Будущее
Евгения Евсеева

Blue Origin Безоса выиграла контракт с NASA на $3,4 млрд на строительство модуля для отправки астронавтов на Луну Статьи редакции

Компания построит вторую систему: она должна составить конкуренцию SpaseX, которая разрабатывает другой модуль для NASA.

  • Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса получила контракт NASA для разработки посадочного модуля, который доставит астронавтов на поверхность Луны и обратно, пишет CNBC.
  • Сумма контракта — $3,4 млрд, но Blue Origin планирует потратить на строительство модуля $7 млрд. Недостающие средства компания добавит сама. Безос заявил, что выигрыш — «большая честь» для него.
  • Blue Origin — не единственная победительница. Она возглавляет команду, в которую также вошли компании Lockheed Martin, Boeing, Draper, Astrobotic и Honeybee Robotics.
  • Компании должны разработать модуль для миссии Artemis V («Артемида»), запуск которой запланирован не ранее сентября 2029 года, отмечает TechCrunch.
Посадочный модуль Blue Moon, который разрабатывает Blue Origin
  • Это уже второй контракт на разработку посадочного модуля. В апреле 2021 года NASA выбрало для этого SpaceX, отдав ей контракт стоимостью $2,9 млрд. В тендере также участвовали Blue Origin и Dynetics, которые пытались оспорить итоги конкурса и обратились в Счётную палату США, но та отклонила их протест.
  • В конце июля того же года Безос предложил NASA покрыть до $2 млрд расходов в обмен на контракт, а также заплатить более $1 млрд за разработку и запуск элемента посадочного модуля, чтобы снизить риски для астронавтов. 16 августа Blue Origin обратилась в суд, а 20 августа NASA приостановило контракт со SpaceX.
  • В итоге иск Blue Origin отклонили, а NASA в марте 2022 года объявила конкурс на разработку второго посадочного модуля.
Посадочный модуль SpaceX

#новость #blueorigin #nasa #spacex

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46 комментариев
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 Kiss1nger
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Анастасия

Ну и к чему здесь Рогозин? Есть лишние 7 млрд. долларов, чтобы на Луне потоптаться? В чем смысл? Свои спутники - это да. Это нужно.

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Анастасия

соревноваться с 2% экономики против США - сами же об этом постоянно говорите, а потом противоречий не видите. Давайте, вбухаем кучу денег на Луну. Вернее, напечатаем и загнемся от инфляции.

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Вадим Д.
Lockheed Martin, Boeing

Ну куда ж без них?

Безос станет богаче, NASA отправит космо... астронавтов, астронавты потопчутся на Луне, все довольны. И только тихо вздохнёт в землянке Рогозин, да пустит одинокую слезу.

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А10

Ну че за бред вы пишите

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Ульрих фон Лихтенштейн

это очень важные люди)

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Ware Wow

рогозину на космос пох вообще

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Anton Innokentievich

Вадим, никто не потопчется, ты слишком далек от космоса, не надо, оставайся в перегное, пожалуйста, ты тут привычен.

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Слегка Придурковатый

Безос таки выцыганил себе контракт от НАСА. Ушлый хуй, конечно.

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Светлана

Безос редкая гнида. У него в планах основную массу людей выселить в Космос, а Землю сделать заповедником для избранных.

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Kiss1nger

Отсыпешь, Свет?

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Светлана

вот цитата Безоса. Безос рассказал, что в будущем люди будут жить в космических колониях, которые будут вмещать миллионы людей. И это не будет металлическая технологическая пустошь – там будет полно "рек, лесов и дикой природы".
"В течение веков многие люди будут рождаться в космосе, это будет их первый дом", — сказал 57-летний предприниматель. "Они будут рождаться в этих колониях, жить в этих колониях, потом они посетят Землю так, как вы, знаете, посетили бы Йеллоустонский национальный парк".

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Vyacheslav Zhitomirskiy

Вполне реалистичное предположение. А какие варианты с учётом увеличивающейся популяции и сокращения ресурсов, кроме экспансии хотя бы в ближайший космос? А уж потом сфера дайсона и прочие межзвездные путешествия. За что вы его гнидой назвали непонятно.

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Светлана

Гнидой за то, что людскую массу хотят выселить, а Землю чистенькой оставить для себя. Вы в курсе, что корпорации даже Мировой Океан хотят приватизировать? Нас не будут никуда пускать.

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Vyacheslav Zhitomirskiy

Вас и не надо никуда пускать.

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Светлана

а зачем популяцию увеличивать. За 200 лет численность выросла в 8 раз, это же все искусственно делается.

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Александр Б.

ты такой троллюшка-воробушка, прям умиляюсь. твои комментарии читаю с улыбкой

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Николай Глущенко

Ага. Индусы и китайцы детей в пробирках выводят. Не могут же они так яростно плодиться естественным путём)

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mr g

Есть 2 способа выжить человечеству если земля умрет. 1. Способ Илона Маска - колонизация марса. 2. Способ Безоса - построить большой космический корабль. Вот это он имел ввиду.

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Светлана

нет, читайте внимательно. Он пишет, что Земля станет заповедником.

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Куй

По крайней мере он не пиздит, говорит честно и открыто! Вот большинство людей пиздит, улыбаются в глаза соседу, а сами мечтают чтобы он съебался куда-нибудь подальше. Про политиков и бизнесменов вообще не стоит говорить, те правды вообще в глаза никогда не скажут. А вот Безос не пиздит, но честность у нас не почете, и поэтому люди, например такие как вы относятся с неуважением. Вывод, чем больше пиздишь - тем лучше к тебе относятся люди.

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Test

Светлана, я очень надеюсь, что вы всего лишь троль.

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Dima Alexeev

Но тогда придется сфокусироваться на межпланетных перелётах, а не на айфонах

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Vyacheslav Zhitomirskiy

А как одно другому не мешает? И как фокусироваться, если для дальних полетов нужны фундаментальные исследования? Айфоны - как раз показатель технического прогресса. Отобрать их и рассадить всех по "шарашкам" интегрировать?

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Dima Alexeev

Айфон - да, каждый год новый айфон - нет

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Vyacheslav Zhitomirskiy

Оно так не работает и лишено смысла. Прогресс - это и есть постоянное улучшение, замена на более перспективное и совершенное. А потребление питает экономику, что в свою очередь позволяет финансировать науку и ставить перед ней новые задачи. Чем конкретно мешают освоению космоса новые версии айфонов, софта, машин?

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Светлана

фантазирующий дальше, энергии для этого нет.

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Makar H

Так это же замечательно! Будут земляне, марсиане и астромудяне или как они там назывались в сериале Пространство(Экспансия)...

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Алексис Второй

Диверсификация

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Антон Маринин

Выздоравливай.

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Энтони Лавджой

Надеюсь у них всё получится.

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Светлана

Зачем?

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Зеленый самолетик

А смысл? Колонизируем Луну, потом Марс. Все равно рано или поздно начнем друг друга убивать даже там

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Vitaly Ya

Да никакого смысла нет, летать в космос будем в вр шлеме все равно. Без каких-либо принципиально новых открытий в физике в космосе ничего не светит.

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Лев Прокопенко

Согласен

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Андрей Иванов

Кожаным мешкам там впринципе делать нечего.

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Светлана

еше видимо не все загадили.

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Слегка Придурковатый

Про "колонизацию" Марса и сопутствующую конспирологию есть старый хороший фильм "Козерог-1". Хехе.

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muiren
Blue Origin — не единственная победительница. Она возглавляет команду, в которую также вошли компании Lockheed Martin, Boeing, Draper, Astrobotic и Honeybee Robotics.

Вангую, что получится в итоге та же ситуация, когда Crew Dragon от SpaceX давно летает к МКС, а Starliner от Boeing до сих пор в стадии испытаний и устранения неисправностей.
P.S. Нечто похожее уже прослеживается с Vulcan (ULA=Lockheed Martin+Boeing) на BE-4 (Blue Origin) на фоне прогресса SpaceX со Starship/SuperHeavy на Raptor.

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Мия Сергеева

а правда говорят что американцы не были на луне ?

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Слегка Придурковатый

Сорян, но звероящерки с Нибиру запрещают об этом говорить.

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Dima Alexeev

Ну хоть теперь на Луне побывают

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Vitaly Ya

2029, а там глядишь и на 35 перенесут. Помню в 90-х на Марс планировали слетать году так 2005-10

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Кигхриль Vselensky

Даже не знаю ктоиз них в итоге посадит что-то на луне

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Невероятный Блондин

God Speed 🚀

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Иван Саблин

Безос ничего рабочего не создал

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