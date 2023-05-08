Будущее
Артур Томилко

Virgin Galactic анонсировала первый коммерческий суборбитальный полёт Статьи редакции

Первый пилотируемый запуск компания провела в 2021 году.

  • Космическая фирма миллиардера Ричарда Брэнсона объявила, что миссия Galactic 01 с участием коммерческих пассажиров запланирована на конец июня 2023 года. Virgin Galactic не раскрыла имена участников и другие детали полёта.
  • Перед первым коммерческим запуском также планируется провести испытательный полёт с экипажем из четырёх человек, добавили в компании. Он запланирован на конец мая.
  • Первый пилотируемый суборбитальный запуск Virgin Galactic провела в июле 2021 года. Самолёт-носитель WhiteKnightTwo поднял космолёт Unity на высоту 15 километров, а затем корабль, закрепленный на корпусе самолёта, включил ракетный двигатель и полетел самостоятельно. Среди участников запуска был основатель компании миллиардер Ричарде Брэнсон.
  • После этого Virgin Galactic несколько раз откладывала первый коммерческий запуск и проводила только тестовые полёты. В мае 2022 года компания перенесла старт туристических полётов на первый квартал 2023 года, а затем — на второй квартал. При этом с 2018 года компания показала убыток в $1,5 млрд, отмечает TechCrunch.
  • В апреле 2023 года ещё одна космическая компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit, которая занималась космическими запусками грузов, подала заявление о банкротстве в США из-за недостаточного финансирования. Перед этим почти всех сотрудников отправили в неоплачиваемый отпуск на неопределённый срок.
Космолёт Unity

#новость #virgingalactic

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12 комментариев
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 А10

Очередной скам

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Невероятный Блондин

Деньги с карты списали?

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А10

С брокерского счета могли бы ранее

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Пилюль

На Авиасейлсе билеты будут?

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Вадимов Вадим

Маск уже скоро билеты на Марс продавать будет, а Бренсон все своё крылатое недоразумение до ума довести не может )

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умный человек

ага, идиотам кто хочет провести несколько лет вдали от земли с небольшой вероятностью вернуться

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Платон Щукин

Прогресс не остановить 🚀

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Вадим Д.

Одну банкротит, другая прям "взлетает" во всех смыслах (-:

Не полетит, пока полная не наберётся?

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Anton

Полетим на ChatGPT

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Андрей петров

пульсяне, туземун!

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Роман

90% пульсян фиксанули на событиях и больше никуда не полетят😅

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Мия Сергеева

билет в один конец

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