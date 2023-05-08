Virgin Galactic анонсировала первый коммерческий суборбитальный полёт Статьи редакции
Первый пилотируемый запуск компания провела в 2021 году.
- Космическая фирма миллиардера Ричарда Брэнсона объявила, что миссия Galactic 01 с участием коммерческих пассажиров запланирована на конец июня 2023 года. Virgin Galactic не раскрыла имена участников и другие детали полёта.
- Перед первым коммерческим запуском также планируется провести испытательный полёт с экипажем из четырёх человек, добавили в компании. Он запланирован на конец мая.
- Первый пилотируемый суборбитальный запуск Virgin Galactic провела в июле 2021 года. Самолёт-носитель WhiteKnightTwo поднял космолёт Unity на высоту 15 километров, а затем корабль, закрепленный на корпусе самолёта, включил ракетный двигатель и полетел самостоятельно. Среди участников запуска был основатель компании миллиардер Ричарде Брэнсон.
- После этого Virgin Galactic несколько раз откладывала первый коммерческий запуск и проводила только тестовые полёты. В мае 2022 года компания перенесла старт туристических полётов на первый квартал 2023 года, а затем — на второй квартал. При этом с 2018 года компания показала убыток в $1,5 млрд, отмечает TechCrunch.
- В апреле 2023 года ещё одна космическая компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit, которая занималась космическими запусками грузов, подала заявление о банкротстве в США из-за недостаточного финансирования. Перед этим почти всех сотрудников отправили в неоплачиваемый отпуск на неопределённый срок.
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Очередной скам
Деньги с карты списали?
С брокерского счета могли бы ранее
На Авиасейлсе билеты будут?
Маск уже скоро билеты на Марс продавать будет, а Бренсон все своё крылатое недоразумение до ума довести не может )
ага, идиотам кто хочет провести несколько лет вдали от земли с небольшой вероятностью вернуться
Прогресс не остановить 🚀
Одну банкротит, другая прям "взлетает" во всех смыслах (-:
Не полетит, пока полная не наберётся?
Полетим на ChatGPT
пульсяне, туземун!
90% пульсян фиксанули на событиях и больше никуда не полетят😅
билет в один конец