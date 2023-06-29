Virgin Galactic совершила первый коммерческий суборбитальный полёт Статьи редакции
Он должен был занять около полутора часов.
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- Virgin Galactic Ричарда Брэнсона запустила в суборбитальный полёт пилотируемый космоплан VSS Unity из космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико. Отправление состоялось после 18:00 мск. Для компании это первый коммерческий полёт и шестой пилотируемый в целом.
- Миссию назвали Galactic 01. «Коммерческих» пассажиров трое — это инженер Национального исследовательского совета Италии Панталеоне Карлуччи и представители военно-воздушных сил Италии Уолтер Вилладэй и Анджело Ландольфи. Сколько они заплатили — неизвестно, но публично компания продаёт билеты по $450 тысяч за штуку.
- Помимо них, на борту присутствует инструктор Virgin Galactic Колин Беннетт, а также два пилота: бывший служащий ВВС США Майкл Мазуччи и итальянец Никола Печиле.
- Сперва корабль-носитель Eve поднял VSS Unity на высоту около 14 км, пишет CBS News. Через несколько секунд после того, как космоплан отстыкуется от крыла Eve, зажёгся двигатель — и корабль полетел вверх. Он будет двигаться со скоростью 3678 км/ч. Когда он достигнет высоты в 80 км над пустыней в Нью-Мексико, экипаж примерно на пять минут погрузится в невесомость.
- Перед экипажем стоит несколько основных задач: они должны провести более десяти экспериментов, чтобы исследовать биомедицинские и термогидродинамические процессы и изучить особенности разных материалов в условиях микрогравитации, а также собрать всевозможные данные с установленных на борту устройств и датчиков.
- Virgin Galactic подписала контракт с итальянскими ВВС ещё в 2019 году и рассчитывала, что полёт состоится в период с конца 2020 года по начало 2021-го. Планам помешали проблемы с логистикой и нехваткой рабочей силы. В конце 2021 года запрет на рейсы наложил местный регулятор — он расследовал технические проблемы, которые возникли у миссии Unity 22.
- В мае 2023 года компания провела успешный тестовый полёт спустя почти два года простоя — с шестью сотрудниками на борту. Если текущая миссия завершится успешно, Virgin Galactic сможет посоперничать с теми, кто уже предлагает коммерческие рейсы в космос, — например, SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.
- Следующая миссия Брэнсона Galactic 02 намечена на август 2023 года. После этого компания надеется летать в космос каждый месяц. По данным Al Jazeera, она продала примерно 800 билетов: 600 с 2005 года по 2014 год за $200-250 тысяч и ещё 200 штук по указанной выше цене.
Люди, вы зачем так. Чем больше будет удачных полетов, тем скорее мы на Альфа-Центавра построим идеальное общество🤗
есть вероятность что там уже есть свое общество и оно точно так же думает про нас
Комментарий удален модератором
Пульсяне с долгами расплатятся что вряд ли
батискаф -2 билет в один конец?
Нет, пусть всё будет хорошо
ну в целом все удачно прошло ,надеюсь не будет эксесов
И цена билета одинаковая, кстати 😅😂
О, Галя полетела🚀
По графику на бирже не полетела. Она еще 80% должна отыграть:):
а космонавт из СССР там будет?
Нет, не будет. С иконой на борт не пустили.
Коммерческие туристы нынче плохо заканчивают. Ну эти не на Титан хотя бы летят (-:
Душный чел, банальная шутка
Так и знал что свои 5рублей язвы напишешь)
Надеюсь это будет прорыв)
Первый полет.. новая эра)
Какой прорыв??? Срочно в тик ток за знаниями
"Союз", летающий 60 лет, смотрит на коммент с удивлением.
Какой ещё прорыв? Прорыв чего?
80 км ? Ракета фау почти сто лет назад понималась выше 100 км
В космический туризм только Роскосмос может, получите по самолюбию либерахи прозападные.
Слишком жирно получилось
Ты про spacex забыл.
Итальянский инженер выложил 450к баксов за 5 минут невесомости? А российскому слабо так?
У их корабля такой выхлоп, как будто двигатель работает на угле
Да, там резина какая-то.
Propellant
Nitrous oxide / Hydroxyl-terminated polybutadiene
Это, кстати, неплохой стартап. Ищу инвесторов.
До первого Virgin Galactic Titan
Классно, помню как в 2008 смотрел 3D визуализацию полета, теперь это стало реальностью.
Del
"публично компания продаёт билеты по $450 тысяч за штуку."-ничего себе цена билета
Взять кредит , если что страховка покроет
Вазьму опять кредит!🤔🤩
А почему акции в цене меньше стали?
добро пожаловать в инвестиции 🫡
Бренсон продал свою пачку
«Титан» версия 2.0
а вдруг ошибка в расчетах и он улетит на луну
Тогда путешествие на луну будет
У него не та скорость.
Хороший год выдался у Unity
От них космоса ждут, а они на суб орбите...
Комментарий удален модератором
Брэнсон, здорова зайбал. Суборбитальный полёт - это несерьёзно.
можно на его основе сделать самолет межконтинентальный.
После этого компания надеется летать в космос каждый месяц.
Большие у них надежды однако
минус двенадцать с четвертью за половину торговой сессии
лоховская тема
Если акции упали, я так понимаю, эмиссию акций запустили уже?