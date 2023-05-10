Будущее
Полина Лааксо

Аэрокосмический стартап Vast вместе со SpaceX запланировал запустить первую коммерческую орбитальную станцию Статьи редакции

Запуск состоится «не раньше августа 2025 года». Если его перенесут, то Vast рискует потерять «первенство».

Графическая иллюстрация стыковки: на заднем плане корабль Dragon от SpaceX, на переднем — станция Vast. Источник: Vast — здесь и далее
  • Основанный в 2021 году американский стартап Vast объявил о планах запустить первую в мире коммерческую космическую станцию под названием Haven-1 — примерно 10 м в длину и 3,81 м в диаметре. Её доставят на низкую околоземную орбиту на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX.
  • После этого на станцию отправят экипаж из четверых человек — столько вмещает модуль. Они полетят на многоразовом корабле Dragon от SpaceX в рамках миссии Vast-1. Dragon состыкуется с Haven-1 на срок до 30 дней. Помимо оборудования для исследований, на борту будут круглосуточная связь и Wi-Fi, электричество и продовольствие.
  • Место на борту можно купить: компания приглашает к полёту не только профессиональных космонавтов и представителей аэрокосмических агентств, но также частных лиц, «занимающихся наукой и филантропией».
  • SpaceX, помимо транспортной поддержки, поможет с подготовкой. Она проведёт инструктаж по чрезвычайным ситуациям, а также принципам работы Falcon 9 и Dragon, и отработает вход на борт и выход с него. Ещё проведёт симуляции миссий, в том числе с моделированием стыковки, отстыковки и возвращения на землю.
  • Если миссия Vast-1 пройдёт успешно и на полёты будет спрос, стартап вместе со SpaceX организует ещё одну — Vast-2, — но не раньше 2026 года. Haven-1, в свою очередь, сперва будет работать как независимая станция, но потом станет модулем более крупной конструкции — её проектируют.
  • Запуск состоится «не раньше августа 2025 года». The Washington Post не исключает, что его перенесут. Если нет, Vast станет первым стартапом, кто развернёт коммерческую станцию в космосе. Над тем же работает фирма Axiom, но она «целится» на конец 2025 года, а Nanoracks, Lockheed Martin и Voyager Space планируют запуск только в 2027 году, отмечает TechCrunch.
Команда стартапа Vast в тренировочном модуле SpaceX
Видеомодель стыковки

#космос #vast #spacex #новость

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23 комментария
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 Makar H

Ишь чаво удумали...

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Юрий Валетов

ага, будущее рядом...

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Илья Попов

Пока рядом, но будем обгонять. Главное, чтоб порванных штанов не показывать.

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Иван Серик
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Илья Попов

Да, удумались и докатились.

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Иван Серик
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Олег Комаров

Вообще не секут в аэрокосе. У них там должен Мегафон ловить и мобильный банкинг Тинькофф запускаться, вот как будет, там пусть и рассказывают о первенстве в космосе.

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Spoilerok

Вавилон-1 надо назвать. Любители фантастики клюнут.

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Иван Серик
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Илья Попов

Сила не в кондиционере - сила в диктатуре, но к сожалению некоторым товарищам не долго...

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Водяной

Почему к сожалению!?

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Вадим Д.

— Наукой занимаетесь?
— Да, учебник анатомии до дыр зачитан!
— Принят!

А вообще классно, пусть это и не очень далеко от Земли, но круто!

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Илья Попов

Стараются, но... Лучше рогспеис думаю, что не найдут.

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Ivan Cato

А как же батуты? Как же батуты......

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Андрей Грачев

А звуки Марса будут его песни

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Илья Попов

Вот, почему говорят, что надо пригнуть, но не перепрыгнуть. Кто не перепрыгнул, тому отправляем на передовую.

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Makar H

Да? А я думал надпись: Здесь был я! И водку пил! И после...

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Dima Alexeev

Денег в мире много. Пусть лучше на космос, чем на войну.
Правда, и космос можно использовать в военных целях

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Иван

Почти что союз-аполло, но в 21 веке.

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Шпуля Шунтиковна

Супер. Молодцы. Только не пойму это они на дотации от государства? Субсидии? На какие шиши банкет? Не уж то сами))))???

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Dima Alexeev

Чрезмерно перегретый финансовый сектор позволяет делать что угодно

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Евгения Маленкова

Прикольно, всего 2 годика подождать

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Anton Novoseltsev

Это же российский стартап, входящий в реестр аккредитованных ИТ-компаний?

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