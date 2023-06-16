Стоимость акций Virgin Galactic росла на 47% на фоне объявления даты первых коммерческих полётов в космос Статьи редакции
Они назначены на 27 и 30 июня 2023 года.
- 16 июня 2022 года акции Virgin Galactic дорожали на 47%, до $5,97 за штуку, пишет Business Insider. На максимуме в 2021 году акции стоили около $60 за штуку.
- Накануне компания объявила даты первых коммерческих суборбитальных полётов — 27 и 30 июня 2023 года. Ещё один запланирован на август. В полёте будут участвовать три члена экипажа итальянских военно-воздушных сил, они проведут исследования в условиях микрогравитации. По данным Wall Street Journal, билет на корабль стоил $450 тысяч.
- Первый пилотируемый суборбитальный запуск Virgin Galactic провела в июле 2021 года, на борту был сооснователь компании Ричард Брэнсон. После этого компания несколько раз откладывала первый коммерческий запуск и проводила только тестовые полёты. Virgin Galactic анонсировала первый коммерческий суборбитальный полёт в мае 2023 года.
- В апреле 2023 года ещё одна космическая компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit, которая занималась космическими запусками грузов, подала заявление о банкротстве в США. Это произошло после неудачного запуска компании в начале 2023 года и увольнения 85% штата. Компания распродала активы на аукционе в мае 2023 года.
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+47%. Взлетели, чего уж там (-:
Ох уж этот 2021, такие ракеты были. А сейчас +47% - это полтора бакса 😂
Галя хорони ребят
Главное чтобы после взлета ,не было падений
Вот это вот взлетели акции
Щас мамкины инвесторы накупят. А потом опять скажут, что развели
С возвращением ♥️
Дед опять всех накуканит )