Neuralink Илона Маска получила разрешение на тестирование нейрочипов на людях Статьи редакции
Набор на тесты пока не открыт, а масштаб испытаний неизвестен.
- Neuralink Макса Ходака (в 2021 году ушёл из стартапа) и Илона Маска, которая занимается разработкой интерфейсов для прямой связи мозга с компьютером, получила разрешение на тесты от Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом компания рассказала в Twitter.
- Набор на испытания ещё не открыт, отметила Neuralink. Масштабы тестирования тоже пока неизвестны, пишет CNBC.
- Компания подала заявку в FDA в начале 2022 года. В конце ноября того же года Маск предполагал, что стартап начнёт испытания на людях через полгода.
- В марте 2023 года Reuters со ссылкой на семь нынешних и бывших сотрудников Neuralink сообщил, что FDA отклонило заявку на тестирование нейрочипов на людях. Регулятор обозначил «множество проблем», которые нужно было решить перед началом тестов.
- В декабре 2022-го Reuters рассказал, что власти США начали расследование против Neuralink из-за предполагаемого жестокого обращения с животными.
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Ну вот и всё, здравствуй, дивный новый мир!Набор на тексты пока не открыт
А нелояльные сотрудники твиттера на что? (-:
Не негативь с утра пораньше😁,за то прикинь как Нео хоп встанешь с кресла и такой: я знаю кунг фу,с++ и Java😎
Да ну какой негатив?! Это я рад (-:
😁
Скорее "я не знаю, но могу погуглить кунфу, си и китайский. Ща, мин, страничка грузится... Еще сек..."
И сообщение Это пробная версия, у вас не хватает средств на счету для покупки полной версии
На них будут тестировать нейропарализаторы
https://youtu.be/J1I2c-pa9ao
Депутатов заменить — самая дельная идея 👍🏻
Опять спам не к месту.
Киберпанк. Начало.
Фраза "Чип и Дейл" обретает новые смыслы
Крутая новость. Надеюсь, что людям с ограниченными возможностями данная технология сильно поможет.
Значит Боня оказалась права, будут чипировать людей
У него под кепкой системный блок
А если не согласен с идеями Маска, то он просто будет немного выше напряжение через Neuralink на кору головного мозга подавать. Ну так, чтобы скорее одумался
Хорошая новость. Многим людям может дать второй шанс в жизни. Вот это направление развития технологий максимально одобряю
Похоже на запуск нейросети «Коллектив 2.0» :)
Только бы без сбоев, как в тот раз
Коммуна 2.0)
Кто бы сомневался... такая "нужная" приблуда. Это вам не межотраслевой баланс пересчитать, чтобы всех голодных в мире накормить тремя процентами мирового ввп 🤷♂️
Зачем, а главное, нaкya))
Позже им антенну поставят: будущая армия солдат, управляемых со спутника.