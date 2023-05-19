Blue Origin Безоса выиграла контракт с NASA на $3,4 млрд на строительство модуля для отправки астронавтов на Луну Статьи редакции
Компания построит вторую систему: она должна составить конкуренцию SpaseX, которая разрабатывает другой модуль для NASA.
- Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса получила контракт NASA для разработки посадочного модуля, который доставит астронавтов на поверхность Луны и обратно, пишет CNBC.
- Сумма контракта — $3,4 млрд, но Blue Origin планирует потратить на строительство модуля $7 млрд. Недостающие средства компания добавит сама. Безос заявил, что выигрыш — «большая честь» для него.
- Blue Origin — не единственная победительница. Она возглавляет команду, в которую также вошли компании Lockheed Martin, Boeing, Draper, Astrobotic и Honeybee Robotics.
- Компании должны разработать модуль для миссии Artemis V («Артемида»), запуск которой запланирован не ранее сентября 2029 года, отмечает TechCrunch.
- Это уже второй контракт на разработку посадочного модуля. В апреле 2021 года NASA выбрало для этого SpaceX, отдав ей контракт стоимостью $2,9 млрд. В тендере также участвовали Blue Origin и Dynetics, которые пытались оспорить итоги конкурса и обратились в Счётную палату США, но та отклонила их протест.
- В конце июля того же года Безос предложил NASA покрыть до $2 млрд расходов в обмен на контракт, а также заплатить более $1 млрд за разработку и запуск элемента посадочного модуля, чтобы снизить риски для астронавтов. 16 августа Blue Origin обратилась в суд, а 20 августа NASA приостановило контракт со SpaceX.
- В итоге иск Blue Origin отклонили, а NASA в марте 2022 года объявила конкурс на разработку второго посадочного модуля.
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Ну и к чему здесь Рогозин? Есть лишние 7 млрд. долларов, чтобы на Луне потоптаться? В чем смысл? Свои спутники - это да. Это нужно.
соревноваться с 2% экономики против США - сами же об этом постоянно говорите, а потом противоречий не видите. Давайте, вбухаем кучу денег на Луну. Вернее, напечатаем и загнемся от инфляции.
Ну куда ж без них?
Безос станет богаче, NASA отправит космо... астронавтов, астронавты потопчутся на Луне, все довольны. И только тихо вздохнёт в землянке Рогозин, да пустит одинокую слезу.
Ну че за бред вы пишите
это очень важные люди)
рогозину на космос пох вообще
Вадим, никто не потопчется, ты слишком далек от космоса, не надо, оставайся в перегное, пожалуйста, ты тут привычен.
Безос таки выцыганил себе контракт от НАСА. Ушлый хуй, конечно.
Безос редкая гнида. У него в планах основную массу людей выселить в Космос, а Землю сделать заповедником для избранных.
Отсыпешь, Свет?
вот цитата Безоса. Безос рассказал, что в будущем люди будут жить в космических колониях, которые будут вмещать миллионы людей. И это не будет металлическая технологическая пустошь – там будет полно "рек, лесов и дикой природы".
"В течение веков многие люди будут рождаться в космосе, это будет их первый дом", — сказал 57-летний предприниматель. "Они будут рождаться в этих колониях, жить в этих колониях, потом они посетят Землю так, как вы, знаете, посетили бы Йеллоустонский национальный парк".
Вполне реалистичное предположение. А какие варианты с учётом увеличивающейся популяции и сокращения ресурсов, кроме экспансии хотя бы в ближайший космос? А уж потом сфера дайсона и прочие межзвездные путешествия. За что вы его гнидой назвали непонятно.
Гнидой за то, что людскую массу хотят выселить, а Землю чистенькой оставить для себя. Вы в курсе, что корпорации даже Мировой Океан хотят приватизировать? Нас не будут никуда пускать.
Вас и не надо никуда пускать.
а зачем популяцию увеличивать. За 200 лет численность выросла в 8 раз, это же все искусственно делается.
ты такой троллюшка-воробушка, прям умиляюсь. твои комментарии читаю с улыбкой
Ага. Индусы и китайцы детей в пробирках выводят. Не могут же они так яростно плодиться естественным путём)
Есть 2 способа выжить человечеству если земля умрет. 1. Способ Илона Маска - колонизация марса. 2. Способ Безоса - построить большой космический корабль. Вот это он имел ввиду.
нет, читайте внимательно. Он пишет, что Земля станет заповедником.
По крайней мере он не пиздит, говорит честно и открыто! Вот большинство людей пиздит, улыбаются в глаза соседу, а сами мечтают чтобы он съебался куда-нибудь подальше. Про политиков и бизнесменов вообще не стоит говорить, те правды вообще в глаза никогда не скажут. А вот Безос не пиздит, но честность у нас не почете, и поэтому люди, например такие как вы относятся с неуважением. Вывод, чем больше пиздишь - тем лучше к тебе относятся люди.
Светлана, я очень надеюсь, что вы всего лишь троль.
Но тогда придется сфокусироваться на межпланетных перелётах, а не на айфонах
А как одно другому не мешает? И как фокусироваться, если для дальних полетов нужны фундаментальные исследования? Айфоны - как раз показатель технического прогресса. Отобрать их и рассадить всех по "шарашкам" интегрировать?
Айфон - да, каждый год новый айфон - нет
Оно так не работает и лишено смысла. Прогресс - это и есть постоянное улучшение, замена на более перспективное и совершенное. А потребление питает экономику, что в свою очередь позволяет финансировать науку и ставить перед ней новые задачи. Чем конкретно мешают освоению космоса новые версии айфонов, софта, машин?
фантазирующий дальше, энергии для этого нет.
Так это же замечательно! Будут земляне, марсиане и астромудяне или как они там назывались в сериале Пространство(Экспансия)...
Диверсификация
Выздоравливай.
Надеюсь у них всё получится.
Зачем?
А смысл? Колонизируем Луну, потом Марс. Все равно рано или поздно начнем друг друга убивать даже там
Да никакого смысла нет, летать в космос будем в вр шлеме все равно. Без каких-либо принципиально новых открытий в физике в космосе ничего не светит.
Согласен
Кожаным мешкам там впринципе делать нечего.
еше видимо не все загадили.
Про "колонизацию" Марса и сопутствующую конспирологию есть старый хороший фильм "Козерог-1". Хехе.
Вангую, что получится в итоге та же ситуация, когда Crew Dragon от SpaceX давно летает к МКС, а Starliner от Boeing до сих пор в стадии испытаний и устранения неисправностей.
P.S. Нечто похожее уже прослеживается с Vulcan (ULA=Lockheed Martin+Boeing) на BE-4 (Blue Origin) на фоне прогресса SpaceX со Starship/SuperHeavy на Raptor.
а правда говорят что американцы не были на луне ?
Сорян, но звероящерки с Нибиру запрещают об этом говорить.
Ну хоть теперь на Луне побывают
2029, а там глядишь и на 35 перенесут. Помню в 90-х на Марс планировали слетать году так 2005-10
Даже не знаю ктоиз них в итоге посадит что-то на луне
God Speed 🚀
Безос ничего рабочего не создал