрицательный рост", "Не взрыв, а хлопок", ну и новое "Нештатный сход авиационного боеприпаса". Кекаю с последнего)

https://theins.ru/news/261149

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muiren

С чего вы кекаете?

The flight termination system was commanded on both the booster and ship.

Что не так в словосочетании flight termination system?

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1 комментарий
Николай Попов

Кто-нибудь знает, двигатели из РФ стоят или свои используют?

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Alexander

SpaceX не использует российские двигатели, Маск приезжал но не договорился.

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5 комментариев

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Максим

вчера же об этом еще заявили. зачем этот наброс?

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Dima Alexeev

Вышла новость, которую здесь тоже опубликовали, тк по Маску всегда много срача

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Bobby Jazzz

100 человек...многолюдно как то,пожалуй полёты а Луну не для меня

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Eazy Haze

Даже самая лучшая драма не устроит такие эмоциональные качели как 3 минуты полета ракеты :'(

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Anna Nikonova

В данном случае за день до полёта Маском была озвучена вероятность взрыва ракеты на столе при пуске

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Дарья Смолякова

SpaceX неоднократно (и во время стрима) четко сообщала, что это Испытание и самое главное — не взорваться на стартовой площадке, не повредить какое-либо оборудование и никому не навредить на земле. Честно, 100 раз сказали и вы одно и то же пишите…
Они протестировали стек ракеты и стартового стола – даже мне это понятно, что успешно. Для частной компании, которая запустила самую большую ракету это действительно достойный результат, очевидно, не идеальный, но, что мы идеально сделали, такого масштаба, покажите.

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