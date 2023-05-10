Аэрокосмический стартап Vast вместе со SpaceX запланировал запустить первую коммерческую орбитальную станцию Статьи редакции
Запуск состоится «не раньше августа 2025 года». Если его перенесут, то Vast рискует потерять «первенство».
- Основанный в 2021 году американский стартап Vast объявил о планах запустить первую в мире коммерческую космическую станцию под названием Haven-1 — примерно 10 м в длину и 3,81 м в диаметре. Её доставят на низкую околоземную орбиту на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX.
- После этого на станцию отправят экипаж из четверых человек — столько вмещает модуль. Они полетят на многоразовом корабле Dragon от SpaceX в рамках миссии Vast-1. Dragon состыкуется с Haven-1 на срок до 30 дней. Помимо оборудования для исследований, на борту будут круглосуточная связь и Wi-Fi, электричество и продовольствие.
- Место на борту можно купить: компания приглашает к полёту не только профессиональных космонавтов и представителей аэрокосмических агентств, но также частных лиц, «занимающихся наукой и филантропией».
- SpaceX, помимо транспортной поддержки, поможет с подготовкой. Она проведёт инструктаж по чрезвычайным ситуациям, а также принципам работы Falcon 9 и Dragon, и отработает вход на борт и выход с него. Ещё проведёт симуляции миссий, в том числе с моделированием стыковки, отстыковки и возвращения на землю.
- Если миссия Vast-1 пройдёт успешно и на полёты будет спрос, стартап вместе со SpaceX организует ещё одну — Vast-2, — но не раньше 2026 года. Haven-1, в свою очередь, сперва будет работать как независимая станция, но потом станет модулем более крупной конструкции — её проектируют.
- Запуск состоится «не раньше августа 2025 года». The Washington Post не исключает, что его перенесут. Если нет, Vast станет первым стартапом, кто развернёт коммерческую станцию в космосе. Над тем же работает фирма Axiom, но она «целится» на конец 2025 года, а Nanoracks, Lockheed Martin и Voyager Space планируют запуск только в 2027 году, отмечает TechCrunch.
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Ишь чаво удумали...
ага, будущее рядом...
Пока рядом, но будем обгонять. Главное, чтоб порванных штанов не показывать.
Да, удумались и докатились.
Вообще не секут в аэрокосе. У них там должен Мегафон ловить и мобильный банкинг Тинькофф запускаться, вот как будет, там пусть и рассказывают о первенстве в космосе.
Вавилон-1 надо назвать. Любители фантастики клюнут.
Сила не в кондиционере - сила в диктатуре, но к сожалению некоторым товарищам не долго...
Почему к сожалению!?
— Наукой занимаетесь?
— Да, учебник анатомии до дыр зачитан!
— Принят!
А вообще классно, пусть это и не очень далеко от Земли, но круто!
Стараются, но... Лучше рогспеис думаю, что не найдут.
А как же батуты? Как же батуты......
А звуки Марса будут его песни
Вот, почему говорят, что надо пригнуть, но не перепрыгнуть. Кто не перепрыгнул, тому отправляем на передовую.
Да? А я думал надпись: Здесь был я! И водку пил! И после...
Денег в мире много. Пусть лучше на космос, чем на войну.
Правда, и космос можно использовать в военных целях
Почти что союз-аполло, но в 21 веке.
Супер. Молодцы. Только не пойму это они на дотации от государства? Субсидии? На какие шиши банкет? Не уж то сами))))???
Чрезмерно перегретый финансовый сектор позволяет делать что угодно
Прикольно, всего 2 годика подождать
Это же российский стартап, входящий в реестр аккредитованных ИТ-компаний?