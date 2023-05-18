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Будущее
Евгения Евсеева

Процессоры для обучения ИИ и обработки видео, нейросеть для генерации кода: Meta* — о планах в области ИИ Статьи редакции

Также компания рассказала о новых дата-центрах, предназначенных для работы с ИИ.

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  • Meta* провела виртуальное мероприятие, на котором рассказала о своих усилиях в области ИИ, пишет TechCrunch. В том числе — по разработке собственной инфраструктуры для ИИ-проектов.

Процессоры для обучения ИИ и обработки видео

  • До 2022 года Meta* использовала для ИИ-разработок CPU-процессоры — но те плохо справляются с задачами, которые нужны для обучения и запуска ИИ-моделей. В итоге компания заказала GPU от Nvidia на «миллиарды долларов», а также решила разработать собственный чип, который, по данным источников, планировала выпустить к 2025 году.
  • Этот процессор стал центральной темой мероприятия. Он называется Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), и Meta* описывает его как «часть семейства чипов» для ускорения обучения ИИ и запуска обученной модели.
Процессор MTIA
  • Как утверждает компания, первое поколение MTIA — MTIA v1 — она создала ещё в 2020 году, чтобы повысить эффективность рекомендательной модели, которую она использует для показа рекламы и контента в ленте новостей в соцсетях. Также он пока не подходит для обучения ИИ.
  • Meta* признала, что процессор столкнулся с проблемами при обработке сложных моделей, но обрабатывал модели «средней и низкой» сложности «гораздо лучше, чем чипы конкурентов». Планы по разработке следующих поколений Meta* не раскрывает.
Процессор MTIA
  • В дополнение к этому компания разрабатывает ещё один процессор — Meta Scalable Video Processor (MSVP). Он предназначен для обработки видео и прямых трансляций.
Процессор MSVP

Суперкомпьютер RSC

  • Meta* представила суперкомпьютер AI Research SuperCluster (RSC), который предназначен для работы с задачами искусственного интеллекта, в январе 2022 года.
  • Сейчас компания заявила, что она завершила второй этап сборки для него. Он состоит из 2000 систем Nvidia DGX A100, которые в общей сложности содержат 16 тысяч графических процессоров для ускорения вычислений.

Новые центры для обработки данных

  • Компания собирается перепроектировать свои центры обработки данных (ЦОД) — для этого она будет использовать более современные системы охлаждения и сетевые устройства, предназначенные для работы с ИИ.
  • По мнению Meta*, новые ЦОДы будут более оптимизированы для работы с ИИ, а построить такой центр можно будет в два раза быстрее, чем обычный. При этом он обойдётся дешевле.

Нейросеть для написания кода

  • Meta рассказала, что разработала собственную нейросеть для генерации кода — CodeCompose. Выкладывать её в публичный доступ компания пока не собирается, а используют нейросеть сотрудники Meta*.
  • По данным компании, самая большая из нескольких обученных моделей CodeCompose содержит 6,7 млрд параметров — это вполовину меньше, чем у Copilot от Microsoft и OpenAI, отмечает TechCrunch. Нейросеть сделана на основе InCoder — генеративной модели для создания кода и редактирования текста, которую Meta* показала в апреле 2022 года.
  • CodeCompose умеет предлагать отдельные строки кода по мере его написания, и работает скорее как помощник, который может предлагать подсказки.
Будущее
Полина Лааксо
Чтобы сэкономить на ИИ-разработках, Meta* запускала модели на неподходящих CPU-процессорах и отстала в «гонке» — Reuters Статьи редакции

И в конечном счёте всё равно потратила «миллиарды долларов» на дорогие процессоры от Nvidia.

Источник: Data Center Knowledge

*Meta признана экстремистской и запрещена в России.

#новость #meta #ии

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5 комментариев
Вадим Д.

МетаЦукер отстал в гонке куда сильнее гугла и, либо он купит что-то крайне крудое за овердохрена денег, либо прододжит тусить в своей личной пустой "вселенной".

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Слегка Придурковатый

"Meta* провела виртуальное мероприятие, на котором рассказала о своих усилиях в области ИИ, пишет TechCrunch"

Надеюсь, это шапито было в собственной метавселенной с мультяшными БЕЗНОГNМ? Лол.

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Peter Mochalov

Сперва пытался словить тренд метавселенных, теперь тренд ии

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Император Нолимоций
<...> она создала ещё в 2020 году, чтобы повысить эффективность рекомендательной модели, которую она использует для показа рекламы и контента в ленте новостей в соцсетях.

Судя по качеству рекомендаций, ничего она не создала, а купила тот единственный выпущенный экземпляр «Байкала», который TSMC отказалась в РФ отгружать.

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Подушка опасности

Метавселеная всё? Уже не в тренде.. ах., МТС и Сбер как раз тольк-только вложились.

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