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Будущее
Полина Лааксо

Virgin Galactic совершила первый коммерческий суборбитальный полёт Статьи редакции

Он должен был занять около полутора часов.

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Обновлено в 18:46 мск. Полёт успешно завершён. Акции Virgin Galactic Holdings упали к 18:50 мск на 10,23% и стоят $4,25. До отправления — в 17:44 мск — они оценивались в $4,84 за штуку.
  • Virgin Galactic Ричарда Брэнсона запустила в суборбитальный полёт пилотируемый космоплан VSS Unity из космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико. Отправление состоялось после 18:00 мск. Для компании это первый коммерческий полёт и шестой пилотируемый в целом.
  • Миссию назвали Galactic 01. «Коммерческих» пассажиров трое — это инженер Национального исследовательского совета Италии Панталеоне Карлуччи и представители военно-воздушных сил Италии Уолтер Вилладэй и Анджело Ландольфи. Сколько они заплатили — неизвестно, но публично компания продаёт билеты по $450 тысяч за штуку.
  • Помимо них, на борту присутствует инструктор Virgin Galactic Колин Беннетт, а также два пилота: бывший служащий ВВС США Майкл Мазуччи и итальянец Никола Печиле.
Слева направо: Карлуччи, Вилладэй и Ландольфи. Источник: Virgin Galactic
  • Сперва корабль-носитель Eve поднял VSS Unity на высоту около 14 км, пишет CBS News. Через несколько секунд после того, как космоплан отстыкуется от крыла Eve, зажёгся двигатель — и корабль полетел вверх. Он будет двигаться со скоростью 3678 км/ч. Когда он достигнет высоты в 80 км над пустыней в Нью-Мексико, экипаж примерно на пять минут погрузится в невесомость.
  • Перед экипажем стоит несколько основных задач: они должны провести более десяти экспериментов, чтобы исследовать биомедицинские и термогидродинамические процессы и изучить особенности разных материалов в условиях микрогравитации, а также собрать всевозможные данные с установленных на борту устройств и датчиков.
  • Virgin Galactic подписала контракт с итальянскими ВВС ещё в 2019 году и рассчитывала, что полёт состоится в период с конца 2020 года по начало 2021-го. Планам помешали проблемы с логистикой и нехваткой рабочей силы. В конце 2021 года запрет на рейсы наложил местный регулятор — он расследовал технические проблемы, которые возникли у миссии Unity 22.
  • В мае 2023 года компания провела успешный тестовый полёт спустя почти два года простоя — с шестью сотрудниками на борту. Если текущая миссия завершится успешно, Virgin Galactic сможет посоперничать с теми, кто уже предлагает коммерческие рейсы в космос, — например, SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.
  • Следующая миссия Брэнсона Galactic 02 намечена на август 2023 года. После этого компания надеется летать в космос каждый месяц. По данным Al Jazeera, она продала примерно 800 билетов: 600 с 2005 года по 2014 год за $200-250 тысяч и ещё 200 штук по указанной выше цене.
Будущее
Артур Томилко
Virgin Galactic анонсировала первый коммерческий суборбитальный полёт Статьи редакции

Первый пилотируемый запуск компания провела в 2021 году.

Космолёт Unity

#новость #virgingalactic #космос

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58 комментариев
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 Сергей И

Люди, вы зачем так. Чем больше будет удачных полетов, тем скорее мы на Альфа-Центавра построим идеальное общество🤗

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Отнюдь

есть вероятность что там уже есть свое общество и оно точно так же думает про нас

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Комментарий удален модератором

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Nik N

Пульсяне с долгами расплатятся что вряд ли

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Crystal с

батискаф -2 билет в один конец?

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Сергей Мазитов

Нет, пусть всё будет хорошо

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Светлана Сорокина

ну в целом все удачно прошло ,надеюсь не будет эксесов

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Евгений Лазарев

И цена билета одинаковая, кстати 😅😂

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1 комментарий
igotosochi

О, Галя полетела🚀

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Юрий Дзендзюра

По графику на бирже не полетела. Она еще 80% должна отыграть:):

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1 комментарий
Crystal с

а космонавт из СССР там будет?

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S.Capusta

Нет, не будет. С иконой на борт не пустили.

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Вадим Д.

Коммерческие туристы нынче плохо заканчивают. Ну эти не на Титан хотя бы летят (-:

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Kevin Gebara

Душный чел, банальная шутка

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Mr Black

Так и знал что свои 5рублей язвы напишешь)

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Kate

Надеюсь это будет прорыв)
Первый полет.. новая эра)

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ZIPA

Какой прорыв??? Срочно в тик ток за знаниями

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1 комментарий
Evgeny

"Союз", летающий 60 лет, смотрит на коммент с удивлением.

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5 комментариев
noname

Какой ещё прорыв? Прорыв чего?

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Александр Дизайнер

80 км ? Ракета фау почти сто лет назад понималась выше 100 км

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Pedal Horse Mashineries Inc

В космический туризм только Роскосмос может, получите по самолюбию либерахи прозападные.

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Dmitry

Слишком жирно получилось

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Геннадий Карпенко

Ты про spacex забыл.

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Телячья ярость
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Вася Пражкин
инженер Национального исследовательского совета Италии

Итальянский инженер выложил 450к баксов за 5 минут невесомости? А российскому слабо так?

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Балкон.Ру

У их корабля такой выхлоп, как будто двигатель работает на угле

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Александр А.

Да, там резина какая-то.

Propellant
Nitrous oxide / Hydroxyl-terminated polybutadiene

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Слегка Придурковатый

Это, кстати, неплохой стартап. Ищу инвесторов.

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НаряднаяШайга

До первого Virgin Galactic Titan

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Геннадий Карпенко

Классно, помню как в 2008 смотрел 3D визуализацию полета, теперь это стало реальностью.

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S.Capusta

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Сергей Пахомов

"публично компания продаёт билеты по $450 тысяч за штуку."-ничего себе цена билета

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Denis Azarenko

Взять кредит , если что страховка покроет

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1 комментарий
Валентина Макарова

Вазьму опять кредит!🤔🤩

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Виктория Шибакова

А почему акции в цене меньше стали?

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hemofiliac -

добро пожаловать в инвестиции 🫡

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Артур Маслов

Бренсон продал свою пачку

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1 комментарий
debil

«Титан» версия 2.0

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Crystal с

а вдруг ошибка в расчетах и он улетит на луну

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Janie

Тогда путешествие на луну будет

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Геннадий Карпенко

У него не та скорость.

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Golohod

Хороший год выдался у Unity

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ZIPA

От них космоса ждут, а они на суб орбите...

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Комментарий удален модератором

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Слегка Придурковатый

Брэнсон, здорова зайбал. Суборбитальный полёт - это несерьёзно.

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Leo Uvarov

можно на его основе сделать самолет межконтинентальный.

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Кирилл Родин

После этого компания надеется летать в космос каждый месяц.
Большие у них надежды однако

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andrey andrey

минус двенадцать с четвертью за половину торговой сессии

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Aleks B

лоховская тема

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ingeniare

Если акции упали, я так понимаю, эмиссию акций запустили уже?

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58 комментариев
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