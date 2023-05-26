Будущее
Евгения Евсеева

Neuralink Илона Маска получила разрешение на тестирование нейрочипов на людях Статьи редакции

Набор на тесты пока не открыт, а масштаб испытаний неизвестен.

  • Neuralink Макса Ходака (в 2021 году ушёл из стартапа) и Илона Маска, которая занимается разработкой интерфейсов для прямой связи мозга с компьютером, получила разрешение на тесты от Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом компания рассказала в Twitter.
  • Набор на испытания ещё не открыт, отметила Neuralink. Масштабы тестирования тоже пока неизвестны, пишет CNBC.
  • Компания подала заявку в FDA в начале 2022 года. В конце ноября того же года Маск предполагал, что стартап начнёт испытания на людях через полгода.
  • В марте 2023 года Reuters со ссылкой на семь нынешних и бывших сотрудников Neuralink сообщил, что FDA отклонило заявку на тестирование нейрочипов на людях. Регулятор обозначил «множество проблем», которые нужно было решить перед началом тестов.
  • В декабре 2022-го Reuters рассказал, что власти США начали расследование против Neuralink из-за предполагаемого жестокого обращения с животными.
Будущее
Евгений Делюкин
Сила мысли: как работает нейроинтерфейс Neuralink Илона Маска, где применим и что о проекте думают эксперты Статьи редакции

Телепатическое общение, лечение паралича и другие амбиции стартапа, который вызывает одновременно восторги и сомнения специалистов.

#новость #neuralink #илонмаск

1304 просмотров
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24 комментария
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 Вадим Д.

Ну вот и всё, здравствуй, дивный новый мир!

Набор на тексты пока не открыт

А нелояльные сотрудники твиттера на что? (-:

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Mr Black

Не негативь с утра пораньше😁,за то прикинь как Нео хоп встанешь с кресла и такой: я знаю кунг фу,с++ и Java😎

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Вадим Д.

Да ну какой негатив?! Это я рад (-:

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Mr Black

😁

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Драйден

Скорее "я не знаю, но могу погуглить кунфу, си и китайский. Ща, мин, страничка грузится... Еще сек..."

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Alex Shevchenko

И сообщение Это пробная версия, у вас не хватает средств на счету для покупки полной версии

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Хэппи милф

На них будут тестировать нейропарализаторы

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Deschain

https://youtu.be/J1I2c-pa9ao

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Вадим Д.

Депутатов заменить — самая дельная идея 👍🏻

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Милфхантер

Опять спам не к месту.

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Demi An

Киберпанк. Начало.

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Андрей Вечерний

Фраза "Чип и Дейл" обретает новые смыслы

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Милфхантер

Крутая новость. Надеюсь, что людям с ограниченными возможностями данная технология сильно поможет.

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Лариса Титова

Значит Боня оказалась права, будут чипировать людей

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Hero
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Никита

У него под кепкой системный блок

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Никита

А если не согласен с идеями Маска, то он просто будет немного выше напряжение через Neuralink на кору головного мозга подавать. Ну так, чтобы скорее одумался

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Dima Alexeev

Хорошая новость. Многим людям может дать второй шанс в жизни. Вот это направление развития технологий максимально одобряю

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Yam

Похоже на запуск нейросети «Коллектив 2.0» :)

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Никита

Только бы без сбоев, как в тот раз

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Alex Shevchenko

Коммуна 2.0)

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Serge Schukin

Кто бы сомневался... такая "нужная" приблуда. Это вам не межотраслевой баланс пересчитать, чтобы всех голодных в мире накормить тремя процентами мирового ввп 🤷‍♂️

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Alex Shevchenko

Зачем, а главное, нaкya))

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vodkomotornik

Позже им антенну поставят: будущая армия солдат, управляемых со спутника.

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